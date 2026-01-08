ECHL Transactions - January 7
Published on January 7, 2026


Following are the ECHL transactions for Wednesday, January 7, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Iowa:

Lord-Anthony Grissom, D

Orlando:

Colby Muise, G

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add T.J. Friedmann, F Activated from Reserve

Delete Kishaun Gervais, F Placed on Reserve

Allen:

Delete Braidan Simmons-Fisher, D Placed on Reserve

Delete Chase Maxwell, F Placed on Reserve

Add Jackson Decker, D Activated from Reserve

Atlanta:

Add Derek Gentile, F Signed ECHL SPC

Bloomington:

Add Sullivan Mack, F Assigned by Hartford

Delete Jonny Evans, F Placed on IR 3 Day

Delete Cullen Ferguson, D Placed on Reserve

Add Hugo Ollas, G Activated from Reserve

Delete Callum Tung, G Recalled to Hartford by New York Rangers

Add Riku Ishida, D Activated from IR 3 Day

Delete Theo Calvas, D Placed on Reserve

Add Mikhail Abramov, F Activated from Reserve

Delete Brett Budgell, F Placed on Team Suspension

Idaho:

Add Nick Portz, F Activated from Reserve

Delete Kaleb Pearson, F Placed on Reserve

Add Mason Nevers, F Activated from Reserve

Delete Nicholas Canade, F Placed on Reserve

Indy:

Add Cody Schiavon, D Signed ECHL SPC

Delete Cody Schiavon, D Placed on Reserve

Delete Brett Moravec, F Placed on IR 14 Day

Kalamazoo:

Add Garrett Devine, F Signed ECHL SPC

Delete Antonio Venuto, F Traded to Maine

Add Hunter Strand, F Returned From Loan by Abbotsford

Add Quinn Preston, F Returned From Loan by Abbotsford

Add Orlando Mainolfi, D Activated from IR 14 Day

Add Cam Knuble, F Activated from IR 14 Day

Add Todd Skirving, F Activated from IR 14 Day

Add Spencer Kennedy, F Activated from IR 14 Day

Add Aku Koskenvuo, G Activated from Reserve

Delete Jonathan Lemieux, G Placed on Reserve

Maine:

Add Antonio Venuto, F Acquired from Kalamazoo

Orlando:

Delete Jake Hamilton, D Placed on IR 3 Day

Add Harrison Meneghin, G Activated from Reserve

Delete Carter Allen, D Placed on Reserve

Add Tony Follmer, D Activated from Reserve

Delete Peter Laviolette, F Placed on Reserve

Add Tyler Drevitch, F Activated from IR 3 Day

Add Harrison Meneghin, G Assigned from Syracuse by Tampa Bay

Savannah:

Delete Connor Gregga, F Placed on Reserve

Delete Tristan Amonte, F Placed on IR 3 Day

Add Josh Lopina, F Returned From Loan by Rockford

Delete Zachary Krajnik, F Transferred to IR 14 Day

South Carolina:

Delete DJ King, D Loaned to Iowa Wild

Tahoe:

Add Linden Alger, D Activated from Reserve

Add Jordan Gustafson, F Assigned from Henderson by Vegas 1/5

Delete Olivier LeBlanc, D Placed on Reserve

Tulsa:

Add Dakota Seaman, F Activated from IR 14 Day

Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on Reserve

Add Keegan Iverson, F Activated from Reserve

Utah:

Add Shawn Kennedy, F Signed ECHL SPC

Wichita:

Add Matt Crasa, F Activated from Reserve

Add Tian Rask, F Activated from IR 3 Day

