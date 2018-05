ECHL Releases 2018-19 Schedule

PRINCETON, N.J. - The ECHL announced on Tuesday that the 2018-19 season will begin on Friday, Oct. 12 with six games and continues on Saturday, Oct. 13 with 13 games. Opening Weekend concludes on Sunday, Oct. 14 with three games.

The ECHL season opens on Oct. 12 with six games, highlighted by the expansion team in St. John's opening its home schedule against the Florida Everblades. Other games on Opening Night include Greenville hosting Toledo, Fort Wayne visiting Indy, Allen at Kansas City, Wichita home against Idaho and Rapid City travelling to Utah.

Among the eight teams opening their home schedules on Oct. 13 is the other newcomer for the 2018-19 season, the Maine Mariners hosting Adirondack at Cross Insurance Arena. Additional home openers on Saturday see Orlando hosting Atlanta, Jacksonville home against South Carolina, Wheeling visiting Norfolk, Reading entertaining Worcester, Manchester traveling to Brampton, Cincinnati hosting Fort Wayne and Idaho at Tulsa.

Five teams host home openers on Friday, Oct. 19 including Florida taking on Norfolk, Atlanta hosting Greenville, St. John's visiting Manchester, Fort Wayne traveling to Kalamazoo and Idaho entertaining Utah.

Saturday, Oct. 20 sees six teams open the home portion of their schedule with South Carolina taking on in-state rival Greenville, Worcester hosting Maine, Brampton visiting Adirondack, Fort Wayne entertaining Kalamazoo, Allen hosting Wichita and Kansas City at Rapid City.

Toledo will open its home schedule at Huntington Center on Saturday, Oct. 27 against Fort Wayne while Wheeling is the final ECHL team to host its home opener when it takes on Indy on Saturday, Nov. 3.

Began in 1988-89 with five teams in four states, the ECHL has grown into a coast-to-coast league that will have 27 teams in 20 states and two Canadian provinces playing 972 games from Oct. 12, 2018 to April 7, 2019.

The third-longest tenured professional hockey league behind only the National Hockey League and the American Hockey League, the ECHL averaged 4,424 fans per game in 2017-18, marking the 14th consecutive season and the 26th time in the last 28 years that the ECHL has averaged over 4,000 fans.

Oct. 12 Florida - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NDT

Oct. 12 Toledo - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EDT

Oct. 12 Fort Wayne - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EDT

Oct. 12 Allen - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CDT

Oct. 12 Idaho - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CDT

Oct. 12 Rapid City - Utah - Maverik Center 7:05 pm MDT

Oct. 13 Manchester - Brampton - Powerade Centre 4:00 pm EDT

Oct. 13 Florida - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NDT

Oct. 13 Adirondack - Maine - Cross Insurance Arena 6:00 pm EDT

Oct. 13 Worcester - Reading - Santander Arena 7:00 pm EDT

Oct. 13 Atlanta - Orlando - Amway Center 7:00 pm EDT

Oct. 13 South Carolina - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EDT

Oct. 13 Toledo - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EDT

Oct. 13 Wheeling - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EDT

Oct. 13 Fort Wayne - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EDT

Oct. 13 Kalamazoo - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EDT

Oct. 13 Idaho - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CDT

Oct. 13 Allen - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CDT

Oct. 13 Rapid City - Utah - Maverik Center 7:05 pm MDT

Oct. 14 Manchester - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EDT

Oct. 14 Worcester - Reading - Santander Arena 5:00 pm EDT

Oct. 14 Idaho - Tulsa - BOK Center 4:05 pm CDT

Oct. 16 Adirondack - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NDT

Oct. 17 Adirondack - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NDT

Oct. 19 St. John's - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EDT

Oct. 19 Reading - Maine - Cross Insurance Arena 7:15 pm EDT

Oct. 19 Norfolk - Florida - Germain Arena 7:30 pm EDT

Oct. 19 Orlando - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:30 pm EDT

Oct. 19 Fort Wayne - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EDT

Oct. 19 Greenville - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EDT

Oct. 19 Allen - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CDT

Oct. 19 Utah - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MDT

Oct. 20 Reading - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EDT

Oct. 20 Brampton - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EDT

Oct. 20 Norfolk - Florida - Germain Arena 7:00 pm EDT

Oct. 20 Maine - Worcester - DCU Center 7:05 pm EDT

Oct. 20 Greenville - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EDT

Oct. 20 Kalamazoo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EDT

Oct. 20 Orlando - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EDT

Oct. 20 Wheeling - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EDT

Oct. 20 Toledo - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EDT

Oct. 20 Wichita - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CDT

Oct. 20 Kansas City - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MDT

Oct. 20 Utah - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MDT

Oct. 21 Adirondack - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EDT

Oct. 21 St. John's - Maine - Cross Insurance Arena 3:00 pm EDT

Oct. 21 Atlanta - South Carolina - North Charleston Coliseum 3:05 pm EDT

Oct. 21 Kansas City - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 3:05 pm MDT

Oct. 21 Allen - Tulsa - BOK Center 4:05 pm CDT

Oct. 24 St. John's - Reading - Santander Arena 7:00 pm EDT

Oct. 24 Worcester - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EDT

Oct. 24 Manchester - Maine - Cross Insurance Arena 7:00 pm EDT

Oct. 24 South Carolina - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EDT

Oct. 24 Orlando - Florida - Germain Arena 7:30 pm EDT

Oct. 24 Toledo - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EDT

Oct. 25 Atlanta - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EDT

Oct. 26 Maine - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EDT

Oct. 26 Worcester - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EDT

Oct. 26 South Carolina - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EDT

Oct. 26 Greenville - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EDT

Oct. 26 Orlando - Florida - Germain Arena 7:30 pm EDT

Oct. 26 Kalamazoo - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EDT

Oct. 26 Toledo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 8:00 pm EDT

Oct. 26 Kansas City - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CDT

Oct. 26 Idaho - Utah - Maverik Center 7:05 pm MDT

Oct. 26 Allen - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MDT

Oct. 27 St. John's - Brampton - Powerade Centre 4:00 pm EDT

Oct. 27 Maine - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EDT

Oct. 27 Worcester - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EDT

Oct. 27 Orlando - Florida - Germain Arena 7:00 pm EDT

Oct. 27 Atlanta - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EDT

Oct. 27 South Carolina - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EDT

Oct. 27 Wheeling - Reading - Santander Arena 7:00 pm EDT

Oct. 27 Fort Wayne - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EDT

Oct. 27 Cincinnati - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EDT

Oct. 27 Indy - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CDT

Oct. 27 Wichita - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CDT

Oct. 27 Idaho - Utah - Maverik Center 7:05 pm MDT

Oct. 27 Allen - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MDT

Oct. 28 St. John's - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EDT

Oct. 28 Jacksonville - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 3:00 pm EDT

