ECHL Transactions - December 6
ECHL Transactions - December 6

Published on December 6, 2025


Following are the ECHL transactions for Saturday, December 6, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Adirondack:

Mac Jansen, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Alexander Campbell, F Activated from IR 14 Day

Delete Conner Hutchison, D Placed on Reserve

Add Chase McLane, F Activated from Reserve

Allen:

Add Hunter Leisner, G Added as EBUG 12/5

Delete Hunter Leisner, G Released as EBUG

Add John Bookas, G Added as EBUG

Add Anthony Costantini, D Activated from Reserve

Delete Trevor LeDonne, D Placed on Reserve

Delete Landry Laird, G Released as EBUG

Atlanta:

Add Jack Robilotti, D Activated from Reserve

Delete Zach Yoder, D Placed on Reserve

Cincinnati:

Add Ian Cozby, G Added as EBUG 12/5

Delete Ian Cozby, G Released as EBUG

Add Remy Parker, F Activated from Reserve

Delete Owen Cole, F Placed on Reserve

Delete Ken Appleby, G Recalled by Toronto Marlies

Florida:

Add Kurtis Henry, F Activated from IR 14 Day

Delete Gianfranco Cassaro, D Placed on Reserve

Fort Wayne:

Delete Anthony Petruzzelli, F Placed on Reserve

Add Jalen Smereck, D Activated from Reserve

Add Austin Magera, F Activated from Reserve

Delete Ian Pierce, D Placed on Reserve

Greensboro:

Add Dalton Skelly, D Activated from Reserve

Delete Kenny Johnson, D Placed on Reserve

Greenville:

Add Jacob Modry, D Activated from Reserve

Delete Jordan Power, D Placed on Reserve

Add Jack Brackett, F Activated from Reserve

Delete Kenta Isogai, F Recalled by Ontario

Jacksonville:

Add Aidan Fulp, D Activated from Reserve

Delete Cameron Supryka, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Cam Knuble, F Activated from Reserve

Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve

Add Jack Jaunich, F Activated from Reserve

Delete Colson Gengenbach, F Placed on Reserve

Kansas City:

Delete Luke LaMaster, D Placed on IR 14 Day

Delete Logan Terness, G Placed on IR 3 Day

Add Jack LaFontaine, G Activated from IR 3 Day

Delete Jimmy Glynn, F Placed on Reserve

Maine:

Add Maxim Andreev, F Activated from Reserve

Delete Tristan Thompson, D Placed on Reserve

Norfolk:

Add Connor Fedorek, D Activated from Reserve

Delete Justin Young, F Placed on Reserve

Reading:

Add Jeremy Michel, F Activated from Reserve

Delete Victor Hadfield, D Placed on Reserve

Add Artem Kulakov, D Activated from Reserve

Delete Jake Willets, D Placed on IR 3 Day

Add Robbie Stucker, D Activated from IR 3 Day

Delete Patrick Moynihan, F Placed on Reserve

Savannah:

Add Connor Gregga, F Activated from IR 3 Day

Delete Robert Mastrosimone, F Recalled by Charlotte

South Carolina:

Add Matt Madore, G Added as EBUG

Delete Jordan Klimek, D Placed on IR 3 Day

Delete DJ King, D Placed on Reserve

Add Romain Rodzinski, D Returned From Loan by Syracuse

Add Lynden Breen, F Activated from Reserve

Delete Mitch Gibson, G Recalled by Hershey

Delete Nick Leivermann, D Placed on Reserve

Delete Ryan Hofer, F Transferred to IR 14 Day

Tahoe:

Add Justin Sand, G Added as EBUG

Delete Justis Gyori, G Released as EBUG

Add Blake Wells, F Signed ECHL SPC

Toledo:

Add Jed Pietila, D Activated from Reserve

Delete Brendon Michaelian, D Placed on Reserve

Add Denis Smirnov, F Activated from Reserve

Delete Sam Craggs, F Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Emmett Serensits, D Activated from Reserve

Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve

Add Sean Gulka, F Activated from Reserve

Delete Andrew Coxhead, F Placed on Reserve

Tulsa:

Delete Duggie Lagrone, D Placed on IR 3 Day

Add Dylan Fitze, F Activated from IR 14 Day

Delete Matthew Henry, F Placed on Reserve

Delete Owen Lindmark, F Transferred to IR 14 Day

Utah:

Delete Kabore Dunn, D Placed on Reserve

Add Daniel Amesbury, F Signed ECHL SPC

Wheeling:

Add Tanner Andrew, F Activated from Reserve

Delete Matt Quercia, F Placed on IR 3 Day

Add Jordan Kaplan, F Activated from IR 14 Day

Add Taylor Gauthier, G Activated from IR 14 Day

Delete Cole Tymkin, F Placed on Reserve

Delete Mike Posma, F Transferred to IR 14 Day

Delete Jake Smith, G Loaned to Italian National Team

Wichita:

Add Lucas Vanroboys, F Assigned by San Jose Barracuda

Delete Declan Smith, F Placed on Reserve

Worcester:

Add Michael Suda, D Returned From Loan by Bridgeport

Add Max Dorrington, F Activated from Reserve

Delete Michael Ferrandino, D Placed on IR 14 Day

Delete Matt Stief, D Placed on IR 3 Day

Add MacAuley Carson, F Activated from IR 3 Day

Delete Brendan Dowler, D Placed on Reserve

