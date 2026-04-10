ECHL Transactions - April 10
Published on April 10, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Friday, April 10, 2026:

Adirondack:

Add Daniel Amesbury, F Activated from Reserve

Delete Ryan Helliwell, D Placed on Reserve

Add Mitchell Becker, D Activated from Reserve

Delete Jacob Slipec, F Placed on Reserve

Delete Henry Welsch, G Loaned to Utica

Atlanta:

Delete Chad Nychuk, D Placed on IR 3 Day

Add Mike McNamee, F Activated from IR 3 Day

Delete Isak Walther, F Placed on Reserve

Cincinnati:

Add Mitchell Wolfe, D Signed ECHL SPC

Add Jaxson Murray, F Activated from Reserve

Delete Gunnarwolfe Fontaine, F Placed on Reserve

Delete Sam Stevens, F Placed on IR 3 Day

Delete Aaron Bohlinger, D Transferred to IR 14 Day

Add Thomas Scarfone, G Activated from Reserve

Delete Kaidan Mbereko, G Placed on Reserve

Florida:

Add Reid Duke, F Activated from Reserve

Delete Patrick Kyte, D Placed on IR 3 Day

Delete Ross MacDougall, D Placed on IR 14 Day

Add Riese Zmolek, D Activated from IR 3 Day

Add Ben Brar, F Activated from IR 14 Day

Delete Sam Stange, F Placed on Reserve

Delete Hudson Elynuik, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Dustyn McFaul, D Activated from IR 14 Day

Add Thomas Sinclair, F Activated from Reserve

Delete Anthony Petruzzelli, F Placed on Reserve

Delete Reece Harsch, D Placed on IR 3 Day

Delete Alex Aleardi, F Transferred to IR 14 Day

Greensboro:

Add Blake Humphrey, F Signed ECHL SPC

Idaho:

Delete Robbie Holmes, F Placed on IR 14 Day

Add Morgan Winters, F Activated from IR 3 Day

Add Nick Portz, F Activated from Reserve

Delete Nicholas Canade, F Placed on Reserve

Indy:

Add Trevor Zins, D Activated from IR 3 Day

Add Lee Lapid, F Activated from IR 14 Day

Delete Lane Brockhoff, D Placed on Reserve

Iowa:

Add Chase Wutzke, G Activated from Reserve

Add Isaac Johnson, F Activated from Reserve

Delete Dante Giannuzzi, G Placed on Reserve

Jacksonville:

Add Colby Ambrosio, F Activated from IR 14 Day

Delete Tyler Kopff, F Placed on IR 3 Day

Add Patrick Bajkov, F Activated from Reserve

Delete Ryan Pitoscia, F Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Colson Gengenbach, F Activated from Reserve

Delete David Keefer, F Placed on Reserve

Kansas City:

Add James Marooney, D Activated from Reserve

Delete Jake McLaughlin, D Placed on Reserve

Add Hudson Wilson, D Activated from Reserve

Delete Luke Loheit, F Placed on Reserve

Maine:

Add Jacob Perreault, F Activated from Reserve

Delete Ben Allison, F Placed on Reserve

Add Tynan Ewart, D Activated from Reserve

Delete Ryan Orgel, D Placed on Reserve

Norfolk:

Add Jaydon Dureau, F Activated from Reserve

Delete William Magnuson, D Placed on Reserve

Orlando:

Add Mark Cooper, D Activated from IR 3 Day

Add Dustin Geregach, D Activated from IR 14 Day

Rapid City:

Add Sean Strange, D Activated from Reserve

Delete Hunter Donohoe, D Placed on Reserve

Reading:

Add Liam Devlin, F Activated from Reserve

Delete Carson Golder, F Placed on Reserve

South Carolina:

Add Stevie Leskovar, D Activated from Reserve

Delete Michael Brown, D Placed on Reserve

Add Seth Eisele, G Activated from IR 14 Day

Delete Alexis Gravel, G Placed on IR 3 Day

Delete Patrick Guzzo, F Transferred to IR 14 Day

Tahoe:

Add Linden Alger, D Activated from Reserve

Delete Olivier LeBlanc, D Placed on Reserve

Delete Connor Marritt, F Placed on Reserve

Toledo:

Add Will MacKinnon, D Activated from Reserve

Delete Tanner Kelly, F Placed on IR 3 Day

Delete Brendon Michaelian, D Placed on IR 14 Day

Add Garrett VanWyhe, F Activated from IR 3 Day

Trois-Rivières:

Add Jacob Dion, D Activated from IR 3 Day

Delete Emmett Serensits, D Placed on Reserve

Add Sean Gulka, F Activated from Reserve

Delete Morgan Adams-Moisan, F Placed on Reserve

Add Hunter Jones, G Activated from Reserve

Delete Benjamin Gaudreau, G Placed on Reserve

Tulsa:

Add Easton Armstrong, F Activated from Reserve

Delete Ian Amsbaugh, F Placed on Reserve

Wheeling:

Add Taylor Gauthier, G Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh

Delete Maxim Pavlenko, G Recalled by Wilkes-Barre/Scranton

Worcester:

Delete Declan McDonnell, F Placed on IR 14 Day

Add Xavier Jean-Louis, D Activated from Reserve

