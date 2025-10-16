ECHL Announces Season-Opening Rosters
Published on October 16, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
SHREWSBURY, N.J. - Following are the Season-Opening Rosters as submitted by ECHL teams for the opening for the 2025-26 regular season, which begins on Friday.
ECHL teams can carry a maximum of 20 Players on the active roster, no more than 18 of whom may be skaters, at any one time. For the first 30 days of the regular season, teams can carry a maximum of 21 Players on the active roster, no more than 19 of whom may be skaters, at any one time.
Teams are permitted to carry up to two (2) Players at a time on the Reserve List, while an unlimited number of Players can be placed on the 14-day Injured Reserve and one (1) Player can be placed on the 3-day Injured Reserve.
Adirondack Thunder - Tyler Brennan, G; Henry Welsch, G; Conner Hutchison, D; Jacob Graves, D; Mathieu Boislard, D; Pierson Brandon, D; Ryan Wheeler, D; Jeremy Hanzal, D; Luke Reid, D; Tyson Fawcett, F; Kishaun Gervais, F; Daniel Ebrahim, F; Brian Carrabes, F; Justin Taylor, F; T.J. Friedmann, F; Matt Salhany, F; Brannon McManus, F; Sean Olson, F; Dylan Wendt, F; Cam Squires, F; Alexander Campbell, F
Reserve - Sean Gulka, F; Chase McLane, F
Injured Reserve - Jimmy Dowd, F (3); Grant Loven, F (14); Greg Smith, F (14)
Allen Americans - Jackson Parsons, G; Marco Costantini, G; Hudson Wilson, D; Quinn Warmuth, D; Braidan Simmons-Fischer, D Jackson Decker, D; Troy Murray, D; Andre Anania, D; Sam Sedley, D; Anthony Costantini, D; Spencer Asuchak, F; Michael Gildon, F; Thomas Caron, F; Harrison Blaisdell, F; Brayden Watts, F; Mark Duarte, F; Hank Crone, F; Colton Hargrove, F; Danny Katic, F
Reserve - Matt Register, D
Injured Reserve - Kevin Spinozzi, D (3); Malik Johnson, F (14)
Immigration Pending - Brad Morrison, F
Atlanta Gladiators - T.J. Semptimphelter, G; Ethan Haider, G; Anthony Firriolo, D; Andrew Jarvis, D; Brendan Less, D; Jack Robilotti, D; Ryan Conroy, D; Chad Nychuk, D; Alex Young, F; Ethan Scardina, F; Mickey Burns, F; Isak Walther, F; Peter Morgan, F; Carson Denomie, F; Ryan Nolan, F; Cody Sylvester, F; Mike McNamee, F; Louis Boudon, F; Ryan Francis, F; Joey Cipollone, F; Kalan Lind, F
Reserve - Zach Yoder, D; Connor Galloway, F
Injured Reserve - Ryley Appelt, F (3); Dylan Carabia, D (14)
Bloomington Bison - Hugo Ollas, G; Callum Tung, G; Riku Ishida, D; Jesper Solomon Frisell, D; Nikita Sedov, D; Cullen Ferguson D; Seung Jae Lee, D; Parker Gavlas, D; Eddie Matsushima, F; Mark Kaleinikovas, F; Shane Ott, F; Max Neill, F; Daniel Tedesco, F; Lou-Felix Denis, F; Mikael Robidoux F; Chongmin Lee, F; Brett Budgell, F; Brandon Yeamans, F; Jonny Evans, F; Zakary Karpa, F; Kyle Jackson, F
Reserve - Brenden Datema, D; Noah Kane, F
Injured Reserve - Jake Barczewski, G (3); Theo Calvas, D (14); Ayden MacDonald, F (14)
Immigration Pending - Renat Dadadzhanov, D; Kohei Sato, F
