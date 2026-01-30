ECHL Transactions - January 30
Published on January 30, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, January 30, 2026:
Adirondack:
Add Daniel Amesbury, F Activated from Family/Bereavement Leave
Delete Daniel Amesbury, F Placed on Reserve
Delete Adrien Beraldo, D Placed on IR 3 Day
Delete Ben Lindberg, D Transferred to IR 14 Day
Add Ryan Orgel, D Activated from Reserve
Delete Ryan Helliwell, D Placed on Reserve
Add Jeremy Brodeur, G Activated from Reserve
Delete Henry Welsch, G Placed on Reserve
Allen:
Add Djibril Toure, D Assigned from Belleville by Ottawa
Add Jake Chiasson, F Assigned from Belleville by Ottawa
Delete David Tendeck, G Placed on Reserve
Add Marco Costantini, G Activated from Reserve
Delete Quinn Warmuth, D Placed on Reserve
Bloomington:
Delete Mark Kalienikovas, F Placed on IR 3 Day
Delete Eddie Matsushima, F Placed on Reserve
Add Parker Gavlas, D Returned From Loan by Hartford
Delete Ilya Tsulygin, F Transferred to IR 14 Day
Cincinnati:
Add Ken Appleby, G Assigned by Toronto Marlies
Delete Kyle McClellan, G Placed on Reserve
Florida:
Add Jesse Lansdell, F Activated from Reserve
Delete Ben Brar, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Harrison Rees, D Activated from IR 3 Day
Add Alex Aleardi, F Activated from Reserve
Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on Reserve
Idaho:
Add Jaden Shields, D Activated from Reserve
Delete Sam Jardine, D Placed on IR 3 Day
Delete Robbie Holmes, F Placed on IR 14 Day
Delete Nicholas Canade, F Transferred to IR 14 Day
Add Connor Punnett, D Assigned from Texas by Dallas
Delete Jason Horvath, D Placed on Reserve
Indy:
Add Lee Lapid, F Activated from Reserve
Add Brett Moravec, F Activated from IR 3 Day
Add Ryan Ouellette, G Activated from Reserve
Iowa:
Add Cameron Butler, F Activated from IR 14 Day
Delete Brandon Schultz, F Placed on IR 3 Day
Add Elliott McDermott, D Activated from Reserve
Delete Jack Robilotti, D Placed on Reserve
Delete Sam Coatta, F Transferred to IR 14 Day
Jacksonville:
Add Nathan Berke, F Signed ECHL SPC
Delete Cameron Supryka, D Placed on Reserve
Maine:
Add Jackson Stewart, F Activated from Reserve
Delete Michael Underwood, D Placed on Reserve
Add Colin Felix, D Activated from Acquired
Delete Jacob Perreault, F Recalled by Providence Bruins 1/29
Norfolk:
Delete Jack Jaunich, F Placed on Reserve
Delete Cole Beamin, D Placed on IR 3 Day
Add Carson Musser, D Activated from IR 3 Day
Add Jaydon Dureau, F Activated from Reserve
Rapid City:
Add Lucas Helland, F Activated from Reserve
Delete Garrett Klotz, F Placed on Reserve
Add Jake Ratzlaff, D Activated from IR 3 Day
Reading:
Add Yaniv Perets, G Activated from Reserve
Delete Ian Shane, G Placed on Reserve
Add Andrew Kurapov, F Activated from Reserve
Delete Austin Saint, F Placed on Reserve
Add Amedeo Mastrangeli, D Activated from Reserve
Delete James Marooney, D Placed on Reserve
Savannah:
Add Chris Lipe, D Activated from IR 14 Day
South Carolina:
Add Scott Docherty, F Activated from IR 14 Day
Delete Dean Loukus, F Placed on IR 3 Day
Delete Billy Roche, D Placed on Reserve
Delete Bryan Moore, F Placed on Family/Bereavement Leave
Add Doug Scott, D Signed ECHL SPC
Add Porter Schachle, F Signed ECHL SPC
Add Ty Taylor, G Activated from Reserve
Add Lynden Breen, F Activated from Reserve
Delete Jordan Klimek, D Transferred to IR 14 Day
Delete Mitch Gibson, G Recalled by Hershey 1/29
Toledo:
Add Matt Jurusik, G Activated from Reserve
Delete Carter Gylander, G Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Delete Morgan Adams-Moisan, F Placed on IR 3 Day
Add Sean Gulka, F Activated from IR 3 Day
Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve
Add Isaac Dufort, F Activated from IR 14 Day
Add Mathias Laferriere, F Signed ECHL SPC
Delete Mathias Laferriere, F Placed on Reserve
Add Chris Pascal, G Added as EBUG
Delete Hunter Jones, G Recalled by Laval
Tulsa:
Add Ryan Lautenbach, F Activated from IR 14 Day
Delete Zachary Brooks, F Placed on Reserve
Delete Keegan Iverson, F Placed on IR 14 Day
Add Owen Lindmark, F Activated from IR 14 Day
Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on IR 3 Day
Delete Michael Davies, D Transferred to IR 14 Day
Worcester:
Add Riley Ginnell, F Activated from IR 14 Day
Delete Connor Federkow, D Placed on Reserve
ECHL Stories from January 30, 2026
- Jonny Sorenson Named Heartlanders Captain - Iowa Heartlanders
- ECHL Transactions - January 30 - ECHL
- South Carolina Adds Forward Porter Schachle and Defenseman Doug Scott - South Carolina Stingrays
- Tuesday Game Moved to 7PM - Greensboro Gargoyles
- Grizzlies Gameday: January 30, 2026 - Greenville at Utah - Utah Grizzlies
- Midseason Report: A Look at the 2025-26 Season So Far - Atlanta Gladiators
- Lions Add Bite to the Offense with the Signing of Mathias Laferrière - Trois-Rivieres Lions
- Icemen Agree to Terms with Forward Nathan Berke - Jacksonville Icemen
- Americans Host Rush on Top Gun Night - Allen Americans
- Rush Game Notes: January 30, 2026 at Allen Americans - Rapid City Rush
- Wolves Loan Forward Blake Biondi to Greensboro - Greensboro Gargoyles
- Defenseman Connor Punnett Reassigned to Steelheads - Idaho Steelheads
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.