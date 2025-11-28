ECHL Transactions - November 28
Published on November 28, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, November 28, 2025:
Adirondack:
Add Tyson Fawcett, F Activated from Reserve
Delete Kishaun Gervais, F Placed on Reserve
Allen:
Add Colton Hargrove, F Activated from Reserve
Bloomington:
Add Seung Jae Lee, D Activated from Reserve
Delete Brenden Datema, D Placed on Reserve
Cincinnati:
Add Nick Carabin, D Activated from IR 3 Day
Delete Sam Stevens, F Placed on Reserve
Florida:
Add Nikita Susuyev, F Assigned from Springfield by St. Louis
Delete Carson Gicewicz, F Placed on IR 14 Day
Add Oliver Cooper, F Activated from Reserve
Delete Anthony Beauchamp, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Zach Jordan, F Activated from Reserve
Delete Matt Miller, F Placed on Reserve
Greensboro:
Add Andrius Kulbis-Marino, D Activated from Reserve
Delete Patrick Kyte, D Placed on Reserve
Greenville:
Delete Jordan Power, D Placed on IR 14 Day
Idaho:
Add Ben Kraws, G Assigned from Texas by Dallas
Delete Arno Tiefensee, G Recalled to Texas by Dallas
Add Jason Horvath, D Activated from Reserve
Delete Charlie Dodero, D Placed on Reserve
Indy:
Delete Nick Grima, D Placed on IR 3 Day
Add Tyson Feist, D Activated from IR 14 Day
Delete Ryan Ouellette, G Transferred to IR 14 Day
Iowa:
Add Dante Giannuzzi, G Activated from IR 14 Day
Add Keltie Jeri-Leon, F Activated from IR 14 Day
Jacksonville:
Delete Adrien Beraldo, D Placed on IR 3 Day
Add Brody Crane, F Activated from IR 3 Day
Add Taos Jordan, D Activated from Reserve
Delete John Spetz, D Placed on Reserve
Add Jaden Condotta, D Activated from Reserve
Delete Tyler Coffey, F Placed on Reserve
Kalamazoo:
Delete Robby Drazner, D Placed on IR 3 Day
Add Spencer Kennedy, F Activated from IR 3 Day
Add Hunter Strand, F Activated from Reserve
Delete Noah Kane, F Placed on Reserve
Kansas City:
Add David Cotton, F Activated from Reserve
Delete Logan Terness, G Placed on Reserve
Add Luke Loheit, F Activated from Reserve
Add Chase Brand, F Activated from IR 14 Day
Delete Kyle Pow, D Placed on Reserve
Norfolk:
Delete Connor Fedorek, D Placed on IR 3 Day
Add William Magnuson, D Activated from IR 3 Day
Add Grant Hebert, F Activated from IR 14 Day
Delete Kristof Papp, F Placed on IR 14 Day
Add German Yavash, F Activated from IR 14 Day
Delete Brehdan Engum, D Placed on Reserve
Add Ben Zloty, D Activated from Reserve
Add Kevin Conley, F Assigned by Manitoba
Delete Brandon McNally, F Placed on Reserve
Orlando:
Delete Niko Huuhtanen, F Placed on IR 3 Day
Add Jake Hamilton, D Activated from IR 14 Day
Delete Davis Bunz, D Placed on Reserve
Add Andrew Bruder, F Activated from IR 3 Day
Rapid City:
Delete Seth Fyten, F Placed on Reserve
Delete Billy Constantinou, D Placed on IR 3 Day
Add Darian Pilon, F Activated from IR 3 Day
Savannah:
Add Connor Gregga, F Activated from IR 3 Day
Delete Robert Mastrosimone, F Placed on Reserve
Add Evan Nause, D Activated from Reserve
Delete Cole Krygier, D Placed on Reserve
Delete Riley Hughes, F Placed on IR 14 Day
South Carolina:
Add Mike Berry, G Added as EBUG
Delete Jon Horrell, G Released as EBUG
Tahoe:
Add Michael O'Leary, F Activated from Reserve
Delete Jake Durflinger, F Placed on Reserve
Add Trent Swick, F Activated from Reserve
Delete Connor Marritt, F Placed on Reserve
Add Zane McIntyre, G Activated from Acquired
Delete Jordan Papirny, G Recalled by Henderson
Toledo:
Add Mitch Lewandowski, F Activated from Reserve
Add Liam Souliere, G Activated from IR 3 Day
Delete Jacques Bouquot, F Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Riley Kidney, F Assigned from Laval by Montreal
Add Joel Teasdale, F Activated from Reserve
Tulsa:
Add Tanner Faith, D Activated from Reserve
Delete Matthew Henry, F Placed on Reserve
Add Matthew Henry, F Activated from IR 14 Day
Delete Michael Davies, D Placed on Reserve
Utah:
Add Maksim Barbashev, F Added to Active Roster from Immigration Pending
Delete JC Campagna, F Placed on Reserve
Wichita:
Add John Gormley, D Assigned by San Jose Barracuda
ECHL Stories from November 28, 2025
- ECHL Transactions - November 28 - ECHL
- Nikita Susuyev Reassigned to Florida - Florida Everblades
- Jordan Papirny Recalled to Henderson Ahead of Wizard Weekend - Tahoe Knight Monsters
- Grizzlies Gameday: Black Friday at Maverik Center - November 28, 2025 Allen at Utah - Utah Grizzlies
- ECHL Announces Fine, Suspension - ECHL
- Admirals Receive Kevin Conley on Loan from Manitoba Moose - Norfolk Admirals
- Blades Return Home to Face Ghost Pirates - Florida Everblades
- Americans Looking for a Series Win in Utah - Allen Americans
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.