Oct. 28 Wheeling - Reading - Santander Arena 4:00 pm EDT

Oct. 28 Allen - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 3:05 pm MDT

Oct. 30 Toledo - Kalamazoo - Wings Event Center 10:30 am EDT

Oct. 30 St. John's - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EDT

Oct. 30 Idaho - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:05 pm EDT

Oct. 31 Brampton - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EDT

Oct. 31 Greenville - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EDT

Nov. 1 Utah - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:05 pm EDT

Nov. 1 Rapid City - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CDT

Nov. 2 St. John's - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EDT

Nov. 2 Orlando - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EDT

Nov. 2 Adirondack - Worcester - DCU Center 7:05 pm EDT

Nov. 2 Reading - Maine - Cross Insurance Arena 7:15 pm EDT

Nov. 2 Idaho - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EDT

Nov. 2 Florida - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:30 pm EDT

Nov. 2 Cincinnati - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EDT

Nov. 2 Norfolk - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EDT

Nov. 2 Indy - Fort Wayne - Memorial Coliseum 8:00 pm EDT

Nov. 2 South Carolina - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CDT

Nov. 2 Wichita - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CDT

Nov. 2 Rapid City - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CDT

Nov. 3 Reading - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EDT

Nov. 3 Orlando - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EDT

Nov. 3 Florida - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EDT

Nov. 3 St. John's - Worcester - DCU Center 7:05 pm EDT

Nov. 3 Indy - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EDT

Nov. 3 Cincinnati - Brampton - Powerade Centre 7:15 pm EDT

Nov. 3 Idaho - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EDT

Nov. 3 Kalamazoo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EDT

Nov. 3 South Carolina - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CDT

Nov. 3 Utah - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CDT

Nov. 3 Rapid City - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CDT

Nov. 4 Cincinnati - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EST

Nov. 4 Idaho - Kalamazoo - Wings Event Center 3:00 pm EST

Nov. 4 Norfolk - Atlanta - Infinite Energy Arena 3:05 pm EST

Nov. 4 Utah - Wichita - INTRUST Bank Arena 4:05 pm CST

Nov. 6 Jacksonville - Orlando - Amway Center 10:30 am EST

Nov. 6 Worcester - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Nov. 6 Norfolk - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Nov. 6 Allen - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Nov. 7 Utah - Wichita - INTRUST Bank Arena 10:30 am CST

Nov. 7 Worcester - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Nov. 7 Maine - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Nov. 7 Adirondack - Brampton - Powerade Centre 7:15 pm EST

Nov. 7 Wheeling - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Nov. 7 Fort Wayne - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Nov. 7 Tulsa - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Nov. 8 South Carolina - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 10:30 am EST

Nov. 9 Manchester - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Nov. 9 Reading - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Nov. 9 Atlanta - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Nov. 9 Maine - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Nov. 9 Greenville - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Nov. 9 Jacksonville - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Nov. 9 Toledo - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Nov. 9 Indy - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Nov. 9 Kansas City - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Nov. 9 Utah - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Nov. 9 Fort Wayne - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Nov. 9 Tulsa - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Nov. 10 Manchester - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Nov. 10 Worcester - Maine - Cross Insurance Arena 6:00 pm EST

Nov. 10 Adirondack - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Nov. 10 Jacksonville - Florida - Germain Arena 7:00 pm EST

Nov. 10 Atlanta - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Nov. 10 Orlando - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Nov. 10 Greenville - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Nov. 10 Brampton - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Nov. 10 Cincinnati - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Nov. 10 Kansas City - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Nov. 10 Fort Wayne - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Nov. 10 Tulsa - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Nov. 11 Toledo - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EST

Nov. 11 Orlando - South Carolina - North Charleston Coliseum 3:05 pm EST

Nov. 11 Allen - Wichita - INTRUST Bank Arena 4:05 pm CST

Nov. 12 Norfolk - Jacksonville - Veterans Memorial Arena TBD

Nov. 13 Greenville - Cincinnati - U.S. Bank Arena 10:35 am EST

Nov. 13 Toledo - Wheeling - WesBanco Arena 10:45 am EST

Nov. 13 Wichita - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 10:35 am CST

Nov. 13 Atlanta - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Nov. 14 Adirondack - Manchester - SNHU Arena 10:00 am EST

Nov. 14 Reading - Worcester - DCU Center 10:00 am EST

Nov. 14 Orlando - Maine - Cross Insurance Arena 7:00 pm EST

Nov. 14 Florida - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Nov. 14 Indy - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Nov. 14 Rapid City - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Nov. 15 Kalamazoo - Toledo - Huntington Center 10:35 am EST

Nov. 15 Norfolk - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Nov. 15 Adirondack - Worcester - DCU Center 8:00 pm EST

Nov. 16 St. John's - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Nov. 16 Orlando - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EST

Nov. 16 Florida - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Nov. 16 Maine - Brampton - Powerade Centre 7:15 pm EST

Nov. 16 Wheeling - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:30 pm EST

Nov. 16 Norfolk - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Nov. 16 Fort Wayne - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Nov. 16 Tulsa - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Nov. 16 Kansas City - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Nov. 16 Indy - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Nov. 16 Rapid City - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Nov. 17 Maine - Brampton - Powerade Centre 4:00 pm EST

Nov. 17 St. John's - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Nov. 17 Jacksonville - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Nov. 17 Orlando - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Nov. 17 Wheeling - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Nov. 17 Fort Wayne - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Nov. 17 Florida - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Nov. 17 Kalamazoo - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Nov. 17 Allen - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Nov. 17 Kansas City - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Nov. 17 Indy - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Nov. 17 Rapid City - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Nov. 18 Adirondack - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EST

Nov. 18 Wheeling - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 3:00 pm EST

