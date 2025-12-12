ECHL Transactions - December 12
ECHL Transactions - December 12

Published on December 12, 2025


Following are the ECHL transactions for Friday, December 12, 2025:

Adirondack:

Add Shane Harper, F Signed ECHL SPC

Add Chase McLane, F Activated from Reserve

Add Conner Hutchison, D Activated from Reserve

Delete Pierson Brandon, D Placed on Reserve

Allen:

Add Chase Maxwell, F Activated from Reserve

Delete Brad Morrison, F Placed on Reserve

Atlanta:

Add Jack Robilotti, D Activated from Reserve

Delete Anthony Firriolo, D Placed on Reserve

Add Brendan Less, D Activated from Reserve

Delete Zach Yoder, D Placed on Reserve

Cincinnati:

Add Shikabutdin Gadzhiev, G Added as EBUG

Add Jake Johnson, D Activated from IR 3 Day

Florida:

Delete Connor Doherty, D Placed on IR 3 Day

Add Sean Allen, D Activated from IR 3 Day

Fort Wayne:

Add Ian Pierce, D Activated from IR 14 Day

Add Matt Murphy, D Activated from Reserve

Delete Anthony Petruzzelli, F Placed on Reserve

Add Josh Groll, F Activated from IR 14 Day

Delete Dru Krebs, D Loaned to Bakersfield

Idaho:

Delete Charlie Dodero, D Placed on IR 3 Day

Add Jeffrey Baum, D Activated from IR 14 Day

Delete Aidan Hreschuk, D Placed on Reserve

Delete Mason Nevers, F Transferred to IR 14 Day

Indy:

Add Holden Wale, D Activated from Reserve

Delete Holden Wale, D Traded to Jacksonville

Add Terry Broadhurst, F Signed ECHL SPC

Add Jacob LeGuerrier, D Activated from Reserve

Delete Holden Wale, D Placed on Reserve

Delete Brett Moravec, F Placed on Reserve

Iowa:

Add Keanan Stewart, F Signed ECHL SPC

Add Matt Koethe, F Signed ECHL SPC

Delete Isaac Johnson, F Placed on Reserve

Delete Brandon Schultz, F Placed on Reserve

Delete Mike Koster, D Recalled by Iowa Wild

Jacksonville:

Add Holden Wale, D Acquired from Indy

Add Cameron Rowe, G Activated from IR 3 Day

Add Chris Grando, F Activated from Reserve

Delete Matteo Costantini, F Recalled by Rochester

Delete Redmond Savage, F Recalled by Rochester

Delete Scott Ratzlaff, G Recalled to Rochester by Buffalo

Add John Spetz, D Activated from Reserve

Delete Aidan Fulp, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Luke Pavacich, G Activated from IR 3 Day

Delete Luke Pavacich, G Traded to Worcester

Add Derek Daschke, D Assigned by Abbotsford

Delete Todd Skirving, F Placed on IR 3 Day

Delete Jack Jaunich, F Placed on Reserve

Kansas City:

Add Will Gavin, F Activated from Reserve

Delete Chase Brand, F Placed on Reserve

Maine:

Add Sebastian Vidmar, F Activated from IR 3 Day

Delete James Marooney, D Placed on Reserve

Add Tristan Thompson, D Activated from Reserve

Norfolk:

Add Kristof Papp, F Activated from IR 14 Day

Delete David Jankowski, F Placed on Reserve

Add Quinn Ryan, F Activated from Reserve

Delete Nathan Noel, F Placed on Reserve

Orlando:

Add Dustin Geregach, D Activated from IR 3 Day

Delete Peter Laviolette, F Placed on IR 14 Day

Add Spencer Kersten, F Activated from Reserve

Delete Chris Harpur, D Recalled by Syracuse

Savannah:

Delete Josh Davies, F Placed on IR 3 Day

Add Zachary Krajnik, F Activated from IR 3 Day

Add Connor Gregga, F Activated from Reserve

Delete Hunter Johannes, F Placed on Reserve

Add Keaton Pehrson, D Activated from Reserve

Delete Evan Nause, D Placed on Reserve

South Carolina:

Delete Tanner Edwards, F Placed on Reserve

Delete Stanley Cooley, F Placed on IR 3 Day

Delete John Fusco, D P laced on IR 14 Day

Add Garrett Pyke, D Assigned by Hershey

Add Kyler Kupka, F Assigned by Hershey

Delete Aaron Chiarot, D Placed on Reserve

Delete Jalen Luypen, F Loaned to Hershey

Tahoe:

Add Michael O'Leary, F Activated from Reserve

Delete Connor Marritt, F Placed on Reserve

Add Chris Brown, F Activated from Reserve

Delete Linden Alger, D Placed on Reserve

Toledo:

Add Liam Souliere, G Activated from IR 3 Day

Add Sam Craggs, F Activated from Reserve

Delete Nathael Roy, F Placed on Reserve

Delete Carter Gylander, G Recalled to Grand Rapids by Detroit

Add Jacob Truscott, D Assigned by Grand Rapids 12/11

Add Chad Hillebrand, F Returned From Loan by Grand Rapids

Trois-Rivières:

Delete Andrew Coxhead, F Placed on IR 3 Day

Add Anthony Beauregard, F Activated from IR 3 Day

Delete Emmett Serensits, D Placed on Reserve

Add Vincent Duplessis, G Activated from IR 14 Day

Delete Sean Gulka, F Placed on Reserve

Add Jacob Paquette, D Activated from IR 14 Day

Tulsa:

Delete Matthew Henry, F Placed on IR 3 Day

Add Jeffrey Faith, F Activated from IR 3 Day

Delete Will van der Veen, D Placed on Reserve

Utah:

Add Tyler Gratton, F Activated from IR 14 Day

Delete Christophe Fillion, F Placed on IR 14 Day

Add Noah Ganske, D Activated from IR 14 Day

Delete Jack Ricketts, F Placed on Reserve

Delete Neil Shea, F Placed on IR 3 Day

Add Robbie Stucker, D Activated from Reserve

Delete Daniel Amesbury, F Transferred to IR 14 Day

Wheeling:

Add Tanner Andrew, F Activated from Reserve

Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve

Add Aidan Sutter, D Activated from IR 14 Day

Wichita:

Delete Declan Smith, F Placed on IR 3 Day

Delete Matt Crasa, F Placed on Reserve

Worcester:

Add Luke Pavacich, G Acquired from Kalamazoo

