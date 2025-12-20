ECHL Transactions - December 19
ECHL ECHL

ECHL Transactions - December 19

Published on December 19, 2025 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Friday, December 19, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Orlando:

Alex Cohen, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Ben Lindberg, D Signed ECHL SPC

Delete Sean Olson, F Placed on IR 3 Day

Delete Daniel Ebrahim, F Transferred to IR 14 Day

Bloomington:

Add Riku Ishida, D Activated from IR 3 Day

Cincinnati:

Add Spencer Cox, D Activated from Reserve

Delete Jake Johnson, D Loaned to Toronto Marlies

Delete Shikabutdin Gadzhiev, G Released as EBUG 12/18

Add Kyle McClellan, G Returned From Loan by Toronto Marlies 12/18

Fort Wayne:

Add Nicholas Blachman, F Activated from Reserve

Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on Reserve

Add Jayden Grubbe, F Activated from IR 3 Day

Indy:

Add Michael Marchesan, F Activated from Reserve

Delete Eric Martin, F Placed on Reserve

Iowa:

Add William Rousseau, G Activated from Family/Bereavement Leave

Add Matt Koethe, F Activated from Reserve

Kalamazoo:

Delete Powell Connor, D Placed on IR 3 Day

Add Robby Drazner, D Activated from IR 14 Day

Add Spencer Kennedy, F Activated from Reserve

Delete Colson Gengenbach, F Placed on Reserve

Kansas City:

Add Lucas Sowder, F Activated from IR 14 Day

Add Logan Terness, G Activated from IR 3 Day

Delete Ian Shane, G Placed on Reserve

Add Will Gavin, F Activated from Reserve

Delete Chase Brand, F Placed on Reserve

Maine:

Add Zach Bannister, F Activated from IR 14 Day

Delete Sebastian Vidmar, F Placed on IR 3 Day

Add Liam Gorman, F Activated from IR 14 Day

Delete Philip Beaulieu, D Placed on Reserve

Norfolk:

Add David Drake, D Activated from Reserve

Delete German Yavash, F Placed on Reserve

Delete Grant Hebert, F Placed on IR 3 Day

Delete Quinn Ryan, F Placed on Reserve

Delete Alex Worthington, G Transferred to IR 14 Day

Orlando:

Add Caden Sandusky, G Added as EBUG

Delete Jake Hamilton, D Placed on Reserve

Add Dustin Geregach, D Activated from Reserve

Add Milo Roelens, F Activated from Reserve

Delete Connor Ungar, G Recalled to Bakersfield by Edmonton

Rapid City:

Add Kaleb Tiessen, D Activated from Reserve

Delete Arvils Bergmanis, D Placed on Team Suspension

South Carolina:

Delete Tanner Edwards, F Placed on IR 14 Day

Add Ludwig Persson, F Activated from IR 14 Day

Delete Ben Hawerchuk, F Placed on Reserve

Add Tyler Burnie, F Signed ECHL SPC

Delete Josh Wilkins, F Placed on Reserve

Add Aaron Chiarot, D Activated from Reserve

Tahoe:

Delete Blake Wells F Placed on Reserve

Delete Trent Swick, F Placed on IR 14 Day

Delete Kaelan Taylor, D Placed on IR 3 Day

Delete Jacob McGrew, F Transferred to IR 14 Day

Add CJ Valerian, D Signed ECHL SPC

Add Troy Loggins, F Signed ECHL SPC

Toledo:

Add Nathael Roy, F Activated from Reserve

Delete Brendon Michaelian, D Placed on Reserve

Add Jed Pietila, D Activated from Reserve

Delete Chad Hillebrand, F Loaned to Grand Rapids

Trois-Rivières:

Add Andrew Coxhead, F Activated from IR 3 Day

Delete Vincent Duplessis, G Placed on Reserve

Add Sean Gulka, F Activated from Reserve

Add Emmett Serensits, D Activated from Reserve

Tulsa:

Add Tomas Suchanek, G Assigned from San Diego by Anaheim

Delete Jake Sibell, G Placed on Reserve

Add Jeffrey Faith, F Activated from Reserve

Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on Reserve

Utah:

Add Blair Sanders, G Added as EBUG

Delete Kasimir Kaskisuo, G Placed on Team Suspension

Add Dylan Wells, G Activated from Reserve

Delete Kyle Keyser, G Recalled by Colorado Eagles

Wichita:

Add Zach Kellerup, G Added as EBUG

Worcester:

Add T.J. Walsh, F Activated from Reserve

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from December 19, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central