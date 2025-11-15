ECHL Transactions - November 14
ECHL Transactions - November 14

Following are the ECHL transactions for Friday, November 14, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Wichita:

Tyrone Bronte, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Brian Carrabes, F Activated from Reserve

Delete Cam Squires, F Recalled to Utica by New Jersey

Bloomington:

Add Brett Budgell, F Activated from IR 3 Day

Delete Callum Tung, G Placed on Reserve

Add Dryden McKay, G Activated from Reserve

Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve

Cincinnati:

Add Ian Cozby, G Added as EBUG

Florida:

Delete Carson Gicewicz, F Loaned to Springfield

Add Carson Gicewicz, F Assigned by Springfield

Add Ben Brar, F Activated from IR 3 Day

Add Zach Berzolla, D Assigned by Springfield

Add Anthony Beauchamp, F Activated from Reserve

Delete Kurtis Henry, F Placed on Reserve

Delete Tarun Fizer, F Recalled by Springfield

Fort Wayne:

Add Matt Miller, F Activated from Reserve

Add Parker Rutherford, G Added as EBUG

Delete Parker Rutherford, G Released as EBUG

Delete Reece Harsch, D Placed on Reserve

Add Brandon McNally, F Activated from IR 14 Day

Delete Brandon McNally, F Traded to Norfolk

Greensboro:

Add Colton Leiter, D Activated from Reserve

Delete Jordan Biro, F Placed on Reserve

Add Jake Elmer, F Activated from Reserve

Delete Logan Nelson, F Placed on IR 14 Day

Delete Gabe Blanchard, D Placed on Reserve

Greenville:

Add Brent Pedersen, F Activated from Reserve

Delete Tate Singleton, F Loaned to Cleveland

Idaho:

Add Angus MacDonell, F Activated from Reserve

Delete Jake Barczewski, G Placed on IR 3 Day

Add Beni Halasz, G Activated from IR 3 Day

Delete Jaden Shields, D Placed on Reserve

Indy:

Add Jacob LeGuerrier, D Activated from Reserve

Delete Holden Wale, D Placed on Reserve

Jacksonville:

Delete Garrett VanWyhe, F Transferred to IR 14 Day

Kalamazoo:

Delete Reid Cooper, G Released as EBUG

Delete Jack Jaunich, F Placed on Reserve

Add Spencer Kennedy, F Activated from Reserve

Delete Ryan Dickinson, D Placed on Reserve

Add Jayden Lee, D Activated from Reserve

Kansas City:

Add Kyle Pow, D Activated from Reserve

Norfolk:

Add Jace Isley, F Activated from Reserve

Delete Brayden Nicholetts, F Transferred to IR 14 Day

Add Brandon McNally, F Acquired from Fort Wayne

Delete Dustin Geregach, D Traded to Orlando

Add Alex Tonge, F Acquired from Orlando

Orlando:

Add Dustin Geregach, D Acquired from Norfolk

Delete Alex Tonge, F Traded to Norfolk

Reading:

Add Jacob Frasca, F Activated from Reserve

Delete Yvan Mongo, F Placed on Reserve

Add Artem Kulakov, D Activated from Reserve

Delete Victor Hadfield, D Placed on Reserve

Savannah:

Delete Noah Carroll, D Placed on IR 3 Day

Add Zachary Krajnik, F Activated from IR 14 Day

Add Connor Gregga, F Activated from IR 14 Day

Delete Cristophe Tellier, F Placed on Reserve

Delete Hunter Johannes, F Placed on Reserve

Add Keaton Pehrson, D Activated from IR 3 Day

South Carolina:

Add Jalen Luypen, F Activated from Reserve

Delete Connor Mayer, D Placed on Reserve

Tahoe:

Add Connor Marritt, F Activated from IR 3 Day

Add Jake Durflinger, F Activated from Reserve

Delete Luke Adam, F Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Landon Fuller, D Activated from Reserve

Delete Emmett Serensits, D Placed on Reserve

Wichita:

Add Lucas Vanroboys, F Assigned by San Jose Barracuda

Add Sammy Bernard, G Added as EBUG

Delete Kyle Masters, D Placed on IR 14 Day

Add Nico Somerville, D Activated from Reserve

Delete Kyle Jeffers, F Placed on Reserve

Worcester:

Delete Michael Ferrandino, D Placed on IR 3 Day

Add Tanner Schachle, F Activated from IR 3 Day

Delete Thomas Gale, G Placed on IR 14 Day

Add Anthony Hora, D Activated from IR 14 Day