Cincinnati Cyclones - Ken Appleby, G; Kyle McClellan, G; Elijah Vilio, D; Jake Johnson, D; Andrew Noel,D; Aaron Bohlinger, D; Rhett Parsons, D; Ryan McCleary, D; Remy Parker, F; Justin Vaive, F; Owen Cole, F; Lincoln Griffin, F; Justin Portillo, F; John Jaworski, F; Zack Trott, F; Gunnarwolfe Fontaine, F; Nick Rheaume, F; Luke Grainger, F; Ben King, F; Ryan Kirwan, F; Braeden Kressler, F
Reserve - Marko Sikic, F; Nick Carabin, D
Injured Reserve - Adam Robbins, F (3)
Florida Everblades - David Tendeck, G; Cam Johnson, G; Kade Landry, D; Sean Allen, D; Gianfranco Cassaro, D; Connor Doherty, D; Jordan Sambrook, D; Zach Berzolla, D; Jesse Lansdell, F; Reid Duke, F; Oliver Cooper, F; Carson Gicewicz, F; Logan Will, F; Oliver Chau, F; Craig Needham, F; Kyle Penney, F; Jett Jones, F; Tarun Fizer, F; Sam Stange, F; Anthony Romano, F; Kyle Betts, F
Reserve - Kurtis Henry, F; Ben Brar, F
Injured Reserve - Nicholas Blachman, F (3); Hunter Sansbury, D (14); Logan Lambdin, F (14); Isaac Nurse, F (14)
Fort Wayne Komets - Connor Ungar, G; Samuel Jonsson, G; Owen Gallatin, D; Matt Murphy, D; Harrison Rees, D; Jalen Smereck, D; Dru Krebs, D; Ian Pierce, D; Tyler Inamoto, D; Josh Groll, F; Nick Deakin-Poot, F; Kirill Tyutyayev, F; Blake Murray, F; Zach Jordan, F; Matt Miller, F; Alex Aleardi, F; Brady Stonehouse, F; Trevor Janicke, F; James Stefan, F; Matt Brown, F; Jayden Grubbe, F
Reserve - Dillon Hamaliuk, F; Austin Magera, F
Injured Reserve - Anthony Petruzzelli, F (3); Jack Gorniak, F (14); Dustyn McFaul, D (14); Brandon McNally, F (14); Reece Harsch, D (14)
Greensboro Gargoyles - Ruslan Khazheyev, G; Jake Sibell, G; Dalton Skelly, D; Andrius Kulbis-Marino, D; Braden Doyle, D; Colton Leiter, D;Noah Delmas, D; Artyom Borshyov, D; Zach Faremouth, F; Jordan Biro, F; Wade Murphy, F; Logan Nelson, F; Ethan Leyh, F; Ryan Richardson, F; Patrick Newell, F; Demetrios Koumontzis, F; Anthony Rinaldi, F; Jake Elmer, F; David Gagnon, F; Deni Goure, F; Tyler Weiss, F
Reserve - Dominic Basse, G; Gabe Blanchard, D
Injured Reserve - Billy Roche, D (3); Dawson McKinney, F (14)
Greenville Swamp Rabbits - Pierce Charleson, G; Mattias Sholl, G; Jacob Modry, D; Jake Murray, D; Tristan De Jong, D; Josh Atkinson, D; Jordan Power, D; Stepan Timofeyev, F; Austin Saint, F; Ben Poisson, F; Jack Brackett, F; Ryan O'Reilly, F; Patrick Polino, F; Cam Hausinger, F; Ryan O'Hara, F; Brent Pedersen, F; Hudson Schandor, F; Kenta Isogai, F; Keaton Mastrodonato, F
Reserve - Tate Singleton, F
Idaho Steelheads - Arno Tiefensee, G; Nolan Maier, G; Trevor Zins, D; Sam Jardine, D; Charlie Dodero, D; Matt Anderson, D; Jeff Baum, D; Aidan Hreschuk, D; Thomas Bergsland, D; Chris Dodero, F; Robbie Holmes, F; Mason Nevers, F; Jade Miller, F; Nicholas Canade, F; Liam Malmquist, F; Mitch Wahl, F; Brendan Hoffman, F; Ty Pelton-Byce, F; Kaleb Pearson, F; Francesco Arcuri, F
Reserve - Nick Portz, F; Connor Punnett, D
Injured Reserve - Jordan Steinmetz, F (3); Beni Halasz, G (14); Jake Boltmann, D (14); C.J. Walker, F (14); Grant Silianoff, F (14)
