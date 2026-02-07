ECHL Transactions - February 7
ECHL Transactions - February 7

Published on February 7, 2026


Following are the ECHL transactions for Saturday, February 7, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Tahoe:

Jack Bostedt, G

CJ Valerian, D

WAIVER CLAIMS:

Greensboro:

Billy Roche, D (from South Carolina)

Rapid City:

Blake Christensen, F (from Kalamazoo)

OTHER TRANSACTIONS:

Allen:

Delete Brayden Watts, F Placed on Reserve

Add Timofey Spitserov, F Activated from Reserve

Add Jackson Decker, D Activated from Reserve

Delete Djibril Toure, D Recalled to Belleville by Ottawa

Fort Wayne:

Add Louka Henault, D Signed ECHL SPC

Delete Matt Berry, F Placed on IR 14 Day

Delete Alex Murray, D Placed on Reserve

Greensboro:

Delete Colton Leiter, D Placed on Reserve

Greenville:

Delete Brent Pedersen, F Placed on IR 3 Day

Add Tristan De Jong, D Activated from IR 3 Day

Delete Isaiah Saville, G Placed on Reserve

Add Pierce Charleson, G Activated from Reserve

Delete Parker Berge, D Placed on Reserve

Indy:

Add Cody Schiavon, D Activated from Reserve

Delete Nick Grima, D Placed on Reserve

Iowa:

Add Noah Massie, D Activated from Reserve

Delete Stevie Leskovar, D Placed on Reserve

Jacksonville:

Add Cameron Rowe, G Activated from Reserve

Delete Topias Leinonen, G Placed on Reserve

Add Patrick Bajkov, F Activated from Reserve

Delete Bennett MacArthur, F Placed on Reserve

Add Peter Tischke, D Assigned by Rochester

Delete Cameron Supryka, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Kishaun Gervais, F Activated from IR 14 Day

Add Spencer Kennedy, F Activated from IR 14 Day

Add Jonathan Lemieux, G Activated from Reserve

Delete Todd Skirving, F Placed on IR 14 Day

Delete Hunter Strand, F Placed on IR 3 Day

Delete Reid Cooper, G Released as EBUG

Delete Griffin Ness, F Transferred to IR 14 Day

Maine:

Add Linus Hemstrom, F Activated from Reserve

Delete Andrew Nielsen, D Placed on Reserve

Norfolk:

Add Connor Fedorek, D Activated from Reserve

Delete Brayden Nicholetts, F Placed on Reserve

Orlando:

Add Spencer Kersten, F Assigned by Syracuse

Delete Tyler Kobryn, F Placed on Reserve

Add Jon Gillies, G Returned From Loan by Syracuse

Reading:

Add Ian Shane, G Activated from Reserve

Delete Keith Petruzzelli, G Placed on Reserve

Add James Marooney, D Activated from Reserve

Delete Amedeo Mastrangeli, D Placed on Reserve

Savannah:

Add Phip Waugh, D Activated from Reserve

Delete Matt Koopman, F Placed on Reserve

South Carolina:

Add Dean Loukus, F Activated from IR 3 Day

Delete Aaron Chiarot, D Placed on Reserve

Tahoe:

Add Artur Cholach, D Assigned by Henderson

Delete Connor Marritt, F Placed on IR 3 Day

Add CJ Valerian, D Activated from IR 3 Day

Add Jacob Mucitelli, G Activated from Reserve

Add Jordan Gustafson, F Assigned from Henderson by Vegas

Add Mike Van Unen, D Activated from Reserve

Delete Olivier LeBlanc, D Placed on Reserve

Toledo:

Add Conlan Keenan, F Activated from Reserve

Delete Denis Smirnov, F Placed on Reserve

Add Carter Gylander, G Activated from Reserve

Delete Matt Jurusik, G Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Egor Goriunov, F Activated from Reserve

Delete Joel Teasdale, F Placed on Team Suspension

Tulsa:

Delete Nathan Dunkley, F Placed on Reserve 2/6

Utah:

Add TJ Sneath, F Activated from Reserve

Add Mike Gelatt, F Activated from Reserve

Delete Luke Antonacci, D Placed on Reserve

Delete Noah Ganske, D Placed on Reserve

Wheeling:

Add Owen Cole, F Activated from Reserve

Delete Jack Works, F Placed on Reserve

Wichita:

Add Tyler Jette, D Activated from Reserve

Delete Nico Somerville, D Placed on Reserve

Add Jake Wahlin, F Activated from Reserve

Delete Ryan Olsen, F Placed on Reserve

Worcester:

Add MacAuley Carson, F Activated from Reserve

Delete Hunter Hall, F Placed on Reserve

Add Cameron McDonald, D Activated from Reserve

Delete Lincoln Hatten, F Placed on Reserve