Nov. 18 Orlando - Worcester - DCU Center 3:05 pm EST

Nov. 18 Florida - Atlanta - Infinite Energy Arena 3:05 pm EST

Nov. 20 South Carolina - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Nov. 20 Wichita - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Nov. 21 Manchester - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Nov. 21 St. John's - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Nov. 21 South Carolina - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Nov. 21 Florida - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Nov. 21 Reading - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Nov. 21 Toledo - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:05 pm EST

Nov. 21 Greenville - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Nov. 21 Kalamazoo - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Nov. 21 Tulsa - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Nov. 21 Allen - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Nov. 21 Idaho - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Nov. 22 Brampton - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Nov. 23 Adirondack - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Nov. 23 St. John's - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Nov. 23 Florida - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Nov. 23 Manchester - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Nov. 23 Brampton - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Nov. 23 Greenville - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:30 pm EST

Nov. 23 Fort Wayne - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Nov. 23 South Carolina - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Nov. 23 Cincinnati - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Nov. 23 Wichita - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Nov. 23 Allen - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Nov. 23 Idaho - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Nov. 24 Reading - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Nov. 24 Manchester - Maine - Cross Insurance Arena 7:00 pm EST

Nov. 24 St. John's - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Nov. 24 Florida - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Nov. 24 Greenville - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Nov. 24 Toledo - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Nov. 24 Cincinnati - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Nov. 24 Kalamazoo - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Nov. 24 Wichita - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Nov. 24 Allen - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Nov. 24 Idaho - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Nov. 25 Worcester - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EST

Nov. 25 Cincinnati - Wheeling - WesBanco Arena 3:05 pm EST

Nov. 25 Kansas City - Tulsa - BOK Center 4:05 pm CST

Nov. 27 Worcester - Brampton - Powerade Centre 11:00 am EST

Nov. 27 Allen - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Nov. 27 Kansas City - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Nov. 28 Reading - Maine - Cross Insurance Arena 7:00 pm EST

Nov. 28 Norfolk - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Nov. 28 South Carolina - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Nov. 28 Wheeling - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Nov. 28 Utah - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Nov. 30 Adirondack - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EST

Nov. 30 Atlanta - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Nov. 30 Kalamazoo - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Nov. 30 Indy - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Nov. 30 Worcester - Maine - Cross Insurance Arena 7:15 pm EST

Nov. 30 South Carolina - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Nov. 30 Toledo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 8:00 pm EST

Nov. 30 Wichita - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Nov. 30 Tulsa - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Nov. 30 Utah - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Nov. 30 Jacksonville - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Dec. 1 Brampton - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Dec. 1 Maine - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EST

Dec. 1 Reading - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Dec. 1 South Carolina - Florida - Germain Arena 7:00 pm EST

Dec. 1 Norfolk - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Dec. 1 Kalamazoo - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Dec. 1 Indy - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Dec. 1 Atlanta - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:30 pm EST

Dec. 1 Fort Wayne - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Dec. 1 Wichita - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Dec. 1 Tulsa - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Dec. 1 Utah - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Dec. 1 Jacksonville - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Dec. 2 Norfolk - Orlando - Amway Center 1:30 pm EST

Dec. 2 Brampton - St. John's - Mile One Centre 4:00 pm NST

Dec. 2 Maine - Worcester - DCU Center 3:05 pm EST

Dec. 4 Rapid City - Allen - Allen Event Center 10:35 am CST

Dec. 4 Greenville - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Dec. 4 Kansas City - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:05 pm EST

Dec. 4 Wichita - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Dec. 5 Cincinnati - Toledo - Huntington Center 10:35 am EST

Dec. 5 Maine - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Dec. 5 Manchester - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Dec. 5 Brampton - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Dec. 5 Jacksonville - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Dec. 5 Rapid City - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Dec. 7 Reading - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Dec. 7 Manchester - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Dec. 7 Brampton - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Dec. 7 Jacksonville - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Dec. 7 Fort Wayne - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Dec. 7 Adirondack - Maine - Cross Insurance Arena 7:15 pm EST

Dec. 7 Tulsa - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Dec. 7 Greenville - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Dec. 7 Indy - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Dec. 7 Orlando - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Dec. 7 Allen - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Dec. 7 Rapid City - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Dec. 7 Utah - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Dec. 8 Reading - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Dec. 8 Brampton - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Dec. 8 Manchester - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Dec. 8 Greenville - Florida - Germain Arena 7:00 pm EST

Dec. 8 Jacksonville - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Dec. 8 Atlanta - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Dec. 8 Wheeling - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Dec. 8 Indy - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Dec. 8 Tulsa - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Dec. 8 Allen - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Dec. 8 Rapid City - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Dec. 8 Utah - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Dec. 9 Greenville - Orlando - Amway Center 1:30 pm EST

Dec. 9 Toledo - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EST

Dec. 9 Worcester - Maine - Cross Insurance Arena 3:00 pm EST

Dec. 9 Cincinnati - Kalamazoo - Wings Event Center 3:00 pm EST

Dec. 9 South Carolina - Atlanta - Infinite Energy Arena 3:05 pm EST

Dec. 9 Indy - Wheeling - WesBanco Arena 3:05 pm EST

Dec. 9 Tulsa - Fort Wayne - Memorial Coliseum 5:00 pm EST

Dec. 9 Rapid City - Wichita - INTRUST Bank Arena 4:05 pm CST

Dec. 11 Maine - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Dec. 11 Atlanta - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Dec. 12 Maine - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Dec. 12 Orlando - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Dec. 12 Manchester - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Dec. 12 Allen - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Dec. 12 Kalamazoo - Brampton - Powerade Centre 7:15 pm EST

Dec. 12 Tulsa - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Dec. 12 Rapid City - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Dec. 12 Kansas City - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Dec. 13 Florida - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Dec. 13 Norfolk - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Dec. 14 Allen - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Dec. 14 Manchester - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Dec. 14 Orlando - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Dec. 14 Adirondack - Maine - Cross Insurance Arena 7:15 pm EST

Dec. 14 Norfolk - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Dec. 14 Florida - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:30 pm EST

Dec. 14 Atlanta - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:30 pm EST

Dec. 14 Wheeling - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Dec. 14 Tulsa - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Dec. 14 Wichita - Fort Wayne - Memorial Coliseum 8:00 pm EST

