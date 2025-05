Western Hockey League Completes 2025 WHL Prospects Draft

Calgary, Alta. - The Western Hockey League completed the 2025 WHL Prospects Draft this afternoon.

With the first-overall pick in the 2025 WHL Prospects Draft, the Regina Pats selected forward Maddox Schultz (Regina, Sask. / Regina AAA Pat Canadians). The selection of Schultz was announced Wednesday evening, during the 2025 WHL Prospects Draft Show on Victory+.

In total, 227 players were selected by WHL member Clubs, including 120 forwards, 81 defencemen, and 26 goaltenders.

Alberta led all provinces with 75 players selected, followed by B.C. (51), Manitoba (39), Saskatchewan (35), and Yukon (1). Manitoba's 39 players selected represents the highest mark for the province dating back to 2006.

The United States was also represented during the 2025 WHL Prospects Draft, including 15 players from Minnesota. A total of 24 players were selected from the U.S.

Players eligible for the 2025 WHL Prospects Draft are 2010-born players, who reside in Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, Northwest Territories, Yukon, Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington, and Wyoming.

2025 WHL Prospects Draft - First Round

#1 - Regina Pats

Name: Maddox Schultz Position: Forward Hometown: Regina, Sask.

Team: Regina AAA Pat Canadians Stats: 44GP - 43G-50A-93 points

#2 - Edmonton Oil Kings (via Moose Jaw)

Name: Holden Wouters Position: Defence Hometown: Vancouver, B.C.

Team: St. George's U15 Prep Stats: 29GP - 12G-29A-41 points

#3 - Regina Pats (via Kelowna)

Name: Liam Pue Position: Forward Hometown: Langley, B.C.

Team: Langley Hockey Academy U18 Stats: 29GP - 30G-20A-50 points

#4 - Penticton Vees

Name: Thor Liffiton Position: Defence Hometown: Calgary, Alta.

Team: Calgary CNHA U15 AAA Northstars Stats: 32GP - 7G-31A-38 points

#5 - Everett Silvertips (via Kamloops)

Name: Reid Nicol Position: Centre Hometown: Brandon, Man.

Team: Brandon Wheat Kings U18 AAA Stats: 48GP - 35G-23A-58 points

#6 - Vancouver Giants (via Wenatchee)

Name: Louis Oscar Holowaychuk Position: Centre Hometown: Vancouver, B.C.

Team: St. George's School U15 Prep Stats: 34GP - 50G-33A-83 points

#7 - Red Deer Rebels

Name: Nolan Wolitski Position: Defence Hometown: St. Albert, Alta.

Team: Northern Alberta Xtreme U15 Prep Stats: 29GP - 8G-40A-48 points

#8 - Edmonton Oil Kings (via Seattle)

Name: Christopher Kokkoris Position: Defence Hometown: Langley, B.C.

Team: Yale Hockey Academy U15 Prep Stats: 34GP - 4G-33A-37 points

#9 - Tri-City Americans

Name: Ben Oliverio Position: Centre Hometown: Calgary, Alta.

Team: Calgary CNHA U15 AAA Northstars Stats: 28GP - 37G-40A-77 points

#10 - Wenatchee Wild (via Swift Current)

Name: Kalen Miles Position: Centre Hometown: Edmonton, Alta.

Team: Northern Alberta Xtreme U15 Prep Stats: 36GP - 28G-29A-57 points

#11 - Kamloops Blazers (via Vancouver)

Name: Matteo Ferreira Position: Defence Hometown: Winnipeg, Man.

Team: Winnipeg Bruins U15 AAA Gold Stats: 32GP - 21G-49A-70 points

#12 - Brandon Wheat Kings (from Portland)

Name: Cruz Jim Position: Defence Hometown: Grande Prairie, Alta.

Team: Northern Alberta Xtreme U15 Prep Stats: 35GP - 13G-53A-66 points

#13 - Vancouver Giants (via Edmonton)

Name: Crosby Mateychuk Position: Defence Hometown: Dominion City, Man.

Team: Eastman Selects U15 AAA Stats: 31GP - 32G-39A-71 points

#14 - Kamloops Blazers (via Saskatoon)

Name: Teagen Bouchard Position: Centre Hometown: Falher, Alta.

