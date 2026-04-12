ECHL Transactions - April 11
Published on April 11, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, April 11, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Kansas City:
James Marooney, D
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete Adrien Beraldo, D Placed on IR 3 Day
Add Dovar Tinling, F Activated from IR 3 Day
Delete Tanner Edwards, F Placed on Reserve
Add Jacob Slipec, F Activated from Reserve
Delete Daniel Amesbury, F Placed on Reserve
Add Ryan Helliwell, D Activated from Reserve
Allen:
Add Trevor LeDonne, D Activated from Reserve
Delete Andre Anania, D Loaned to Milwaukee
Atlanta:
Add Ethan Scardina, F Activated from Reserve
Delete Mike McNamee, F Placed on Reserve
Add Isak Walther, F Activated from Reserve
Delete Cody Sylvester, F Placed on Reserve
Bloomington:
Add Cullen Ferguson, D Activated from Reserve
Delete Kylor Wall, D Placed on Reserve
Add Mark Kalienikovas, F Activated from IR 14 Day
Delete Sullivan Mack, F Recalled by Hartford 4/10
Cincinnati:
Delete Mitchell Wolfe, D Placed on Reserve
Add Kaidan Mbereko, G Activated from Reserve
Delete Thomas Scarfone, G Placed on Reserve
Add Gunnarwolfe Fontaine, F Activated from Reserve
Delete Justin Portillo, F Placed on Reserve
Florida:
Delete Gianfranco Cassaro, D Placed on IR 3 Day
Add Patrick Kyte, D Activated from IR 3 Day
Fort Wayne:
Delete Anthony Petruzzelli, F Placed on IR 3 Day
Add Reece Harsch, D Activated from IR 3 Day
Delete Jalen Smereck, D Placed on Reserve
Add Jens Richards, F Activated from Reserve
Delete Kirill Tyutyayev, F Placed on Reserve
Greensboro:
Add Zach White, F Signed ECHL SPC
Add Ayodele Adeniye, D Signed ECHL SPC
Delete Artyom Borshyov, D Placed on Reserve
Delete Demetrios Koumontzis, F Placed on Reserve
Greenville:
Add Patrick Polino, F Activated from Reserve
Delete John Parker-Jones, F Placed on Reserve
Idaho:
Add Grant Silianoff, F Activated from Reserve
Delete Adam Ingram, F Placed on Reserve
Add Nicholas Canade, F Activated from Reserve
Delete Jack Adams, F Placed on Reserve
Iowa:
Add Elliot Desnoyers, F Assigned by Iowa Wild
Delete Jack Collins, F Placed on Reserve
Add Jack Robilotti, D Activated from Reserve
Delete Elliott McDermott, D Placed on Reserve
Jacksonville:
Add Topias Leinonen, G Activated from Reserve
Delete Cameron Rowe, G Placed on Reserve
Kalamazoo:
Delete Nolan Walker, F Placed on Reserve
Add David Keefer, F Activated from Reserve
Add Cam Knuble, F Activated from Reserve
Delete Colson Gengenbach, F Placed on Reserve
Kansas City:
Add Jimmy Glynn, F Activated from IR 14 Day
Add Blair Sanders, G Added as EBUG
Delete Luke LaMaster, D Placed on Reserve
Add Jake McLaughlin, D Activated from Reserve
Delete Logan Terness, G Loaned to Coachella Valley
Maine:
Add Loke Johansson, D Activated from IR 14 Day
Delete Tynan Ewart, D Placed on Reserve
Delete Ryan Orgel, D Waived
Add Ryan Orgel, D Activated from Reserve
Norfolk:
Add Carter Korpi, F Activated from Reserve
Delete Andre Sutter, F Placed on Reserve
Add William Magnuson, D Activated from Reserve
Delete Brody Crane, F Placed on Reserve
Orlando:
Delete Ethan Szmagaj, D Placed on IR 3 Day
Add Tony Follmer, D Activated from IR 14 Day
Delete Carter Allen, D Placed on Reserve
Add Keegan McMullen, F Activated from Reserve
Delete Tyler Kobryn, F Placed on Reserve
Rapid City:
Add Cole Tymkin, F Activated from Reserve
Delete Teddy Lagerback, F Placed on Reserve
Reading:
Add Ian Shane, G Activated from Reserve
Delete Yaniv Perets, G Placed on Reserve
Add Jack Page, D Activated from Reserve
Delete Vincent Sevigny, D Placed on Reserve
Savannah:
Delete Nick Granowicz, F Placed on IR 3 Day
Add Alexander Krause, F Activated from IR 3 Day
Add Mason Reiners, D Activated from IR 14 Day
South Carolina:
Add Jesper Vikman, G Activated from Reserve
Delete Ty Taylor, G Placed on Reserve
Add Timothy Heinke, F Activated from Reserve
Delete Kaden Bohlsen, F Placed on Reserve
Add Michael Brown, D Activated from Reserve
Delete John Fusco, D Placed on Reserve
Tahoe:
Add Olivier LeBlanc, D Activated from Reserve
Delete Sloan Stanick, F Placed on Reserve
Toledo:
Add Conlan Keenan, F Activated from IR 14 Day
Delete Jack Duff, D Placed on IR 14 Day
Add Brandon Kruse, F Activated from IR 14 Day
Delete Mitch Lewandowski, F Placed on Reserve
Delete Campbell Cichosz, D Placed on Reserve
Add Nolan Lalonde, G Activated from Reserve
Delete Carter Gylander, G Placed on Reserve
Trois-Rivieres:
Add Emmett Serensits, D Activated from Reserve
Delete Sean Gulka, F Placed on Reserve
Add Benjamin Gaudreau, G Activated from Reserve
Delete Hunter Jones, G Placed on Reserve
Utah:
Delete Cy LeClerc, F Placed on IR 3 Day
Add Luke Antonacci, D Activated from IR 3 Day
Add Josh Zinger, D Activated from Reserve
Add Ryan Taylor, F Activated from Reserve
Delete Hank Kempf, D Placed on Reserve
Delete Dylan Gratton, D Placed on Reserve
Wheeling:
Add Logan Pietila, F Activated from Family/Bereavement Leave
Delete Logan Pietila, F Placed on IR 3 Day
Add Tanner Andrew, F Activated from IR 3 Day
Delete Nolan Renwick, F Recalled by Wilkes-Barre/Scranton
Worcester:
Add Dalton Duhart, F Activated from IR 14 Day
Delete Lincoln Hatten, F Placed on Reserve
Add Max Ruoho, D Activated from IR 3 Day
Delete Xavier Jean-Louis, D Placed on Reserve
