Cameron Whitehead Reassigned to Knight Monsters
Published on January 16, 2026 under ECHL (ECHL)
Tahoe Knight Monsters News Release
STATELINE, NV - The Tahoe Knight Monsters, proud ECHL Affiliate of the NHL's Vegas Golden Knights and the AHL's Henderson Silver Knights, announced today that goaltender Cameron Whitehead has been reassigned to the Knight Monsters from the Henderson Silver Knights.
In six games with Henderson this season, Whitehead has posted a 3-3-0 record with a 3.06 goals-against average and a .893 save percentage.
Whitehead has been outstanding for the Knight Monsters this season, putting up a 9-6-2 record in 17 games with a 2.70 goals-against average and a .930 save percentage.
A fourth-round draft pick of the Golden Knights in 2022, Whitehead is currently on a contract with Vegas.
The Knight Monsters return home on Wednesday, February 4, 2026, to take on the Utah Grizzlies at Tahoe Blue Event Center. Puck drop is at 7:00 pm, with pregame coverage on the Knight Monsters broadcast network beginning at 6:50 pm. Ticket packages for the 2025-26 season are now available. For more information, visit www.knightmonstershockey.com.
