ECHL Transactions - April 4
Published on April 4, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, April 4, 2026:
Adirondack:
Add Jacob Slipec, F Activated from Reserve
Delete Dovar Tinling, F Placed on Reserve
Allen:
Add Hank Crone, F Activated from IR 14 Day
Delete Jackson Parsons, G Recalled to Belleville by Ottawa
Delete Chase Maxwell, F Placed on Reserve
Atlanta:
Add Ryan Francis, F Activated from Reserve
Delete Mickey Burns, F Placed on Reserve
Cincinnati:
Delete Aaron Bohlinger, D Placed on IR 3 Day
Add Justin Portillo, F Activated from IR 14 Day
Delete Max Helgeson, F Placed on Reserve
Delete Spencer Cox, D Transferred to IR 14 Day
Add Kurtis Henry, D Activated from Reserve 4/3
Delete Aaron Bohlinger, D Placed on Reserve 4/3
Florida:
Delete Riese Zmolek, D Placed on IR 3 Day
Add Patrick Kyte, D Activated from IR 3 Day
Add Oliver Cooper, F Activated from Reserve
Add Reid Duke, F Activated from Reserve
Delete Carson Gicewicz, F Placed on Reserve
Delete Isaac Nurse, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Anthony Petruzzelli, F Activated from Reserve
Delete Thomas Sinclair, F Placed on Reserve
Add Reid Pabich, F Activated from Reserve
Delete Jens Richards, F Placed on Reserve
Greenville:
Add Caiden Gault, F Activated from Reserve
Delete Connor Milburn, F Placed on Reserve
Indy:
Add Michael Marchesan, F Activated from Reserve
Delete Jason Ahearn, F Placed on Reserve
Iowa:
Delete Jack Robilotti, D Placed on Reserve
Add John Lundy, F Signed ECHL SPC
Add Elliott McDermott, D Activated from Reserve
Add Dante Giannuzzi, G Activated from Reserve
Delete Chase Wutzke, G Placed on Reserve
Delete Jaxon Nelson, F Recalled by Iowa Wild
Jacksonville:
Add Jack Babbage, D Activated from Reserve
Delete Holden Wale, D Placed on Reserve
Add Ryan Pitoscia, F Activated from Reserve
Delete Patrick Bajkov, F Placed on Reserve
Kansas City:
Delete Liam Gorman, F Placed on Reserve
Delete Dylan Wells, G Placed on Reserve
Add Jack LaFontaine, G Activated from Reserve
Maine:
Add Tynan Ewart, D Activated from Reserve
Delete Owen Gallatin, D Placed on Reserve
Norfolk:
Add William Magnuson, D Activated from Reserve
Delete Justin Young, F Placed on Reserve
Rapid City:
Delete Clay Hanus, D Placed on IR 3 Day
Delete Jake Ratzlaff, D Transferred to IR 14 Day
Add Sean Strange, D Activated from Reserve
Delete Clay Hanus, D Placed on Reserve
Savannah:
Add Jaxsen Wiebe, F Activated from Reserve
Delete Riley Hughes, F Placed on Reserve
South Carolina:
Add Ludwig Persson, F Activated from IR 14 Day
Delete Patrick Thomas, F Placed on IR 14 Day
Add John Fusco, D Activated from Reserve
Delete Stevie Leskovar, D Placed on Reserve
Toledo:
Add Brendon Michaelian, D Activated from Reserve
Delete Will MacKinnon, D Placed on Reserve
Add Carter Gylander, G Activated from Reserve
Delete Nolan Lalonde, G Placed on Reserve
Add Riley McCourt, D Activated from Reserve
Delete Jack Duff, D Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Benjamin Gaudreau, G Activated from Reserve
Delete Franseco Lapenna, G Placed on Reserve
Add Emmett Serensits, D Activated from Reserve
Delete Seth Bernard-Docker, D Placed on Team Suspension
Utah:
Add Hank Kempf, D Activated from Reserve
Delete Aiden Hansen-Bukata, D Placed on IR 3 Day
Add Jacob Mucitelli, G Activated from Reserve
Delete Isak Posch, G Recalled to Colorado Eagles by Colorado Avalanche
Add Reilly Connors, F Activated from IR 14 Day
Delete Ryan Taylor, F Placed on Reserve
Wheeling:
Delete Ralfs Bergmanis, D Placed on Reserve
Add Ralfs Bergmanis, D Signed Amateur Tryout
Add Mike Posma, F Activated from Reserve
Delete Jack Works, F Placed on IR 3 Day
Delete Daniel Laatsch, D Transferred to IR 14 Day
Wichita:
Add Nolan Kneen, D Activated from Reserve
Delete Robert Kincaid, D Placed on Reserve
