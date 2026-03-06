ECHL Transactions - March 6
ECHL Transactions - March 6

Published on March 6, 2026


Following are the ECHL transactions for Friday, March 6, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELASED (eligible for waiver claims):

South Carolina:

Porter Schachle, F

OTHER TRANSACTIONS:

Allen:

Add Colby McAuley, F Activated from IR 3 Day

Delete Avery Smith, F Placed on Reserve

Add Lukas Sillinger, F Activated from Reserve

Delete Trevor LeDonne, D Placed on Reserve

Atlanta:

Add Ethan Scardina, F Activated from IR 3 Day

Add Max Grondin, F Activated from Reserve

Delete Kalan Lind, F Recalled to Milwaukee by Nashville

Bloomington:

Add Ilya Tsulygin, F Activated from Reserve

Delete Kyle Jackson, F Placed on Reserve

Add Brandon Yeamans, F Activated from Reserve

Cincinnati:

Add Spencer Cox, D Activated from Reserve

Delete Shawn Kennedy, F Placed on Reserve

Florida:

Add Connor Doherty, D Activated from Reserve

Delete Ross MacDougall, D Placed on Reserve

Greensboro:

Delete Tyler Weiss, F Recalled by Chicago Wolves

Delete Trevor Zins, D Traded to Indy

Greenville:

Add Cam Hausinger, F Activated from Reserve

Add Ben Poisson, F Activated from Reserve

Idaho:

Add Charlie Dodero, D Activated from Reserve

Delete Jason Horvath, D Placed on Reserve

Delete Jaden Shields, D Placed on IR 14 Day

Add Thomas Bergsland, D Assigned by Texas

Delete Nicholas Canade, F Placed on Reserve

Indy:

Delete Sahil Panwar, F Placed on IR 3 Day

Delete Jadon Joseph, F Placed on Reserve

Add Kaleb Tiessen, D Activated from Reserve

Delete Cody Schiavon, D Placed on Reserve

Delete Jordan Martin, F Transferred to IR 14 Day

Add Trevor Zins, D Acquired from Greensboro

Jacksonville:

Add Nathan Berke, F Activated from Reserve

Delete Colby Ambrosio, F Placed on Reserve

Maine:

Delete Jackson Edward, D Recalled to Providence by Boston

Norfolk:

Add Killian KieckerOlson, F Signed ECHL SPC

Add Jack Pascucci, D Signed Amateur Tryout

Delete Grant Hebert, F Placed on IR 3 Day

Delete Nick McCarry, F Placed on Reserve

Add William Magnuson, D Activated from Reserve

Delete David Drake, D Placed on Reserve

Delete Brayden Nicholetts, F Transferred to IR 14 Day

Orlando:

Delete Connor Kurth, F Recalled to Syracuse by Tampa Bay

Rapid City:

Delete Quinn Olson, F Placed on IR 3 Day

Add Garrett Klotz, F Activated from IR 3 Day

Delete Brett Davis, F Placed on Reserve

Add Zach Giroux, F Activated from Reserve

Add Ian Pierce, D Activated from Reserve

Delete Mitchell Smith, D Placed on Reserve

Add Parker Bowman, F Activated from IR 14 Day

Add Nathan Torchia, G Activated from Reserve

Delete Rico DiMatteo, G Placed on Reserve

Reading:

Delete Massimo Rizzo, F Recalled to Lehigh Valley by Philadelphia

South Carolina:

Add Porter Schachle, F Activated from IR 14 Day

Add Ryan Hofer, F Activated from Reserve

Delete Lynden Breen, F Placed on Reserve

Tahoe:

Add Anthony Collins, F Activated from IR 14 Day

Delete Keanan Stewart, F Placed on Reserve

Add Brennan Kapcheck, D Activated from Reserve

Delete CJ Valerian, D Placed on Reserve

Toledo:

Add Colin Swoyer, D Activated from Reserve

Delete Mitch Lewandowski, F Placed on Reserve

Add Nolan Lalonde, G Activated from Reserve

Delete Matt Jurusik, G Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Nicholas Girouard, F Activated from Reserve

Delete Mark Estapa, F Placed on Reserve

Add Edouard Charron, F Activated from Reserve

Delete Egor Goriunov, F Placed on Reserve

Add Emmett Serensits, D Activated from IR 14 Day

Delete Jeremy Michaud, D Placed on IR 3 Day

Add Hunter Jones, G Assigned by Laval

Delete Sean Gulka, F Transferred to IR 14 Day

Delete William Lavalliere, G Placed on Family/Bereavement Leave

Tulsa:

Add Zachary Murray, F Signed ECHL SPC

Delete Keegan Iverson, F Placed on Reserve

Utah:

Add Kyle Keyser, G Activated from Reserve

Add Mike Gelatt, F Activated from Reserve

Delete Jacob Mucitelli, G Placed on Reserve

Wheeling:

Add Ryan Mahshie, F Activated from IR 14 Day

Delete Mike Posma, F Placed on Reserve

Add Alexander Kuqali, D Activated from Reserve

Wichita:

Add Oliver Tarr, F Signed ECHL SPC

Add Robert Kincaid, D Signed ECHL SPC

Delete Jack Bar, D Placed on IR 3 Day

Add Nico Somerville, D Activated from Reserve

Delete Noah Beck, D Recalled to San Jose Barracuda by San Jose Sharks

Delete Jonathan Melee, F Placed on IR 14 Day

Add Kyle Jeffers, F Activated from IR 3 Day

Delete Declan Smith, F Placed on Reserve

