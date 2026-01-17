ECHL Transactions - January 17
ECHL Transactions - January 17

Published on January 17, 2026


Following are the ECHL transactions for Saturday, January 17, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Adirondack:

Jake Schultz, D

Maine:

James Marooney, D

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Brian Carrabes, F Activated from Reserve

Delete T.J. Friedmann, F Placed on Reserve

Add Ben Lindberg, D Activated from IR 3 Day

Allen:

Add Jackson Parsons, G Assigned from Belleville by Ottawa

Delete David Tendeck, G Placed on Reserve

Atlanta:

Add Mike McNamee, F Activated from IR 14 Day

Delete Ryley Appelt, F Placed on Reserve

Add Isak Walther, F Activated from Reserve

Delete Zach Yoder, D Placed on Reserve

Bloomington:

Delete Seung Jae Lee, D Placed on IR 3 Day

Add Griffen Fox, F Activated from IR 3 Day

Delete Mark Kalienikovas, F Placed on Reserve

Cincinnati:

Add Kyle McClellan, G Activated from Reserve

Delete Thomas Scarfone, G Placed on Reserve

Florida:

Add Lukas Sillinger, F Activated from Reserve

Delete Oliver Cooper, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Delete Josh Groll, F Placed on IR 3 Day

Add Matt Murphy, D Activated from IR 3 Day

Delete Harrison Rees, D Placed on Reserve

Greensboro:

Add Patrick Kyte, D Activated from Reserve

Delete Billy Roche, D Placed on Reserve

Greenville:

Add Wade Murphy, F Activated from Reserve

Delete Jacob Modry, D Placed on Reserve

Idaho:

Add Max Thiessen, D Signed ECHL SPC

Delete Nicholas Canade, F Placed on IR 3 Day

Delete Francesco Arcuri, F Placed on Reserve

Indy:

Delete Lee Lapid, F Placed on Reserve

Add Mike Van Unen, D Activated from Reserve

Iowa:

Add Lucas Helland, F Activated from Reserve

Delete Alexander Stensson, D Placed on Reserve

Jacksonville:

Delete Brayden Hislop, D Placed on Reserve

Maine:

Add Stan Basisty, G Added as EBUG

Add Jackson Stewart, F Activated from IR 14 Day

Delete Tristan Thompson, D Placed on Reserve

Add James Marooney, D Activated from Reserve

Delete Luke Cavallin, G Recalled to Providence by Boston

Delete Liam Gorman, F Placed on IR 3 Day

Add Nick Anderson, D Activated from IR 14 Day

Norfolk:

Add Cole Beamin, D Signed ECHL SPC

Delete Connor Fedorek, D Placed on Reserve

Add Brody Crane, F Activated from Reserve

Delete Brayden Nicholetts, F Placed on Reserve

Add German Yavash, F Activated from Reserve

Delete German Yavash, F Traded to Tulsa

Orlando:

Add Jake Hamilton, D Activated from Reserve

Delete Peter Laviolette, F Placed on Reserve

Add Colby Muise, G Activated from Acquired

Rapid City:

Add Kaleb Tiessen, D Activated from Reserve

Delete Darian Pilon, F Placed on Reserve

Add Hayden Ford, D Signed ECHL SPC

Delete Artyom Guryev, D Recalled to Lehigh Valley by Philadelphia

Savannah:

Add Phip Waugh, D Returned From Loan by Abbotsford

Toledo:

Add Brendon Michaelian, D Activated from Reserve

Delete Dylan Moulton, D Placed on IR 3 Day

Add Jacques Bouquot, F Activated from IR 3 Day

Delete Darby Llewellyn, F Placed on Reserve

Add Tanner Palocsik, D Activated from Reserve

Delete Colin Swoyer, D Placed on Reserve

Add Nolan Lalonde, G Activated from Reserve

Delete Carter Gylander, G Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Delete Sean Gulka, F Placed on IR 3 Day

Add Joe Dunlap, F Assigned by Laval

Delete Tommy Cormier, F Placed on Reserve

Add Hunter Jones, G Assigned by Laval

Delete Vincent Duplessis, G Placed on Reserve

Tulsa:

Add Cade McNelly, D Activated from IR 14 Day

Delete Michael Davies, D Placed on IR 3 Day

Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on IR 14 Day

Add German Yavash, F Acquired from Norfolk

Utah:

Add Zachary Plucinski, D Signed ECHL SPC

Wheeling:

Add Ryan Mahshie, F Activated from Reserve

Delete Tommy Budnick, D Placed on Reserve

Wichita:

Delete Donavan Houle, F Recalled by San Jose Barracuda

Delete Kyle Masters, D Recalled to San Jose Barracuda by San Jose Sharks 1/16

Add Kyle Masters, D Activated from IR 14 Day

Worcester:

Add Matt Myers, F Signed ECHL SPC

Delete Matt Myers, F Placed on Reserve