Dec. 14 Rapid City - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Dec. 14 Kansas City - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Dec. 15 Manchester - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Dec. 15 Atlanta - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Dec. 15 Florida - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Dec. 15 Allen - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Dec. 15 Maine - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Dec. 15 Greenville - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Dec. 15 Norfolk - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Dec. 15 Brampton - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Dec. 15 Toledo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Dec. 15 Wichita - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Dec. 15 Tulsa - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Dec. 15 Rapid City - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Dec. 15 Kansas City - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Dec. 16 St. John's - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EST

Dec. 16 Wichita - Kalamazoo - Wings Event Center 3:00 pm EST

Dec. 16 Fort Wayne - Wheeling - WesBanco Arena 3:05 pm EST

Dec. 16 Allen - Reading - Santander Arena 4:00 pm EST

Dec. 18 Kansas City - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Dec. 19 Worcester - Brampton - Powerade Centre 11:00 am EST

Dec. 19 South Carolina - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Dec. 19 Wheeling - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Dec. 19 Toledo - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Dec. 19 Greenville - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Dec. 19 Cincinnati - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Dec. 20 Florida - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Dec. 21 Reading - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EST

Dec. 21 South Carolina - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Dec. 21 Florida - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Dec. 21 Wheeling - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Dec. 21 Adirondack - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Dec. 21 Jacksonville - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Dec. 21 Toledo - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Dec. 21 Kalamazoo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 8:00 pm EST

Dec. 21 Cincinnati - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Dec. 21 Tulsa - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Dec. 21 Wichita - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Dec. 21 Utah - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Dec. 22 Maine - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EST

Dec. 22 Brampton - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Dec. 22 South Carolina - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Dec. 22 Wheeling - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Dec. 22 Reading - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Dec. 22 Orlando - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Dec. 22 Indy - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Dec. 22 Toledo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Dec. 22 Jacksonville - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Dec. 22 Cincinnati - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Dec. 22 Kansas City - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Dec. 22 Wichita - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Dec. 22 Utah - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Dec. 27 Manchester - Maine - Cross Insurance Arena 7:00 pm EST

Dec. 27 Orlando - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Dec. 27 Wheeling - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:05 pm EST

Dec. 27 Brampton - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Dec. 27 Kalamazoo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Dec. 27 Florida - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Dec. 27 Wichita - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Dec. 28 St. John's - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Dec. 28 Manchester - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Dec. 28 Florida - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Dec. 28 Norfolk - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Dec. 28 Worcester - Maine - Cross Insurance Arena 7:15 pm EST

Dec. 28 Orlando - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:30 pm EST

Dec. 28 Wheeling - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Dec. 28 Cincinnati - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Dec. 28 Kansas City - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Dec. 28 Allen - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Dec. 28 Idaho - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Dec. 29 St. John's - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Dec. 29 Manchester - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Dec. 29 Florida - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Dec. 29 Jacksonville - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Dec. 29 Maine - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Dec. 29 Toledo - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Dec. 29 Cincinnati - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Dec. 29 Brampton - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Dec. 29 Norfolk - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Dec. 29 Kansas City - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Dec. 29 Allen - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Dec. 29 Idaho - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Dec. 30 Norfolk - Atlanta - Infinite Energy Arena 3:05 pm EST

Dec. 30 Tulsa - Wichita - INTRUST Bank Arena 4:05 pm CST

Dec. 30 Fort Wayne - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Dec. 31 Indy - Kalamazoo - Wings Event Center 3:00 pm EST

Dec. 31 St. John's - Adirondack - Cool Insuring Arena 5:00 pm EST

Dec. 31 Maine - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EST

Dec. 31 Reading - Wheeling - WesBanco Arena 6:05 pm EST

Dec. 31 Toledo - Cincinnati - U.S. Bank Arena 6:05 pm EST

Dec. 31 Tulsa - Allen - Allen Event Center 6:05 pm CST

Dec. 31 Brampton - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Dec. 31 Wichita - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Dec. 31 Idaho - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Jan. 2 Greenville - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Jan. 2 Atlanta - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Jan. 2 Kansas City - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Jan. 2 Wichita - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Jan. 3 Toledo - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Jan. 3 Fort Wayne - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:05 pm EST

Jan. 4 Jacksonville - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Jan. 4 Manchester - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Jan. 4 Norfolk - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Jan. 4 Worcester - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Jan. 4 Brampton - Maine - Cross Insurance Arena 7:15 pm EST

Jan. 4 Kalamazoo - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Jan. 4 Atlanta - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Jan. 4 Wheeling - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Jan. 4 Rapid City - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Jan. 4 Allen - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Jan. 4 Wichita - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Jan. 5 Jacksonville - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Jan. 5 Reading - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EST

Jan. 5 Brampton - Maine - Cross Insurance Arena 6:00 pm EST

Jan. 5 Worcester - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Jan. 5 Norfolk - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Jan. 5 Atlanta - Florida - Germain Arena 7:00 pm EST

Jan. 5 South Carolina - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Jan. 5 Wheeling - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Jan. 5 Indy - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Jan. 5 Kalamazoo - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Jan. 5 Rapid City - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Jan. 5 Idaho - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Jan. 5 Wichita - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Jan. 6 South Carolina - Orlando - Amway Center 1:30 pm EST

Jan. 6 Worcester - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 3:00 pm EST

Jan. 6 Norfolk - Manchester - SNHU Arena 3:00 pm EST

Jan. 6 Idaho - Tulsa - BOK Center 4:05 pm CST

Jan. 8 Maine - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Jan. 8 Manchester - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Jan. 8 Kansas City - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:05 pm EST

Jan. 9 Maine - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Jan. 9 Adirondack - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Jan. 9 Orlando - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Jan. 9 Greenville - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Jan. 9 Utah - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Jan. 9 Toledo - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Jan. 11 Adirondack - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Jan. 11 Reading - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EST

Jan. 11 Orlando - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Jan. 11 Atlanta - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Jan. 11 Utah - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Jan. 11 Brampton - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Jan. 11 Greenville - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Jan. 11 Fort Wayne - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Jan. 11 Cincinnati - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Jan. 11 Wichita - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Jan. 11 Tulsa - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Jan. 11 Toledo - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Jan. 12 Adirondack - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Jan. 12 Greenville - Florida - Germain Arena 7:00 pm EST