Team: Northern Alberta Xtreme U15 Prep Stats: 30GP - 21G-40A-61 points

#15 - Saskatoon Blades (via Brandon)

Name: Kain Martinuik Position: Left Wing Hometown: Peachland, B.C.

Team: Shattuck St. Mary's Sabres 14U Stats: 57GP - 44G-36A-80 points

#16 - Prince Albert Raiders

Name: Athens Shingoose Position: Left Wing Hometown: Waywayseecappo, Man.

Team: Rink Hockey Academy Winnipeg U15 Prep Stats: 32GP - 31G-29A-60 points

#17 - Prince George Cougars

Name: Cohen Baker Position: Left Wing Hometown: Kamloops, B.C.

Team: Burnaby Winter Club Academy U15 Prep Stats: 33GP - 34G-30A-64 points

#18 - Moose Jaw Warriors (via Lethbridge)

Name: Kash Elke Position: Centre Hometown: Lanigan, Sask.

Team: Humboldt Broncos U15 AA Stats: 29GP - 33G-33A-66 points

#19 - Victoria Royals

Name: Roan Greschuk Position: Defence Hometown: Sturgeon County, Alta.

Team: St. Albert U15 AAA Sabres Stats: 31GP - 14G-32A-46 points

#20 - Kelowna Rockets (via Spokane)

Name: Will Kelts Position: Defence Hometown: Consort, Alta.

Team: Northern Alberta Xtreme U15 Prep Stats: 35GP - 13G-26A-39 points

#21 - Seattle Thunderbirds (via Calgary)

Name: Brook Haile Position: Defence Hometown: Calgary, Alta.

Team: Calgary CNHA U15 AAA Northstars Stats: 33GP - 7G-34A-41 points

#22 - Swift Current Broncos (via Medicine Hat)

Name: Cohenn Rotar Position: Right Wing Hometown: Grande Prairie, Alta.

Team: Grande Prairie GPAC Storm U15 AAA Stats: 34GP - 34G-33A- 67 points

#23 - Regina Pats (via Everett)

Name: Logan Henry Position: Centre Hometown: Prince George, B.C.

Team: Burnaby Winter Club Academy U15 Prep Stats: 31GP - 32G-19A-51 points

Round Two

#24 - Saskatoon Blades: Noah Fowler, C, North Vancouver, B.C.; #25 - Edmonton Oil Kings: Cole Landreville, C, St. Claude, Man.; #26 - Kelowna Rockets: Remy Koch, D, Calgary, Alta.; #27 - Regina Pats: Cruz Nicolay, D, Red Deer, Alta.; #28 - Spokane Chiefs: Ryker Doka, D, Regina, Sask.; #29 - Kamloops Blazers: Brady Ondrus, LW, Sherwood Park, Alta.; #30 - Red Deer Rebels: Chace Turchak, C, Calgary, Alta.; #31 - Everett Silvertips: Owen Murray, LW, Winnipeg, Man.; #32 - Red Deer Rebels: Owen Archer, D, St. Albert, Alta.; #33 - Wenatchee Wild: Riley Brown, RW, Milestone, Sask.; #34 - Kelowna Rockets: Joel Ngandu, LW, Edmonton, Alta.; #35 - Calgary Hitmen: Walker Filewich, C, Sturgeon County, Alta.; #36 - Medicine Hat Tigers: Luke Warrener, D, East Amherst, N.Y.; #37 - Swift Current Broncos: Linden Andersen, D, Fort St. John, B.C.; #38 - Brandon Wheat Kings: Ahmad Fayad, LW, Edmonton, Alta.; #39 - Prince Albert Raiders: Walker Bergen, D, Hague, Sask.; #40 - Prince George Cougars: Anderson Reschny, D, Macklin, Sask.; #41 - Moose Jaw Warriors: Dylan Mingo, G, Peachland, B.C.; #42 - Wenatchee Wild: Kingsley MacLellan, LW, St. Albert, Alta.; #43 - Saskatoon Blades: Braden Nowoselski, D, White City, Sask.; #44 - Swift Current Broncos: Luke Huska, C, Calgary, Alta.; #45 - Seattle Thunderbirds: Kane Nicholas, C, Campbell River, B.C.; #46 - Regina Pats: Charlie Leonard, D, Calgary, Alta.

