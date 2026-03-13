ECHL Transactions - March 13
Published on March 13, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, March 13, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Maine:
Ben Raymond, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Kevin O'Neil, F Activated from IR 14 Day
Delete Sean Olson, F Placed on Reserve
Delete Ryan Helliwell, D Placed on IR 3 Day
Delete Dylan Wendt, F Placed on Reserve
Delete Conner Hutchison, D Placed on IR 14 Day
Add Matt Salhany, F Activated from IR 3 Day
Add Henry Welsch, G Activated from Reserve
Delete Jeremy Brodeur, G Placed on Reserve
Allen:
Delete Jake Chiasson, F Recalled to Belleville by Ottawa
Add Jackson Parsons, G Activated from Reserve
Delete Brett Mirwald, G Placed on Reserve
Add Trevor LeDonne, D Activated from Reserve
Bloomington:
Add Zach Faremouth, F Activated from Reserve
Delete Brandon Yeamans, F Placed on Reserve
Add Shane Ott, F Activated from Reserve
Delete Ilya Tsulygin, F Placed on Reserve
Cincinnati:
Add John Jaworski, F Activated from IR 14 Day
Delete Luke Grainger, F Placed on IR 14 Day
Add Jordan Kaplan, F Activated from Reserve
Delete Aaron Chiarot, D Placed on Reserve
Add Adam Kydd, F Activated from Reserve
Delete Shawn Kennedy, F Placed on Reserve
Add Thomas Scarfone, G Activated from Reserve
Delete Luke Pavicich, G Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Anthony Petruzzelli, F Activated from Reserve
Add Nick Deakin-Poot, F Activated from Reserve
Delete Josh Groll, F Placed on Reserve
Delete Jayden Grubbe, F Recalled to Bakersfield by Edmonton
Delete Willian Dufour, F Loaned to Grand Rapids 3/12
Greensboro:
Delete True Crowe, D Placed on IR 3 Day
Add Ethan Leyh, F Returned From Loan by Chicago Wolves
Add Drew Kuzma, F Activated from Reserve
Delete Anthony Messuri, F Placed on Reserve
Greenville:
Add Tim Rego, D Activated from Reserve
Add Joshua Zary, F Activated from Acquired
Add Jake Murray, D Returned From Loan by Rockford
Delete Tristan De Jong, D Placed on Reserve
Delete Jacob Modry, D Placed on IR 3 Day
Delete Brent Pedersen, F Placed on IR 14 Day
Add Caiden Gault, F Activated from Reserve
Delete Ben Poisson, F Placed on Reserve
Delete Remy Parker, F Transferred to IR 14 Day
Add Joshua Zary, F Signed ECHL SPC
Idaho:
Delete Jason Horvath, D Placed on IR 14 Day
Add Arno Tiefensee, G Assigned from Texas by Dallas
Delete Ben Kraws, G Recalled to Texas by Dallas
Add Chris Dodero, F Activated from IR 14 Day
Delete Nick Portz, F Placed on Reserve
Add Aidan Hreschuk, D Activated from Reserve
Delete Grant Silianoff, F Placed on Reserve
Indy:
Delete Kyle Bettens, F Placed on Reserve
Add Kyle Aucoin, D Signed ECHL SPC
Add Kyle Bettens, F Signed ECHL SPC
Jacksonville:
Delete Colby Ambrosio, F Placed on IR 14 Day
Add Chris Grando, F Activated from IR 14 Day
Delete Nathan Berke, F Placed on Reserve
Add Trevor Griebel, D Signed ECHL SPC
Kalamazoo:
Add Aku Koskenvuo, G Activated from Reserve
Delete Tyriq Outen, G Placed on Reserve
Delete Colson Gengenbach, F Placed on IR 3 Day
Add Orlando Mainolfi, D Activated from IR 3 Day
Delete Cam Knuble, F Placed on Reserve
Add Collin Saccoman, D Activated from Reserve
Delete David Keefer, F Placed on Reserve
Kansas City:
Delete Jackson Jutting, F Loaned to Grand Rapids 3/12
Add James Marooney, D Activated from Reserve
Maine:
Add Xavier Henry, D Signed Amateur Tryout
Delete Mitchel Deelstra, F Placed on Reserve
Add Jacob Perreault, F Activated from IR 3 Day
Add Ben Raymond, F Activated from Reserve
Norfolk:
Add Michael Citara, F Signed ECHL SPC
Delete Michael Citara, F Placed on Reserve
Add Jack Pascucci, D Transferred from ATO to ECHL SPC
Rapid City:
Add Zach Giroux, F Activated from Reserve
Delete Parker Bowman, F Placed on Reserve
Add Darian Pilon, F Activated from Reserve
Delete Blake Bennett, F Recalled by Calgary
Add Jake Ratzlaff, D Activated from IR 3 Day
Delete Ian Pierce, D Placed on Reserve
Add Cole Tymkin, F Acquired from Wheeling
Add Eric Parker, D Acquired from Wheeling
Savannah:
Add Mason Reiners, D Activated from Reserve
Delete Reece Vitelli, F Placed on Reserve
Delete Chris Lipe, D Placed on IR 3 Day
Add Connor Gregga, F Activated from IR 3 Day
Delete Phip Waugh, D Placed on Reserve
Tahoe:
Add Sloan Stanick, F Activated from Reserve
Delete Jake Durflinger, F Placed on Reserve
Add Kaelan Taylor, D Activated from Reserve
Delete CJ Valerian, D Placed on Reserve
Toledo:
Delete Ryland Mosley, F Recalled by Cleveland
Add Carter Gylander, G Activated from Reserve
Delete Nolan Lalonde, G Placed on Reserve
Delete Jacob Truscott, D Recalled by Grand Rapids 3/12
Delete Brandon Hawkins, F Loaned to Grand Rapids 3/12
Trois-Rivières:
Delete Riley Kidney, F Recalled to Laval by Montreal
Add Jake Gravelle, F Activated from IR 14 Day
Add Edouard Charron, F Activated from Reserve
Delete Anthony Poulin, F Placed on Family/Bereavement Leave
Wheeling:
Add Cole Tymkin, F Activated from IR 14 Day
Add Eric Parker, D Activated from IR 14 Day
Delete Cole Tymkin, F Traded to Rapid City
Delete Eric Parker, D Traded to Rapid City
