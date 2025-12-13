ECHL Transactions - December 13
Published on December 13, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, December 13, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Tulsa:
Noah Giesbrecht, G
Kevin Gursoy, F
Will van der Veen, D
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Kishaun Gervais, F Activated from IR 3 Day
Delete Daniel Ebrahim, F Placed on Reserve
Allen:
Delete Patrick Moynihan, F Placed on Team Suspension
Delete Malik Johnson, F Placed on Reserve
Atlanta:
Delete Anthony Firriolo, D Placed on IR 3 Day
Add Dylan Carabia, D Activated from IR 14 Day
Delete Jack Robilotti, D Placed on Reserve
Delete Mike McNamee, F Transferred to IR 14 Day
Add Ryley Appelt, F Activated from IR 14 Day
Delete Kalan Lind, F Recalled to Milwaukee by Nashville
Florida:
Delete Kyle Neuber, F Placed on IR 3 Day
Add Connor Doherty, D Activated from IR 3 Day
Fort Wayne:
Add Len DiCostanzo, G Added as EBUG (AM)
Delete Len DiCostanzo, G Released as EBUG (PM)
Add Anthony Petruzzelli, F Activated from Reserve
Delete Matt Miller, F Placed on Reserve
Greensboro:
Delete Demetrios Koumontzis, F Placed on IR 3 Day
Add Wade Murphy, F Activated from IR 3 Day
Add Deni Goure, F Activated from Reserve
Delete Dalton Skelly, D Placed on Reserve
Add Noah Delmas, D Activated from Reserve
Delete C.J. Walker, F Placed on Reserve
Greenville:
Add Dante Sheriff, F Activated from IR 3 Day
Delete Carter Savoie, F Placed on Reserve
Idaho:
Delete Grant Silianoff, F Placed on Reserve
Delete Jason Horvath, D Placed on IR 3 Day
Add Charlie Dodero, D Activated from IR 3 Day
Add Aidan Hreschuk, D Activated from Reserve
Add Kaleb Pearson, F Activated from Reserve
Delete Nick Portz, F Placed on Reserve
Indy:
Add Tyler Kobryn, F Activated from IR 3 Day
Add Nick Grima, D Activated from IR 14 Day
Delete Jordan Martin, F Placed on Reserve
Add Brett Moravec, F Activated from Reserve
Delete Jacob LeGuerrier, D Placed on Reserve
Delete Kevin Lombardi, F Recalled by Rockford
Kalamazoo:
Delete Jack Jaunich, F Placed on IR 3 Day
Add Aku Koskenvuo, G Assigned from Abbotsford by Vancouver
Delete Jonathan Lemieux, G Placed on Reserve
Delete Todd Skirving, F Transferred to IR 14 Day
Kansas City:
Add Jimmy Glynn, F Activated from Reserve
Delete Will Gavin, F Placed on Reserve
Orlando:
Add Cole Kodsi, F Activated from IR 14 Day
Add Ethan Szmagaj, D Activated from Reserve
Delete Ryan Dickinson, D Placed on Reserve
Delete Andrew Bruder, F Placed on Reserve
Rapid City:
Add Denver Johnson, G Added as EBUG
Delete Arsenii Sergeev, G Recalled to Calgary Wranglers by Calgary Flames
Add Connor Joyce, F Activated from Reserve
Delete Briley Wood, F Placed on Reserve
Reading:
Delete Austen Swankler, F Placed on Reserve
Add Austen Swankler, F Signed ECHL SPC
Add Artem Kulakov, D Activated from Reserve
Delete Ty Voit, F Placed on IR 3 Day
Delete Kyle Haskins, F Placed on IR 14 Day
Add Massimo Rizzo, F Activated from IR 3 Day
Add Hunter Johannes, F Assigned by Lehigh Valley
Delete Victor Hadfield, D Placed on Reserve
Delete Vinnie Purpura, G Traded to Savannah 12/12
Add Vinnie Purpura, G Activated from IR 14 Day 12/12
Savannah:
Add Vinnie Purpura, G Acquired from Reading 12/12
Delete Hunter Johannes, F Recalled by Charlotte 12/12
South Carolina:
Delete Connor Moore, D Placed on IR 3 Day
Delete Kaden Bohlsen, F Placed on IR 14 Day
Add Stanley Cooley, F Activated from IR 3 Day
Add Aaron Chiarot, D Activated from Reserve
Delete Kaden Bohlsen, F Placed on Reserve 12/12
Toledo:
Add Brendon Michaelian, D Activated from Reserve 12/12
Delete Jed Pietila, D Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Delete Riley Kidney, F Recalled to Laval by Montreal
Delete Joe Dunlap, F Recalled by Laval
Delete Israel Mianscum, F Recalled by Laval
Tulsa:
Add Vyacheslav Buteyets, G Assigned from San Diego by Anaheim
Add Kevin Gursoy, F Activated from Reserve
Add Will van der Veen, D Activated from Reserve
Utah:
Delete Luc Salem, D Placed on Reserve
Delete Jack Ricketts, F Placed on IR 3 Day
Add Neil Shea, F Activated from IR 3 Day
Add Kasimir Kaskisuo, G Activated from Reserve
Delete Dylan Wells, G Placed on Reserve
Wheeling:
Add Emil Pieniniemi, D Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh
Delete Emil Pieniniemi, D Placed on Reserve
Delete Matt Quercia, F Transferred to IR 14 Day
Wichita:
Add Matt Crasa, F Activated from Reserve
Delete Tyler Jette, D Placed on Reserve
Worcester:
Add Adam Samuelsson, D Activated from Reserve
