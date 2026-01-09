ECHL Transactions - January 9
ECHL Transactions - January 9

Published on January 9, 2026


Following are the ECHL transactions for Friday, January 9, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Adirondack:

Mathieu Boislard, D

Atlanta:

Derek Gentile, F

Fort Wayne:

Gustav Muller, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Tag Bertuzzi, F Assigned by Utica

Delete Tanner Edwards, F Placed on Reserve

Add Mathieu Boislard, D Activated from Reserve

Add Kishaun Gervais, F Activated from Reserve

Delete T.J. Friedmann, F Placed on Reserve

Allen:

Add Michael Greco, D Signed ECHL SPC

Add Timofey Spitserov, F Signed ECHL SPC

Atlanta:

Add Derek Gentile, F Activated from Reserve

Bloomington:

Add Cullen Ferguson, D Activated from Reserve

Delete Dryden McKay, G Loaned to Rockford

Cincinnati:

Delete Spencer Cox, D Placed on IR 3 Day

Add Andrew Noel, D Activated from IR 14 Day

Delete Austin Saint, F Placed on Reserve

Add Justin Portillo, F Activated from IR 3 Day

Delete Cole Fraser, D Placed on Reserve

Add Nick Rheaume, F Activated from Reserve

Florida:

Delete Ben Brar, F Placed on IR 3 Day

Add Kyle Betts, F Activated from IR 14 Day

Add Sean Allen, D Activated from IR 3 Day

Delete Hudson Elynuik, F Placed on IR 14 Day

Delete Kyle Neuber, F Placed on IR 14 Day

Add Jett Jones, F Assigned by Springfield

Add Isaac Nurse, F Activated from Reserve

Delete Logan Lambdin, F Placed on Reserve

Delete Kade Landry, D Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Matt Miller, F Activated from IR 14 Day

Add Ian Pierce, D Activated from Reserve

Delete Matt Murphy, D Placed on IR 3 Day

Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on Reserve

Add Anthony Petruzzelli, F Activated from IR 3 Day

Greensboro:

Add Jake Elmer, F Activated from IR 3 Day

Delete Billy Roche, D Placed on Family/Bereavement Leave

Greenville:

Delete Lord-Anthony Grissom, D Placed on Reserve

Add Isaiah Saville, G Assigned by Ontario

Idaho:

Add Nicholas Canade, F Activated from Reserve

Delete Charlie Dodero, D Placed on Reserve

Indy:

Delete Owen Flores, G Recalled by Rockford

Add Tyler Paquette, F Activated from Reserve

Delete Tyler Kobryn, F Placed on Reserve

Add Ryan Ouellette, G Activated from Reserve

Iowa:

Add Liam Coughlin, F Activated from IR 14 Day

Jacksonville:

Add David Jankowski, F Acquired from Norfolk

Kalamazoo:

Delete Derek Daschke, D Recalled by Abbotsford

Maine:

Delete Michael Underwood, D Placed on IR 14 Day

Add Alex DiPaolo, F Activated from Reserve

Delete Jacob Hudson, F Placed on Reserve

Delete Zach Jordan, F Placed on Reserve

Norfolk:

Delete David Jankowski, F Traded to Jacksonville

Add David Jankowski, F Activated from Reserve

Rapid City:

Add Doug Scott, F Signed ECHL SPC

Delete Doug Scott, F Placed on Reserve

Add Ryan Kuzmich, F Signed ECHL SPC

Delete Brady Keeper, D Placed on Family/Bereavement Leave

Reading:

Delete Ty Voit, F Placed on IR 14 Day

Delete Kyle Haskins, F Placed on Reserve

Add Chris McCarthy, F Signed ECHL SPC

Delete Jack Page, D Transferred to IR 14 Day

Add Yaniv Perets, G Assigned by Lehigh Valley

Savannah:

Delete Vinnie Purpura, G Loaned to Charlotte

Add Vinnie Purpura, G Assigned by Charlotte

Add Noah Carroll, D Activated from Reserve

Delete Cole Krygier, D Placed on Reserve

Tahoe:

Add Justis Gyori, G Added as EBUG

Add Justin Sand, G Added as EBUG (am)

Delete Justin Sand, G Released as EBUG (pm)

Delete Nick Carabin, D Placed on Team Suspension

Add Brendan Dowler, D Signed ECHL SPC

Delete Cameron Whitehead, G Recalled to Henderson by Vegas

Delete Linden Alger, D Placed on Reserve

Toledo:

Add Darby Llewellyn, F Activated from Reserve

Delete Jacques Bouquot, F Placed on Reserve

Delete Liam Souliere, G Placed on Team Suspension

Trois-Rivières:

Add Logan Nijhoff, F Activated from IR 14 Day

Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve

Add Joel Teasdale, F Activated from Reserve

Delete Sean Gulka, F Placed on Reserve

Add Anthony Beauregard, F Activated from Reserve

Tulsa:

Add Lukas Jirousek, F Signed ECHL SPC

Delete Jaxsen Wiebe, F Placed on IR 14 Day

Delete Roman Kinal, D Placed on IR 3 Day

Add Tanner Faith, D Activated from Reserve

Delete Justin Michaelian, F Placed on Reserve

Add Michael Davies, D Activated from IR 3 Day

Utah:

Add Shawn Kennedy, F Activated from Reserve

Delete Christian Felton, D Placed on Reserve

Worcester:

Add Connor Federkow, D Activated from Reserve

Delete Case McCarthy, D Placed on IR 14 Day