Indy Fuel - Owen Flores, G; Mitchell Weeks, G; Chris Cameron, D; Christian Berger, D; William Ennis, D; Holden Wale, D; Nick Grima, D; Matt Petgrave, D; Jeremie Bucheler, D; Jadon Joseph, F; Jesse Tucker, F; Dustin Manz, F; Owen Robinson, F; Eric Martin, F; Lee Lapid, F; Sahil Panwar, F; Connor Joyce, F; Jordan Martin, F; Brett Moravec, F; Harrison Israels, F; Kevin Lombardi, F
Reserve - Spencer Cox, D; Michael Marchesan, F
Injured Reserve - Ryan Ouellette, G (3); Jacob LeGuerrier, D (14); Ryan Pitoscia, F (14)
Iowa Heartlanders - Riley Mercer, G; William Rousseau, G; Thomas Stewart, D; Carter Allen, D; Nolan Orzeck D; Elliott McDermott, D; Lordanthony Grissom, D; Mike Koster, D; Kyle Masters, D; Jonny Sorenson, F; Matt Hubbarde, F; Jack O'Brien, F; Nathan Noel, F; Adam Capannelli, F; Jaxon Nelson, F; Keltie Jeri-Leon, F; Max Patterson, F; Brandon Schultz, F; Isaac Johnson, F; Lucas Helland, F; Yuki Miura, F
Reserve - Dante Giannuzzi, G; Isaiah Fox, D
Injured Reserve - Luke Mobley, F (14)
Jacksonville Icemen - Scott Ratzlaff, G; Cameron Rowe, G; Louka Henault, D; Brayden Hislop, D; Taos Jordan, D; Jaden Condotta, D; Cameron Supryka, D; Aidan Fulp, D; Peter Tischke, D; Garrett VanWyhe, F; Liam Coughlin, F; Nathan Dunkley, F; Christopher Brown, F; Chris Grando, F; Craig Martin, F; Patrick Bajkov, F; Bennett MacArthur, F; MacAuley Carson, F; Brody Crane, F; Matteo Costantini, F; Redmond Savage, F
Reserve - Michael Bullion, G; Dalton Duhart, F
Injured Reserve - Adrien Beraldo, D (3); John Spetz, D (14); Tyler Coffey, F (14); Ashton Stockie, F (14); Logan Cockerill, F (14)
Kalamazoo Wings - Jonathan Lemieux, G; Hunter Vorva, G; Collin Saccoman, D; Powell Connor, D; Davis Pennington, D; Ryan Helliwell, D; Robbie Drazner, D; Kylor Wall, D; Cam Knuble, F; Ryan Cox, F; Andre Ghantous, F; Blake Christensen, F; Colton Young, F; Colin Bilek, F; Quinn Preston, F; Todd Skirving, F; Zach Okabe, F; Nolan Walker, F; Nick Poisson, F
Reserve - Orlando Mainolfi, D; Spencer Kennedy, F
Injured Reserve - Evan Dougherty, F (3); Hunter Strand, F (14); Antonio Venuto, F (14); Jack Jaunich, F (14)
Kansas City Mavericks - Ian Shane, G; Jack LaFontaine, G; Marcus Crawford, D; Thomas Farrell, D; Jake McLaughlin, D; Drake Burgin, D; Zach Uens, D; Lucas Sowder, F; Bobo Carpenter, F; Jackson Jutting, F; Luke Loheit, F; Nolan Sullivan, F; David Cotton, F; Jack Randl, F; Casey Carreau, F; Chase Brand, F; Jackson Berezowski, F; Landon McCallum, F; Justin Janicke, F
Reserve - Kyle Pow, D; Will Gavin, F
Injured Reserve - Jimmy Glynn, F (3)
Maine Mariners - Luke Cavallin, G; Brad Arvanitis, G; Tristan Thompson, D; Ryan Orgel, D; James Marooney, D; Jaxon Bellamy, D; Loke Johansson, D; Zachary Massicotte, D; Wyllum Deveaux, F; Robert Cronin, F; Xander Lamppa, F; Alex DiPaolo, F; Maxim Andreev, F; Sebastian Vidmar, F; Shawn Element, F; Lynden McCallum, F; Cooper Jones, F; Jacob Hudson, F; Ty Cheveldayoff, F; Jacob Perrault, F; Brooklyn Kalmikov, F
Reserve - Linus Hemstrom, F; Jackson Stewart, F
Injured Reserve - Ethan Pearson, G (3); Mason Primeau, F (14); Liam Gorman, F (14)
