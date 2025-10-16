ECHL Transactions - October 16
ECHL Transactions - October 16

Published on October 16, 2025


Following are the ECHL transactions for Thursday, October 16, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Toledo:

Kevin Gursoy, F

WAIVER CLAIMS:

Tahoe:

Tanner Edwards, F (from Florida)

OTHER TRANSACTIONS:

Allen:

Delete Danny Katic, F Recalled to Belleville

Fort Wayne:

Delete Connor Ungar, G Placed on IR 14 Day

Add Nathaniel Day, G Assigned from Bakersfield by Edmonton

Delete Tyler Inamoto, D Loaned to Bakersfield (AM)

Add Tyler Inamoto, D Assigned by Bakersfield (PM)

Greenville:

Delete Carter Savoie, F Placed on Reserve

Delete Tate Singleton, F Placed on Reserve (10/15)

Add Timothy Lovell, D Signed ECHL SPC

Idaho:

Add Ayrton Martino, F Assigned from Texas by Dallas

Savannah:

Add Josh Lopina, F Signed ECHL SPC

Delete Connor Gregga, F Placed on IR 14 Day

Delete Zachary Krajnik, F Placed on Reserve

Utah:

Add John Gelatt, F Activated from Reserve

Delete Maksim Barbashev, F Placed on Reserve

Add Colby Enns, D Activated from Reserve

Delete Luke LaMaster, D Placed on Reserve

