ECHL Transactions - January 9
Published on January 9, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, January 9, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Adirondack:
Mathieu Boislard, D
Atlanta:
Derek Gentile, F
Fort Wayne:
Gustav Muller, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Tag Bertuzzi, F Assigned by Utica
Delete Tanner Edwards, F Placed on Reserve
Add Mathieu Boislard, D Activated from Reserve
Add Kishaun Gervais, F Activated from Reserve
Delete T.J. Friedmann, F Placed on Reserve
Allen:
Add Michael Greco, D Signed ECHL SPC
Add Timofey Spitserov, F Signed ECHL SPC
Atlanta:
Add Derek Gentile, F Activated from Reserve
Bloomington:
Add Cullen Ferguson, D Activated from Reserve
Delete Dryden McKay, G Loaned to Rockford
Cincinnati:
Delete Spencer Cox, D Placed on IR 3 Day
Add Andrew Noel, D Activated from IR 14 Day
Delete Austin Saint, F Placed on Reserve
Add Justin Portillo, F Activated from IR 3 Day
Delete Cole Fraser, D Placed on Reserve
Add Nick Rheaume, F Activated from Reserve
Florida:
Delete Ben Brar, F Placed on IR 3 Day
Add Kyle Betts, F Activated from IR 14 Day
Add Sean Allen, D Activated from IR 3 Day
Delete Hudson Elynuik, F Placed on IR 14 Day
Delete Kyle Neuber, F Placed on IR 14 Day
Add Jett Jones, F Assigned by Springfield
Add Isaac Nurse, F Activated from Reserve
Delete Logan Lambdin, F Placed on Reserve
Delete Kade Landry, D Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Matt Miller, F Activated from IR 14 Day
Add Ian Pierce, D Activated from Reserve
Delete Matt Murphy, D Placed on IR 3 Day
Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on Reserve
Add Anthony Petruzzelli, F Activated from IR 3 Day
Greensboro:
Add Jake Elmer, F Activated from IR 3 Day
Delete Billy Roche, D Placed on Family/Bereavement Leave
Greenville:
Delete Lord-Anthony Grissom, D Placed on Reserve
Add Isaiah Saville, G Assigned by Ontario
Idaho:
Add Nicholas Canade, F Activated from Reserve
Delete Charlie Dodero, D Placed on Reserve
Indy:
Delete Owen Flores, G Recalled by Rockford
Add Tyler Paquette, F Activated from Reserve
Delete Tyler Kobryn, F Placed on Reserve
Add Ryan Ouellette, G Activated from Reserve
Iowa:
Add Liam Coughlin, F Activated from IR 14 Day
Jacksonville:
Add David Jankowski, F Acquired from Norfolk
Kalamazoo:
Delete Derek Daschke, D Recalled by Abbotsford
Maine:
Delete Michael Underwood, D Placed on IR 14 Day
Add Alex DiPaolo, F Activated from Reserve
Delete Jacob Hudson, F Placed on Reserve
Delete Zach Jordan, F Placed on Reserve
Norfolk:
Delete David Jankowski, F Traded to Jacksonville
Add David Jankowski, F Activated from Reserve
Rapid City:
Add Doug Scott, F Signed ECHL SPC
Delete Doug Scott, F Placed on Reserve
Add Ryan Kuzmich, F Signed ECHL SPC
Delete Brady Keeper, D Placed on Family/Bereavement Leave
Reading:
Delete Ty Voit, F Placed on IR 14 Day
Delete Kyle Haskins, F Placed on Reserve
Add Chris McCarthy, F Signed ECHL SPC
Delete Jack Page, D Transferred to IR 14 Day
Add Yaniv Perets, G Assigned by Lehigh Valley
Savannah:
Delete Vinnie Purpura, G Loaned to Charlotte
Add Vinnie Purpura, G Assigned by Charlotte
Add Noah Carroll, D Activated from Reserve
Delete Cole Krygier, D Placed on Reserve
Tahoe:
Add Justis Gyori, G Added as EBUG
Add Justin Sand, G Added as EBUG (am)
Delete Justin Sand, G Released as EBUG (pm)
Delete Nick Carabin, D Placed on Team Suspension
Add Brendan Dowler, D Signed ECHL SPC
Delete Cameron Whitehead, G Recalled to Henderson by Vegas
Delete Linden Alger, D Placed on Reserve
Toledo:
Add Darby Llewellyn, F Activated from Reserve
Delete Jacques Bouquot, F Placed on Reserve
Delete Liam Souliere, G Placed on Team Suspension
Trois-Rivières:
Add Logan Nijhoff, F Activated from IR 14 Day
Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve
Add Joel Teasdale, F Activated from Reserve
Delete Sean Gulka, F Placed on Reserve
Add Anthony Beauregard, F Activated from Reserve
Tulsa:
Add Lukas Jirousek, F Signed ECHL SPC
Delete Jaxsen Wiebe, F Placed on IR 14 Day
Delete Roman Kinal, D Placed on IR 3 Day
Add Tanner Faith, D Activated from Reserve
Delete Justin Michaelian, F Placed on Reserve
Add Michael Davies, D Activated from IR 3 Day
Utah:
Add Shawn Kennedy, F Activated from Reserve
Delete Christian Felton, D Placed on Reserve
Worcester:
Add Connor Federkow, D Activated from Reserve
Delete Case McCarthy, D Placed on IR 14 Day
