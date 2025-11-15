ECHL Transactions - November 14
Published on November 14, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, November 14, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Wichita:
Tyrone Bronte, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Brian Carrabes, F Activated from Reserve
Delete Cam Squires, F Recalled to Utica by New Jersey
Bloomington:
Add Brett Budgell, F Activated from IR 3 Day
Delete Callum Tung, G Placed on Reserve
Add Dryden McKay, G Activated from Reserve
Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve
Cincinnati:
Add Ian Cozby, G Added as EBUG
Florida:
Delete Carson Gicewicz, F Loaned to Springfield
Add Carson Gicewicz, F Assigned by Springfield
Add Ben Brar, F Activated from IR 3 Day
Add Zach Berzolla, D Assigned by Springfield
Add Anthony Beauchamp, F Activated from Reserve
Delete Kurtis Henry, F Placed on Reserve
Delete Tarun Fizer, F Recalled by Springfield
Fort Wayne:
Add Matt Miller, F Activated from Reserve
Add Parker Rutherford, G Added as EBUG
Delete Parker Rutherford, G Released as EBUG
Delete Reece Harsch, D Placed on Reserve
Add Brandon McNally, F Activated from IR 14 Day
Delete Brandon McNally, F Traded to Norfolk
Greensboro:
Add Colton Leiter, D Activated from Reserve
Delete Jordan Biro, F Placed on Reserve
Add Jake Elmer, F Activated from Reserve
Delete Logan Nelson, F Placed on IR 14 Day
Delete Gabe Blanchard, D Placed on Reserve
Greenville:
Add Brent Pedersen, F Activated from Reserve
Delete Tate Singleton, F Loaned to Cleveland
Idaho:
Add Angus MacDonell, F Activated from Reserve
Delete Jake Barczewski, G Placed on IR 3 Day
Add Beni Halasz, G Activated from IR 3 Day
Delete Jaden Shields, D Placed on Reserve
Indy:
Add Jacob LeGuerrier, D Activated from Reserve
Delete Holden Wale, D Placed on Reserve
Jacksonville:
Delete Garrett VanWyhe, F Transferred to IR 14 Day
Kalamazoo:
Delete Reid Cooper, G Released as EBUG
Delete Jack Jaunich, F Placed on Reserve
Add Spencer Kennedy, F Activated from Reserve
Delete Ryan Dickinson, D Placed on Reserve
Add Jayden Lee, D Activated from Reserve
Kansas City:
Add Kyle Pow, D Activated from Reserve
Norfolk:
Add Jace Isley, F Activated from Reserve
Delete Brayden Nicholetts, F Transferred to IR 14 Day
Add Brandon McNally, F Acquired from Fort Wayne
Delete Dustin Geregach, D Traded to Orlando
Add Alex Tonge, F Acquired from Orlando
Orlando:
Add Dustin Geregach, D Acquired from Norfolk
Delete Alex Tonge, F Traded to Norfolk
Reading:
Add Jacob Frasca, F Activated from Reserve
Delete Yvan Mongo, F Placed on Reserve
Add Artem Kulakov, D Activated from Reserve
Delete Victor Hadfield, D Placed on Reserve
Savannah:
Delete Noah Carroll, D Placed on IR 3 Day
Add Zachary Krajnik, F Activated from IR 14 Day
Add Connor Gregga, F Activated from IR 14 Day
Delete Cristophe Tellier, F Placed on Reserve
Delete Hunter Johannes, F Placed on Reserve
Add Keaton Pehrson, D Activated from IR 3 Day
South Carolina:
Add Jalen Luypen, F Activated from Reserve
Delete Connor Mayer, D Placed on Reserve
Tahoe:
Add Connor Marritt, F Activated from IR 3 Day
Add Jake Durflinger, F Activated from Reserve
Delete Luke Adam, F Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Landon Fuller, D Activated from Reserve
Delete Emmett Serensits, D Placed on Reserve
Wichita:
Add Lucas Vanroboys, F Assigned by San Jose Barracuda
Add Sammy Bernard, G Added as EBUG
Delete Kyle Masters, D Placed on IR 14 Day
Add Nico Somerville, D Activated from Reserve
Delete Kyle Jeffers, F Placed on Reserve
Worcester:
Delete Michael Ferrandino, D Placed on IR 3 Day
Add Tanner Schachle, F Activated from IR 3 Day
Delete Thomas Gale, G Placed on IR 14 Day
Add Anthony Hora, D Activated from IR 14 Day