Round Three

#47 - Penticton Vees: Peter Banicevic, LW, Burnaby, B.C.; #48 - Seattle Thunderbirds: Dylan Sherban, C, Rocky View, Alta.; #49 - Portland Winterhawks: Trevor Toyne, F, Winnipeg, Man.; #50 - Victoria Royals: Chace Gregg, F, Winnipeg, Man.; #51 - Everett Silvertips: Elias Papadatos, D, Langley, B.C.; #52 - Prince Albert Raiders: Tripp Fischer, C, Lloydminster, Alta.; #53 - Kamloops Blazers: Dilin Coulter-Suttie, F, Saskatoon, Sask.; #54 - Lethbridge Hurricanes: Liam McFadden, D, Edmonton, Alta.; #55 - Tri-City Americans: Easton Arndt, LW, Sherwood Park, Alta.; #56 - Red Deer Rebels: Chase Nielson, G, Fort MacLeod, Alta.; #57 - Moose Jaw Warriors: Miller Watkins, D, Kelowna, B.C.; #58 - Edmonton Oil Kings: Elias Mitrikas, G, Coquitlam, B.C.; #59 - Prince Albert Raiders: Evan Wandler, G, Calgary, Alta.; #60 - Moose Jaw Warriors: James Stanton, D, Winnipeg, Man.; #61 - Wenatchee Wild: Brayden Gregg, D, Winnipeg, Man.; #62 - Prince Albert Raiders: Brady Filmon, RW, Winnipeg, Man.; #63 - Prince George Cougars: Kole Anderosov, G, Campbell River, B.C.; #64 - Calgary Hitmen: Kael Scott, C, Lloydminster, Alta.; #65 - Tri-City Americans: Karter Gibson, G, Airdrie, Alta.; #66 - Portland Winterhawks: Crewe Schimnowski, F, Winnipeg, Man.; #67 - Medicine Hat Tigers: Hunter Saddleback, D, St. Albert, Alta.; #68 - Wenatchee Wild: Ethan Parkinson, D, Calgary, Alta.; #69 - Everett Silvertips: Cole Krebs, D, Grande Prairie, Alta.

Round Four

#70 - Swift Current Broncos: Tanner Massey, LW, Surrey, B.C.; #71 - Moose Jaw Warriors: Isaac Rimmer, D, Calgary, Alta; #72 - Swift Current Broncos: Quinn Pickering, D, West Vancouver, B.C.; #73 - Victoria Royals: Trystan James, D, Calgary, Alta.; #74 - Kamloops Blazers: Lane Bullee, G, Red Deer, Alta.; #75 - Spokane Chiefs: Brody Sunderland, C, St. Albert, Alta.; #76 - Red Deer Rebels: Dylan Russell, F, Winnipeg, Man.; #77 - Victoria Royals: Bracken LaRocque, G, Grande Prairie, Alta.; #78 - Medicine Hat Tigers: Ben Meyer, G, Regina, Sask.; #79 - Lethbridge Hurricanes: Luka Samu, C, Edmonton, Alta.; #80 - Moose Jaw Warriors: Owen Grassick, C, Cochrane, Alta.; #81 - Portland Winterhawks: Kohen Ruedig, D, Humboldt, Sask.; #82 - Kelowna Rockets: Grayson Bauer, C, Calgary, Alta.; #83 - Brandon Wheat Kings: Joffrey Chan, G, Vancouver, B.C.; #84 - Prince Albert Raiders: Calder Fraser, C, Sylvan Lake, Alta.; #85 - Seattle Thunderbirds: Carter MacKenzie, D, Kamloops, B.C.; #86 - Calgary Hitmen: Donagh Esler-Twiss, G, Victoria, B.C.; #87 - Lethbridge Hurricanes: Graham Gard, F, Winnipeg, Man.; #88 - Victoria Royals: Kevin Knee, LW, Brandon, Man.; #89 - Regina Pats: Mahlon Wiley, LW, Yorkton, Sask.; #90 - Moose Jaw Warriors: Linden Abercrombie, LW, Saskatoon, Sask.; #91 - Victoria Royals: Alexander Rode, D, North Vancouver, B.C.; #92 - Seattle Thunderbirds: Jackson Beggs, D, Duncan, B.C.

