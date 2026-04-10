ECHL Transactions - April 10
Published on April 10, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, April 10, 2026:
Adirondack:
Add Daniel Amesbury, F Activated from Reserve
Delete Ryan Helliwell, D Placed on Reserve
Add Mitchell Becker, D Activated from Reserve
Delete Jacob Slipec, F Placed on Reserve
Delete Henry Welsch, G Loaned to Utica
Atlanta:
Delete Chad Nychuk, D Placed on IR 3 Day
Add Mike McNamee, F Activated from IR 3 Day
Delete Isak Walther, F Placed on Reserve
Cincinnati:
Add Mitchell Wolfe, D Signed ECHL SPC
Add Jaxson Murray, F Activated from Reserve
Delete Gunnarwolfe Fontaine, F Placed on Reserve
Delete Sam Stevens, F Placed on IR 3 Day
Delete Aaron Bohlinger, D Transferred to IR 14 Day
Add Thomas Scarfone, G Activated from Reserve
Delete Kaidan Mbereko, G Placed on Reserve
Florida:
Add Reid Duke, F Activated from Reserve
Delete Patrick Kyte, D Placed on IR 3 Day
Delete Ross MacDougall, D Placed on IR 14 Day
Add Riese Zmolek, D Activated from IR 3 Day
Add Ben Brar, F Activated from IR 14 Day
Delete Sam Stange, F Placed on Reserve
Delete Hudson Elynuik, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Dustyn McFaul, D Activated from IR 14 Day
Add Thomas Sinclair, F Activated from Reserve
Delete Anthony Petruzzelli, F Placed on Reserve
Delete Reece Harsch, D Placed on IR 3 Day
Delete Alex Aleardi, F Transferred to IR 14 Day
Greensboro:
Add Blake Humphrey, F Signed ECHL SPC
Idaho:
Delete Robbie Holmes, F Placed on IR 14 Day
Add Morgan Winters, F Activated from IR 3 Day
Add Nick Portz, F Activated from Reserve
Delete Nicholas Canade, F Placed on Reserve
Indy:
Add Trevor Zins, D Activated from IR 3 Day
Add Lee Lapid, F Activated from IR 14 Day
Delete Lane Brockhoff, D Placed on Reserve
Iowa:
Add Chase Wutzke, G Activated from Reserve
Add Isaac Johnson, F Activated from Reserve
Delete Dante Giannuzzi, G Placed on Reserve
Jacksonville:
Add Colby Ambrosio, F Activated from IR 14 Day
Delete Tyler Kopff, F Placed on IR 3 Day
Add Patrick Bajkov, F Activated from Reserve
Delete Ryan Pitoscia, F Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Colson Gengenbach, F Activated from Reserve
Delete David Keefer, F Placed on Reserve
Kansas City:
Add James Marooney, D Activated from Reserve
Delete Jake McLaughlin, D Placed on Reserve
Add Hudson Wilson, D Activated from Reserve
Delete Luke Loheit, F Placed on Reserve
Maine:
Add Jacob Perreault, F Activated from Reserve
Delete Ben Allison, F Placed on Reserve
Add Tynan Ewart, D Activated from Reserve
Delete Ryan Orgel, D Placed on Reserve
Norfolk:
Add Jaydon Dureau, F Activated from Reserve
Delete William Magnuson, D Placed on Reserve
Orlando:
Add Mark Cooper, D Activated from IR 3 Day
Add Dustin Geregach, D Activated from IR 14 Day
Rapid City:
Add Sean Strange, D Activated from Reserve
Delete Hunter Donohoe, D Placed on Reserve
Reading:
Add Liam Devlin, F Activated from Reserve
Delete Carson Golder, F Placed on Reserve
South Carolina:
Add Stevie Leskovar, D Activated from Reserve
Delete Michael Brown, D Placed on Reserve
Add Seth Eisele, G Activated from IR 14 Day
Delete Alexis Gravel, G Placed on IR 3 Day
Delete Patrick Guzzo, F Transferred to IR 14 Day
Tahoe:
Add Linden Alger, D Activated from Reserve
Delete Olivier LeBlanc, D Placed on Reserve
Delete Connor Marritt, F Placed on Reserve
Toledo:
Add Will MacKinnon, D Activated from Reserve
Delete Tanner Kelly, F Placed on IR 3 Day
Delete Brendon Michaelian, D Placed on IR 14 Day
Add Garrett VanWyhe, F Activated from IR 3 Day
Trois-Rivières:
Add Jacob Dion, D Activated from IR 3 Day
Delete Emmett Serensits, D Placed on Reserve
Add Sean Gulka, F Activated from Reserve
Delete Morgan Adams-Moisan, F Placed on Reserve
Add Hunter Jones, G Activated from Reserve
Delete Benjamin Gaudreau, G Placed on Reserve
Tulsa:
Add Easton Armstrong, F Activated from Reserve
Delete Ian Amsbaugh, F Placed on Reserve
Wheeling:
Add Taylor Gauthier, G Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh
Delete Maxim Pavlenko, G Recalled by Wilkes-Barre/Scranton
Worcester:
Delete Declan McDonnell, F Placed on IR 14 Day
Add Xavier Jean-Louis, D Activated from Reserve
ECHL Stories from April 10, 2026
- Jonathan Forsberg Hired as the Market President, Zawyer Sports - Greensboro - Greensboro Gargoyles
- Gargoyles Sign Brown, DeSantis, Humphrey for Final Home Stand - Greensboro Gargoyles
- Rush to Honor Garrett Klotz's 700th Professional Game Before Season Finale - Rapid City Rush
- Jacob Hudson Loaned to Providence Bruins - Maine Mariners
- Rush Game Notes: April 10, 2026 at Utah Grizzlies - Rapid City Rush
- Blades Face Stingrays on Skunk Ape Night - Florida Everblades
- Americans Host Tahoe Tonight - Allen Americans
- Cesana Recalled to Charlotte Checkers - Savannah Ghost Pirates
