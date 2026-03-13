ECHL Transactions - March 13
Published on March 13, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Friday, March 13, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Maine:

Ben Raymond, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Kevin O'Neil, F Activated from IR 14 Day

Delete Sean Olson, F Placed on Reserve

Delete Ryan Helliwell, D Placed on IR 3 Day

Delete Dylan Wendt, F Placed on Reserve

Delete Conner Hutchison, D Placed on IR 14 Day

Add Matt Salhany, F Activated from IR 3 Day

Add Henry Welsch, G Activated from Reserve

Delete Jeremy Brodeur, G Placed on Reserve

Allen:

Delete Jake Chiasson, F Recalled to Belleville by Ottawa

Add Jackson Parsons, G Activated from Reserve

Delete Brett Mirwald, G Placed on Reserve

Add Trevor LeDonne, D Activated from Reserve

Bloomington:

Add Zach Faremouth, F Activated from Reserve

Delete Brandon Yeamans, F Placed on Reserve

Add Shane Ott, F Activated from Reserve

Delete Ilya Tsulygin, F Placed on Reserve

Cincinnati:

Add John Jaworski, F Activated from IR 14 Day

Delete Luke Grainger, F Placed on IR 14 Day

Add Jordan Kaplan, F Activated from Reserve

Delete Aaron Chiarot, D Placed on Reserve

Add Adam Kydd, F Activated from Reserve

Delete Shawn Kennedy, F Placed on Reserve

Add Thomas Scarfone, G Activated from Reserve

Delete Luke Pavicich, G Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Anthony Petruzzelli, F Activated from Reserve

Add Nick Deakin-Poot, F Activated from Reserve

Delete Josh Groll, F Placed on Reserve

Delete Jayden Grubbe, F Recalled to Bakersfield by Edmonton

Delete Willian Dufour, F Loaned to Grand Rapids 3/12

Greensboro:

Delete True Crowe, D Placed on IR 3 Day

Add Ethan Leyh, F Returned From Loan by Chicago Wolves

Add Drew Kuzma, F Activated from Reserve

Delete Anthony Messuri, F Placed on Reserve

Greenville:

Add Tim Rego, D Activated from Reserve

Add Joshua Zary, F Activated from Acquired

Add Jake Murray, D Returned From Loan by Rockford

Delete Tristan De Jong, D Placed on Reserve

Delete Jacob Modry, D Placed on IR 3 Day

Delete Brent Pedersen, F Placed on IR 14 Day

Add Caiden Gault, F Activated from Reserve

Delete Ben Poisson, F Placed on Reserve

Delete Remy Parker, F Transferred to IR 14 Day

Add Joshua Zary, F Signed ECHL SPC

Idaho:

Delete Jason Horvath, D Placed on IR 14 Day

Add Arno Tiefensee, G Assigned from Texas by Dallas

Delete Ben Kraws, G Recalled to Texas by Dallas

Add Chris Dodero, F Activated from IR 14 Day

Delete Nick Portz, F Placed on Reserve

Add Aidan Hreschuk, D Activated from Reserve

Delete Grant Silianoff, F Placed on Reserve

Indy:

Delete Kyle Bettens, F Placed on Reserve

Add Kyle Aucoin, D Signed ECHL SPC

Add Kyle Bettens, F Signed ECHL SPC

Jacksonville:

Delete Colby Ambrosio, F Placed on IR 14 Day

Add Chris Grando, F Activated from IR 14 Day

Delete Nathan Berke, F Placed on Reserve

Add Trevor Griebel, D Signed ECHL SPC

Kalamazoo:

Add Aku Koskenvuo, G Activated from Reserve

Delete Tyriq Outen, G Placed on Reserve

Delete Colson Gengenbach, F Placed on IR 3 Day

Add Orlando Mainolfi, D Activated from IR 3 Day

Delete Cam Knuble, F Placed on Reserve

Add Collin Saccoman, D Activated from Reserve

Delete David Keefer, F Placed on Reserve

Kansas City:

Delete Jackson Jutting, F Loaned to Grand Rapids 3/12

Add James Marooney, D Activated from Reserve

Maine:

Add Xavier Henry, D Signed Amateur Tryout

Delete Mitchel Deelstra, F Placed on Reserve

Add Jacob Perreault, F Activated from IR 3 Day

Add Ben Raymond, F Activated from Reserve

Norfolk:

Add Michael Citara, F Signed ECHL SPC

Delete Michael Citara, F Placed on Reserve

Add Jack Pascucci, D Transferred from ATO to ECHL SPC

Rapid City:

Add Zach Giroux, F Activated from Reserve

Delete Parker Bowman, F Placed on Reserve

Add Darian Pilon, F Activated from Reserve

Delete Blake Bennett, F Recalled by Calgary

Add Jake Ratzlaff, D Activated from IR 3 Day

Delete Ian Pierce, D Placed on Reserve

Add Cole Tymkin, F Acquired from Wheeling

Add Eric Parker, D Acquired from Wheeling

Savannah:

Add Mason Reiners, D Activated from Reserve

Delete Reece Vitelli, F Placed on Reserve

Delete Chris Lipe, D Placed on IR 3 Day

Add Connor Gregga, F Activated from IR 3 Day

Delete Phip Waugh, D Placed on Reserve

Tahoe:

Add Sloan Stanick, F Activated from Reserve

Delete Jake Durflinger, F Placed on Reserve

Add Kaelan Taylor, D Activated from Reserve

Delete CJ Valerian, D Placed on Reserve

Toledo:

Delete Ryland Mosley, F Recalled by Cleveland

Add Carter Gylander, G Activated from Reserve

Delete Nolan Lalonde, G Placed on Reserve

Delete Jacob Truscott, D Recalled by Grand Rapids 3/12

Delete Brandon Hawkins, F Loaned to Grand Rapids 3/12

Trois-Rivières:

Delete Riley Kidney, F Recalled to Laval by Montreal

Add Jake Gravelle, F Activated from IR 14 Day

Add Edouard Charron, F Activated from Reserve

Delete Anthony Poulin, F Placed on Family/Bereavement Leave

Wheeling:

Add Cole Tymkin, F Activated from IR 14 Day

Add Eric Parker, D Activated from IR 14 Day

Delete Cole Tymkin, F Traded to Rapid City

Delete Eric Parker, D Traded to Rapid City

