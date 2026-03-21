ECHL Transactions - March 20
Published on March 20, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Friday, March 20, 2026:

TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Tahoe:

CJ Valerian, D

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Henry Welsch, G Activated from Reserve

Delete Tyler Brennan, G Placed on Reserve

Add Tanner Edwards, F Activated from Reserve

Add Jacob Slipec, F Signed ECHL SPC

Delete Jacob Slipec, F Placed on Reserve

Allen:

Add Maxim Barbashev, F Assigned by Tucson 3/19

Add Nikita Susuyev, F Assigned from Springfield by St. Louis 3/19

Add Hank Crone, F Activated from IR 3 Day 3/19

Atlanta:

Delete Brett Bulmer, F Placed on IR 3 Day

Add Dylan Carabia, D Activated from Reserve

Delete Cam Gaudette, D Placed on Reserve

Add Nolan Orzeck, D Activated from IR 3 Day

Delete Evan Orr, D Placed on Reserve

Bloomington:

Add Parker Lindauer, F Signed ECHL SPC

Delete Parker Lindauer, F Placed on Reserve

Delete Ilya Tsulygin, F Placed on IR 3 Day

Add Seung Jae Lee, D Activated from IR 14 Day

Add Shane Ott, F Activated from Reserve

Delete Brad Morrison, F Placed on Reserve

Add Dryden McKay, G Activated from Reserve

Cincinnati:

Add Shawn Kennedy, F Activated from Reserve

Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on IR 3 Day

Add Alex Aleardi, F Activated from IR 3 Day

Delete Logan Nelson, F Placed on Reserve

Delete Josh Atkinson, D Placed on Reserve

Add Anthony Petruzzelli, F Activated from Reserve

Greensboro:

Add Austen May, D Activated from Reserve 3/19

Greenville:

Delete Denis Smirnov, F Placed on Reserve

Add Keaton Mastrodonato, F Assigned by Ontario

Idaho:

Add Morgan Winters, F Activated from Reserve

Delete Nick Portz, F Placed on Reserve

Indy:

Add Jordan Martin, F Activated from IR 14 Day

Delete Brett Moravec, F Placed on IR 3 Day

Add Jason Ahearn, F Activated from Reserve

Delete Kyle Bettens, F Placed on Reserve

Delete Cody Schiavon, D Transferred to IR 14 Day

Iowa:

Add Dylan Massie, F Activated from Reserve

Delete Cameron Butler, F Placed on Reserve

Add Liam Coughlin, F Activated from IR 3 Day

Delete Nick Carabin, D Placed on Reserve

Add Mike Koster, D Activated from Reserve

Add Matthew Sop, F Activated from IR 14 Day

Add Dante Giannuzzi, G Activated from Reserve

Jacksonville:

Delete Patrick Bajkov, F Placed on IR 3 Day

Add Jack Babbage, D Activated from Family/Bereavement Leave

Delete Jack Babbage, D Placed on Reserve

Add Simon Labelle, F Activated from Reserve

Delete Ryan Pitoscia, F Placed on Reserve

Kalamazoo:

Delete Jake Suede, F Placed on IR 14 Day

Add Robby Drazner, D Activated from IR 14 Day

Delete Cam Knuble, F Placed on IR 3 Day

Add Colson Gengenbach, F Activated from IR 3 Day

Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve

Kansas City:

Delete Will Gavin, F Placed on IR 14 Day

Delete David Cotton, F Placed on IR 3 Day

Add Jackson Jutting, F Returned From Loan by Grand Rapids

Delete Luke Loheit, F Transferred to IR 14 Day

Maine:

Add Ryan McGuire, F Assigned by Iowa Wild

Delete Jacob Perreault, F Placed on Reserve

Delete Jackson Stewart, F Placed on IR 14 Day

Norfolk:

Delete Nick McCarry, F Placed on IR 3 Day

Add Grant Hebert, F Activated from IR 14 Day

Delete Valtteri Piironen, D Placed on Reserve

Add Michael Citara, F Activated from Reserve

Add William Magnuson, D Activated from Reserve

Delete David Drake, D Placed on Reserve

Delete Andre Sutter, F Transferred to IR 14 Day

Orlando:

Add Samuel Richard, G Signed ECHL SPC

Rapid City:

Delete Chase Pauls, D Recalled by Calgary Wranglers

Delete Cole Tymkin, F Placed on IR 3 Day

Add Parker Bowman, F Activated from IR 3 Day

Delete Darian Pilon, F Placed on Reserve

Add Jake Ratzlaff, D Activated from Reserve

Reading:

Delete Cameron Cook, F Placed on Team Suspension

Savannah:

Delete Ivan Chukarov, D Placed on Reserve

Add Jaxsen Wiebe, F Activated from Reserve

Delete Cristophe Tellier, F Placed on Reserve

Add Evan Nause, D Activated from Reserve

Delete Mason Reiners, D Placed on IR 3 Day

Add Keaton Pehrson, D Activated from IR 3 Day

South Carolina:

Add Bryan Moore, F Activated from Reserve

Delete John Fusco, D Placed on Reserve

Add DJ King, D Activated from Reserve

Delete Kaden Bohlsen, F Placed on Reserve

Tahoe:

Add Adam Pitters, F Activated from IR 14 Day

Add Mike Van Unen, D Activated from IR 14 Day

Delete Ryan Dickinson, D Placed on Reserve

Delete Eric Olson, F Placed on IR 3 Day

Add Samuel Huo, F Transferred from ATO to ECHL SPC

Add CJ Valerian, D Activated from Reserve

Add Jake Durflinger, F Activated from Reserve

Delete Keanan Stewart, F Placed on Reserve

Add Louka Henault, D Activated from Acquired

Trois-Rivières:

Add Jeremy Michaud, D Activated from IR 3 Day

Delete Emmett Serensits, D Placed on Reserve

Add Anthony Poulin, F Activated from Reserve

Delete Mark Estapa, F Placed on Reserve

Add Franseco Lapenna, G Activated from Reserve

Delete Benjamin Gaudreau, G Placed on Reserve

Tulsa:

Delete Owen Lindmark, F Placed on IR 3 Day

Add JC Brassard, D Activated from IR 3 Day

Delete Dakota Seaman, F Placed on Reserve

Utah:

Add Rilen Kovacevic, F Activated from IR 14 Day

Delete Andrew Noel, D Placed on Family/Bereavement Leave

Wheeling:

Delete Tanner Andrew, F Placed on IR 3 Day

Add Alexander Kuqali, D Activated from IR 3 Day

Wichita:

Delete Jack Bar, D Recalled by San Jose Barracuda

Worcester:

Add Cole Donhauser, F Activated from Reserve 3/19

Delete Anton Rubtsov, F Placed on Reserve 3/19

Add Max Ruoho, D Activated from Reserve 3/19

Delete Michael Ferrandino, D Placed on Reserve 3/19

