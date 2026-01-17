ECHL Transactions - January 16
ECHL ECHL

ECHL Transactions - January 16

Published on January 16, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Friday, January 16, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Worcester:

Porter Schachle, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Jake Schultz, D Signed ECHL SPC

Delete Ben Lindberg, D Placed on IR 3 Day

Add Luke Reid, D Activated from Reserve

Add Sean Olson, F Activated from IR 3 Day

Add Ryan Helliwell, D Acquired from Kalamazoo

Delete Jacob Graves, D Placed on IR 14 Day

Delete Brian Carrabes, F Placed on Reserve

Allen:

Add Troy Murray, D Activated from IR 3 Day

Delete Braidan Simmons-Fisher, D Placed on IR 14 Day

Atlanta:

Delete Brendan Less, D Placed on IR 14 Day

Bloomington:

Add Jacob Boll, D Activated from Reserve

Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve

Cincinnati:

Delete Jake Johnson, D Placed on IR 3 Day

Add Ken Appleby, G Assigned by Toronto Marlies

Add Ryan Kirwan, F Assigned by Toronto Marlies

Add Sam Stevens, F Assigned by Toronto Marlies

Delete Kyle McClellan, G Placed on Reserve

Add Spencer Cox, D Activated from IR 3 Day

Add Aaron Bohlinger, D Activated from Reserve

Delete Justin Portillo, F Placed on Reserve

Delete Ryan McCleary, D Recalled by Toronto Marlies

Florida:

Add Lukas Sillinger, F Signed ECHL SPC

Delete Lukas Sillinger, F Placed on Reserve

Delete Sean Allen, D Placed on IR 3 Day

Add Logan Lambdin, F Activated from Reserve

Delete Ben Brar, F Placed on Reserve

Delete Tarun Fizer, F Transferred to IR 14 Day

Idaho:

Add Grant Silianoff, F Activated from Reserve

Delete Nicholas Canade, F Placed on Reserve

Add Chris Dodero, F Activated from Reserve

Delete Robbie Holmes, F Placed on Reserve

Indy:

Delete Jacob LeGuerrier, D Placed on Team Suspension

Iowa:

Add Matt Koethe, F Activated from IR 14 Day

Add Nick Carabin, D Activated from Reserve

Delete Thomas Stewart, D Placed on Reserve

Delete Lucas Helland, F Placed on Reserve

Jacksonville:

Add Brayden Hislop, D Activated from IR 14 Day

Add Dalton Duhart, F Activated from Reserve

Delete Aidan Fulp, D Recalled by Rochester

Delete Adrien Beraldo, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Spencer Kennedy, F Activated from Reserve

Delete Ryan Helliwell, D Traded to Adirondack

Add Ryan Helliwell, D Activated from IR 14 Day

Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve

Delete Evan Dougherty, F Placed on IR 3 Day

Add Zach Okabe, F Assigned by Abbotsford

Delete Orlando Mainolfi, D Placed on Reserve

Kansas City:

Delete Chase Brand, F Placed on IR 3 Day

Delete Thomas Farrell, D Transferred to IR 14 Day

Add Luke LaMaster, D Activated from Reserve

Delete Lucas Sowder, F Placed on Reserve

Add Jackson Berezowski, F Assigned by Coachella Valley

Maine:

Add Andrew Nielsen, D Activated from IR 3 Day

Delete Alex DiPaolo, F Placed on Reserve

Norfolk:

Add Dilan Savenkov, D Signed ECHL SPC

Delete Philip Beaulieu, D Placed on Team Suspension

Add Brayden Nicholetts, F Activated from IR 14 Day

Delete Brody Crane, F Placed on Reserve

Add Connor Fedorek, D Activated from IR 14 Day

Add Brody Crane, F Activated from Acquired

Delete Carson Musser, D Placed on IR 3 Day

Orlando:

Add Colby Muise, G Signed ECHL SPC

Delete Jon Gillies, G Loaned to Syracuse

Add Tyler Kobryn, F Activated from Acquired

Delete Tyler Bird, F Placed on Reserve

Reading:

Delete Cameron Cook, F Placed on IR 3 Day

Add Austin Saint, F Activated from Acquired

Delete Andrew Kurapov, F Placed on Reserve

Add Ian Shane, G Activated from Reserve

South Carolina:

Add John Fusco, D Activated from IR 14 Day

Add Bryan Moore, F Signed ECHL SPC

Delete Jordan Klimek, D Placed on IR 3 Day

Delete Connor Mayer, D Placed on IR 14 Day

Delete Kyler Kupka, F Placed on IR 14 Day

Add Patrick Thomas, F Activated from IR 14 Day

Delete Ty Taylor, G Placed on Reserve

Add Seth Eisele, G Activated from Reserve

Delete Ryan Hunter, F Placed on Reserve

Add Jalen Luypen, F Activated from Reserve

Delete Charlie Combs, F Placed on Reserve

Tahoe:

Add Cameron Whitehead, G Assigned from Henderson by Vegas

Delete Jacob Mucitelli, G Placed on Reserve

Toledo:

Add Carter Gylander, G Activated from Reserve

Delete Nolan Lalonde, G Placed on Reserve

Add Brandon Hawkins, F Activated from Reserve

Delete Tanner Palocsik, D Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Tommy Cormier, F Activated from Reserve

Delete Emmett Serensits, D Placed on Reserve

Add Cedric Desruisseaux, F Activated from Reserve

Delete Sean Gulka, F Placed on Reserve

Tulsa:

Add Roman Kinal, D Activated from IR 3 Day

Delete Matthew Henry, F Placed on IR 14 Day

Add Vyacheslav Buteyets, G Assigned from San Diego Gulls by Anaheim Ducks (AM)

Utah:

Delete Christophe Fillion, F Placed on IR 14 Day 1/15

Delete Neil Shea, F Placed on IR 14 Day 1/15

Delete Stepan Timofeyev, F Placed on IR 3 Day 1/15

Delete Christian Felton, D Loaned to Abbotsford

Delete Luke Manning, F Transferred to IR 14 Day 1/15

Wheeling:

Add Aidan Sutter, D Activated from Reserve

Delete Ryan Mahshie, F Placed on Reserve

Wichita:

Add Noah Beck, D Activated from Reserve

Worcester:

Add Porter Schachle, F Activated from IR 14 Day

Add Connor Federkow, D Activated from Reserve

Add MacAuley Carson, F Activated from Reserve

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from January 16, 2026


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central