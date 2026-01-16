Royals Announce Rescheduled Games
Reading, PA - The Reading Royals, proud ECHL affiliate of the Philadelphia Flyers and Lehigh Valley Phantoms, announced, in conjunction with the ECHL, that the club's following postponed games have been rescheduled:

- Saturday, December 27th, 2025 at Florida has been rescheduled to Friday, April 17th, 2026 at Florida 7:30 p.m.

- Sunday, December 28th, 2025 at Florida has been rescheduled to Saturday, April 18th, 2026 at Florida 7:00 p.m.

- Monday, December 29th, 2025 at Florida has been rescheduled to April 8th, 2026 at Maine 7:00 p.m.