Round Five

#93 - Swift Current Broncos: Lucas Conrad, D, Coquitlam, B.C.; #94 - Moose Jaw Warriors: Jett Prpich, D, Kenaston, Sask.; #95 - Kelowna Rockets: Channon Fummerton, D, Whitehorse, Yukon; #96 - Penticton Vees: Jack Utsunomiya, G, Delta, B.C.; #97 - Kamloops Blazers: Briggs Fabro, C, Lethbridge, Alta.; #98 - Wenatchee Wild: Chase Huberdeau, C, St. Albert, Alta.; #99 - Red Deer Rebels: Denys Lupandin, D, Saskatoon, Sask.; #100 - Seattle Thunderbirds: Brady Luttmerding, LW, Calgary, Alta.; #101 - Vancouver Giants: Tony Cabelka, LW, Port Coquitlam, B.C.; #102 - Swift Current Broncos: Weston Kostiuk, C, Martensville, Sask.; #103 - Vancouver Giants: Jakob Schmidt, D, Prince Albert, Sask.; #104 - Portland Winterhawks: Jaxon Jaffray, LW, Olds, Alta.; #105 - Seattle Thunderbirds: Chase Leonard, D, Calgary, Alta.; #106 - Red Deer Rebels: Sawyer Holmes, C, Edmonton, Alta.; #107 - Brandon Wheat Kings: Logan Olsen, D, Warman, Sask.; #108 - Prince Albert Raiders: Louis Judd, C, Saskatoon, Sask.; #109 - Medicine Hat Tigers: Michael Kuzik, C, Langley, B.C.; #110 - Spokane Chiefs: Sean Murphy, D, North Vancouver, B.C.; #111 - Moose Jaw Warriors: Charlie Tobin, LW, Calgary, Alta.; #112 - Prince Albert Raiders: Chayse Fedoriuk, D, Sherwood Park, Alta.; #113 - Prince George Cougars: Kadric Mujcin, LW, Prince George, B.C.; #114 - Seattle Thunderbirds: Kelvin Gamlin, G, Airdrie, Alta.; #115 - Medicine Hat Tigers: Duke Lesnar, LW, Alexandria, Minn.

Round Six

#116 - Penticton Vees: Nash Weyland, D, Strathcona, Alta.; #117 - Moose Jaw Warriors: Nash Bullman, F, Regina, Sask.; #118 - Saskatoon Blades: Dax McDougall, D, Saskatoon, Sask.; #119 - Seattle Thunderbirds: Ebenezer Shaganya, F, Winnipeg, Man.; #120 - Regina Pats: Dawson Sheehan, G, Beaumont, Alta.; #121 - Kelowna Rockets: Logan German, G, Winnipeg, Man.; #122 - Red Deer Rebels: Soren Saumweber, F, Roseville, Minn.; #123 - Seattle Thunderbirds: Jack Parsons, D, Okotoks, Alta.; #124 - Tri-City Americans: Justin Moon, C, Surrey, B.C.; #125 - Swift Current Broncos: Maddox Ramage, LW, Pilot Mound, Man.; #126 - Calgary Hitmen: Benjamin Sorenson, D, Minnetonka, Minn.; #127 - Edmonton Oil Kings: Corbin Dunphy, RW, Grande Prairie, Alta.; #128 - Victoria Royals: Carter Gilchrist, C, Medicine Hat, Alta.; #129 - Victoria Royals: Ardan Downey, G, Winnipeg, Man.; #130 - Portland Winterhawks: Cooper Dryden, G, Brandon, Man.; #131 - Edmonton Oil Kings: Rodrick Jackson, F, Minnesota; #132 - Calgary Hitmen: Trace Stephen, RW, Calgary, Alta.; #133 - Lethbridge Hurricanes: Nixxon Arcand-Vandale, F, Saskatoon, Sask.; #134 - Victoria Royals: William Cullen, C, Moorhead, Minn.; #135 - Spokane Chiefs: Joshua Frazer, RW, Lloydminster, Alta.; #136 - Calgary Hitmen: Trey Knudson, D, Thornton, Colo.; #137 - Medicine Hat Tigers: Adam Benassaya, F, Manhattan Beach, Calif.; #138 - Everett Silvertips: Carter Crawford, G, Okotoks, Alta.

