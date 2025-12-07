ECHL Transactions - December 6
Published on December 6, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, December 6, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Adirondack:
Mac Jansen, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Alexander Campbell, F Activated from IR 14 Day
Delete Conner Hutchison, D Placed on Reserve
Add Chase McLane, F Activated from Reserve
Allen:
Add Hunter Leisner, G Added as EBUG 12/5
Delete Hunter Leisner, G Released as EBUG
Add John Bookas, G Added as EBUG
Add Anthony Costantini, D Activated from Reserve
Delete Trevor LeDonne, D Placed on Reserve
Delete Landry Laird, G Released as EBUG
Atlanta:
Add Jack Robilotti, D Activated from Reserve
Delete Zach Yoder, D Placed on Reserve
Cincinnati:
Add Ian Cozby, G Added as EBUG 12/5
Delete Ian Cozby, G Released as EBUG
Add Remy Parker, F Activated from Reserve
Delete Owen Cole, F Placed on Reserve
Delete Ken Appleby, G Recalled by Toronto Marlies
Florida:
Add Kurtis Henry, F Activated from IR 14 Day
Delete Gianfranco Cassaro, D Placed on Reserve
Fort Wayne:
Delete Anthony Petruzzelli, F Placed on Reserve
Add Jalen Smereck, D Activated from Reserve
Add Austin Magera, F Activated from Reserve
Delete Ian Pierce, D Placed on Reserve
Greensboro:
Add Dalton Skelly, D Activated from Reserve
Delete Kenny Johnson, D Placed on Reserve
Greenville:
Add Jacob Modry, D Activated from Reserve
Delete Jordan Power, D Placed on Reserve
Add Jack Brackett, F Activated from Reserve
Delete Kenta Isogai, F Recalled by Ontario
Jacksonville:
Add Aidan Fulp, D Activated from Reserve
Delete Cameron Supryka, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Cam Knuble, F Activated from Reserve
Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve
Add Jack Jaunich, F Activated from Reserve
Delete Colson Gengenbach, F Placed on Reserve
Kansas City:
Delete Luke LaMaster, D Placed on IR 14 Day
Delete Logan Terness, G Placed on IR 3 Day
Add Jack LaFontaine, G Activated from IR 3 Day
Delete Jimmy Glynn, F Placed on Reserve
Maine:
Add Maxim Andreev, F Activated from Reserve
Delete Tristan Thompson, D Placed on Reserve
Norfolk:
Add Connor Fedorek, D Activated from Reserve
Delete Justin Young, F Placed on Reserve
Reading:
Add Jeremy Michel, F Activated from Reserve
Delete Victor Hadfield, D Placed on Reserve
Add Artem Kulakov, D Activated from Reserve
Delete Jake Willets, D Placed on IR 3 Day
Add Robbie Stucker, D Activated from IR 3 Day
Delete Patrick Moynihan, F Placed on Reserve
Savannah:
Add Connor Gregga, F Activated from IR 3 Day
Delete Robert Mastrosimone, F Recalled by Charlotte
South Carolina:
Add Matt Madore, G Added as EBUG
Delete Jordan Klimek, D Placed on IR 3 Day
Delete DJ King, D Placed on Reserve
Add Romain Rodzinski, D Returned From Loan by Syracuse
Add Lynden Breen, F Activated from Reserve
Delete Mitch Gibson, G Recalled by Hershey
Delete Nick Leivermann, D Placed on Reserve
Delete Ryan Hofer, F Transferred to IR 14 Day
Tahoe:
Add Justin Sand, G Added as EBUG
Delete Justis Gyori, G Released as EBUG
Add Blake Wells, F Signed ECHL SPC
Toledo:
Add Jed Pietila, D Activated from Reserve
Delete Brendon Michaelian, D Placed on Reserve
Add Denis Smirnov, F Activated from Reserve
Delete Sam Craggs, F Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Emmett Serensits, D Activated from Reserve
Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve
Add Sean Gulka, F Activated from Reserve
Delete Andrew Coxhead, F Placed on Reserve
Tulsa:
Delete Duggie Lagrone, D Placed on IR 3 Day
Add Dylan Fitze, F Activated from IR 14 Day
Delete Matthew Henry, F Placed on Reserve
Delete Owen Lindmark, F Transferred to IR 14 Day
Utah:
Delete Kabore Dunn, D Placed on Reserve
Add Daniel Amesbury, F Signed ECHL SPC
Wheeling:
Add Tanner Andrew, F Activated from Reserve
Delete Matt Quercia, F Placed on IR 3 Day
Add Jordan Kaplan, F Activated from IR 14 Day
Add Taylor Gauthier, G Activated from IR 14 Day
Delete Cole Tymkin, F Placed on Reserve
Delete Mike Posma, F Transferred to IR 14 Day
Delete Jake Smith, G Loaned to Italian National Team
Wichita:
Add Lucas Vanroboys, F Assigned by San Jose Barracuda
Delete Declan Smith, F Placed on Reserve
Worcester:
Add Michael Suda, D Returned From Loan by Bridgeport
Add Max Dorrington, F Activated from Reserve
Delete Michael Ferrandino, D Placed on IR 14 Day
Delete Matt Stief, D Placed on IR 3 Day
Add MacAuley Carson, F Activated from IR 3 Day
Delete Brendan Dowler, D Placed on Reserve
