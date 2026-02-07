ECHL Transactions - February 7
Published on February 7, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, February 7, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Tahoe:
Jack Bostedt, G
CJ Valerian, D
WAIVER CLAIMS:
Greensboro:
Billy Roche, D (from South Carolina)
Rapid City:
Blake Christensen, F (from Kalamazoo)
OTHER TRANSACTIONS:
Allen:
Delete Brayden Watts, F Placed on Reserve
Add Timofey Spitserov, F Activated from Reserve
Add Jackson Decker, D Activated from Reserve
Delete Djibril Toure, D Recalled to Belleville by Ottawa
Fort Wayne:
Add Louka Henault, D Signed ECHL SPC
Delete Matt Berry, F Placed on IR 14 Day
Delete Alex Murray, D Placed on Reserve
Greensboro:
Delete Colton Leiter, D Placed on Reserve
Greenville:
Delete Brent Pedersen, F Placed on IR 3 Day
Add Tristan De Jong, D Activated from IR 3 Day
Delete Isaiah Saville, G Placed on Reserve
Add Pierce Charleson, G Activated from Reserve
Delete Parker Berge, D Placed on Reserve
Indy:
Add Cody Schiavon, D Activated from Reserve
Delete Nick Grima, D Placed on Reserve
Iowa:
Add Noah Massie, D Activated from Reserve
Delete Stevie Leskovar, D Placed on Reserve
Jacksonville:
Add Cameron Rowe, G Activated from Reserve
Delete Topias Leinonen, G Placed on Reserve
Add Patrick Bajkov, F Activated from Reserve
Delete Bennett MacArthur, F Placed on Reserve
Add Peter Tischke, D Assigned by Rochester
Delete Cameron Supryka, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Kishaun Gervais, F Activated from IR 14 Day
Add Spencer Kennedy, F Activated from IR 14 Day
Add Jonathan Lemieux, G Activated from Reserve
Delete Todd Skirving, F Placed on IR 14 Day
Delete Hunter Strand, F Placed on IR 3 Day
Delete Reid Cooper, G Released as EBUG
Delete Griffin Ness, F Transferred to IR 14 Day
Maine:
Add Linus Hemstrom, F Activated from Reserve
Delete Andrew Nielsen, D Placed on Reserve
Norfolk:
Add Connor Fedorek, D Activated from Reserve
Delete Brayden Nicholetts, F Placed on Reserve
Orlando:
Add Spencer Kersten, F Assigned by Syracuse
Delete Tyler Kobryn, F Placed on Reserve
Add Jon Gillies, G Returned From Loan by Syracuse
Reading:
Add Ian Shane, G Activated from Reserve
Delete Keith Petruzzelli, G Placed on Reserve
Add James Marooney, D Activated from Reserve
Delete Amedeo Mastrangeli, D Placed on Reserve
Savannah:
Add Phip Waugh, D Activated from Reserve
Delete Matt Koopman, F Placed on Reserve
South Carolina:
Add Dean Loukus, F Activated from IR 3 Day
Delete Aaron Chiarot, D Placed on Reserve
Tahoe:
Add Artur Cholach, D Assigned by Henderson
Delete Connor Marritt, F Placed on IR 3 Day
Add CJ Valerian, D Activated from IR 3 Day
Add Jacob Mucitelli, G Activated from Reserve
Add Jordan Gustafson, F Assigned from Henderson by Vegas
Add Mike Van Unen, D Activated from Reserve
Delete Olivier LeBlanc, D Placed on Reserve
Toledo:
Add Conlan Keenan, F Activated from Reserve
Delete Denis Smirnov, F Placed on Reserve
Add Carter Gylander, G Activated from Reserve
Delete Matt Jurusik, G Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Egor Goriunov, F Activated from Reserve
Delete Joel Teasdale, F Placed on Team Suspension
Tulsa:
Delete Nathan Dunkley, F Placed on Reserve 2/6
Utah:
Add TJ Sneath, F Activated from Reserve
Add Mike Gelatt, F Activated from Reserve
Delete Luke Antonacci, D Placed on Reserve
Delete Noah Ganske, D Placed on Reserve
Wheeling:
Add Owen Cole, F Activated from Reserve
Delete Jack Works, F Placed on Reserve
Wichita:
Add Tyler Jette, D Activated from Reserve
Delete Nico Somerville, D Placed on Reserve
Add Jake Wahlin, F Activated from Reserve
Delete Ryan Olsen, F Placed on Reserve
Worcester:
Add MacAuley Carson, F Activated from Reserve
Delete Hunter Hall, F Placed on Reserve
Add Cameron McDonald, D Activated from Reserve
Delete Lincoln Hatten, F Placed on Reserve