Jan. 12 Orlando - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Jan. 12 Reading - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Jan. 12 Indy - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Jan. 12 Maine - Brampton - Powerade Centre 7:15 pm EST

Jan. 12 Utah - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Jan. 12 Jacksonville - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Jan. 12 Cincinnati - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Jan. 12 Allen - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Jan. 12 Tulsa - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Jan. 12 Toledo - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Jan. 13 Maine - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EST

Jan. 13 Manchester - Worcester - DCU Center 3:05 pm EST

Jan. 13 Jacksonville - South Carolina - North Charleston Coliseum 3:05 pm EST

Jan. 13 Indy - Wheeling - WesBanco Arena 3:05 pm EST

Jan. 13 Kalamazoo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 5:00 pm EST

Jan. 13 Allen - Wichita - INTRUST Bank Arena 4:05 pm CST

Jan. 15 Jacksonville - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Jan. 16 Manchester - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Jan. 16 St. John's - Maine - Cross Insurance Arena 7:00 pm EST

Jan. 16 Jacksonville - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Jan. 16 Wheeling - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Jan. 16 Kalamazoo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Jan. 16 Greenville - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Jan. 16 Florida - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Jan. 16 Tulsa - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Jan. 16 Allen - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Jan. 17 Atlanta - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Jan. 17 South Carolina - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Jan. 18 Brampton - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Jan. 18 Atlanta - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Jan. 18 South Carolina - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Jan. 18 Jacksonville - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Jan. 18 Wheeling - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Jan. 18 St. John's - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Jan. 18 Manchester - Maine - Cross Insurance Arena 7:15 pm EST

Jan. 18 Cincinnati - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Jan. 18 Indy - Fort Wayne - Memorial Coliseum 8:00 pm EST

Jan. 18 Kansas City - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Jan. 18 Florida - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Jan. 18 Tulsa - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Jan. 18 Allen - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Jan. 19 Brampton - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Jan. 19 South Carolina - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Jan. 19 Jacksonville - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Jan. 19 Wheeling - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Jan. 19 St. John's - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Jan. 19 Toledo - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Jan. 19 Cincinnati - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Jan. 19 Wichita - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Jan. 19 Florida - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Jan. 19 Tulsa - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Jan. 19 Allen - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Jan. 20 Indy - Cincinnati - U.S. Bank Arena 3:05 pm EST

Jan. 20 Fort Wayne - Toledo - Huntington Center 5:15 pm EST

Jan. 21 Jacksonville - Atlanta - Infinite Energy Arena 12:35 pm EST

Jan. 21 Idaho - Utah - Maverik Center 1:35 pm MST

Jan. 25 Worcester - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Jan. 25 Manchester - Maine - Cross Insurance Arena 7:00 pm EST

Jan. 25 Norfolk - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Jan. 25 Brampton - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Jan. 25 Orlando - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Jan. 25 Cincinnati - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Jan. 25 Jacksonville - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Jan. 25 Rapid City - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Jan. 25 Fort Wayne - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Jan. 25 Utah - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Jan. 25 Allen - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Jan. 26 Maine - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EST

Jan. 26 Florida - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Jan. 26 Adirondack - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Jan. 26 Reading - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Jan. 26 Norfolk - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Jan. 26 St. John's - Brampton - Powerade Centre 7:15 pm EST

Jan. 26 Rapid City - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Jan. 26 Orlando - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Jan. 26 Fort Wayne - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Jan. 26 Kalamazoo - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Jan. 26 Utah - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Jan. 26 Allen - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Jan. 26 Idaho - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Jan. 27 St. John's - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EST

Jan. 27 Worcester - Manchester - SNHU Arena 3:00 pm EST

Jan. 27 Adirondack - Maine - Cross Insurance Arena 3:00 pm EST

Jan. 27 South Carolina - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 3:00 pm EST

Jan. 27 Indy - Kalamazoo - Wings Event Center 3:00 pm EST

Jan. 27 Fort Wayne - Wheeling - WesBanco Arena 3:05 pm EST

Jan. 27 Allen - Tulsa - BOK Center 4:05 pm CST

Jan. 27 Idaho - Wichita - INTRUST Bank Arena 4:05 pm CST

Jan. 27 Rapid City - Toledo - Huntington Center 5:15 pm EST

Jan. 29 Jacksonville - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Jan. 29 Rapid City - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Jan. 29 Utah - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Jan. 30 Maine - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Jan. 30 Adirondack - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EST

Jan. 30 Worcester - Brampton - Powerade Centre 7:15 pm EST

Jan. 30 Greenville - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Jan. 30 Idaho - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Jan. 30 Utah - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Jan. 31 Orlando - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Jan. 31 Florida - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Feb. 1 Worcester - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Feb. 1 Reading - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Feb. 1 Maine - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EST

Feb. 1 Indy - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Feb. 1 Tulsa - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Feb. 1 Norfolk - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:30 pm EST

Feb. 1 Rapid City - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Feb. 1 South Carolina - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Feb. 1 Idaho - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Feb. 1 Utah - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Feb. 2 Worcester - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Feb. 2 Adirondack - Maine - Cross Insurance Arena 6:00 pm EST

Feb. 2 Manchester - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Feb. 2 Florida - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Feb. 2 Norfolk - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Feb. 2 Brampton - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Feb. 2 Rapid City - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Feb. 2 Orlando - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Feb. 2 Tulsa - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Feb. 2 South Carolina - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Feb. 2 Kalamazoo - Wheeling - WesBanco Arena 8:05 pm EST

Feb. 2 Idaho - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Feb. 2 Utah - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Feb. 3 Manchester - Reading - Santander Arena TBD

Feb. 5 Brampton - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Feb. 5 Cincinnati - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Feb. 5 Tulsa - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Feb. 5 Allen - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Feb. 6 Brampton - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Feb. 6 Reading - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Feb. 6 Adirondack - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Feb. 6 Indy - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Feb. 6 Idaho - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Feb. 7 South Carolina - Atlanta - Infinite Energy Arena 10:35 am EST

Feb. 7 Jacksonville - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Feb. 8 Fort Wayne - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Feb. 8 Reading - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Feb. 8 Jacksonville - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Feb. 8 Wheeling - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EST

Feb. 8 Greenville - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Feb. 8 Cincinnati - Maine - Cross Insurance Arena 7:15 pm EST

