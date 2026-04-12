ECHL Transactions - April 11
ECHL ECHL

Published on April 11, 2026


Following are the ECHL transactions for Saturday, April 11, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Kansas City:

James Marooney, D

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete Adrien Beraldo, D Placed on IR 3 Day

Add Dovar Tinling, F Activated from IR 3 Day

Delete Tanner Edwards, F Placed on Reserve

Add Jacob Slipec, F Activated from Reserve

Delete Daniel Amesbury, F Placed on Reserve

Add Ryan Helliwell, D Activated from Reserve

Allen:

Add Trevor LeDonne, D Activated from Reserve

Delete Andre Anania, D Loaned to Milwaukee

Atlanta:

Add Ethan Scardina, F Activated from Reserve

Delete Mike McNamee, F Placed on Reserve

Add Isak Walther, F Activated from Reserve

Delete Cody Sylvester, F Placed on Reserve

Bloomington:

Add Cullen Ferguson, D Activated from Reserve

Delete Kylor Wall, D Placed on Reserve

Add Mark Kalienikovas, F Activated from IR 14 Day

Delete Sullivan Mack, F Recalled by Hartford 4/10

Cincinnati:

Delete Mitchell Wolfe, D Placed on Reserve

Add Kaidan Mbereko, G Activated from Reserve

Delete Thomas Scarfone, G Placed on Reserve

Add Gunnarwolfe Fontaine, F Activated from Reserve

Delete Justin Portillo, F Placed on Reserve

Florida:

Delete Gianfranco Cassaro, D Placed on IR 3 Day

Add Patrick Kyte, D Activated from IR 3 Day

Fort Wayne:

Delete Anthony Petruzzelli, F Placed on IR 3 Day

Add Reece Harsch, D Activated from IR 3 Day

Delete Jalen Smereck, D Placed on Reserve

Add Jens Richards, F Activated from Reserve

Delete Kirill Tyutyayev, F Placed on Reserve

Greensboro:

Add Zach White, F Signed ECHL SPC

Add Ayodele Adeniye, D Signed ECHL SPC

Delete Artyom Borshyov, D Placed on Reserve

Delete Demetrios Koumontzis, F Placed on Reserve

Greenville:

Add Patrick Polino, F Activated from Reserve

Delete John Parker-Jones, F Placed on Reserve

Idaho:

Add Grant Silianoff, F Activated from Reserve

Delete Adam Ingram, F Placed on Reserve

Add Nicholas Canade, F Activated from Reserve

Delete Jack Adams, F Placed on Reserve

Iowa:

Add Elliot Desnoyers, F Assigned by Iowa Wild

Delete Jack Collins, F Placed on Reserve

Add Jack Robilotti, D Activated from Reserve

Delete Elliott McDermott, D Placed on Reserve

Jacksonville:

Add Topias Leinonen, G Activated from Reserve

Delete Cameron Rowe, G Placed on Reserve

Kalamazoo:

Delete Nolan Walker, F Placed on Reserve

Add David Keefer, F Activated from Reserve

Add Cam Knuble, F Activated from Reserve

Delete Colson Gengenbach, F Placed on Reserve

Kansas City:

Add Jimmy Glynn, F Activated from IR 14 Day

Add Blair Sanders, G Added as EBUG

Delete Luke LaMaster, D Placed on Reserve

Add Jake McLaughlin, D Activated from Reserve

Delete Logan Terness, G Loaned to Coachella Valley

Maine:

Add Loke Johansson, D Activated from IR 14 Day

Delete Tynan Ewart, D Placed on Reserve

Delete Ryan Orgel, D Waived

Add Ryan Orgel, D Activated from Reserve

Norfolk:

Add Carter Korpi, F Activated from Reserve

Delete Andre Sutter, F Placed on Reserve

Add William Magnuson, D Activated from Reserve

Delete Brody Crane, F Placed on Reserve

Orlando:

Delete Ethan Szmagaj, D Placed on IR 3 Day

Add Tony Follmer, D Activated from IR 14 Day

Delete Carter Allen, D Placed on Reserve

Add Keegan McMullen, F Activated from Reserve

Delete Tyler Kobryn, F Placed on Reserve

Rapid City:

Add Cole Tymkin, F Activated from Reserve

Delete Teddy Lagerback, F Placed on Reserve

Reading:

Add Ian Shane, G Activated from Reserve

Delete Yaniv Perets, G Placed on Reserve

Add Jack Page, D Activated from Reserve

Delete Vincent Sevigny, D Placed on Reserve

Savannah:

Delete Nick Granowicz, F Placed on IR 3 Day

Add Alexander Krause, F Activated from IR 3 Day

Add Mason Reiners, D Activated from IR 14 Day

South Carolina:

Add Jesper Vikman, G Activated from Reserve

Delete Ty Taylor, G Placed on Reserve

Add Timothy Heinke, F Activated from Reserve

Delete Kaden Bohlsen, F Placed on Reserve

Add Michael Brown, D Activated from Reserve

Delete John Fusco, D Placed on Reserve

Tahoe:

Add Olivier LeBlanc, D Activated from Reserve

Delete Sloan Stanick, F Placed on Reserve

Toledo:

Add Conlan Keenan, F Activated from IR 14 Day

Delete Jack Duff, D Placed on IR 14 Day

Add Brandon Kruse, F Activated from IR 14 Day

Delete Mitch Lewandowski, F Placed on Reserve

Delete Campbell Cichosz, D Placed on Reserve

Add Nolan Lalonde, G Activated from Reserve

Delete Carter Gylander, G Placed on Reserve

Trois-Rivieres:

Add Emmett Serensits, D Activated from Reserve

Delete Sean Gulka, F Placed on Reserve

Add Benjamin Gaudreau, G Activated from Reserve

Delete Hunter Jones, G Placed on Reserve

Utah:

Delete Cy LeClerc, F Placed on IR 3 Day

Add Luke Antonacci, D Activated from IR 3 Day

Add Josh Zinger, D Activated from Reserve

Add Ryan Taylor, F Activated from Reserve

Delete Hank Kempf, D Placed on Reserve

Delete Dylan Gratton, D Placed on Reserve

Wheeling:

Add Logan Pietila, F Activated from Family/Bereavement Leave

Delete Logan Pietila, F Placed on IR 3 Day

Add Tanner Andrew, F Activated from IR 3 Day

Delete Nolan Renwick, F Recalled by Wilkes-Barre/Scranton

Worcester:

Add Dalton Duhart, F Activated from IR 14 Day

Delete Lincoln Hatten, F Placed on Reserve

Add Max Ruoho, D Activated from IR 3 Day

Delete Xavier Jean-Louis, D Placed on Reserve

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central