ECHL Transactions - January 7
Published on January 7, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Wednesday, January 7, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Iowa:
Lord-Anthony Grissom, D
Orlando:
Colby Muise, G
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add T.J. Friedmann, F Activated from Reserve
Delete Kishaun Gervais, F Placed on Reserve
Allen:
Delete Braidan Simmons-Fisher, D Placed on Reserve
Delete Chase Maxwell, F Placed on Reserve
Add Jackson Decker, D Activated from Reserve
Atlanta:
Add Derek Gentile, F Signed ECHL SPC
Bloomington:
Add Sullivan Mack, F Assigned by Hartford
Delete Jonny Evans, F Placed on IR 3 Day
Delete Cullen Ferguson, D Placed on Reserve
Add Hugo Ollas, G Activated from Reserve
Delete Callum Tung, G Recalled to Hartford by New York Rangers
Add Riku Ishida, D Activated from IR 3 Day
Delete Theo Calvas, D Placed on Reserve
Add Mikhail Abramov, F Activated from Reserve
Delete Brett Budgell, F Placed on Team Suspension
Idaho:
Add Nick Portz, F Activated from Reserve
Delete Kaleb Pearson, F Placed on Reserve
Add Mason Nevers, F Activated from Reserve
Delete Nicholas Canade, F Placed on Reserve
Indy:
Add Cody Schiavon, D Signed ECHL SPC
Delete Cody Schiavon, D Placed on Reserve
Delete Brett Moravec, F Placed on IR 14 Day
Kalamazoo:
Add Garrett Devine, F Signed ECHL SPC
Delete Antonio Venuto, F Traded to Maine
Add Hunter Strand, F Returned From Loan by Abbotsford
Add Quinn Preston, F Returned From Loan by Abbotsford
Add Orlando Mainolfi, D Activated from IR 14 Day
Add Cam Knuble, F Activated from IR 14 Day
Add Todd Skirving, F Activated from IR 14 Day
Add Spencer Kennedy, F Activated from IR 14 Day
Add Aku Koskenvuo, G Activated from Reserve
Delete Jonathan Lemieux, G Placed on Reserve
Maine:
Add Antonio Venuto, F Acquired from Kalamazoo
Orlando:
Delete Jake Hamilton, D Placed on IR 3 Day
Add Harrison Meneghin, G Activated from Reserve
Delete Carter Allen, D Placed on Reserve
Add Tony Follmer, D Activated from Reserve
Delete Peter Laviolette, F Placed on Reserve
Add Tyler Drevitch, F Activated from IR 3 Day
Add Harrison Meneghin, G Assigned from Syracuse by Tampa Bay
Savannah:
Delete Connor Gregga, F Placed on Reserve
Delete Tristan Amonte, F Placed on IR 3 Day
Add Josh Lopina, F Returned From Loan by Rockford
Delete Zachary Krajnik, F Transferred to IR 14 Day
South Carolina:
Delete DJ King, D Loaned to Iowa Wild
Tahoe:
Add Linden Alger, D Activated from Reserve
Add Jordan Gustafson, F Assigned from Henderson by Vegas 1/5
Delete Olivier LeBlanc, D Placed on Reserve
Tulsa:
Add Dakota Seaman, F Activated from IR 14 Day
Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on Reserve
Add Keegan Iverson, F Activated from Reserve
Utah:
Add Shawn Kennedy, F Signed ECHL SPC
Wichita:
Add Matt Crasa, F Activated from Reserve
Add Tian Rask, F Activated from IR 3 Day
