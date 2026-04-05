ECHL Transactions - April 4
ECHL ECHL

ECHL Transactions - April 4

Published on April 4, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Saturday, April 4, 2026:

Adirondack:

Add Jacob Slipec, F Activated from Reserve

Delete Dovar Tinling, F Placed on Reserve

Allen:

Add Hank Crone, F Activated from IR 14 Day

Delete Jackson Parsons, G Recalled to Belleville by Ottawa

Delete Chase Maxwell, F Placed on Reserve

Atlanta:

Add Ryan Francis, F Activated from Reserve

Delete Mickey Burns, F Placed on Reserve

Cincinnati:

Delete Aaron Bohlinger, D Placed on IR 3 Day

Add Justin Portillo, F Activated from IR 14 Day

Delete Max Helgeson, F Placed on Reserve

Delete Spencer Cox, D Transferred to IR 14 Day

Add Kurtis Henry, D Activated from Reserve 4/3

Delete Aaron Bohlinger, D Placed on Reserve 4/3

Florida:

Delete Riese Zmolek, D Placed on IR 3 Day

Add Patrick Kyte, D Activated from IR 3 Day

Add Oliver Cooper, F Activated from Reserve

Add Reid Duke, F Activated from Reserve

Delete Carson Gicewicz, F Placed on Reserve

Delete Isaac Nurse, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Anthony Petruzzelli, F Activated from Reserve

Delete Thomas Sinclair, F Placed on Reserve

Add Reid Pabich, F Activated from Reserve

Delete Jens Richards, F Placed on Reserve

Greenville:

Add Caiden Gault, F Activated from Reserve

Delete Connor Milburn, F Placed on Reserve

Indy:

Add Michael Marchesan, F Activated from Reserve

Delete Jason Ahearn, F Placed on Reserve

Iowa:

Delete Jack Robilotti, D Placed on Reserve

Add John Lundy, F Signed ECHL SPC

Add Elliott McDermott, D Activated from Reserve

Add Dante Giannuzzi, G Activated from Reserve

Delete Chase Wutzke, G Placed on Reserve

Delete Jaxon Nelson, F Recalled by Iowa Wild

Jacksonville:

Add Jack Babbage, D Activated from Reserve

Delete Holden Wale, D Placed on Reserve

Add Ryan Pitoscia, F Activated from Reserve

Delete Patrick Bajkov, F Placed on Reserve

Kansas City:

Delete Liam Gorman, F Placed on Reserve

Delete Dylan Wells, G Placed on Reserve

Add Jack LaFontaine, G Activated from Reserve

Maine:

Add Tynan Ewart, D Activated from Reserve

Delete Owen Gallatin, D Placed on Reserve

Norfolk:

Add William Magnuson, D Activated from Reserve

Delete Justin Young, F Placed on Reserve

Rapid City:

Delete Clay Hanus, D Placed on IR 3 Day

Delete Jake Ratzlaff, D Transferred to IR 14 Day

Add Sean Strange, D Activated from Reserve

Delete Clay Hanus, D Placed on Reserve

Savannah:

Add Jaxsen Wiebe, F Activated from Reserve

Delete Riley Hughes, F Placed on Reserve

South Carolina:

Add Ludwig Persson, F Activated from IR 14 Day

Delete Patrick Thomas, F Placed on IR 14 Day

Add John Fusco, D Activated from Reserve

Delete Stevie Leskovar, D Placed on Reserve

Toledo:

Add Brendon Michaelian, D Activated from Reserve

Delete Will MacKinnon, D Placed on Reserve

Add Carter Gylander, G Activated from Reserve

Delete Nolan Lalonde, G Placed on Reserve

Add Riley McCourt, D Activated from Reserve

Delete Jack Duff, D Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Benjamin Gaudreau, G Activated from Reserve

Delete Franseco Lapenna, G Placed on Reserve

Add Emmett Serensits, D Activated from Reserve

Delete Seth Bernard-Docker, D Placed on Team Suspension

Utah:

Add Hank Kempf, D Activated from Reserve

Delete Aiden Hansen-Bukata, D Placed on IR 3 Day

Add Jacob Mucitelli, G Activated from Reserve

Delete Isak Posch, G Recalled to Colorado Eagles by Colorado Avalanche

Add Reilly Connors, F Activated from IR 14 Day

Delete Ryan Taylor, F Placed on Reserve

Wheeling:

Delete Ralfs Bergmanis, D Placed on Reserve

Add Ralfs Bergmanis, D Signed Amateur Tryout

Add Mike Posma, F Activated from Reserve

Delete Jack Works, F Placed on IR 3 Day

Delete Daniel Laatsch, D Transferred to IR 14 Day

Wichita:

Add Nolan Kneen, D Activated from Reserve

Delete Robert Kincaid, D Placed on Reserve

Check out the ECHL Statistics

