K-Wings Announce 2025-26 Regular-Season Roster
Published on October 16, 2025 under ECHL (ECHL)
Kalamazoo Wings News Release
KALAMAZOO, MI - The Kalamazoo Wings, proud ECHL affiliate of the National Hockey League's Vancouver Canucks, announced the team's 2025-26 Regular Season roster Thursday.
The regular-season gets underway on Saturday, October 18, at 4:30 p.m. versus the Fort Wayne Komets at Wings Event Center. The roster features 26 players: 16 forwards, 8 defensemen and two goaltenders, as outlined alphabetically by position below.
Forwards (16)
66 Colin Bilek, 74 Blake Christensen, 19 Ryan Cox, 9 Evan Dougherty, 10 Andre Ghantous, *25 Jack Jaunich, 44 Spencer Kennedy, *20 Cam Knuble, 28 Zach Okabe (ABT), *37 Nick Poisson (ABT), 43 Quinn Preston, 17 Todd Skirving, *77 Hunter Strand, *24 Antonio Venuto, 51 Nolan Walker (ABT), 6 Colton Young
Defensemen (8)
8 Powell Connor, 55 Ryan Dickinson, *18 Robby Drazner, *86 Ryan Helliwell, *21 Orlando Mainolfi, *4 Davis Pennington, 23 Collin Saccoman, 49 Kylor Wall
Goaltenders (2)
72 Jonathan Lemieux (ABT), 79 Hunter Vorva
AHL Loans: 4
Returning from 2024-25: 9
Rookies: 8
(ABT) denotes Abbotsford (AHL) loan
*denotes Rookie Season
The K-Wings are led by General Manager Toni Will, Head Coach & Director of Hockey Operations Joel Martin, Assistant Coach Billy McCreary, Assistant Coach Tanner Sorenson, Head Athletic Trainer Cody Lindhorst, Equipment Manager Evan Watts, and Director of Public Relations & Broadcasting Chris Cadeau.
Next up is the 2025-26 Home Opener on October 18 at 4:30 p.m. versus the Fort Wayne Komets at Wings Event Center. Click the link to secure your tickets today!
The Hungry Howie's Friends and Family Ticket Package is also BACK for the Home Opener, including four tickets, four K-Wings knit hats and a $20 Hungry Howie's Voucher.
ECHL Stories from October 16, 2025
- Admirals Announce Opening Night Roster - Norfolk Admirals
- Cincinnati Cyclones Announce 2025-26 Season-Opening Roster - Cincinnati Cyclones
- Komets Announce Season Opening Roster - Fort Wayne Komets
- Americans Announce Season Opening Roster - Allen Americans
- Utah Grizzlies Set 2025-26 Opening Day Roster - Utah Grizzlies
- Heartlanders "Open Season" Roster Is Here - Iowa Heartlanders
- Solar Bears Announce Season-Opening Roster - Orlando Solar Bears
- Worcester Railers HC Announce Captains for 2025-26 Season - Worcester Railers HC
- Knight Monsters Announce Season-Opening Roster - Tahoe Knight Monsters
- Florida Everblades Season Preview - Florida Everblades
- Maine Mariners Announce Season-Opening Roster - Maine Mariners
- Savannah Announces Opening Night Roster - Savannah Ghost Pirates
- Mavericks Announce Full 2025-26 Regular Season Roster Ahead of Opening Night - Kansas City Mavericks
- Gargoyles Announce the 2025-26 Opening Night Roster - Greensboro Gargoyles
- Nailers Announce 2025-26 Season-Opening Roster - Wheeling Nailers
- Worcester Railers HC Announce Season-Opening Roster - Worcester Railers HC
- Stingrays Announce 2025-26 Season Opening Roster - South Carolina Stingrays
- K-Wings Announce 2025-26 Regular-Season Roster - Kalamazoo Wings
- Everblades Announce 2025-26 Opening Night Roster - Florida Everblades
- ECHL Announces Season-Opening Rosters - ECHL
- Adirondack Thunder Announce Opening Night Roster - Adirondack Thunder
- Royals Announce 2025-26 Season-Opening Roster - Reading Royals
- Walleye Announce Opening Roster for 2025-26 Season - Toledo Walleye
- Preview: Royals vs. Lions, October 17th - Game 1/72 - Reading Royals
- Goaltender Antoine Keller Loaned to South Carolina - South Carolina Stingrays
- Oilers Finalize 2025-26 Season-Opening Roster - Tulsa Oilers
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.
Other Recent Kalamazoo Wings Stories
- K-Wings Announce 2025-26 Regular-Season Roster
- K-Wings' Defenseman Jayden Lee Recalled by Canucks (AHL), Defenseman Ryan Dickinson Acquired from Railers
- K-Wings Beat Walleye, Close Preseason at Home
- K-Wings Loaned Forward Nick Poisson by Canucks
- K-Wings Expand Broadcast Reach with FloHockey & TuneIn