Norfolk Admirals - Alex Worthington, G; Isaac Poulter, G; Josh McDougall, D; Connor Fedorek, D; Brehdan Engum, D; David Drake, D; William Magnuson, D; Ben Zloty, D; Jack O'Leary, F; Matt Crasa, F; Grant Hebert, F; Tanner Andrew, F; German Yavash, F; Jace Isley, F; Marko Reifenberger, F; Brayden Nicholetts, F; Brady Fleurent, F; Andrei Bakanov, F; Justin Young, F; Brandon Osmundson, F; Jaydon Dureau, F
Reserve - Dustin Geregach, D; Kristof Papp, F
Injured Reserve - Eric Parker, D (3); Carson Musser, D (14)
Immigration Pending - Timofey Spitserov, F
Orlando Solar Bears - Harrison Meneghin, G; Jon Gillies, G; Logan Britt, D; Nick Anderson, D; JC Brassard, D; Jake Hamilton, D; Davis Bunz, D; Chris Harpur, D; Dyllan Gill, D; Carson Focht, F; Tyler Bird, F; Tyler Drevitch, F; Jarid Lukosevicius, F; Anthony Bardaro, F; Aaron Luchuk, F; Andrew Bruder, F; Alex Tonge, F; Connor Kurth, F; Spencer Kersten, F; Reece Newkirk, F; Milo Roelens, F
Reserve - Ethan Langenegger, G; Tony Follmer, D
Injured Reserve - Cole Kodsi, F (3); Cody Schiavon, D (14); Luke Bast, D (14); Keanan Stewart, F (14); Peter Laviolette, F (14)
Rapid City Rush - Connor Murphy, G; Arsenii Sergeev, G; Mitchell Smith, D; Billy Constantinou, D; Alexander Stensson, D; Mike Van Unen, D; Arvils Bergmanis, D; Ryan Chyzowski, D; Chase Pauls, D; Xavier Bernard, D; Chaz Smedsrud, F; Seth Fyten, F; Parker Bowman, F; Ryan Wagner, F; Cameron Buhl, F; Rasmus Ekstrom, F; Brett Davis, F; Briley Wood, F; Blake Bennett, F; Carter Wilkie, F; Quinn Olson, F
Reserve - Jake Ratzlaff, D; Jared Westcott, F
Injured Reserve - Nathan Torchia, G (3); Aaron Chairot, D (14)
Reading Royals - Keith Petruzzelli, G; Yaniv Perets, G; Robbie Stucker, D; Victor Hadfield, D; Artem Kulakov, D; Jake Willets, D; Ben Meehan, D; Emile Chouinard, D; Kyle Haskins, F; Cameron Cook, F; Yvan Mongo, F; Jordan Frasca, F; Jacob Frasca, F; Patrick Moynihan, F; Brandon Saigeon, F; Connor McMenamin, F; Nolan Burke, F; Nick Capone, F; Carson Golder, F; Massimo Rizzo, F
Reserve - Alec Butcher, F; Liam Devlin, F
Injured Reserve - Jack Page, D (3); Jeremy Michel, F (14); Vinnie Purpura, G (14)
Savannah Ghost Pirates - Michael Simpson, G; Evan Cormier, G; Phip Waugh, D; Chris Lipe, D; Keaton Pherson, D; Evan Nause, D; Cole Krygier, D; Dennis Cesana, D; Zachary Krajnik, F; Mitchell Russell, F; Liam Walsh, F; Logan Drevitch, F; Nick Granowicz, F; Matt Koopman, F; Bryce Brodzinski, F; Hunter Johannes, F; Christophe Tellier, F; Riley Hughes, F; Nicholas Zabaneh, F; Josh Davies, F; Robert Mastrosimone, F
Reserve - Michael Suda, D; Connor Gregga, F
Injured Reserve - Noah Carroll, D (3); Ryan Sullivan, F (14); Tristan Amonte, F (14)
South Carolina Stingrays - Antoine Keller, G; Mitch Gibson, G; Romain Rodzinski, D; Connor Moore, D; D.J. King, D; Reilly Webb, D; John Fusco, D; Connor Mayer, D; Dean Loukus, F; Ben Hawerchuk, F; Stanley Cooley, F; Scott Docherty, F; Josh Wilkins, F; Jalen Luypen, F; Kyler Kupka, F; Lynden Breen, F; Simon Pinard, F; Kaden Bohlsen, F; Patrick Guzzo, F; Ryan Hofer, F