Feb. 8 Adirondack - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Feb. 8 South Carolina - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Feb. 8 Kalamazoo - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Feb. 8 Allen - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Feb. 8 Idaho - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Feb. 8 Wichita - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Feb. 9 Fort Wayne - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Feb. 9 Greenville - Maine - Cross Insurance Arena 6:00 pm EST

Feb. 9 Cincinnati - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EST

Feb. 9 Brampton - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Feb. 9 Adirondack - Florida - Germain Arena 7:00 pm EST

Feb. 9 Atlanta - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Feb. 9 Orlando - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Feb. 9 Wheeling - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Feb. 9 Indy - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Feb. 9 Kalamazoo - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:35 pm CST

Feb. 9 Idaho - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Feb. 9 Wichita - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Feb. 10 Fort Wayne - St. John's - Mile One Centre 4:00 pm NST

Feb. 10 Greenville - Manchester - SNHU Arena 3:00 pm EST

Feb. 10 Wheeling - Maine - Cross Insurance Arena 3:00 pm EST

Feb. 10 Cincinnati - Worcester - DCU Center 3:05 pm EST

Feb. 10 Indy - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Feb. 11 Brampton - Reading - Santander Arena TBD

Feb. 12 Tulsa - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Feb. 13 Worcester - Maine - Cross Insurance Arena 7:00 pm EST

Feb. 13 Manchester - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Feb. 13 South Carolina - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Feb. 13 Reading - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Feb. 13 St. John's - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Feb. 13 Indy - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Feb. 13 Rapid City - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Feb. 14 Fort Wayne - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Feb. 15 Maine - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Feb. 15 Jacksonville - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Feb. 15 St. John's - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Feb. 15 Brampton - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Feb. 15 Manchester - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Feb. 15 Greenville - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Feb. 15 Toledo - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Feb. 15 Adirondack - Fort Wayne - Memorial Coliseum 8:00 pm EST

Feb. 15 Worcester - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Feb. 15 Wichita - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Feb. 15 Kansas City - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Feb. 15 Rapid City - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Feb. 16 Manchester - Florida - Germain Arena 7:00 pm EST

Feb. 16 St. John's - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Feb. 16 Maine - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Feb. 16 Atlanta - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Feb. 16 Brampton - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Feb. 16 Jacksonville - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Feb. 16 Cincinnati - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Feb. 16 Adirondack - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Feb. 16 Reading - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Feb. 16 Worcester - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Feb. 16 Indy - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Feb. 16 Kansas City - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Feb. 16 Rapid City - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Feb. 17 Manchester - Orlando - Amway Center 1:30 pm EST

Feb. 17 Adirondack - Cincinnati - U.S. Bank Arena 3:05 pm EST

Feb. 17 Atlanta - South Carolina - North Charleston Coliseum 3:05 pm EST

Feb. 17 Wheeling - Fort Wayne - Memorial Coliseum 5:00 pm EST

Feb. 17 Reading - Allen - Allen Event Center 4:05 pm CST

Feb. 17 Worcester - Tulsa - BOK Center 4:05 pm CST

Feb. 17 Indy - Wichita - INTRUST Bank Arena 4:05 pm CST

Feb. 17 Kalamazoo - Toledo - Huntington Center 5:15 pm EST

Feb. 18 Kalamazoo - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EST

Feb. 18 Kansas City - Utah - Maverik Center 1:35 pm MST

Feb. 19 Wichita - Indy - Indiana Farmers Coliseum 10:30 am EST

Feb. 19 Norfolk - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Feb. 20 Maine - Reading - Santander Arena 7:00 pm EST

Feb. 20 Worcester - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EST

Feb. 20 Florida - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Feb. 20 Wichita - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Feb. 20 Kalamazoo - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Feb. 20 Toledo - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Feb. 20 Atlanta - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Feb. 20 Tulsa - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Feb. 21 Norfolk - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Feb. 22 Maine - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Feb. 22 Reading - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EST

Feb. 22 Greenville - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Feb. 22 Florida - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Feb. 22 Wheeling - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Feb. 22 Wichita - Fort Wayne - Memorial Coliseum 8:00 pm EST

Feb. 22 Toledo - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Feb. 22 Utah - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Feb. 22 Atlanta - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Feb. 22 Tulsa - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Feb. 23 St. John's - Brampton - Powerade Centre 4:00 pm EST

Feb. 23 Maine - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EST

Feb. 23 Reading - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Feb. 23 Greenville - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Feb. 23 Norfolk - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Feb. 23 Florida - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Feb. 23 Fort Wayne - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Feb. 23 Wichita - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Feb. 23 Kalamazoo - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Feb. 23 Utah - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Feb. 23 Atlanta - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Feb. 23 Tulsa - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Feb. 24 St. John's - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EST

Feb. 24 Worcester - Maine - Cross Insurance Arena 3:00 pm EST

Feb. 24 Norfolk - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 3:00 pm EST

Feb. 24 Adirondack - Reading - Santander Arena 4:00 pm EST

Feb. 24 Cincinnati - Fort Wayne - Memorial Coliseum 5:00 pm EST

Feb. 24 Utah - Allen - Allen Event Center 4:05 pm CST

Feb. 26 Wheeling - Brampton - Powerade Centre 11:00 am EST

Feb. 26 Greenville - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Feb. 26 Rapid City - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Feb. 27 Worcester - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EST

Feb. 27 Atlanta - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Feb. 27 Toledo - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Feb. 27 Idaho - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Feb. 27 Maine - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Feb. 28 South Carolina - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Mar. 1 Brampton - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Mar. 1 Adirondack - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EST

Mar. 1 Reading - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Mar. 1 Wheeling - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Mar. 1 Orlando - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Mar. 1 South Carolina - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:30 pm EST

Mar. 1 Fort Wayne - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Mar. 1 Greenville - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EST

Mar. 1 Indy - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EST

Mar. 1 Tulsa - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Mar. 1 Idaho - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Mar. 1 Rapid City - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CST

Mar. 1 Maine - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Mar. 2 Brampton - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Mar. 2 Adirondack - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EST

Mar. 2 Reading - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EST

Mar. 2 Atlanta - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EST

Mar. 2 Florida - Orlando - Amway Center 7:00 pm EST

Mar. 2 Jacksonville - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EST

Mar. 2 Cincinnati - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EST

Mar. 2 Fort Wayne - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EST

Mar. 2 Kalamazoo - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Mar. 2 Idaho - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CST

