ECHL Transactions - January 17
Published on January 17, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, January 17, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Adirondack:
Jake Schultz, D
Maine:
James Marooney, D
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Brian Carrabes, F Activated from Reserve
Delete T.J. Friedmann, F Placed on Reserve
Add Ben Lindberg, D Activated from IR 3 Day
Allen:
Add Jackson Parsons, G Assigned from Belleville by Ottawa
Delete David Tendeck, G Placed on Reserve
Atlanta:
Add Mike McNamee, F Activated from IR 14 Day
Delete Ryley Appelt, F Placed on Reserve
Add Isak Walther, F Activated from Reserve
Delete Zach Yoder, D Placed on Reserve
Bloomington:
Delete Seung Jae Lee, D Placed on IR 3 Day
Add Griffen Fox, F Activated from IR 3 Day
Delete Mark Kalienikovas, F Placed on Reserve
Cincinnati:
Add Kyle McClellan, G Activated from Reserve
Delete Thomas Scarfone, G Placed on Reserve
Florida:
Add Lukas Sillinger, F Activated from Reserve
Delete Oliver Cooper, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Delete Josh Groll, F Placed on IR 3 Day
Add Matt Murphy, D Activated from IR 3 Day
Delete Harrison Rees, D Placed on Reserve
Greensboro:
Add Patrick Kyte, D Activated from Reserve
Delete Billy Roche, D Placed on Reserve
Greenville:
Add Wade Murphy, F Activated from Reserve
Delete Jacob Modry, D Placed on Reserve
Idaho:
Add Max Thiessen, D Signed ECHL SPC
Delete Nicholas Canade, F Placed on IR 3 Day
Delete Francesco Arcuri, F Placed on Reserve
Indy:
Delete Lee Lapid, F Placed on Reserve
Add Mike Van Unen, D Activated from Reserve
Iowa:
Add Lucas Helland, F Activated from Reserve
Delete Alexander Stensson, D Placed on Reserve
Jacksonville:
Delete Brayden Hislop, D Placed on Reserve
Maine:
Add Stan Basisty, G Added as EBUG
Add Jackson Stewart, F Activated from IR 14 Day
Delete Tristan Thompson, D Placed on Reserve
Add James Marooney, D Activated from Reserve
Delete Luke Cavallin, G Recalled to Providence by Boston
Delete Liam Gorman, F Placed on IR 3 Day
Add Nick Anderson, D Activated from IR 14 Day
Norfolk:
Add Cole Beamin, D Signed ECHL SPC
Delete Connor Fedorek, D Placed on Reserve
Add Brody Crane, F Activated from Reserve
Delete Brayden Nicholetts, F Placed on Reserve
Add German Yavash, F Activated from Reserve
Delete German Yavash, F Traded to Tulsa
Orlando:
Add Jake Hamilton, D Activated from Reserve
Delete Peter Laviolette, F Placed on Reserve
Add Colby Muise, G Activated from Acquired
Rapid City:
Add Kaleb Tiessen, D Activated from Reserve
Delete Darian Pilon, F Placed on Reserve
Add Hayden Ford, D Signed ECHL SPC
Delete Artyom Guryev, D Recalled to Lehigh Valley by Philadelphia
Savannah:
Add Phip Waugh, D Returned From Loan by Abbotsford
Toledo:
Add Brendon Michaelian, D Activated from Reserve
Delete Dylan Moulton, D Placed on IR 3 Day
Add Jacques Bouquot, F Activated from IR 3 Day
Delete Darby Llewellyn, F Placed on Reserve
Add Tanner Palocsik, D Activated from Reserve
Delete Colin Swoyer, D Placed on Reserve
Add Nolan Lalonde, G Activated from Reserve
Delete Carter Gylander, G Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Delete Sean Gulka, F Placed on IR 3 Day
Add Joe Dunlap, F Assigned by Laval
Delete Tommy Cormier, F Placed on Reserve
Add Hunter Jones, G Assigned by Laval
Delete Vincent Duplessis, G Placed on Reserve
Tulsa:
Add Cade McNelly, D Activated from IR 14 Day
Delete Michael Davies, D Placed on IR 3 Day
Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on IR 14 Day
Add German Yavash, F Acquired from Norfolk
Utah:
Add Zachary Plucinski, D Signed ECHL SPC
Wheeling:
Add Ryan Mahshie, F Activated from Reserve
Delete Tommy Budnick, D Placed on Reserve
Wichita:
Delete Donavan Houle, F Recalled by San Jose Barracuda
Delete Kyle Masters, D Recalled to San Jose Barracuda by San Jose Sharks 1/16
Add Kyle Masters, D Activated from IR 14 Day
Worcester:
Add Matt Myers, F Signed ECHL SPC
Delete Matt Myers, F Placed on Reserve
