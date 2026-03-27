ECHL Transactions - March 27
ECHL ECHL

Published on March 27, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Friday, March 27, 2026:

TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):

Greenville:

Delete Hunter Andrew, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete Ryan Helliwell, D Placed on IR 3 Day

Add Dovar Tinling, F Signed Amateur Tryout

Delete Dovar Tinling, F Placed on Reserve

Add Alexander Campbell, F Activated from IR 14 Day

Add Daniel Amesbury, F Activated from IR 3 Day

Delete Sean Olson, F Placed on IR 14 Day

Add Jacob Graves, D Activated from Reserve

Atlanta:

Delete Nolan Orzeck, D Placed on Reserve

Add Adam Eisele, F Signed ECHL SPC

Delete Andrew Jarvis, D Placed on IR 14 Day

Bloomington:

Add Kylor Wall, D Activated from Reserve

Delete Parker Gavlas, D Placed on Reserve

Cincinnati:

Delete Spencer Cox, D Placed on IR 3 Day

Add Luke Grainger, F Activated from IR 14 Day

Delete Jaxson Murray, F Placed on Reserve

Add Ryan Kirwan, F Assigned by Toronto Marlies

Delete Shawn Kennedy, F Placed on Reserve

Add Ken Appleby, G Activated from Reserve

Delete Thomas Scarfone, G Placed on Reserve

Florida:

Delete Ross MacDougall, D Placed on IR 14 Day

Add Kyle Betts, F Activated from IR 14 Day

Add Anthony Romano, F Activated from Reserve

Delete Jesse Lansdell, F Placed on Reserve

Delete Isaac Nurse, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Thomas Sinclair, F Activated from IR 3 Day

Delete Reid Pabich, F Placed on Reserve 3/26

Greenville:

Add Hunter Andrew, F Activated from Reserve

Idaho:

Add Jordan Steinmetz, F Activated from IR 14 Day

Delete Jake Boltmann, D Loaned to San Jose Barracuda

Indy:

Delete Brett Moravec, F Placed on IR 3 Day

Add Eric Martin, F Activated from IR 3 Day

Add Marcus Joughin, F Signed ECHL SPC

Add Nick Grima, D Activated from IR 14 Day

Delete Lane Brockhoff, D Placed on Reserve

Iowa:

Add Thomas Freel, F Signed Amateur Tryout

Add Isaac Johnson, F Activated from Reserve

Delete Matt Koethe, F Placed on Reserve

Add Elliott McDermott, D Activated from Reserve

Delete Noah Massie, D Placed on Reserve

Delete Max Patterson, F Placed on IR 3 Day

Add Chase Wutzke, G Activated from Reserve

Delete Dante Giannuzzi, G Placed on Reserve

Jacksonville:

Delete Sasha Teleguine, F Transferred to IR 14 Day

Kalamazoo:

Delete David Keefer, F Placed on IR 3 Day

Add Cam Knuble, F Activated from IR 3 Day

Add Jonathan Lemieux, G Activated from Reserve

Delete Tyriq Outen, G Placed on Reserve

Kansas City:

Add Luke Loheit, F Activated from IR 14 Day

Delete Justin Janicke, F Recalled by Coachella Valley

Maine:

Delete Nick Anderson, D Placed on IR 3 Day

Add Jacob Perreault, F Activated from IR 3 Day

Delete Brandon Chabrier, D Placed on IR 14 Day

Norfolk:

Add Valtteri Piironen, D Activated from Reserve

Delete Grant Hebert, F Placed on IR 3 Day

Add Nathan Noel, F Activated from Reserve

Delete Michael Citara, F Placed on Reserve

Add Killian Kiecker-Olson, F Activated from IR 3 Day

Delete William Magnuson, D Placed on Reserve

Orlando:

Add Connor Eddy, F Transferred from ATO to ECHL SPC

Rapid City:

Add Darian Pilon, F Activated from Reserve

Delete Ryan Wagner, F Placed on Reserve

Add Quinn Olson, F Activated from Reserve

Delete Jake Ratzlaff, D Placed on Reserve

Reading:

Add Kyle Walker, D Activated from Reserve

Delete Jack Page, D Placed on Reserve

Savannah:

Add Peter Laviolette, F Activated from IR 14 Day

Delete Jaxsen Wiebe, F Placed on Reserve

Add Chris Lipe, D Activated from Reserve

Delete Josh Lopina, F Placed on Reserve

Add Bryce Brodzinski, F Activated from Reserve

Delete Reece Vitelli, F Recalled by Manitoba

South Carolina:

Add Ben Hawerchuk, F Activated from Reserve

Delete Anthony Rinaldi, F Placed on Reserve

Tahoe:

Delete Ryan Dickinson, D Placed on IR 14 Day

Delete Connor Marritt, F Placed on IR 3 Day

Add Casey Bailey, F Activated from IR 14 Day

Delete Mike Van Unen, D Placed on Reserve

Add Anthony Collins, F Activated from Reserve

Delete Keanan Stewart, F Placed on Reserve

Add Luke Adam, F Activated from IR 3 Day

Add Samuel Mayer, D Activated from Reserve

Toledo:

Add Alexandre Doucet, F Assigned from Grand Rapids by Detroit

Add Matt Jurusik, G Activated from Reserve

Add Carson Bantle, F Assigned by Grand Rapids

Delete Nathael Roy, F Placed on IR 3 Day

Delete Conlan Keenan, F Placed on IR 14 Day

Delete Jack Duff, D Placed on Reserve

Tulsa:

Add Ian Amsbaugh, F Signed ECHL SPC

Delete JC Brassard, D Placed on Reserve

Delete German Yavash, F Placed on IR 3 Day

Delete Cade McNelly, D Transferred to IR 14 Day

Wheeling:

Add Mike Posma, F Activated from Reserve

Delete Tommy Budnick, D Transferred to IR 14 Day

Worcester:

Delete Ross Mitton, F Placed on Reserve

Delete Dalton Duhart, F Placed on IR 14 Day

Delete Max Ruoho, D Placed on IR 3 Day

Add Drew Callin, F Activated from IR 14 Day

Delete Vincent Corcoran, D Placed on Reserve

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central