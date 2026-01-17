ECHL Transactions - January 16
Published on January 16, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, January 16, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Worcester:
Porter Schachle, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Jake Schultz, D Signed ECHL SPC
Delete Ben Lindberg, D Placed on IR 3 Day
Add Luke Reid, D Activated from Reserve
Add Sean Olson, F Activated from IR 3 Day
Add Ryan Helliwell, D Acquired from Kalamazoo
Delete Jacob Graves, D Placed on IR 14 Day
Delete Brian Carrabes, F Placed on Reserve
Allen:
Add Troy Murray, D Activated from IR 3 Day
Delete Braidan Simmons-Fisher, D Placed on IR 14 Day
Atlanta:
Delete Brendan Less, D Placed on IR 14 Day
Bloomington:
Add Jacob Boll, D Activated from Reserve
Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve
Cincinnati:
Delete Jake Johnson, D Placed on IR 3 Day
Add Ken Appleby, G Assigned by Toronto Marlies
Add Ryan Kirwan, F Assigned by Toronto Marlies
Add Sam Stevens, F Assigned by Toronto Marlies
Delete Kyle McClellan, G Placed on Reserve
Add Spencer Cox, D Activated from IR 3 Day
Add Aaron Bohlinger, D Activated from Reserve
Delete Justin Portillo, F Placed on Reserve
Delete Ryan McCleary, D Recalled by Toronto Marlies
Florida:
Add Lukas Sillinger, F Signed ECHL SPC
Delete Lukas Sillinger, F Placed on Reserve
Delete Sean Allen, D Placed on IR 3 Day
Add Logan Lambdin, F Activated from Reserve
Delete Ben Brar, F Placed on Reserve
Delete Tarun Fizer, F Transferred to IR 14 Day
Idaho:
Add Grant Silianoff, F Activated from Reserve
Delete Nicholas Canade, F Placed on Reserve
Add Chris Dodero, F Activated from Reserve
Delete Robbie Holmes, F Placed on Reserve
Indy:
Delete Jacob LeGuerrier, D Placed on Team Suspension
Iowa:
Add Matt Koethe, F Activated from IR 14 Day
Add Nick Carabin, D Activated from Reserve
Delete Thomas Stewart, D Placed on Reserve
Delete Lucas Helland, F Placed on Reserve
Jacksonville:
Add Brayden Hislop, D Activated from IR 14 Day
Add Dalton Duhart, F Activated from Reserve
Delete Aidan Fulp, D Recalled by Rochester
Delete Adrien Beraldo, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Spencer Kennedy, F Activated from Reserve
Delete Ryan Helliwell, D Traded to Adirondack
Add Ryan Helliwell, D Activated from IR 14 Day
Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve
Delete Evan Dougherty, F Placed on IR 3 Day
Add Zach Okabe, F Assigned by Abbotsford
Delete Orlando Mainolfi, D Placed on Reserve
Kansas City:
Delete Chase Brand, F Placed on IR 3 Day
Delete Thomas Farrell, D Transferred to IR 14 Day
Add Luke LaMaster, D Activated from Reserve
Delete Lucas Sowder, F Placed on Reserve
Add Jackson Berezowski, F Assigned by Coachella Valley
Maine:
Add Andrew Nielsen, D Activated from IR 3 Day
Delete Alex DiPaolo, F Placed on Reserve
Norfolk:
Add Dilan Savenkov, D Signed ECHL SPC
Delete Philip Beaulieu, D Placed on Team Suspension
Add Brayden Nicholetts, F Activated from IR 14 Day
Delete Brody Crane, F Placed on Reserve
Add Connor Fedorek, D Activated from IR 14 Day
Add Brody Crane, F Activated from Acquired
Delete Carson Musser, D Placed on IR 3 Day
Orlando:
Add Colby Muise, G Signed ECHL SPC
Delete Jon Gillies, G Loaned to Syracuse
Add Tyler Kobryn, F Activated from Acquired
Delete Tyler Bird, F Placed on Reserve
Reading:
Delete Cameron Cook, F Placed on IR 3 Day
Add Austin Saint, F Activated from Acquired
Delete Andrew Kurapov, F Placed on Reserve
Add Ian Shane, G Activated from Reserve
South Carolina:
Add John Fusco, D Activated from IR 14 Day
Add Bryan Moore, F Signed ECHL SPC
Delete Jordan Klimek, D Placed on IR 3 Day
Delete Connor Mayer, D Placed on IR 14 Day
Delete Kyler Kupka, F Placed on IR 14 Day
Add Patrick Thomas, F Activated from IR 14 Day
Delete Ty Taylor, G Placed on Reserve
Add Seth Eisele, G Activated from Reserve
Delete Ryan Hunter, F Placed on Reserve
Add Jalen Luypen, F Activated from Reserve
Delete Charlie Combs, F Placed on Reserve
Tahoe:
Add Cameron Whitehead, G Assigned from Henderson by Vegas
Delete Jacob Mucitelli, G Placed on Reserve
Toledo:
Add Carter Gylander, G Activated from Reserve
Delete Nolan Lalonde, G Placed on Reserve
Add Brandon Hawkins, F Activated from Reserve
Delete Tanner Palocsik, D Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Tommy Cormier, F Activated from Reserve
Delete Emmett Serensits, D Placed on Reserve
Add Cedric Desruisseaux, F Activated from Reserve
Delete Sean Gulka, F Placed on Reserve
Tulsa:
Add Roman Kinal, D Activated from IR 3 Day
Delete Matthew Henry, F Placed on IR 14 Day
Add Vyacheslav Buteyets, G Assigned from San Diego Gulls by Anaheim Ducks (AM)
Utah:
Delete Christophe Fillion, F Placed on IR 14 Day 1/15
Delete Neil Shea, F Placed on IR 14 Day 1/15
Delete Stepan Timofeyev, F Placed on IR 3 Day 1/15
Delete Christian Felton, D Loaned to Abbotsford
Delete Luke Manning, F Transferred to IR 14 Day 1/15
Wheeling:
Add Aidan Sutter, D Activated from Reserve
Delete Ryan Mahshie, F Placed on Reserve
Wichita:
Add Noah Beck, D Activated from Reserve
Worcester:
Add Porter Schachle, F Activated from IR 14 Day
Add Connor Federkow, D Activated from Reserve
Add MacAuley Carson, F Activated from Reserve
