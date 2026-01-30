ECHL Transactions - January 30
ECHL Transactions - January 30

Published on January 30, 2026


Following are the ECHL transactions for Friday, January 30, 2026:

Adirondack:

Add Daniel Amesbury, F Activated from Family/Bereavement Leave

Delete Daniel Amesbury, F Placed on Reserve

Delete Adrien Beraldo, D Placed on IR 3 Day

Delete Ben Lindberg, D Transferred to IR 14 Day

Add Ryan Orgel, D Activated from Reserve

Delete Ryan Helliwell, D Placed on Reserve

Add Jeremy Brodeur, G Activated from Reserve

Delete Henry Welsch, G Placed on Reserve

Allen:

Add Djibril Toure, D Assigned from Belleville by Ottawa

Add Jake Chiasson, F Assigned from Belleville by Ottawa

Delete David Tendeck, G Placed on Reserve

Add Marco Costantini, G Activated from Reserve

Delete Quinn Warmuth, D Placed on Reserve

Bloomington:

Delete Mark Kalienikovas, F Placed on IR 3 Day

Delete Eddie Matsushima, F Placed on Reserve

Add Parker Gavlas, D Returned From Loan by Hartford

Delete Ilya Tsulygin, F Transferred to IR 14 Day

Cincinnati:

Add Ken Appleby, G Assigned by Toronto Marlies

Delete Kyle McClellan, G Placed on Reserve

Florida:

Add Jesse Lansdell, F Activated from Reserve

Delete Ben Brar, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Harrison Rees, D Activated from IR 3 Day

Add Alex Aleardi, F Activated from Reserve

Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on Reserve

Idaho:

Add Jaden Shields, D Activated from Reserve

Delete Sam Jardine, D Placed on IR 3 Day

Delete Robbie Holmes, F Placed on IR 14 Day

Delete Nicholas Canade, F Transferred to IR 14 Day

Add Connor Punnett, D Assigned from Texas by Dallas

Delete Jason Horvath, D Placed on Reserve

Indy:

Add Lee Lapid, F Activated from Reserve

Add Brett Moravec, F Activated from IR 3 Day

Add Ryan Ouellette, G Activated from Reserve

Iowa:

Add Cameron Butler, F Activated from IR 14 Day

Delete Brandon Schultz, F Placed on IR 3 Day

Add Elliott McDermott, D Activated from Reserve

Delete Jack Robilotti, D Placed on Reserve

Delete Sam Coatta, F Transferred to IR 14 Day

Jacksonville:

Add Nathan Berke, F Signed ECHL SPC

Delete Cameron Supryka, D Placed on Reserve

Maine:

Add Jackson Stewart, F Activated from Reserve

Delete Michael Underwood, D Placed on Reserve

Add Colin Felix, D Activated from Acquired

Delete Jacob Perreault, F Recalled by Providence Bruins 1/29

Norfolk:

Delete Jack Jaunich, F Placed on Reserve

Delete Cole Beamin, D Placed on IR 3 Day

Add Carson Musser, D Activated from IR 3 Day

Add Jaydon Dureau, F Activated from Reserve

Rapid City:

Add Lucas Helland, F Activated from Reserve

Delete Garrett Klotz, F Placed on Reserve

Add Jake Ratzlaff, D Activated from IR 3 Day

Reading:

Add Yaniv Perets, G Activated from Reserve

Delete Ian Shane, G Placed on Reserve

Add Andrew Kurapov, F Activated from Reserve

Delete Austin Saint, F Placed on Reserve

Add Amedeo Mastrangeli, D Activated from Reserve

Delete James Marooney, D Placed on Reserve

Savannah:

Add Chris Lipe, D Activated from IR 14 Day

South Carolina:

Add Scott Docherty, F Activated from IR 14 Day

Delete Dean Loukus, F Placed on IR 3 Day

Delete Billy Roche, D Placed on Reserve

Delete Bryan Moore, F Placed on Family/Bereavement Leave

Add Doug Scott, D Signed ECHL SPC

Add Porter Schachle, F Signed ECHL SPC

Add Ty Taylor, G Activated from Reserve

Add Lynden Breen, F Activated from Reserve

Delete Jordan Klimek, D Transferred to IR 14 Day

Delete Mitch Gibson, G Recalled by Hershey 1/29

Toledo:

Add Matt Jurusik, G Activated from Reserve

Delete Carter Gylander, G Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Delete Morgan Adams-Moisan, F Placed on IR 3 Day

Add Sean Gulka, F Activated from IR 3 Day

Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve

Add Isaac Dufort, F Activated from IR 14 Day

Add Mathias Laferriere, F Signed ECHL SPC

Delete Mathias Laferriere, F Placed on Reserve

Add Chris Pascal, G Added as EBUG

Delete Hunter Jones, G Recalled by Laval

Tulsa:

Add Ryan Lautenbach, F Activated from IR 14 Day

Delete Zachary Brooks, F Placed on Reserve

Delete Keegan Iverson, F Placed on IR 14 Day

Add Owen Lindmark, F Activated from IR 14 Day

Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on IR 3 Day

Delete Michael Davies, D Transferred to IR 14 Day

Worcester:

Add Riley Ginnell, F Activated from IR 14 Day

Delete Connor Federkow, D Placed on Reserve

