ECHL Transactions - December 19
Published on December 19, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, December 19, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Orlando:
Alex Cohen, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Ben Lindberg, D Signed ECHL SPC
Delete Sean Olson, F Placed on IR 3 Day
Delete Daniel Ebrahim, F Transferred to IR 14 Day
Bloomington:
Add Riku Ishida, D Activated from IR 3 Day
Cincinnati:
Add Spencer Cox, D Activated from Reserve
Delete Jake Johnson, D Loaned to Toronto Marlies
Delete Shikabutdin Gadzhiev, G Released as EBUG 12/18
Add Kyle McClellan, G Returned From Loan by Toronto Marlies 12/18
Fort Wayne:
Add Nicholas Blachman, F Activated from Reserve
Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on Reserve
Add Jayden Grubbe, F Activated from IR 3 Day
Indy:
Add Michael Marchesan, F Activated from Reserve
Delete Eric Martin, F Placed on Reserve
Iowa:
Add William Rousseau, G Activated from Family/Bereavement Leave
Add Matt Koethe, F Activated from Reserve
Kalamazoo:
Delete Powell Connor, D Placed on IR 3 Day
Add Robby Drazner, D Activated from IR 14 Day
Add Spencer Kennedy, F Activated from Reserve
Delete Colson Gengenbach, F Placed on Reserve
Kansas City:
Add Lucas Sowder, F Activated from IR 14 Day
Add Logan Terness, G Activated from IR 3 Day
Delete Ian Shane, G Placed on Reserve
Add Will Gavin, F Activated from Reserve
Delete Chase Brand, F Placed on Reserve
Maine:
Add Zach Bannister, F Activated from IR 14 Day
Delete Sebastian Vidmar, F Placed on IR 3 Day
Add Liam Gorman, F Activated from IR 14 Day
Delete Philip Beaulieu, D Placed on Reserve
Norfolk:
Add David Drake, D Activated from Reserve
Delete German Yavash, F Placed on Reserve
Delete Grant Hebert, F Placed on IR 3 Day
Delete Quinn Ryan, F Placed on Reserve
Delete Alex Worthington, G Transferred to IR 14 Day
Orlando:
Add Caden Sandusky, G Added as EBUG
Delete Jake Hamilton, D Placed on Reserve
Add Dustin Geregach, D Activated from Reserve
Add Milo Roelens, F Activated from Reserve
Delete Connor Ungar, G Recalled to Bakersfield by Edmonton
Rapid City:
Add Kaleb Tiessen, D Activated from Reserve
Delete Arvils Bergmanis, D Placed on Team Suspension
South Carolina:
Delete Tanner Edwards, F Placed on IR 14 Day
Add Ludwig Persson, F Activated from IR 14 Day
Delete Ben Hawerchuk, F Placed on Reserve
Add Tyler Burnie, F Signed ECHL SPC
Delete Josh Wilkins, F Placed on Reserve
Add Aaron Chiarot, D Activated from Reserve
Tahoe:
Delete Blake Wells F Placed on Reserve
Delete Trent Swick, F Placed on IR 14 Day
Delete Kaelan Taylor, D Placed on IR 3 Day
Delete Jacob McGrew, F Transferred to IR 14 Day
Add CJ Valerian, D Signed ECHL SPC
Add Troy Loggins, F Signed ECHL SPC
Toledo:
Add Nathael Roy, F Activated from Reserve
Delete Brendon Michaelian, D Placed on Reserve
Add Jed Pietila, D Activated from Reserve
Delete Chad Hillebrand, F Loaned to Grand Rapids
Trois-Rivières:
Add Andrew Coxhead, F Activated from IR 3 Day
Delete Vincent Duplessis, G Placed on Reserve
Add Sean Gulka, F Activated from Reserve
Add Emmett Serensits, D Activated from Reserve
Tulsa:
Add Tomas Suchanek, G Assigned from San Diego by Anaheim
Delete Jake Sibell, G Placed on Reserve
Add Jeffrey Faith, F Activated from Reserve
Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on Reserve
Utah:
Add Blair Sanders, G Added as EBUG
Delete Kasimir Kaskisuo, G Placed on Team Suspension
Add Dylan Wells, G Activated from Reserve
Delete Kyle Keyser, G Recalled by Colorado Eagles
Wichita:
Add Zach Kellerup, G Added as EBUG
Worcester:
Add T.J. Walsh, F Activated from Reserve