Round Seven

#139 - Penticton Vees: Talon Scinocca, C, Brandon, Man.; #140 - Moose Jaw Warriors: Adrien Brochu, G, Grande Prairie, Alta.; #141 - Penticton Vees: Jace Guevarra, D, Winnipeg, Man.; #142 - Kelowna Rockets: Khalil Haji, D, Edmonton, Alta.; #143 - Medicine Hat Tigers: Trae Alexander, C, Fort St. John, B.C.; #144 - Penticton Vees: Dawson Baht, RW, Martensville, Sask.; #145 - Spokane Chiefs: Braeden Eull, F, Minnesota; #146 - Brandon Wheat Kings: Mark Munday, F, Winnipeg, Man.; #147 - Tri-City Americans: Deacon Gayfer, D, Kamloops, B.C.; #148 - Swift Current Broncos: Jaxon Dean, F, Winnipeg, Man.; #149 - Kelowna Rockets: Bronson Lamontagne, C, Winnipeg, Man.; #150 - Tri-City Americans: Charlie Marin, D, Winnipeg, Man.; #151 - Everett Silvertips: Ryan Van Iperen, RW, St. Albert, Alta.; #152 - Prince George Cougars: Nixon Bettenson, LW, Grande Prairie, Alta.; #153 - Brandon Wheat Kings: Logan Dosenberger, D, Regina, Sask.; #154 - Spokane Chiefs: Cyrus Gurski, RW, Kamloops, B.C.; #155 - Prince George Cougars: Brett Buors, D, Niverville, Man.; #156 - Lethbridge Hurricanes: Jake Beaty, D, Virden, Man; #157 - Vancouver Giants: Leonardo Domenichelli, C, Lugano, Switzerland; #158 - Spokane Chiefs: Brody Ruprecht, F, Minnesota; #159 - Calgary Hitmen: Brayden Tucker, RW, Edmonton, Alta.; #160 - Medicine Hat Tigers: Eric Savage Keller, LW, Calgary, Alta.; #161 - Everett Silvertips: Nash Lenton, D, Brandon, Man.

Round Eight

#162 - Penticton Vees: Landon Knott, D, Bemidji, Minn.; #163 - Medicine Hat Tigers: Casey Pearson, RW, Squamish, B.C.; #164 - Penticton Vees: Gage Mark, LW, Kelowna, B.C.; #165 - Kelowna Rockets: Dylan Veroba, D, Yorkton, Sask.; #166 - Kamloops Blazers: Kai Lanigan, D, Regina, Sask.; #167 - Tri-City Americans: Kaleb Peters, D, Winkler, Man.; #168 - Red Deer Rebels: Bronx Becker, F, Saskatoon, Sask.; #169 - Vancouver Giants: Adrian Ferro, G, Sherwood Park, Alta.; #170 - Saskatoon Blades: Liam Brooks, D, Duluth, Minn.; #171 - Swift Current Broncos: Roman Haddad, D, West Kelowna, B.C.; #172 - Vancouver Giants: Ethan Mah, D, Vancouver, B.C.; #173 - Portland Winterhawks: Alan Han, F, Regina, Sask.; #174 - Edmonton Oil Kings: Nate Christenson, D, Edmonton, Alta.; #175 - Everett Silvertips: Nicolas Peach, RW, Surrey, B.C.; #176 - Brandon Wheat Kings: Brayden Watt, C, Brandon, Man.; #177 - Kamloops Blazers: Easton Green, D, Winnipeg, Man.; #178 - Prince George Cougars: Kooper Kozmeniuk, F, Powell River, B.C.; #179 - Lethbridge Hurricanes: Jase Brodrick, F, Morinville, Alta.; #180 - Spokane Chiefs: Nikolai Zhukov, D, Minnesota; #181 - Saskatoon Blades: Nicholas Voinea, LW, Langley, B.C.; #182 - Calgary Hitmen: Jett Stone, LW, Airdrie, Alta.; #183 - Medicine Hat Tigers: Vlad Ibragimov, F, Moscow, Russia; #184 - Everett Silvertips: Austin Russo, D, Gilbert, Ariz.

