ECHL Transactions - October 16
Published on October 16, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Thursday, October 16, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Toledo:
Kevin Gursoy, F
WAIVER CLAIMS:
Tahoe:
Tanner Edwards, F (from Florida)
OTHER TRANSACTIONS:
Allen:
Delete Danny Katic, F Recalled to Belleville
Fort Wayne:
Delete Connor Ungar, G Placed on IR 14 Day
Add Nathaniel Day, G Assigned from Bakersfield by Edmonton
Delete Tyler Inamoto, D Loaned to Bakersfield (AM)
Add Tyler Inamoto, D Assigned by Bakersfield (PM)
Greenville:
Delete Carter Savoie, F Placed on Reserve
Delete Tate Singleton, F Placed on Reserve (10/15)
Add Timothy Lovell, D Signed ECHL SPC
Idaho:
Add Ayrton Martino, F Assigned from Texas by Dallas
Savannah:
Add Josh Lopina, F Signed ECHL SPC
Delete Connor Gregga, F Placed on IR 14 Day
Delete Zachary Krajnik, F Placed on Reserve
Utah:
Add John Gelatt, F Activated from Reserve
Delete Maksim Barbashev, F Placed on Reserve
Add Colby Enns, D Activated from Reserve
Delete Luke LaMaster, D Placed on Reserve
