ECHL Transactions - January 23
ECHL Transactions - January 23

Published on January 23, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Friday, January 23, 2026:

Adirondack:

Add Sean Olson, F Activated from Reserve

Delete Ryan Orgel, D Placed on Reserve

Allen:

Add David Tendeck, G Activated from Reserve

Delete Marco Costantini, G Placed on Reserve

Add Quinn Warmuth, D Activated from IR 14 Day

Delete Michael Greco, D Placed on Reserve

Add Chase Maxwell, F Activated from Reserve

Delete Troy Murray, D Placed on Reserve

Bloomington:

Add Griffen Fox, F Activated from IR 3 Day

Delete Chongmin Lee, F Placed on IR 14 Day

Add Theo Calvas, D Activated from IR 14 Day

Add Ilya Tsulygin, F Activated from IR 14 Day

Delete Zakary Karpa, F Recalled by Hartford

Cincinnati:

Add Jordan Kaplan, F Activated from Reserve

Delete Sam Stevens, F Placed on Reserve

Florida:

Add Kyle Neuber, F Activated from IR 14 Day

Delete Kurtis Henry, F Placed on IR 3 Day

Add Oliver Cooper, F Activated from Reserve

Delete Logan Lambdin, F Placed on Reserve

Add Sean Allen, D Activated from IR 3 Day

Fort Wayne:

Add Josh Groll, F Activated from IR 3 Day

Greensboro:

Add Tyler Weiss, F Assigned by Chicago Wolves

Delete Patrick Kyte, D Placed on Reserve

Greenville:

Add Hudson Schandor, F Activated from Reserve

Add Cole Fraser, D Activated from Reserve

Delete Ben Poisson, F Placed on Reserve

Delete Wade Murphy, F Placed on Reserve

Idaho:

Add Francesco Arcuri, F Activated from Reserve

Delete Jake Boltmann, D Placed on Reserve

Add Aidan Hreschuk, D Assigned by Texas

Indy:

Delete Cody Schiavon, D Placed on IR 3 Day

Add Brett Moravec, F Activated from IR 14 Day

Add Jeremie Bucheler, D Activated from IR 14 Day

Delete Mike Van Unen, D Placed on Reserve

Delete Michael Marchesan, F Placed on Reserve

Delete T.J. Walsh, F Placed on Team Suspension

Add Lee Lapid, F Activated from IR 3 Day

Iowa:

Add Alexander Stensson, D Activated from Reserve

Delete Noah Massie, D Placed on Reserve

Add Thomas Stewart, D Activated from Reserve

Delete Lucas Helland, F Placed on Reserve

Jacksonville:

Add Brayden Hislop, D Activated from IR 3 Day

Add T.J. Friedmann, F Activated from Acquired

Delete Peter Tischke, D Recalled by Rochester

Kansas City:

Add Thomas Farrell, D Activated from IR 14 Day

Delete Jake McLaughlin, D Placed on Reserve

Maine:

Add Gabe Rosek, G Signed ECHL SPC

Add Michael Underwood, D Activated from IR 14 Day

Delete Owen Gallatin, D Loaned to Hartford

Delete Liam Gorman, F Transferred to IR 14 Day

Norfolk:

Add Jaydon Dureau, F Activated from IR 14 Day

Delete Brody Crane, F Placed on Reserve

Delete Connor Fedorek, D Placed on IR 14 Day

Reading:

Add Carson Golder, F Activated from Reserve

Delete Andrew Kurapov, F Placed on Reserve

Savannah:

Add Evan Nause, D Activated from Reserve

Delete Phip Waugh, D Loaned to Hershey

South Carolina:

Add Connor Mayer, D Activated from IR 14 Day

Delete Ryan Hunter, F Placed on Reserve

Add Charlie Combs, F Activated from Reserve

Add Bryan Moore, F Activated from Reserve

Delete Aaron Chiarot, D Placed on Reserve

Tahoe:

Add Jack Bostedt, G Signed ECHL SPC

Delete Cameron Whitehead, G Recalled to Henderson by Vegas 1/22

Toledo:

Add Matt Jurusik, G Activated from Reserve

Delete Nolan Lalonde, G Placed on Reserve

Tulsa:

Add Drew Elliott, F Activated from IR 14 Day

Delete Keegan Iverson, F Placed on Reserve

Add German Yavash, F Activated from Reserve

Add Vyacheslav Buteyets, G Assigned from San Diego by Anaheim

Utah:

Delete Maksim Barbashev, F Recalled by Tucson

Worcester:

Delete Khristian Acosta, F Placed on Reserve

Add Khristian Acosta, F Signed ECHL SPC

Add Lazarus Kaebel, D Activated from IR 3 Day

Add Matt Myers, F Activated from Reserve

