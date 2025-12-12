ECHL Transactions - December 12
Published on December 12, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, December 12, 2025:
Adirondack:
Add Shane Harper, F Signed ECHL SPC
Add Chase McLane, F Activated from Reserve
Add Conner Hutchison, D Activated from Reserve
Delete Pierson Brandon, D Placed on Reserve
Allen:
Add Chase Maxwell, F Activated from Reserve
Delete Brad Morrison, F Placed on Reserve
Atlanta:
Add Jack Robilotti, D Activated from Reserve
Delete Anthony Firriolo, D Placed on Reserve
Add Brendan Less, D Activated from Reserve
Delete Zach Yoder, D Placed on Reserve
Cincinnati:
Add Shikabutdin Gadzhiev, G Added as EBUG
Add Jake Johnson, D Activated from IR 3 Day
Florida:
Delete Connor Doherty, D Placed on IR 3 Day
Add Sean Allen, D Activated from IR 3 Day
Fort Wayne:
Add Ian Pierce, D Activated from IR 14 Day
Add Matt Murphy, D Activated from Reserve
Delete Anthony Petruzzelli, F Placed on Reserve
Add Josh Groll, F Activated from IR 14 Day
Delete Dru Krebs, D Loaned to Bakersfield
Idaho:
Delete Charlie Dodero, D Placed on IR 3 Day
Add Jeffrey Baum, D Activated from IR 14 Day
Delete Aidan Hreschuk, D Placed on Reserve
Delete Mason Nevers, F Transferred to IR 14 Day
Indy:
Add Holden Wale, D Activated from Reserve
Delete Holden Wale, D Traded to Jacksonville
Add Terry Broadhurst, F Signed ECHL SPC
Add Jacob LeGuerrier, D Activated from Reserve
Delete Holden Wale, D Placed on Reserve
Delete Brett Moravec, F Placed on Reserve
Iowa:
Add Keanan Stewart, F Signed ECHL SPC
Add Matt Koethe, F Signed ECHL SPC
Delete Isaac Johnson, F Placed on Reserve
Delete Brandon Schultz, F Placed on Reserve
Delete Mike Koster, D Recalled by Iowa Wild
Jacksonville:
Add Holden Wale, D Acquired from Indy
Add Cameron Rowe, G Activated from IR 3 Day
Add Chris Grando, F Activated from Reserve
Delete Matteo Costantini, F Recalled by Rochester
Delete Redmond Savage, F Recalled by Rochester
Delete Scott Ratzlaff, G Recalled to Rochester by Buffalo
Add John Spetz, D Activated from Reserve
Delete Aidan Fulp, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Luke Pavacich, G Activated from IR 3 Day
Delete Luke Pavacich, G Traded to Worcester
Add Derek Daschke, D Assigned by Abbotsford
Delete Todd Skirving, F Placed on IR 3 Day
Delete Jack Jaunich, F Placed on Reserve
Kansas City:
Add Will Gavin, F Activated from Reserve
Delete Chase Brand, F Placed on Reserve
Maine:
Add Sebastian Vidmar, F Activated from IR 3 Day
Delete James Marooney, D Placed on Reserve
Add Tristan Thompson, D Activated from Reserve
Norfolk:
Add Kristof Papp, F Activated from IR 14 Day
Delete David Jankowski, F Placed on Reserve
Add Quinn Ryan, F Activated from Reserve
Delete Nathan Noel, F Placed on Reserve
Orlando:
Add Dustin Geregach, D Activated from IR 3 Day
Delete Peter Laviolette, F Placed on IR 14 Day
Add Spencer Kersten, F Activated from Reserve
Delete Chris Harpur, D Recalled by Syracuse
Savannah:
Delete Josh Davies, F Placed on IR 3 Day
Add Zachary Krajnik, F Activated from IR 3 Day
Add Connor Gregga, F Activated from Reserve
Delete Hunter Johannes, F Placed on Reserve
Add Keaton Pehrson, D Activated from Reserve
Delete Evan Nause, D Placed on Reserve
South Carolina:
Delete Tanner Edwards, F Placed on Reserve
Delete Stanley Cooley, F Placed on IR 3 Day
Delete John Fusco, D P laced on IR 14 Day
Add Garrett Pyke, D Assigned by Hershey
Add Kyler Kupka, F Assigned by Hershey
Delete Aaron Chiarot, D Placed on Reserve
Delete Jalen Luypen, F Loaned to Hershey
Tahoe:
Add Michael O'Leary, F Activated from Reserve
Delete Connor Marritt, F Placed on Reserve
Add Chris Brown, F Activated from Reserve
Delete Linden Alger, D Placed on Reserve
Toledo:
Add Liam Souliere, G Activated from IR 3 Day
Add Sam Craggs, F Activated from Reserve
Delete Nathael Roy, F Placed on Reserve
Delete Carter Gylander, G Recalled to Grand Rapids by Detroit
Add Jacob Truscott, D Assigned by Grand Rapids 12/11
Add Chad Hillebrand, F Returned From Loan by Grand Rapids
Trois-Rivières:
Delete Andrew Coxhead, F Placed on IR 3 Day
Add Anthony Beauregard, F Activated from IR 3 Day
Delete Emmett Serensits, D Placed on Reserve
Add Vincent Duplessis, G Activated from IR 14 Day
Delete Sean Gulka, F Placed on Reserve
Add Jacob Paquette, D Activated from IR 14 Day
Tulsa:
Delete Matthew Henry, F Placed on IR 3 Day
Add Jeffrey Faith, F Activated from IR 3 Day
Delete Will van der Veen, D Placed on Reserve
Utah:
Add Tyler Gratton, F Activated from IR 14 Day
Delete Christophe Fillion, F Placed on IR 14 Day
Add Noah Ganske, D Activated from IR 14 Day
Delete Jack Ricketts, F Placed on Reserve
Delete Neil Shea, F Placed on IR 3 Day
Add Robbie Stucker, D Activated from Reserve
Delete Daniel Amesbury, F Transferred to IR 14 Day
Wheeling:
Add Tanner Andrew, F Activated from Reserve
Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve
Add Aidan Sutter, D Activated from IR 14 Day
Wichita:
Delete Declan Smith, F Placed on IR 3 Day
Delete Matt Crasa, F Placed on Reserve
Worcester:
Add Luke Pavacich, G Acquired from Kalamazoo
