Grizzlies Forward Danny Dzhaniyev Named to All-Star Team

Published on January 7, 2026 under ECHL (ECHL)

Salt Lake City, Utah - Utah Grizzlies forward Danny Dzhaniyev has been named to the 2026 Warrior/ECHL All-Star Classic presented by Visit Allen, Texas and Allen CDC, to be hosted by the Allen Americans on Monday, Jan. 19 at 6:00 p.m. CT at Credit Union of Texas Event Center.

Dzhaniyev leads all league rookies with 27 points. He is tied for second among rookies in assists (16) and is third overall and second among rookies with 115 shots on goal. Dzhaniyev is one of only two players in the league who have two hat tricks this season, October 30 vs Jacksonville and December 21 at Tulsa. He leads Utah with 8 multiple point games. Dzhaniyev is the first Grizzlies forward to make the all-star team since Caleb Herbert in 2019.

Utah Grizzlies All-Star Representatives by year

2026 - Danny Dzhaniyev

2025 - Derek Daschke

2024 - Kyle Mayhew

2023 - Andrew Nielsen

2022 - Charle-Edouard D'Astous

2020 - Taylor Richart

2019 - Caleb Herbert

2018 - Cliff Watson

2017 - Erik Bradford

2015 - Alex Krushelnyski

2013 - Mitch Wahl

2011 - Jake Gannon

2010 - Vic Bartley, Ryan Kinasewich, AJ Perry

2009 - Tom May

2008 - Justin Bourne, Keith Johnson

2007 - Andy Sertich

2006 - Matt Craig

AHL

2005 - Keith Ballard

2004 - Dan Jancevski

2003 - Jon Sim

2002 - Gregor Baumgartner

IHL

2001 - John Purves

2000 - Stewart Malgunas, Rick Parent, John Purves, Jeff Sharples, Jarrod Skalde, Coach Bob Bourne

1999 - John Purves

1998 - Gord Dineen, Kip Miller, Rastislav Pavlikovsky

1997 - Gord Dineen, Chris Taylor, Greg Payette (Trainer)

1996 - Niklas Anderson, Denton Cole, Brett Lievers, Tommy Salo.

2026 ECHL All-Stars

Goaltenders

Samuel Jonsson, Fort Wayne Komets

TJ Semptimphelter, Atlanta Gladiators

Arsenii Sergeev, Rapid City Rush

Henrik Tikkanen, Worcester Railers

Defensemen

Noah Beck, Wichita Thunder

Dennis Cesana, Savannah Ghost Pirates

Marcus Crawford, Kansas City Mavericks

Aidan Fulp, Jacksonville Icemen

Brent Johnson, Wheeling Nailers

Jake Johnson, Cincinnati Cyclones

Charles Martin, Trois-Rivières Lions

Riley McCourt, Toledo Walleye

Ben Zloty, Norfolk Admirals

Forwards

Easton Armstrong, Tulsa Oilers

Danny Dzhaniyev, Utah Grizzlies

Brendan Hoffmann, Idaho Steelheads

Kyle Jackson, Bloomington Bison

Brooklyn Kalmikov, Maine Mariners

Spencer Kersten, Orlando Solar Bears

Kyler Kupka, South Carolina Stingrays

Ethan Leyh, Greensboro Gargoyles

Kevin Lombardi, Indy Fuel

Brannon McManus, Adirondack Thunder

Jack O'Brien, Atlanta Gladiators (NOTE: was traded to Atlanta by Iowa after roster was determined)

Zach Okabe, Kalamazoo Wings

Massimo Rizzo, Reading Royals

Anthony Romano, Florida Everblades

Carter Savoie, Greenville Swamp Rabbits (NOTE: signed in Europe after roster was determined)

Sloan Stanick, Tahoe Knight Monsters