Reserve - Nolan Krenzen, D; Mitchel Deelstra, F
Injured Reserve - Seth Eisele, G (3); Jordan Klimek, D (14); Charlie Combs, F (14)
Tahoe Knight Monsters - Jordan Papirny, G; Cameron Whitehead, G; Brennan Kapcheck, D; Nate Kallen, D; Linden Alger, D; Adam Samuelsson, D; Kaelan Taylor, D; Samuel Mayer, D; Artur Cholach, D; Adam Pitters, F; Jacob McGrew, F; Connor Marritt, F; Anthony Collins, F; Michael O'Leary, F; Jake Duflinger, F; Kevin Wall, F; Cody Laskosky, F; Olivier LeBlanc, F; Devon Paliani, F; Sloan Stanick, F; Trent Swick, F
Reserve - Luke Adam, F; Casey Bailey, F
Toledo Walleye - Nolan LaLonde, G; Carter Gylander, G; Jed Pietila, D; Riley McCourt, D; Tanner Palocsik, D; Bobby Russell, D; Dylan Moulton, D; Colin Swoyer, D; Nicklas Andrews, D; Tanner Kelly, F; Nathaël Roy, F; Sam Craggs, F; Colby Ambrosio, F; Will Hillman, F; Jordan Ernst, F; Brandon Hawkins, F; Chad Hillebrand, F; Nolan Moyle, F; Darby Llewellyn, F; Denis Smirnov, F; Tanner Dickinson, F
Reserve - Conlan Keenan, F; Darian Pilon, F
Injured Reserve - Liam Souliere, G (3); Brendon Michaelian, D (14); Jacques Bouquot, F (14)
Trois-Rivières Lions - Hunter Jones, G; Benjamin Gaudreau, G; Landon Fuller, D; Wyatt McLeod, D; Jacob Paquette, D; Emmett Serensits, D; Noah Massie, D; Darick Louis-Jean, D; Charles Martin, D; Morgan Adams-Moisan, F; Anthony Beauregard, F; Tommy Cormier, F; Cedric Desruisseaux, F; Tyler Hylland, F; Logan Nijhoff, F; Isaac Dufort, F; Riley Kidney, F; Joe Dunlap, F; Israel Mianscum, F; Egor Goriunov, F; Mark Estapa, F
Reserve - Andrew Coxhead, F; Anthony Poulin, F
Injured Reserve - Will Dineen, F (3); Vincent Duplessis, G (14); Anthony Beauchamp, F (14)
Tulsa Oilers - Tomas Suchanek, G; Vyacheslav Buteyets, G; Michael Davies, D; Duggie LaGrone, D; Tanner Faith, D; Jeffrey Faith, D; Mike McKee, D; Roamn Kinal, D; Will Francis, D; Jeremie Biakabutuka, D; Josh Nelson, F; Dallas Comeau, F; Tyler Poulsen, F; Matthew Henry, F; Dakota Seaman, F; Tyrell Goulbourne, F; Keegan Iverson, F; Brodi Stuart, F; Zachary Brooks, F; Easton Armstrong, F; Jaxsen Wiebe, F
Reserve - Cade McNelly, D; Adam McMaster, F
Injured Reserve - Matt Koethe, F (3); Justin Michaelian, F (14)
Utah Grizzlies - Dylan Wells, G; Dryden McKay, G; Noah Ganske, D; Luc Salem, D; Luke LaMaster, D; Christian Felton, D; Avery Winslow, D; Garrett Pyke, D; Griffin Ness, F; Reed Lebster, F; Tyler Gratton, F; Daniyal Dzhaniyev, F; Luke Manning, F; Ty Voit, F; Mick Messner, F; Evan Friesan, F; Neil Shea, F; Jack Ricketts, F; Maksim Barbashev, F
Reserve - Colby Enns, D; John Gelatt, F
Injured Reserve - Rilen Kovacevic, F (14)
Immigration Pending - Adam Berg, F
Wheeling Nailers - Maxim Pavlenko, G; Jaxon Castor, G; Bogdans Hodass, D; Trevor LeDonne, D; Aidan Sutter, D; Brent Johnson, D; Daniel Laatsch, D; Tommy Budnick, D; David Breazeale, D; Matt Quercia, F; Mike Posma, F; Logan Pietila, F; Ryan Mahshie, F; Jordan Kaplan, F; Connor Lockhart, F; Randy Hernandez, F; Zach Urdahl, F; Brayden Edwards, F; Zach Gallant, F; Nolan Renwick, F; Max Graham, F
