ECHL Transactions - November 28

Published on November 28, 2025


Following are the ECHL transactions for Friday, November 28, 2025:

Adirondack:

Add Tyson Fawcett, F Activated from Reserve

Delete Kishaun Gervais, F Placed on Reserve

Allen:

Add Colton Hargrove, F Activated from Reserve

Bloomington:

Add Seung Jae Lee, D Activated from Reserve

Delete Brenden Datema, D Placed on Reserve

Cincinnati:

Add Nick Carabin, D Activated from IR 3 Day

Delete Sam Stevens, F Placed on Reserve

Florida:

Add Nikita Susuyev, F Assigned from Springfield by St. Louis

Delete Carson Gicewicz, F Placed on IR 14 Day

Add Oliver Cooper, F Activated from Reserve

Delete Anthony Beauchamp, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Zach Jordan, F Activated from Reserve

Delete Matt Miller, F Placed on Reserve

Greensboro:

Add Andrius Kulbis-Marino, D Activated from Reserve

Delete Patrick Kyte, D Placed on Reserve

Greenville:

Delete Jordan Power, D Placed on IR 14 Day

Idaho:

Add Ben Kraws, G Assigned from Texas by Dallas

Delete Arno Tiefensee, G Recalled to Texas by Dallas

Add Jason Horvath, D Activated from Reserve

Delete Charlie Dodero, D Placed on Reserve

Indy:

Delete Nick Grima, D Placed on IR 3 Day

Add Tyson Feist, D Activated from IR 14 Day

Delete Ryan Ouellette, G Transferred to IR 14 Day

Iowa:

Add Dante Giannuzzi, G Activated from IR 14 Day

Add Keltie Jeri-Leon, F Activated from IR 14 Day

Jacksonville:

Delete Adrien Beraldo, D Placed on IR 3 Day

Add Brody Crane, F Activated from IR 3 Day

Add Taos Jordan, D Activated from Reserve

Delete John Spetz, D Placed on Reserve

Add Jaden Condotta, D Activated from Reserve

Delete Tyler Coffey, F Placed on Reserve

Kalamazoo:

Delete Robby Drazner, D Placed on IR 3 Day

Add Spencer Kennedy, F Activated from IR 3 Day

Add Hunter Strand, F Activated from Reserve

Delete Noah Kane, F Placed on Reserve

Kansas City:

Add David Cotton, F Activated from Reserve

Delete Logan Terness, G Placed on Reserve

Add Luke Loheit, F Activated from Reserve

Add Chase Brand, F Activated from IR 14 Day

Delete Kyle Pow, D Placed on Reserve

Norfolk:

Delete Connor Fedorek, D Placed on IR 3 Day

Add William Magnuson, D Activated from IR 3 Day

Add Grant Hebert, F Activated from IR 14 Day

Delete Kristof Papp, F Placed on IR 14 Day

Add German Yavash, F Activated from IR 14 Day

Delete Brehdan Engum, D Placed on Reserve

Add Ben Zloty, D Activated from Reserve

Add Kevin Conley, F Assigned by Manitoba

Delete Brandon McNally, F Placed on Reserve

Orlando:

Delete Niko Huuhtanen, F Placed on IR 3 Day

Add Jake Hamilton, D Activated from IR 14 Day

Delete Davis Bunz, D Placed on Reserve

Add Andrew Bruder, F Activated from IR 3 Day

Rapid City:

Delete Seth Fyten, F Placed on Reserve

Delete Billy Constantinou, D Placed on IR 3 Day

Add Darian Pilon, F Activated from IR 3 Day

Savannah:

Add Connor Gregga, F Activated from IR 3 Day

Delete Robert Mastrosimone, F Placed on Reserve

Add Evan Nause, D Activated from Reserve

Delete Cole Krygier, D Placed on Reserve

Delete Riley Hughes, F Placed on IR 14 Day

South Carolina:

Add Mike Berry, G Added as EBUG

Delete Jon Horrell, G Released as EBUG

Tahoe:

Add Michael O'Leary, F Activated from Reserve

Delete Jake Durflinger, F Placed on Reserve

Add Trent Swick, F Activated from Reserve

Delete Connor Marritt, F Placed on Reserve

Add Zane McIntyre, G Activated from Acquired

Delete Jordan Papirny, G Recalled by Henderson

Toledo:

Add Mitch Lewandowski, F Activated from Reserve

Add Liam Souliere, G Activated from IR 3 Day

Delete Jacques Bouquot, F Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Riley Kidney, F Assigned from Laval by Montreal

Add Joel Teasdale, F Activated from Reserve

Tulsa:

Add Tanner Faith, D Activated from Reserve

Delete Matthew Henry, F Placed on Reserve

Add Matthew Henry, F Activated from IR 14 Day

Delete Michael Davies, D Placed on Reserve

Utah:

Add Maksim Barbashev, F Added to Active Roster from Immigration Pending

Delete JC Campagna, F Placed on Reserve

Wichita:

Add John Gormley, D Assigned by San Jose Barracuda