Round Nine

#185 - Penticton Vees: Owen LaCoste, C, Chandler, Ariz.; #186 - Prince Albert Raiders: Will Owens, F, Winnipeg, Man.; #187 - Regina Pats: PASS; #188 - Everett Silvertips: PASS; #189 - Kamloops Blazers: Carter Wiggins, RW, Saskatoon, Sask.; #190 - Medicine Hat Tigers: Jack Frisky, F, Saskatoon, Sask.; #191 - Red Deer Rebels: Ryan Overski, D, Maple Grove, Minn.; #192 - Vancouver Giants: Nathaniel Moore, RW, Delta, B.C.; #193 - Tri-City Americans: Blake Saulou, RW, Edmonton, Alta.; #194 - Swift Current Broncos: Brooks Suter, D, Moorhead, Minn.; #195 - Vancouver Giants: William Mateychuk, D, Zhoda, Man.; #196 - Portland Winterhawks: Kane Tomsic, D, Winnipeg, Man.; #197 - Edmonton Oil Kings: MacLane Tetarenko, C, Okotoks, Alta.; #198 - Saskatoon Blades: Bo Skelton, F, Minnetonka, Minn.; #199 - Saskatoon Blades: Alexander Sharman, LW, Coldstream, B.C.; #200 - Prince Albert Raiders: Paxton Hale, D, Martensville, Sask.; #201 - Swift Current Broncos: Jevon Peters, F, Mitchell, Man,; #202 - Lethbridge Hurricanes: Nixon Wright, D, Rocky Mountain House, Alta.; #203 - Victoria Royals: Adam Benn, LW, Surrey, B.C.; #204 - Spokane Chiefs: PASS; #205 - Calgary Hitmen: Kaeden Plewes, F, St. Albert, Alta.; #206 - Medicine Hat Tigers: PASS; #207 - Prince George Cougars: PASS

Round 10

#208 - Penticton Vees: Owen Conrad, D, Winnipeg, Man.; #209 - Moose Jaw Warriors: PASS; #212 - Kamloops Blazers: Felix Derksen, G, Saskatoon, Sask.; #213 - Wenatchee Wild: Cole Zurowski, F, North Vancouver, B.C.; #214 - Red Deer Rebels: Andrew Nordstrom, LW, Beaumont, Alta.; #216 - Tri-City Americans: Colton Brum, C, Surrey, B.C.; #218 - Vancouver Giants: Thomas Ogee, D, Vancouver, Wash.; #219 - Portland Winterhawks: Stellan Gasseau, F, Long Beach, Calif.; #220 - Edmonton Oil Kings: PASS; #221 - Saskatoon Blades: Max Hartel, G, Calgary, Alta.; #222 - Brandon Wheat Kings: Liam Green, D, Winnipeg, Man.; #223 - Calgary Hitmen: Josh Benjamin, G, Gull Lake, Sask.; #225 - Tri-City Americans: Peter Budaj, LW, Lake Forest, Calif.; #228 - Calgary Hitmen: Jack Urtel, G, Irvine, Calif.

Round 11

#231 - Penticton Vees: Gavin Hildebrand, G, Morden, Man.; #236 - Wenatchee Wild: Avery Hanowski, F, Minnesota; #237 - Red Deer Rebels: PASS; #242 - Portland Winterhawks: Cam Young-Thompson, RW, Victoria, B.C.; #244 - Saskatoon Blades: Austen Su, D, Surrey, B.C.; #245 - Brandon Wheat Kings: Tristan Will, F, Minnesota; #246 - Prince Albert Raiders: Noah Ulry, LW, Mountain View County, Alta.; #248 - Lethbridge Hurricanes: Beau Anholt, C, Neuanlage, Sask.

Round 12

#254 - Penticton Vees: Zach Mielke, D, Minnesota; #265 - Portland Winterhawks: PASS; #267 - Saskatoon Blades: PASS; #268 - Brandon Wheat Kings: Taren Anderson, RW, Pilot Butte, Sask.; #269 - Prince Albert Raiders: PASS; #271 - Lethbridge Hurricanes: Cohen Kuntz, G, Muenster, Sask.

Round 13

#277 - Penticton Vees: Mateo Zappitelli, D, Winnipeg, Man.; #291 - Brandon Wheat Kings: PASS

Round 14

#300 - Penticton Vees: Kaius Millan, RW, Lake Country, B.C.

Round 15

#323 - Penticton Vees: Shea Mooney, D, Victoria, B.C.

