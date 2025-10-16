Rush Announce 2025-26 Opening Night Roster
Published on October 16, 2025 under ECHL (ECHL)
Rapid City Rush News Release
(RAPID CITY, S.D.)- The Rapid City Rush, proud ECHL affiliate of the NHL's Calgary Flames, announced on Thursday, via an Active Life Chiropractic Roster Adjustment, the opening night roster for the 2025-26 season.
The Rush will open the year with 13 forwards, nine defensemen, and three goaltenders for a total of 25 players. 21 players will be on the active roster to begin the regular season. Rapid City's first game is Friday, October 17th at Kansas City, which is also opening night across the ECHL.
Rapid City has ten players on American Hockey League contracts with the Calgary Wranglers on the opening night roster. Those players will have an asterisk next to their name.
The following players have been named to the Rush's opening night roster:
Forwards (13)
Ryan Wagner
Blake Bennett*
Chaz Smedsrud
Brett Davis*
Parker Bowman
Cameron Buhl
Ryan Chyzowski*
Rasmus Ekström
Seth Fyten
Quinn Olson*
Jared Westcott
Carter Wilkie*
Briley Wood*
Defensemen (9)
Billy Constantinou
Chase Pauls*
Jake Ratzlaff
Mitchell Smith
Arvils Bergmanis
Alexander Stensson
Xavier Bernard*
Mike Van Unen
Aaron Chiarot
Goaltenders (3)
Connor Murphy*
Arsenii Sergeev*
Nathan Torchia
2025 Rapid City Rush Opening Night, presented by Denny Menholt, at The Monument Ice Arena is Friday, October 24th! Check out the 2025-26 promotional schedule for a list of all themed nights. Call the Rush office at 605-716-7825 or visit www.rapidcityrush.com to learn more and secure your seats today.