Reserve - Jack Works, F; Cole Tymkin, F
Injured Reserve - Craig Armstrong, F (3); Logan Neaton, G (14); Jacob Smith, G (14)
Wichita Thunder - Matt Davis, G; Tyriq Outen, G; Nico Somerville, D; Tyler Jette, D; Patrick Kyte, D; T.J. Lloyd, D; Nolan Kneen, D; Kirby Proctor, D; Jack Bar, D; Peter Bates, F; Tian Rask, F; Jay Dickman, F; Nick Nardecchia, F; Declan Smith, F; Tyrone Bronte, F; Danny Weight, F; Jake Wahlin, F; Ryan Finnegan, F; Kyle Jeffers, F; Kyle Crnkovic, F
Reserve - Roddy Ross, G; Ty Gibson, D
Injured Reserve - Spencer Blackwell, F (3)
Immigration Pending - Michal Stinil, F; Anton Rubtsov, F
Worcester Railers - Henrik Tikkanen, G; Tristan Lennox, G; Kabore Dunn, D; Cole Fraser, D; Cameron McDonald, D; Michale Ferrandino, D; Anthony Hora, D; Matt Stief, D; Calle Odelius, D; Anthony Repaci, F; Cole Donhauser, F; Lincoln Hatten, F; Matt DeMelis,F; Riley Piercey, F; Drew Callin, F; Anthony Callin, F; T.J. Walsh, F; Ryan Miotto, F; Max Dorrington, F; Ross Mitton, F; Kolby Johnson, F
Reserve - Jason Horvath, D; Tyler Kobryn, F
Injured Reserve - Thomas Gale, G (3); Riley Ginnell, F (14); Porter Schachle, F (14); Tanner Schachle, F (14)
ECHL Stories from October 16, 2025
- Admirals Announce Opening Night Roster - Norfolk Admirals
- Cincinnati Cyclones Announce 2025-26 Season-Opening Roster - Cincinnati Cyclones
- Komets Announce Season Opening Roster - Fort Wayne Komets
- Americans Announce Season Opening Roster - Allen Americans
- Utah Grizzlies Set 2025-26 Opening Day Roster - Utah Grizzlies
- Heartlanders "Open Season" Roster Is Here - Iowa Heartlanders
- Solar Bears Announce Season-Opening Roster - Orlando Solar Bears
- Worcester Railers HC Announce Captains for 2025-26 Season - Worcester Railers HC
- Knight Monsters Announce Season-Opening Roster - Tahoe Knight Monsters
- Florida Everblades Season Preview - Florida Everblades
- Maine Mariners Announce Season-Opening Roster - Maine Mariners
- Savannah Announces Opening Night Roster - Savannah Ghost Pirates
- Mavericks Announce Full 2025-26 Regular Season Roster Ahead of Opening Night - Kansas City Mavericks
- Gargoyles Announce the 2025-26 Opening Night Roster - Greensboro Gargoyles
- Nailers Announce 2025-26 Season-Opening Roster - Wheeling Nailers
- Worcester Railers HC Announce Season-Opening Roster - Worcester Railers HC
- Stingrays Announce 2025-26 Season Opening Roster - South Carolina Stingrays
- K-Wings Announce 2025-26 Regular-Season Roster - Kalamazoo Wings
- Everblades Announce 2025-26 Opening Night Roster - Florida Everblades
- ECHL Announces Season-Opening Rosters - ECHL
- Adirondack Thunder Announce Opening Night Roster - Adirondack Thunder
- Royals Announce 2025-26 Season-Opening Roster - Reading Royals
- Walleye Announce Opening Roster for 2025-26 Season - Toledo Walleye
- Preview: Royals vs. Lions, October 17th - Game 1/72 - Reading Royals
- Goaltender Antoine Keller Loaned to South Carolina - South Carolina Stingrays
- Oilers Finalize 2025-26 Season-Opening Roster - Tulsa Oilers
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.