Mar. 2 Allen - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CST

Mar. 2 Maine - Utah - Maverik Center 7:05 pm MST

Mar. 3 Florida - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 3:00 pm EST

Mar. 3 Cincinnati - Kalamazoo - Wings Event Center 3:00 pm EST

Mar. 3 Adirondack - Worcester - DCU Center 3:05 pm EST

Mar. 3 Fort Wayne - Wheeling - WesBanco Arena 3:05 pm EST

Mar. 3 Rapid City - Allen - Allen Event Center 4:05 pm CST

Mar. 3 Kansas City - Tulsa - BOK Center 4:05 pm CST

Mar. 3 Indy - Toledo - Huntington Center 5:15 pm EST

Mar. 5 Reading - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Mar. 6 Reading - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Mar. 6 Worcester - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Mar. 6 Norfolk - Maine - Cross Insurance Arena 7:00 pm EST

Mar. 6 Toledo - Brampton - Powerade Centre 7:15 pm EST

Mar. 6 Atlanta - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Mar. 6 Wheeling - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Mar. 6 Kansas City - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Mar. 6 Utah - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Mar. 6 Wichita - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Mar. 8 Orlando - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Mar. 8 Worcester - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Mar. 8 South Carolina - Maine - Cross Insurance Arena 7:15 pm EST

Mar. 8 Atlanta - Florida - Germain Arena 7:30 pm EST

Mar. 8 Greenville - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:30 pm EST

Mar. 8 Fort Wayne - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Mar. 8 Cincinnati - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EST

Mar. 8 Kansas City - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Mar. 8 Utah - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Mar. 8 Wichita - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Mar. 9 Reading - Brampton - Powerade Centre 4:00 pm EST

Mar. 9 Orlando - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NST

Mar. 9 South Carolina - Maine - Cross Insurance Arena 6:00 pm EST

Mar. 9 Manchester - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EST

Mar. 9 Atlanta - Florida - Germain Arena 7:00 pm EST

Mar. 9 Greenville - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EST

Mar. 9 Norfolk - Worcester - DCU Center 7:05 pm EST

Mar. 9 Indy - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EST

Mar. 9 Toledo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EST

Mar. 9 Tulsa - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CST

Mar. 9 Utah - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MST

Mar. 9 Wichita - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MST

Mar. 10 Reading - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EDT

Mar. 10 Orlando - St. John's - Mile One Centre 4:00 pm NDT

Mar. 10 Norfolk - Manchester - SNHU Arena 3:00 pm EDT

Mar. 10 Atlanta - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 3:00 pm EDT

Mar. 10 Wheeling - Kalamazoo - Wings Event Center 3:00 pm EDT

Mar. 10 South Carolina - Worcester - DCU Center 3:05 pm EDT

Mar. 10 Toledo - Indy - Indiana Farmers Coliseum 3:05 pm EDT

Mar. 10 Cincinnati - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 4:05 pm CDT

Mar. 12 Indy - Wheeling - WesBanco Arena 10:45 am EDT

Mar. 12 Tulsa - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CDT

Mar. 13 Florida - Orlando - Amway Center 7:00 pm EDT

Mar. 13 South Carolina - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EDT

Mar. 13 Fort Wayne - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EDT

Mar. 15 St. John's - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EDT

Mar. 15 Worcester - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EDT

Mar. 15 Indy - Reading - Santander Arena 7:00 pm EDT

Mar. 15 Idaho - Orlando - Amway Center 7:00 pm EDT

Mar. 15 Norfolk - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EDT

Mar. 15 Kalamazoo - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EDT

Mar. 15 Florida - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EDT

Mar. 15 Wheeling - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EDT

Mar. 15 Wichita - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CDT

Mar. 15 Rapid City - Utah - Maverik Center 7:05 pm MDT

Mar. 16 Fort Wayne - Brampton - Powerade Centre 4:00 pm EDT

Mar. 16 St. John's - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EDT

Mar. 16 Indy - Reading - Santander Arena 7:00 pm EDT

Mar. 16 Idaho - Orlando - Amway Center 7:00 pm EDT

Mar. 16 Maine - Worcester - DCU Center 7:05 pm EDT

Mar. 16 Florida - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EDT

Mar. 16 Wheeling - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EDT

Mar. 16 Kalamazoo - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EDT

Mar. 16 Tulsa - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CDT

Mar. 16 Rapid City - Utah - Maverik Center 7:05 pm MDT

Mar. 17 Idaho - Orlando - Amway Center 1:30 pm EDT

Mar. 17 Fort Wayne - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EDT

Mar. 17 Reading - Adirondack - Cool Insuring Arena 3:00 pm EDT

Mar. 17 St. John's - Maine - Cross Insurance Arena 3:00 pm EDT

Mar. 17 Jacksonville - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 3:00 pm EDT

