ECHL Transactions - February 13

Published on February 13, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Friday, February 13, 2026:

Adirondack:

Add Michael Herrera, F Signed ECHL SPC

Delete Daniel Ebrahim, F Placed on Reserve

Delete Daniel Amesbury, F Placed on Family/Bereavement Leave

Allen:

Add Sam Stange, F Assigned by Springfield

Delete Jackson Decker, D Placed on Reserve

Add Jake Chiasson, F Activated from Reserve

Delete Timofey Spitserov, F Placed on Reserve

Add Andre Anania, D Activated from Reserve

Atlanta:

Add Kalan Lind, F Activated from Reserve

Delete Ryley Appelt, F Placed on Reserve

Add Isak Walther, F Activated from Reserve

Delete Connor Galloway, F Placed on Reserve

Bloomington:

Add Dryden McKay, G Activated from Reserve

Delete Garret Sparks, G Placed on Reserve

Cincinnati:

Add Brayden Stannard, F Activated from Reserve

Add Jake Johnson, D Activated from IR 3 Day

Delete Spencer Cox, D Placed on Reserve

Delete Andrew Noel, D Placed on Reserve

Add Aaron Chiarot, D Activated from Reserve

Add Luke Pavicich, G Activated from Reserve

Delete Thomas Scarfone, G Placed on Reserve

Delete Ben King, F Recalled by Toronto Marlies

Florida:

Add Ross MacDougall, D Signed ECHL SPC

Add Kyle Neuber, F Activated from Reserve

Add Kurtis Henry, F Activated from Reserve

Delete Jesse Lansdell, F Placed on Reserve

Delete Isaac Nurse, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Jayden Grubbe, F Activated from IR 14 Day

Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on IR 3 Day

Add Tyler Inamoto, D Activated from Reserve

Delete Cole Beamin, D Placed on Reserve

Delete Matt Murphy, D Transferred to IR 14 Day

Greensboro:

Add Matt Roy, G Added as EBUG

Delete Demetrios Koumontzis, F Placed on IR 3 Day

Add Patrick Newell, F Activated from IR 14 Day

Delete Nikita Quapp, G Placed on Reserve

Add Jordan Biro, F Activated from IR 3 Day

Add Colton Leiter, D Activated from Reserve

Add Bryce Montgomery, D Activated from Reserve

Delete Anthony Messuri, F Placed on Reserve

Greenville:

Add Jack Brackett, F Activated from Reserve

Delete Remy Parker, F Placed on Reserve

Add Parker Berge, D Activated from Reserve

Delete Jacob Modry, D Placed on Reserve

Idaho:

Add Mason Nevers, F Activated from Reserve

Delete Brendan Hoffman, F Loaned to San Jose Barracuda

Iowa:

Add Dylan Massie, F Signed ECHL SPC

Delete Luke Mobley, F Placed on IR 3 Day

Add Liam Coughlin, F Activated from Reserve

Delete Alexander Stensson, D Placed on Reserve

Add Matt Koethe, F Activated from IR 3 Day

Kalamazoo:

Add Collin Saccoman, D Activated from Reserve

Delete Brendan Dowler, D Placed on Reserve

Maine:

Add Kylar Fenton, D Signed ECHL SPC

Add Ty Cheveldayoff, F Activated from IR 14 Day

Delete Owen Gallatin, D Placed on IR 14 Day

Delete Andrew Nielsen, D Placed on IR 3 Day

Delete Jackson Stewart, F Placed on Reserve

Norfolk:

Delete Dilan Savenkov, D Placed on IR 3 Day

Add Brayden Nicholetts, F Activated from IR 3 Day

Orlando:

Add Tony Follmer, D Activated from Reserve

Add Anthony Bardaro, F Activated from Reserve

Rapid City:

Add Nathan Torchia, G Activated from IR 14 Day

Delete Rico DiMatteo, G Placed on Reserve

Reading:

Add Jacob Frasca, F Activated from Reserve

Delete Victor Hadfield, D Placed on Reserve

Add Keith Petruzzelli, G Activated from Reserve

Delete Ian Shane, G Placed on Reserve

South Carolina:

Add Bryan Moore, F Activated from IR 14 Day

Delete Porter Schachle, F Placed on Reserve

Add Ben Hawerchuk, F Activated from IR 14 Day

Tahoe:

Add Olivier LeBlanc, D Activated from Reserve

Add Artur Cholach, D Activated from Reserve

Delete Nate Kallen, D Placed on Team Suspension

Delete Blake Wells, F Placed on IR 14 Day

Toledo:

Add Denis Smirnov, F Activated from Reserve

Delete Conlan Keenan, F Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Hunter Jones, G Assigned by Laval

Delete William Lavalliere, G Placed on Reserve

Tulsa:

Add Jaxsen Wiebe, F Activated from IR 14 Day

Delete Tyler Poulsen, F Placed on IR 3 Day

Add Zachary Brooks, F Activated from IR 3 Day

Utah:

Add Maros Jedlicka, F Assigned by Colorado Eagles

Wheeling:

Add Owen Cole, F Activated from Reserve

Delete Matt Quercia, F Placed on Reserve

Wichita:

Delete Kyle Crnkovic, F Recalled by San Jose Barracuda

Worcester:

Add Lincoln Hatten, F Activated from Reserve

Delete Khristian Acosta, F Placed on IR 3 Day

Add Gleb Veremyev, F Assigned from Bridgeport by New York Islanders

Add Cameron Berg, F Assigned by Bridgeport

Delete MacAuley Carson, F Placed on Reserve

Delete Connor Federkow, D Placed on Reserve

