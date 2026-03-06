ECHL Transactions - March 6
Published on March 6, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, March 6, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELASED (eligible for waiver claims):
South Carolina:
Porter Schachle, F
OTHER TRANSACTIONS:
Allen:
Add Colby McAuley, F Activated from IR 3 Day
Delete Avery Smith, F Placed on Reserve
Add Lukas Sillinger, F Activated from Reserve
Delete Trevor LeDonne, D Placed on Reserve
Atlanta:
Add Ethan Scardina, F Activated from IR 3 Day
Add Max Grondin, F Activated from Reserve
Delete Kalan Lind, F Recalled to Milwaukee by Nashville
Bloomington:
Add Ilya Tsulygin, F Activated from Reserve
Delete Kyle Jackson, F Placed on Reserve
Add Brandon Yeamans, F Activated from Reserve
Cincinnati:
Add Spencer Cox, D Activated from Reserve
Delete Shawn Kennedy, F Placed on Reserve
Florida:
Add Connor Doherty, D Activated from Reserve
Delete Ross MacDougall, D Placed on Reserve
Greensboro:
Delete Tyler Weiss, F Recalled by Chicago Wolves
Delete Trevor Zins, D Traded to Indy
Greenville:
Add Cam Hausinger, F Activated from Reserve
Add Ben Poisson, F Activated from Reserve
Idaho:
Add Charlie Dodero, D Activated from Reserve
Delete Jason Horvath, D Placed on Reserve
Delete Jaden Shields, D Placed on IR 14 Day
Add Thomas Bergsland, D Assigned by Texas
Delete Nicholas Canade, F Placed on Reserve
Indy:
Delete Sahil Panwar, F Placed on IR 3 Day
Delete Jadon Joseph, F Placed on Reserve
Add Kaleb Tiessen, D Activated from Reserve
Delete Cody Schiavon, D Placed on Reserve
Delete Jordan Martin, F Transferred to IR 14 Day
Add Trevor Zins, D Acquired from Greensboro
Jacksonville:
Add Nathan Berke, F Activated from Reserve
Delete Colby Ambrosio, F Placed on Reserve
Maine:
Delete Jackson Edward, D Recalled to Providence by Boston
Norfolk:
Add Killian KieckerOlson, F Signed ECHL SPC
Add Jack Pascucci, D Signed Amateur Tryout
Delete Grant Hebert, F Placed on IR 3 Day
Delete Nick McCarry, F Placed on Reserve
Add William Magnuson, D Activated from Reserve
Delete David Drake, D Placed on Reserve
Delete Brayden Nicholetts, F Transferred to IR 14 Day
Orlando:
Delete Connor Kurth, F Recalled to Syracuse by Tampa Bay
Rapid City:
Delete Quinn Olson, F Placed on IR 3 Day
Add Garrett Klotz, F Activated from IR 3 Day
Delete Brett Davis, F Placed on Reserve
Add Zach Giroux, F Activated from Reserve
Add Ian Pierce, D Activated from Reserve
Delete Mitchell Smith, D Placed on Reserve
Add Parker Bowman, F Activated from IR 14 Day
Add Nathan Torchia, G Activated from Reserve
Delete Rico DiMatteo, G Placed on Reserve
Reading:
Delete Massimo Rizzo, F Recalled to Lehigh Valley by Philadelphia
South Carolina:
Add Porter Schachle, F Activated from IR 14 Day
Add Ryan Hofer, F Activated from Reserve
Delete Lynden Breen, F Placed on Reserve
Tahoe:
Add Anthony Collins, F Activated from IR 14 Day
Delete Keanan Stewart, F Placed on Reserve
Add Brennan Kapcheck, D Activated from Reserve
Delete CJ Valerian, D Placed on Reserve
Toledo:
Add Colin Swoyer, D Activated from Reserve
Delete Mitch Lewandowski, F Placed on Reserve
Add Nolan Lalonde, G Activated from Reserve
Delete Matt Jurusik, G Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Nicholas Girouard, F Activated from Reserve
Delete Mark Estapa, F Placed on Reserve
Add Edouard Charron, F Activated from Reserve
Delete Egor Goriunov, F Placed on Reserve
Add Emmett Serensits, D Activated from IR 14 Day
Delete Jeremy Michaud, D Placed on IR 3 Day
Add Hunter Jones, G Assigned by Laval
Delete Sean Gulka, F Transferred to IR 14 Day
Delete William Lavalliere, G Placed on Family/Bereavement Leave
Tulsa:
Add Zachary Murray, F Signed ECHL SPC
Delete Keegan Iverson, F Placed on Reserve
Utah:
Add Kyle Keyser, G Activated from Reserve
Add Mike Gelatt, F Activated from Reserve
Delete Jacob Mucitelli, G Placed on Reserve
Wheeling:
Add Ryan Mahshie, F Activated from IR 14 Day
Delete Mike Posma, F Placed on Reserve
Add Alexander Kuqali, D Activated from Reserve
Wichita:
Add Oliver Tarr, F Signed ECHL SPC
Add Robert Kincaid, D Signed ECHL SPC
Delete Jack Bar, D Placed on IR 3 Day
Add Nico Somerville, D Activated from Reserve
Delete Noah Beck, D Recalled to San Jose Barracuda by San Jose Sharks
Delete Jonathan Melee, F Placed on IR 14 Day
Add Kyle Jeffers, F Activated from IR 3 Day
Delete Declan Smith, F Placed on Reserve
