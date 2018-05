Maine Mariners Release 2018-19 Season Schedule

May 15, 2018 - ECHL (ECHL) - Maine Mariners News Release





2018-19 MAINE MARINERS

FULL SEASON SCHEDULE

All Mariners home game in bold

DATE TIME OPPONENT

10/13/2018 6:00 PM vs. Adirondack Thunder

10/19/2018 7:15 PM vs. Reading Royals

10/20/2018 7:05 PM @ Worcester Railers

10/21/2018 3:00 PM vs. St. John's

10/24/2018 7:00 PM vs. Manchester Monarchs

10/26/2018 7:00 PM @ Adirondack Thunder

10/27/2018 6:00 PM @ Manchester Monarchs

11/2/2018 7:15 PM vs. Reading Royals

11/7/2018 7:00 PM @ Reading Royals

11/9/2018 7:05 PM @ Worcester Railers

11/10/2018 6:00 PM vs. Worcester Railers

11/14/2018 7:00 PM vs. Orlando Solar Bears

11/16/2018 7:15 PM @ Brampton Beast

11/17/2018 4:00 PM @ Brampton Beast

11/24/2018 6:00 PM vs. Manchester Monarchs

11/28/2018 7:00 PM vs. Reading Royals

11/30/2018 7:15 PM vs. Worcester Railers

12/1/2018 6:00 PM @ Manchester Monarchs

12/2/2018 3:05 PM @ Worcester Railers

12/5/2018 7:00 PM @ Adirondack Thunder

12/7/2018 7:15 PM vs. Adirondack Thunder

12/9/2018 3:00 PM vs. Worcester Railers

12/11/2018 5:30 PM @ St. John's

12/12/2018 5:30 PM @ St. John's

12/14/2018 7:15 PM vs. Adirondack Thunder

12/15/2018 7:05 PM @ Worcester Railers

12/22/2018 6:00 PM @ Manchester Monarchs

12/27/2018 7:00 PM vs. Manchester Monarchs

12/28/2018 7:15 PM vs. Worcester Railers

12/29/2018 7:05 PM @ Worcester Railers

12/31/2018 6:00 PM @ Manchester Monarchs

1/4/2019 7:15 PM vs. Brampton Beast

1/5/2019 6:00 PM vs. Brampton Beast

1/8/2019 5:30 PM @ St. John's

1/9/2019 5:30 PM @ St. John's

1/12/2019 7:15 PM @ Brampton Beast

1/13/2019 2:00 PM @ Brampton Beast

1/16/2019 7:00 PM vs. St. John's

1/18/2019 7:15 PM vs. Manchester Monarchs

1/25/2019 7:15 PM vs. Manchester Monarchs

1/26/2019 6:00 PM @ Manchester Monarchs

1/27/2019 3:00 PM vs. Adirondack Thunder

1/30/2019 7:00 PM @ Reading Royals

2/1/2019 7:00 PM @ Manchester Monarchs

2/2/2019 6:00 PM vs. Adirondack Thunder

2/8/2019 7:15 PM vs. Cincinnati Cyclones

2/9/2019 6:00 PM vs. Greenville Swamp Rabbits

2/10/2019 3:00 PM vs. Wheeling Nailers

2/13/2019 7:00 PM vs. Worcester Railers

2/15/2019 7:00 PM @ Norfolk Admirals

2/16/2019 7:00 PM @ Norfolk Admirals

2/20/2019 7:00 PM @ Reading Royals

2/22/2019 7:00 PM @ Adirondack Thunder

2/23/2019 6:00 PM @ Manchester Monarchs

2/24/2019 3:00 PM vs. Worcester Railers

2/27/2019 9:05 PM @ Utah Grizzlies

3/1/2019 9:05 PM @ Utah Grizzlies

3/2/2019 9:05 PM @ Utah Grizzlies

3/6/2019 7:00 PM vs. Norfolk Admirals

3/8/2019 7:15 PM vs. South Carolina Stingrays

3/9/2019 6:00 PM vs. South Carolina Stingrays

3/16/2019 7:05 PM @ Worcester Railers

3/17/2019 3:00 PM vs. St. John's

3/22/2019 7:05 PM @ Worcester Railers

3/24/2019 3:00 PM vs. Manchester Monarchs

3/29/2019 7:00 PM @ Reading Royals

3/30/2019 7:00 PM @ Adirondack Thunder

3/31/2019 3:00 PM vs. Adirondack Thunder

4/3/2019 7:00 PM vs. Reading Royals

4/5/2019 7:15 PM vs. Worcester Railers

4/6/2019 6:00 PM @ Manchester Monarchs

4/7/2019 3:00 PM vs. St. John's

