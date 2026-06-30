Rebels Unveil 2026-27 Regular Season Schedule
Published on June 30, 2026 under Western Hockey League (WHL)
Red Deer Rebels News Release
RED DEER - The Red Deer Rebels are excited to announce their 68-game schedule for the 2026-27 Western Hockey League Regular Season, marking the 35 th season in franchise history.
It all begins Friday, September 18 when Rebels visit the Calgary Hitmen kicking off the final season of WHL hockey at the Scotiabank Saddledome.
The Red Deer Advocate Home Opener goes the next night, Saturday, September 19 when the Rebels host the Edmonton Oil Kings at the Marchant Crane Centrium at 6 p.m.
https://chl.ca/whl-rebels/schedule/211/295/
After a successful debut last season, the Rebels will again be starting all Saturday home games at 6 p.m. aside from December 19 vs. Edmonton which is a 1 p.m. start. The Rebels will play 15 Saturday night home games in 2025-26. Friday and weeknight home games will continue starting at 7 p.m. Sixteen Rebels home games this season are on Saturdays with 10 on Fridays, six on Tuesdays, and two on Mondays.
There will be two holiday matinee games at the Marchant Crane Centrium - Thanksgiving Monday vs. Edmonton (Oct. 12) and Family Day vs. Medicine Hat (Feb. 15). Puck drop for both games is 2 p.m.
Interconference play this season sees the Rebels head west for a six-game through the U.S. Division starting Friday, January 22, 2027, versus the Tri-City Americans and wrapping up Saturday, January 30 versus the Spokane Chiefs.
The Rebels welcome B.C. Division teams to the Marchant Crane Centrium this season starting with the Victoria Royals on October 16. The Penticton Vees make their first ever visit to Red Deer on October 23. The Kamloops Blazers are in town on November 3 followed by the Prince George Cougars (December 4), Kelowna Rockets (January 19), and Vancouver Giants (March 5).
Rebels Season Tickets for 2026-27 are now on sale at reddeerrebels.com/season-tickets. Fans can also call Shaun Richer at 403-341-6000.
Fans can watch all regular season and playoff games for free on their TV, laptop or mobile device via the Victory+ app. 106.7 REWIND Radio continues as the exclusive radio and streaming audio home for all Rebels broadcasts.
DATE AWAY TEAM HOME TEAM TIME (RD)
Fri. Sept. 18 Red Deer Calgary 7 p.m.
Sat. Sept. 19 Edmonton Red Deer 6 p.m.
Fri. Sept. 25 Red Deer Lethbridge 7 p.m.
Sat. Sept. 26 Medicine Hat Red Deer 6 p.m.
Wed. Sept. 30 Red Deer Prince Albert 7 p.m.
Fri. Oct. 2 Red Deer Saskatoon 7 p.m.
Sat. Oct. 3 Red Deer Moose Jaw 6 p.m.
Fri. Oct. 9 Calgary Red Deer 7 p.m.
Mon. Oct. 12 Edmonton Red Deer 2 p.m.
Fri. Oct. 16 Victoria Red Deer 7 p.m.
Sat. Oct. 17 Red Deer Calgary 1 p.m.
Fri. Oct. 23 Penticton Red Deer 7 p.m.
Sat. Oct. 24 Lethbridge Red Deer 6 p.m.
Tue. Oct. 27 Saskatoon Red Deer 7 p.m.
Fri. Oct. 30 Calgary Red Deer 7 p.m.
Sun. Nov. 1 Red Deer Edmonton 4 p.m.
Tue. Nov. 3 Kamloops Red Deer 7 p.m.
Fri. Nov. 6 Red Deer Lethbridge 7 p.m.
Sat. Nov. 7 Prince Albert Red Deer 6 p.m.
Fri. Nov. 13 Red Deer Lethbridge 7 p.m.
Sat. Nov. 14 Red Deer Medicine Hat 7 p.m.
Fri. Nov. 20 Lethbridge Red Deer 7 p.m.
Sat. Nov 21 Swift Current Red Deer 6 p.m.
Wed. Nov. 25 Red Deer Calgary 7 p.m.
Sat. Nov. 28 Brandon Red Deer 6 p.m.
Fri. Dec. 4 Prince George Red Deer 7 p.m.
Sat. Dec. 5 Prince Albert Red Deer 6 p.m.
Tue. Dec. 8 Red Deer Regina 7 p.m.
Wed. Dec. 9 Red Deer Brandon 6 p.m.
Fri. Dec. 11 Red Deer Prince Albert 7 p.m.
Sat. Dec. 12 Red Deer Saskatoon 7 p.m.
Tue. Dec. 15 Medicine Hat Red Deer 7 p.m.
Fri. Dec. 18 Red Deer Edmonton 7 p.m.
Sat. Dec. 19 Edmonton Red Deer 1 p.m.
Sun. Dec. 27 Red Deer Medicine Hat 4 p.m.
Tue. Dec 29 Red Deer Moose Jaw 6 p.m.
Wed. Dec. 30 Red Deer Swift Current 7 p.m.
Fri. Jan. 1 Red Deer Calgary 1 p.m.
Fri. Jan. 8 Moose Jaw Red Deer 7 p.m.
Sat. Jan. 9 Edmonton Red Deer 6 p.m.
Tue. Jan. 12 Saskatoon Red Deer 7 p.m.
Sat. Jan. 16 Regina Red Deer 6 p.m.
Tue. Jan. 19 Kelowna Red Deer 7 p.m.
Fri. Jan. 22 Red Deer Tri City 9:05 p.m.
Sat. Jan. 22 Red Deer Portland 8 p.m.
Tue. Jan. 26 Red Deer Seattle 9:05 p.m.
Wed. Jan. 27 Red Deer Everett 9:05 p.m.
Fri. Jan. 29 Red Deer Wenatchee 9 p.m.
Sat. Jan 30 Red Deer Spokane 9:05 p.m.
Fri. Feb. 5 Red Deer Medicine Hat 7 p.m.
Sat. Feb. 6 Swift Current Red Deer 6 p.m.
Wed. Feb. 10 Red Deer Edmonton 7 p.m.
Sat. Feb. 13 Lethbridge Red Deer 6 p.m.
Mon. Feb. 15 Medicine Hat Red Deer 2 p.m.
Sat. Feb. 20 Moose Jaw Red Deer 6 p.m.
Wed. Feb. 24 Red Deer Swift Current 7 p.m.
Fri. Feb. 26 Red Deer Brandon 7 p.m.
Sat. Feb. 27 Red Deer Regina 7 p.m.
Fri. Mar. 5 Vancouver Red Deer 7 p.m.
Sat. Mar. 6 Regina Red Deer 6 p.m.
Fri. Mar. 12 Calgary Red Deer 7 p.m.
Sat. Mar. 13 Brandon Red Deer 6 p.m.
Tue. Mar. 16 Lethbridge Red Deer 7 p.m.
Fri. Mar. 19 Medicine Hat Red Deer 7 p.m.
Sat. Mar. 20 Red Deer Medicine Hat 7 p.m.
Tue. Mar. 24 Red Deer Lethbridge 7 p.m.
Sat. Mar. 27 Calgary Red Deer 6 p.m.
Sun. Mar. 28 Red Deer Edmonton 4 p.m.
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