K-Wings Announce 2025-26 Regular-Season Roster
ECHL Kalamazoo Wings

K-Wings Announce 2025-26 Regular-Season Roster

Published on October 16, 2025 under ECHL (ECHL)
Kalamazoo Wings News Release


KALAMAZOO, MI - The Kalamazoo Wings, proud ECHL affiliate of the National Hockey League's Vancouver Canucks, announced the team's 2025-26 Regular Season roster Thursday.

The regular-season gets underway on Saturday, October 18, at 4:30 p.m. versus the Fort Wayne Komets at Wings Event Center. The roster features 26 players: 16 forwards, 8 defensemen and two goaltenders, as outlined alphabetically by position below.

Forwards (16)

66 Colin Bilek, 74 Blake Christensen, 19 Ryan Cox, 9 Evan Dougherty, 10 Andre Ghantous, *25 Jack Jaunich, 44 Spencer Kennedy, *20 Cam Knuble, 28 Zach Okabe (ABT), *37 Nick Poisson (ABT), 43 Quinn Preston, 17 Todd Skirving, *77 Hunter Strand, *24 Antonio Venuto, 51 Nolan Walker (ABT), 6 Colton Young

Defensemen (8)

8 Powell Connor, 55 Ryan Dickinson, *18 Robby Drazner, *86 Ryan Helliwell, *21 Orlando Mainolfi, *4 Davis Pennington, 23 Collin Saccoman, 49 Kylor Wall

Goaltenders (2)

72 Jonathan Lemieux (ABT), 79 Hunter Vorva

AHL Loans: 4

Returning from 2024-25: 9

Rookies: 8

(ABT) denotes Abbotsford (AHL) loan

*denotes Rookie Season

The K-Wings are led by General Manager Toni Will, Head Coach & Director of Hockey Operations Joel Martin, Assistant Coach Billy McCreary, Assistant Coach Tanner Sorenson, Head Athletic Trainer Cody Lindhorst, Equipment Manager Evan Watts, and Director of Public Relations & Broadcasting Chris Cadeau.

Next up is the 2025-26 Home Opener on October 18 at 4:30 p.m. versus the Fort Wayne Komets at Wings Event Center. Click the link to secure your tickets today!

The Hungry Howie's Friends and Family Ticket Package is also BACK for the Home Opener, including four tickets, four K-Wings knit hats and a $20 Hungry Howie's Voucher.

Check out the Kalamazoo Wings Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from October 16, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.

OurSports Central