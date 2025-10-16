Americans Announce Season Opening Roster
ECHL Allen Americans

Americans Announce Season Opening Roster

Published on October 16, 2025 under ECHL (ECHL)
Allen Americans News Release


Dallas/Allen, Texas - The Allen Americans, ECHL affiliate of the Ottawa Senators, along with Head Coach and General Manager Steve Martinson, are proud to announce the 2025-2026 Season Opening Roster.

This year's roster includes eight returning players from last year's team including the longest tenured player Spencer Asuchak, Mark Duarte, Hudson Wilson, Quinn Warmuth, Michael Gildon, Harrison Blaisdell, Brayden Watts, and Brad Morrison. See the complete Americans roster by position below.

Forwards: Spencer Asuchak, Mark Duarte, Thomas Caron, Harrison Blaisdell, Brayden Watts, Michael Gildon, Hank Crone, Colton Hargrove Brad Morrisonm, Danny Katic, and Malik Johnson

Defensemen: Matt Register, Kevin Spinozzi, Hudson Wilson, Quinn Warmuth, Braidan Simmons-Fischer, Jackson Decker, Troy Murray, Andre Anania, Sam Sedley, and Anthony Costantini

Goalies: Jackson Parsons and Marco Costantini

The Americans will open their 17th season of professional hockey on Saturday night in Wichita.

Opening night in Allen is on Friday, October 24th as the Americans host the Kansas City Mavericks. Group and Season Tickets are on sale NOW. Call 972-912-1000 for more information.

Check out the Allen Americans Statistics