Mar. 17 Toledo - Kalamazoo - Wings Event Center 3:00 pm EDT

Mar. 17 Manchester - Worcester - DCU Center 3:05 pm EDT

Mar. 17 Norfolk - Atlanta - Infinite Energy Arena 3:05 pm EDT

Mar. 17 Florida - South Carolina - North Charleston Coliseum 3:05 pm EDT

Mar. 17 Wichita - Allen - Allen Event Center 4:05 pm CDT

Mar. 18 Rapid City - Utah - Maverik Center 7:05 pm MDT

Mar. 19 Kansas City - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EDT

Mar. 20 St. John's - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EDT

Mar. 20 Jacksonville - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EDT

Mar. 20 Kalamazoo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EDT

Mar. 20 Wheeling - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EDT

Mar. 21 Kansas City - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EDT

Mar. 22 St. John's - Reading - Santander Arena 7:00 pm EDT

Mar. 22 Florida - Orlando - Amway Center 7:00 pm EDT

Mar. 22 Jacksonville - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EDT

Mar. 22 Maine - Worcester - DCU Center 7:05 pm EDT

Mar. 22 Indy - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EDT

Mar. 22 Kansas City - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EDT

Mar. 22 Brampton - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EDT

Mar. 22 Cincinnati - Fort Wayne - Memorial Coliseum 8:00 pm EDT

Mar. 22 Idaho - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MDT

Mar. 23 Worcester - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EDT

Mar. 23 St. John's - Reading - Santander Arena 7:00 pm EDT

Mar. 23 Orlando - Florida - Germain Arena 7:00 pm EDT

Mar. 23 South Carolina - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EDT

Mar. 23 Jacksonville - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EDT

Mar. 23 Adirondack - Brampton - Powerade Centre 7:15 pm EDT

Mar. 23 Wheeling - Kalamazoo - Wings Event Center 7:30 pm EDT

Mar. 23 Toledo - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EDT

Mar. 23 Fort Wayne - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EDT

Mar. 23 Kansas City - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EDT

Mar. 23 Utah - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CDT

Mar. 23 Tulsa - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CDT

Mar. 23 Idaho - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MDT

Mar. 24 Adirondack - Brampton - Powerade Centre 2:00 pm EDT

Mar. 24 Manchester - Maine - Cross Insurance Arena 3:00 pm EDT

Mar. 24 Greenville - Atlanta - Infinite Energy Arena 3:05 pm EDT

Mar. 24 Cincinnati - Indy - Indiana Farmers Coliseum 3:05 pm EDT

Mar. 24 Worcester - Reading - Santander Arena 4:00 pm EDT

Mar. 24 Tulsa - Wichita - INTRUST Bank Arena 4:05 pm CDT

Mar. 24 Fort Wayne - Toledo - Huntington Center 5:15 pm EDT

Mar. 24 Utah - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CDT

Mar. 27 Manchester - Brampton - Powerade Centre 11:00 am EDT

Mar. 27 Norfolk - Florida - Germain Arena 7:30 pm EDT

Mar. 27 Kalamazoo - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EDT

Mar. 27 Orlando - Atlanta - Infinite Energy Arena 7:35 pm EDT

Mar. 27 Kansas City - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EDT

Mar. 27 Utah - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CDT

Mar. 27 Rapid City - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MDT

Mar. 28 Jacksonville - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EDT

Mar. 29 Manchester - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NDT

Mar. 29 Maine - Reading - Santander Arena 7:00 pm EDT

Mar. 29 Brampton - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EDT

Mar. 29 Orlando - South Carolina - North Charleston Coliseum 7:05 pm EDT

Mar. 29 Fort Wayne - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EDT

Mar. 29 Kansas City - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EDT

Mar. 29 Norfolk - Florida - Germain Arena 7:30 pm EDT

Mar. 29 Atlanta - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:30 pm EDT

Mar. 29 Kalamazoo - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EDT

Mar. 29 Utah - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CDT

Mar. 29 Tulsa - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CDT

Mar. 29 Rapid City - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MDT

Mar. 30 Manchester - St. John's - Mile One Centre 7:00 pm NDT

Mar. 30 Maine - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EDT

Mar. 30 Norfolk - Florida - Germain Arena 7:00 pm EDT

Mar. 30 Orlando - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 7:00 pm EDT

Mar. 30 Atlanta - Jacksonville - Veterans Memorial Arena 7:00 pm EDT

Mar. 30 Wheeling - Reading - Santander Arena 7:00 pm EDT

Mar. 30 Brampton - Worcester - DCU Center 7:05 pm EDT

Mar. 30 Kalamazoo - Toledo - Huntington Center 7:15 pm EDT

Mar. 30 Kansas City - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EDT

Mar. 30 Cincinnati - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EDT

Mar. 30 Wichita - Allen - Allen Event Center 7:05 pm CDT

Mar. 30 Utah - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CDT

Mar. 30 Rapid City - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MDT

Mar. 31 Adirondack - Maine - Cross Insurance Arena 3:00 pm EDT

Mar. 31 Orlando - Greenville - Bon Secours Wellness Arena 3:00 pm EDT

Mar. 31 Brampton - Worcester - DCU Center 3:05 pm EDT

Mar. 31 Atlanta - South Carolina - North Charleston Coliseum 3:05 pm EDT

Mar. 31 Kalamazoo - Wheeling - WesBanco Arena 3:05 pm EDT

Mar. 31 Kansas City - Indy - Indiana Farmers Coliseum 3:05 pm EDT

Mar. 31 Utah - Tulsa - BOK Center 4:05 pm CDT

Mar. 31 Cincinnati - Toledo - Huntington Center 5:15 pm EDT

Apr. 2 Tulsa - Kansas City - Silverstein Eye Centers Arena 7:05 pm CDT

Apr. 3 Reading - Maine - Cross Insurance Arena 7:00 pm EDT

Apr. 3 Greenville - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EDT

Apr. 3 Manchester - Worcester - DCU Center 7:05 pm EDT

Apr. 3 Indy - Fort Wayne - Memorial Coliseum 7:30 pm EDT

Apr. 3 Toledo - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EDT

Apr. 3 Kalamazoo - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CDT

Apr. 4 Atlanta - Orlando - Amway Center 7:00 pm EDT

Apr. 5 Reading - Adirondack - Cool Insuring Arena 7:00 pm EDT

Apr. 5 St. John's - Manchester - SNHU Arena 7:00 pm EDT

Apr. 5 Jacksonville - Orlando - Amway Center 7:00 pm EDT

Apr. 5 Greenville - Norfolk - Norfolk Scope 7:00 pm EDT

Apr. 5 Toledo - Wheeling - WesBanco Arena 7:05 pm EDT

Apr. 5 Worcester - Maine - Cross Insurance Arena 7:15 pm EDT

Apr. 5 Brampton - Cincinnati - U.S. Bank Arena 7:35 pm EDT

Apr. 5 Fort Wayne - Indy - Indiana Farmers Coliseum 7:35 pm EDT

Apr. 5 Kalamazoo - Tulsa - BOK Center 7:05 pm CDT

Apr. 5 Allen - Wichita - INTRUST Bank Arena 7:05 pm CDT

Apr. 5 Kansas City - Rapid City - Rushmore Plaza Civic Center 7:05 pm MDT

Apr. 5 Utah - Idaho - CenturyLink Arena 7:10 pm MDT

Apr. 6 Maine - Manchester - SNHU Arena 6:00 pm EDT

Apr. 6 Adirondack - Reading - Santander Arena 7:00 pm EDT

Apr. 6 Jacksonville - Florida - Germain Arena 7:00 pm EDT

