Cesana Named to 2026 Warrior/ECHL All-Star Classic

Published on January 7, 2026 under ECHL (ECHL)

SAVANNAH, Ga. - The Savannah Ghost Pirates, proud ECHL affiliate of the Florida Panthers, announced today that defenseman Dennis Cesana has been selected to the 2026 Warrior/ECHL All-Star Classic.

Cesana, 27, is in his fifth professional season and has appeared in 183 career professional games, recording 20 goals and 71 assists. He has skated in 80 games with Savannah and serves as an alternate captain. This season, Cesana leads all Ghost Pirates defensemen with 19 points.

The North Providence, Rhode Island native is earning his second All-Star selection after being named to the event last season. Prior to turning professional, Cesana played four seasons of NCAA hockey at Michigan State University.

The 2026 Warrior /ECHL All-Star Classic presented by Visit Allen, Texas and Allen CDC will consist players from the Allen Americans being combined with the ECHL All-Stars to form two teams - Stars and Stripes. A draft will take place leading up to the All-Star Classic to choose the two teams. CLICK HERE to purchase your tickets today!

The ECHL All-Stars were determined in a vote of coaches, team captains, media relations directors, broadcasters and members of the media.

2026 ECHL All-Stars

Goaltenders

Samuel Jonsson, Fort Wayne Komets

TJ Semptimphelter, Atlanta Gladiators

Arsenii Sergeev, Rapid City Rush

Henrik Tikkanen, Worcester Railers

Defensemen

Noah Beck, Wichita Thunder

Dennis Cesana, Savannah Ghost Pirates

Marcus Crawford, Kansas City Mavericks

Aidan Fulp, Jacksonville Icemen

Brent Johnson, Wheeling Nailers

Jake Johnson, Cincinnati Cyclones

Charles Martin, Trois-Rivières Lions

Riley McCourt, Toledo Walleye

Ben Zloty, Norfolk Admirals

Forwards

Easton Armstrong, Tulsa Oilers

Danny Dzhaniyev, Utah Grizzlies

Brendan Hoffmann, Idaho Steelheads

Kyle Jackson, Bloomington Bison

Brooklyn Kalmikov, Maine Mariners

Spencer Kersten, Orlando Solar Bears

Kyler Kupka, South Carolina Stingrays

Ethan Leyh, Greensboro Gargoyles

Kevin Lombardi, Indy Fuel

Brannon McManus, Adirondack Thunder

Jack O'Brien, Atlanta Gladiators (NOTE: was traded to Atlanta by Iowa after roster was determined)

Zach Okabe, Kalamazoo Wings

Massimo Rizzo, Reading Royals

Anthony Romano, Florida Everblades

Carter Savoie, Greenville Swamp Rabbits (NOTE: signed in Europe after roster was determined)

Sloan Stanick, Tahoe Knight Monsters







