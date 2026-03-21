ECHL Transactions - March 20
Published on March 20, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, March 20, 2026:
TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Tahoe:
CJ Valerian, D
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Henry Welsch, G Activated from Reserve
Delete Tyler Brennan, G Placed on Reserve
Add Tanner Edwards, F Activated from Reserve
Add Jacob Slipec, F Signed ECHL SPC
Delete Jacob Slipec, F Placed on Reserve
Allen:
Add Maxim Barbashev, F Assigned by Tucson 3/19
Add Nikita Susuyev, F Assigned from Springfield by St. Louis 3/19
Add Hank Crone, F Activated from IR 3 Day 3/19
Atlanta:
Delete Brett Bulmer, F Placed on IR 3 Day
Add Dylan Carabia, D Activated from Reserve
Delete Cam Gaudette, D Placed on Reserve
Add Nolan Orzeck, D Activated from IR 3 Day
Delete Evan Orr, D Placed on Reserve
Bloomington:
Add Parker Lindauer, F Signed ECHL SPC
Delete Parker Lindauer, F Placed on Reserve
Delete Ilya Tsulygin, F Placed on IR 3 Day
Add Seung Jae Lee, D Activated from IR 14 Day
Add Shane Ott, F Activated from Reserve
Delete Brad Morrison, F Placed on Reserve
Add Dryden McKay, G Activated from Reserve
Cincinnati:
Add Shawn Kennedy, F Activated from Reserve
Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on IR 3 Day
Add Alex Aleardi, F Activated from IR 3 Day
Delete Logan Nelson, F Placed on Reserve
Delete Josh Atkinson, D Placed on Reserve
Add Anthony Petruzzelli, F Activated from Reserve
Greensboro:
Add Austen May, D Activated from Reserve 3/19
Greenville:
Delete Denis Smirnov, F Placed on Reserve
Add Keaton Mastrodonato, F Assigned by Ontario
Idaho:
Add Morgan Winters, F Activated from Reserve
Delete Nick Portz, F Placed on Reserve
Indy:
Add Jordan Martin, F Activated from IR 14 Day
Delete Brett Moravec, F Placed on IR 3 Day
Add Jason Ahearn, F Activated from Reserve
Delete Kyle Bettens, F Placed on Reserve
Delete Cody Schiavon, D Transferred to IR 14 Day
Iowa:
Add Dylan Massie, F Activated from Reserve
Delete Cameron Butler, F Placed on Reserve
Add Liam Coughlin, F Activated from IR 3 Day
Delete Nick Carabin, D Placed on Reserve
Add Mike Koster, D Activated from Reserve
Add Matthew Sop, F Activated from IR 14 Day
Add Dante Giannuzzi, G Activated from Reserve
Jacksonville:
Delete Patrick Bajkov, F Placed on IR 3 Day
Add Jack Babbage, D Activated from Family/Bereavement Leave
Delete Jack Babbage, D Placed on Reserve
Add Simon Labelle, F Activated from Reserve
Delete Ryan Pitoscia, F Placed on Reserve
Kalamazoo:
Delete Jake Suede, F Placed on IR 14 Day
Add Robby Drazner, D Activated from IR 14 Day
Delete Cam Knuble, F Placed on IR 3 Day
Add Colson Gengenbach, F Activated from IR 3 Day
Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve
Kansas City:
Delete Will Gavin, F Placed on IR 14 Day
Delete David Cotton, F Placed on IR 3 Day
Add Jackson Jutting, F Returned From Loan by Grand Rapids
Delete Luke Loheit, F Transferred to IR 14 Day
Maine:
Add Ryan McGuire, F Assigned by Iowa Wild
Delete Jacob Perreault, F Placed on Reserve
Delete Jackson Stewart, F Placed on IR 14 Day
Norfolk:
Delete Nick McCarry, F Placed on IR 3 Day
Add Grant Hebert, F Activated from IR 14 Day
Delete Valtteri Piironen, D Placed on Reserve
Add Michael Citara, F Activated from Reserve
Add William Magnuson, D Activated from Reserve
Delete David Drake, D Placed on Reserve
Delete Andre Sutter, F Transferred to IR 14 Day
Orlando:
Add Samuel Richard, G Signed ECHL SPC
Rapid City:
Delete Chase Pauls, D Recalled by Calgary Wranglers
Delete Cole Tymkin, F Placed on IR 3 Day
Add Parker Bowman, F Activated from IR 3 Day
Delete Darian Pilon, F Placed on Reserve
Add Jake Ratzlaff, D Activated from Reserve
Reading:
Delete Cameron Cook, F Placed on Team Suspension
Savannah:
Delete Ivan Chukarov, D Placed on Reserve
Add Jaxsen Wiebe, F Activated from Reserve
Delete Cristophe Tellier, F Placed on Reserve
Add Evan Nause, D Activated from Reserve
Delete Mason Reiners, D Placed on IR 3 Day
Add Keaton Pehrson, D Activated from IR 3 Day
South Carolina:
Add Bryan Moore, F Activated from Reserve
Delete John Fusco, D Placed on Reserve
Add DJ King, D Activated from Reserve
Delete Kaden Bohlsen, F Placed on Reserve
Tahoe:
Add Adam Pitters, F Activated from IR 14 Day
Add Mike Van Unen, D Activated from IR 14 Day
Delete Ryan Dickinson, D Placed on Reserve
Delete Eric Olson, F Placed on IR 3 Day
Add Samuel Huo, F Transferred from ATO to ECHL SPC
Add CJ Valerian, D Activated from Reserve
Add Jake Durflinger, F Activated from Reserve
Delete Keanan Stewart, F Placed on Reserve
Add Louka Henault, D Activated from Acquired
Trois-Rivières:
Add Jeremy Michaud, D Activated from IR 3 Day
Delete Emmett Serensits, D Placed on Reserve
Add Anthony Poulin, F Activated from Reserve
Delete Mark Estapa, F Placed on Reserve
Add Franseco Lapenna, G Activated from Reserve
Delete Benjamin Gaudreau, G Placed on Reserve
Tulsa:
Delete Owen Lindmark, F Placed on IR 3 Day
Add JC Brassard, D Activated from IR 3 Day
Delete Dakota Seaman, F Placed on Reserve
Utah:
Add Rilen Kovacevic, F Activated from IR 14 Day
Delete Andrew Noel, D Placed on Family/Bereavement Leave
Wheeling:
Delete Tanner Andrew, F Placed on IR 3 Day
Add Alexander Kuqali, D Activated from IR 3 Day
Wichita:
Delete Jack Bar, D Recalled by San Jose Barracuda
Worcester:
Add Cole Donhauser, F Activated from Reserve 3/19
Delete Anton Rubtsov, F Placed on Reserve 3/19
Add Max Ruoho, D Activated from Reserve 3/19
Delete Michael Ferrandino, D Placed on Reserve 3/19
