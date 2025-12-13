ECHL Transactions - December 13
ECHL ECHL

ECHL Transactions - December 13

Published on December 13, 2025 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Saturday, December 13, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Tulsa:

Noah Giesbrecht, G

Kevin Gursoy, F

Will van der Veen, D

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Kishaun Gervais, F Activated from IR 3 Day

Delete Daniel Ebrahim, F Placed on Reserve

Allen:

Delete Patrick Moynihan, F Placed on Team Suspension

Delete Malik Johnson, F Placed on Reserve

Atlanta:

Delete Anthony Firriolo, D Placed on IR 3 Day

Add Dylan Carabia, D Activated from IR 14 Day

Delete Jack Robilotti, D Placed on Reserve

Delete Mike McNamee, F Transferred to IR 14 Day

Add Ryley Appelt, F Activated from IR 14 Day

Delete Kalan Lind, F Recalled to Milwaukee by Nashville

Florida:

Delete Kyle Neuber, F Placed on IR 3 Day

Add Connor Doherty, D Activated from IR 3 Day

Fort Wayne:

Add Len DiCostanzo, G Added as EBUG (AM)

Delete Len DiCostanzo, G Released as EBUG (PM)

Add Anthony Petruzzelli, F Activated from Reserve

Delete Matt Miller, F Placed on Reserve

Greensboro:

Delete Demetrios Koumontzis, F Placed on IR 3 Day

Add Wade Murphy, F Activated from IR 3 Day

Add Deni Goure, F Activated from Reserve

Delete Dalton Skelly, D Placed on Reserve

Add Noah Delmas, D Activated from Reserve

Delete C.J. Walker, F Placed on Reserve

Greenville:

Add Dante Sheriff, F Activated from IR 3 Day

Delete Carter Savoie, F Placed on Reserve

Idaho:

Delete Grant Silianoff, F Placed on Reserve

Delete Jason Horvath, D Placed on IR 3 Day

Add Charlie Dodero, D Activated from IR 3 Day

Add Aidan Hreschuk, D Activated from Reserve

Add Kaleb Pearson, F Activated from Reserve

Delete Nick Portz, F Placed on Reserve

Indy:

Add Tyler Kobryn, F Activated from IR 3 Day

Add Nick Grima, D Activated from IR 14 Day

Delete Jordan Martin, F Placed on Reserve

Add Brett Moravec, F Activated from Reserve

Delete Jacob LeGuerrier, D Placed on Reserve

Delete Kevin Lombardi, F Recalled by Rockford

Kalamazoo:

Delete Jack Jaunich, F Placed on IR 3 Day

Add Aku Koskenvuo, G Assigned from Abbotsford by Vancouver

Delete Jonathan Lemieux, G Placed on Reserve

Delete Todd Skirving, F Transferred to IR 14 Day

Kansas City:

Add Jimmy Glynn, F Activated from Reserve

Delete Will Gavin, F Placed on Reserve

Orlando:

Add Cole Kodsi, F Activated from IR 14 Day

Add Ethan Szmagaj, D Activated from Reserve

Delete Ryan Dickinson, D Placed on Reserve

Delete Andrew Bruder, F Placed on Reserve

Rapid City:

Add Denver Johnson, G Added as EBUG

Delete Arsenii Sergeev, G Recalled to Calgary Wranglers by Calgary Flames

Add Connor Joyce, F Activated from Reserve

Delete Briley Wood, F Placed on Reserve

Reading:

Delete Austen Swankler, F Placed on Reserve

Add Austen Swankler, F Signed ECHL SPC

Add Artem Kulakov, D Activated from Reserve

Delete Ty Voit, F Placed on IR 3 Day

Delete Kyle Haskins, F Placed on IR 14 Day

Add Massimo Rizzo, F Activated from IR 3 Day

Add Hunter Johannes, F Assigned by Lehigh Valley

Delete Victor Hadfield, D Placed on Reserve

Delete Vinnie Purpura, G Traded to Savannah 12/12

Add Vinnie Purpura, G Activated from IR 14 Day 12/12

Savannah:

Add Vinnie Purpura, G Acquired from Reading 12/12

Delete Hunter Johannes, F Recalled by Charlotte 12/12

South Carolina:

Delete Connor Moore, D Placed on IR 3 Day

Delete Kaden Bohlsen, F Placed on IR 14 Day

Add Stanley Cooley, F Activated from IR 3 Day

Add Aaron Chiarot, D Activated from Reserve

Delete Kaden Bohlsen, F Placed on Reserve 12/12

Toledo:

Add Brendon Michaelian, D Activated from Reserve 12/12

Delete Jed Pietila, D Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Delete Riley Kidney, F Recalled to Laval by Montreal

Delete Joe Dunlap, F Recalled by Laval

Delete Israel Mianscum, F Recalled by Laval

Tulsa:

Add Vyacheslav Buteyets, G Assigned from San Diego by Anaheim

Add Kevin Gursoy, F Activated from Reserve

Add Will van der Veen, D Activated from Reserve

Utah:

Delete Luc Salem, D Placed on Reserve

Delete Jack Ricketts, F Placed on IR 3 Day

Add Neil Shea, F Activated from IR 3 Day

Add Kasimir Kaskisuo, G Activated from Reserve

Delete Dylan Wells, G Placed on Reserve

Wheeling:

Add Emil Pieniniemi, D Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh

Delete Emil Pieniniemi, D Placed on Reserve

Delete Matt Quercia, F Transferred to IR 14 Day

Wichita:

Add Matt Crasa, F Activated from Reserve

Delete Tyler Jette, D Placed on Reserve

Worcester:

Add Adam Samuelsson, D Activated from Reserve

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from December 13, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central