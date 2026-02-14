ECHL Transactions - February 13
Published on February 13, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, February 13, 2026:
Adirondack:
Add Michael Herrera, F Signed ECHL SPC
Delete Daniel Ebrahim, F Placed on Reserve
Delete Daniel Amesbury, F Placed on Family/Bereavement Leave
Allen:
Add Sam Stange, F Assigned by Springfield
Delete Jackson Decker, D Placed on Reserve
Add Jake Chiasson, F Activated from Reserve
Delete Timofey Spitserov, F Placed on Reserve
Add Andre Anania, D Activated from Reserve
Atlanta:
Add Kalan Lind, F Activated from Reserve
Delete Ryley Appelt, F Placed on Reserve
Add Isak Walther, F Activated from Reserve
Delete Connor Galloway, F Placed on Reserve
Bloomington:
Add Dryden McKay, G Activated from Reserve
Delete Garret Sparks, G Placed on Reserve
Cincinnati:
Add Brayden Stannard, F Activated from Reserve
Add Jake Johnson, D Activated from IR 3 Day
Delete Spencer Cox, D Placed on Reserve
Delete Andrew Noel, D Placed on Reserve
Add Aaron Chiarot, D Activated from Reserve
Add Luke Pavicich, G Activated from Reserve
Delete Thomas Scarfone, G Placed on Reserve
Delete Ben King, F Recalled by Toronto Marlies
Florida:
Add Ross MacDougall, D Signed ECHL SPC
Add Kyle Neuber, F Activated from Reserve
Add Kurtis Henry, F Activated from Reserve
Delete Jesse Lansdell, F Placed on Reserve
Delete Isaac Nurse, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Jayden Grubbe, F Activated from IR 14 Day
Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on IR 3 Day
Add Tyler Inamoto, D Activated from Reserve
Delete Cole Beamin, D Placed on Reserve
Delete Matt Murphy, D Transferred to IR 14 Day
Greensboro:
Add Matt Roy, G Added as EBUG
Delete Demetrios Koumontzis, F Placed on IR 3 Day
Add Patrick Newell, F Activated from IR 14 Day
Delete Nikita Quapp, G Placed on Reserve
Add Jordan Biro, F Activated from IR 3 Day
Add Colton Leiter, D Activated from Reserve
Add Bryce Montgomery, D Activated from Reserve
Delete Anthony Messuri, F Placed on Reserve
Greenville:
Add Jack Brackett, F Activated from Reserve
Delete Remy Parker, F Placed on Reserve
Add Parker Berge, D Activated from Reserve
Delete Jacob Modry, D Placed on Reserve
Idaho:
Add Mason Nevers, F Activated from Reserve
Delete Brendan Hoffman, F Loaned to San Jose Barracuda
Iowa:
Add Dylan Massie, F Signed ECHL SPC
Delete Luke Mobley, F Placed on IR 3 Day
Add Liam Coughlin, F Activated from Reserve
Delete Alexander Stensson, D Placed on Reserve
Add Matt Koethe, F Activated from IR 3 Day
Kalamazoo:
Add Collin Saccoman, D Activated from Reserve
Delete Brendan Dowler, D Placed on Reserve
Maine:
Add Kylar Fenton, D Signed ECHL SPC
Add Ty Cheveldayoff, F Activated from IR 14 Day
Delete Owen Gallatin, D Placed on IR 14 Day
Delete Andrew Nielsen, D Placed on IR 3 Day
Delete Jackson Stewart, F Placed on Reserve
Norfolk:
Delete Dilan Savenkov, D Placed on IR 3 Day
Add Brayden Nicholetts, F Activated from IR 3 Day
Orlando:
Add Tony Follmer, D Activated from Reserve
Add Anthony Bardaro, F Activated from Reserve
Rapid City:
Add Nathan Torchia, G Activated from IR 14 Day
Delete Rico DiMatteo, G Placed on Reserve
Reading:
Add Jacob Frasca, F Activated from Reserve
Delete Victor Hadfield, D Placed on Reserve
Add Keith Petruzzelli, G Activated from Reserve
Delete Ian Shane, G Placed on Reserve
South Carolina:
Add Bryan Moore, F Activated from IR 14 Day
Delete Porter Schachle, F Placed on Reserve
Add Ben Hawerchuk, F Activated from IR 14 Day
Tahoe:
Add Olivier LeBlanc, D Activated from Reserve
Add Artur Cholach, D Activated from Reserve
Delete Nate Kallen, D Placed on Team Suspension
Delete Blake Wells, F Placed on IR 14 Day
Toledo:
Add Denis Smirnov, F Activated from Reserve
Delete Conlan Keenan, F Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Hunter Jones, G Assigned by Laval
Delete William Lavalliere, G Placed on Reserve
Tulsa:
Add Jaxsen Wiebe, F Activated from IR 14 Day
Delete Tyler Poulsen, F Placed on IR 3 Day
Add Zachary Brooks, F Activated from IR 3 Day
Utah:
Add Maros Jedlicka, F Assigned by Colorado Eagles
Wheeling:
Add Owen Cole, F Activated from Reserve
Delete Matt Quercia, F Placed on Reserve
Wichita:
Delete Kyle Crnkovic, F Recalled by San Jose Barracuda
Worcester:
Add Lincoln Hatten, F Activated from Reserve
Delete Khristian Acosta, F Placed on IR 3 Day
Add Gleb Veremyev, F Assigned from Bridgeport by New York Islanders
Add Cameron Berg, F Assigned by Bridgeport
Delete MacAuley Carson, F Placed on Reserve
Delete Connor Federkow, D Placed on Reserve
