ECHL Transactions - January 23
Published on January 23, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, January 23, 2026:
Adirondack:
Add Sean Olson, F Activated from Reserve
Delete Ryan Orgel, D Placed on Reserve
Allen:
Add David Tendeck, G Activated from Reserve
Delete Marco Costantini, G Placed on Reserve
Add Quinn Warmuth, D Activated from IR 14 Day
Delete Michael Greco, D Placed on Reserve
Add Chase Maxwell, F Activated from Reserve
Delete Troy Murray, D Placed on Reserve
Bloomington:
Add Griffen Fox, F Activated from IR 3 Day
Delete Chongmin Lee, F Placed on IR 14 Day
Add Theo Calvas, D Activated from IR 14 Day
Add Ilya Tsulygin, F Activated from IR 14 Day
Delete Zakary Karpa, F Recalled by Hartford
Cincinnati:
Add Jordan Kaplan, F Activated from Reserve
Delete Sam Stevens, F Placed on Reserve
Florida:
Add Kyle Neuber, F Activated from IR 14 Day
Delete Kurtis Henry, F Placed on IR 3 Day
Add Oliver Cooper, F Activated from Reserve
Delete Logan Lambdin, F Placed on Reserve
Add Sean Allen, D Activated from IR 3 Day
Fort Wayne:
Add Josh Groll, F Activated from IR 3 Day
Greensboro:
Add Tyler Weiss, F Assigned by Chicago Wolves
Delete Patrick Kyte, D Placed on Reserve
Greenville:
Add Hudson Schandor, F Activated from Reserve
Add Cole Fraser, D Activated from Reserve
Delete Ben Poisson, F Placed on Reserve
Delete Wade Murphy, F Placed on Reserve
Idaho:
Add Francesco Arcuri, F Activated from Reserve
Delete Jake Boltmann, D Placed on Reserve
Add Aidan Hreschuk, D Assigned by Texas
Indy:
Delete Cody Schiavon, D Placed on IR 3 Day
Add Brett Moravec, F Activated from IR 14 Day
Add Jeremie Bucheler, D Activated from IR 14 Day
Delete Mike Van Unen, D Placed on Reserve
Delete Michael Marchesan, F Placed on Reserve
Delete T.J. Walsh, F Placed on Team Suspension
Add Lee Lapid, F Activated from IR 3 Day
Iowa:
Add Alexander Stensson, D Activated from Reserve
Delete Noah Massie, D Placed on Reserve
Add Thomas Stewart, D Activated from Reserve
Delete Lucas Helland, F Placed on Reserve
Jacksonville:
Add Brayden Hislop, D Activated from IR 3 Day
Add T.J. Friedmann, F Activated from Acquired
Delete Peter Tischke, D Recalled by Rochester
Kansas City:
Add Thomas Farrell, D Activated from IR 14 Day
Delete Jake McLaughlin, D Placed on Reserve
Maine:
Add Gabe Rosek, G Signed ECHL SPC
Add Michael Underwood, D Activated from IR 14 Day
Delete Owen Gallatin, D Loaned to Hartford
Delete Liam Gorman, F Transferred to IR 14 Day
Norfolk:
Add Jaydon Dureau, F Activated from IR 14 Day
Delete Brody Crane, F Placed on Reserve
Delete Connor Fedorek, D Placed on IR 14 Day
Reading:
Add Carson Golder, F Activated from Reserve
Delete Andrew Kurapov, F Placed on Reserve
Savannah:
Add Evan Nause, D Activated from Reserve
Delete Phip Waugh, D Loaned to Hershey
South Carolina:
Add Connor Mayer, D Activated from IR 14 Day
Delete Ryan Hunter, F Placed on Reserve
Add Charlie Combs, F Activated from Reserve
Add Bryan Moore, F Activated from Reserve
Delete Aaron Chiarot, D Placed on Reserve
Tahoe:
Add Jack Bostedt, G Signed ECHL SPC
Delete Cameron Whitehead, G Recalled to Henderson by Vegas 1/22
Toledo:
Add Matt Jurusik, G Activated from Reserve
Delete Nolan Lalonde, G Placed on Reserve
Tulsa:
Add Drew Elliott, F Activated from IR 14 Day
Delete Keegan Iverson, F Placed on Reserve
Add German Yavash, F Activated from Reserve
Add Vyacheslav Buteyets, G Assigned from San Diego by Anaheim
Utah:
Delete Maksim Barbashev, F Recalled by Tucson
Worcester:
Delete Khristian Acosta, F Placed on Reserve
Add Khristian Acosta, F Signed ECHL SPC
Add Lazarus Kaebel, D Activated from IR 3 Day
Add Matt Myers, F Activated from Reserve
