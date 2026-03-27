ECHL Transactions - March 27
Published on March 27, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, March 27, 2026:
TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):
Greenville:
Delete Hunter Andrew, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete Ryan Helliwell, D Placed on IR 3 Day
Add Dovar Tinling, F Signed Amateur Tryout
Delete Dovar Tinling, F Placed on Reserve
Add Alexander Campbell, F Activated from IR 14 Day
Add Daniel Amesbury, F Activated from IR 3 Day
Delete Sean Olson, F Placed on IR 14 Day
Add Jacob Graves, D Activated from Reserve
Atlanta:
Delete Nolan Orzeck, D Placed on Reserve
Add Adam Eisele, F Signed ECHL SPC
Delete Andrew Jarvis, D Placed on IR 14 Day
Bloomington:
Add Kylor Wall, D Activated from Reserve
Delete Parker Gavlas, D Placed on Reserve
Cincinnati:
Delete Spencer Cox, D Placed on IR 3 Day
Add Luke Grainger, F Activated from IR 14 Day
Delete Jaxson Murray, F Placed on Reserve
Add Ryan Kirwan, F Assigned by Toronto Marlies
Delete Shawn Kennedy, F Placed on Reserve
Add Ken Appleby, G Activated from Reserve
Delete Thomas Scarfone, G Placed on Reserve
Florida:
Delete Ross MacDougall, D Placed on IR 14 Day
Add Kyle Betts, F Activated from IR 14 Day
Add Anthony Romano, F Activated from Reserve
Delete Jesse Lansdell, F Placed on Reserve
Delete Isaac Nurse, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Thomas Sinclair, F Activated from IR 3 Day
Delete Reid Pabich, F Placed on Reserve 3/26
Greenville:
Add Hunter Andrew, F Activated from Reserve
Idaho:
Add Jordan Steinmetz, F Activated from IR 14 Day
Delete Jake Boltmann, D Loaned to San Jose Barracuda
Indy:
Delete Brett Moravec, F Placed on IR 3 Day
Add Eric Martin, F Activated from IR 3 Day
Add Marcus Joughin, F Signed ECHL SPC
Add Nick Grima, D Activated from IR 14 Day
Delete Lane Brockhoff, D Placed on Reserve
Iowa:
Add Thomas Freel, F Signed Amateur Tryout
Add Isaac Johnson, F Activated from Reserve
Delete Matt Koethe, F Placed on Reserve
Add Elliott McDermott, D Activated from Reserve
Delete Noah Massie, D Placed on Reserve
Delete Max Patterson, F Placed on IR 3 Day
Add Chase Wutzke, G Activated from Reserve
Delete Dante Giannuzzi, G Placed on Reserve
Jacksonville:
Delete Sasha Teleguine, F Transferred to IR 14 Day
Kalamazoo:
Delete David Keefer, F Placed on IR 3 Day
Add Cam Knuble, F Activated from IR 3 Day
Add Jonathan Lemieux, G Activated from Reserve
Delete Tyriq Outen, G Placed on Reserve
Kansas City:
Add Luke Loheit, F Activated from IR 14 Day
Delete Justin Janicke, F Recalled by Coachella Valley
Maine:
Delete Nick Anderson, D Placed on IR 3 Day
Add Jacob Perreault, F Activated from IR 3 Day
Delete Brandon Chabrier, D Placed on IR 14 Day
Norfolk:
Add Valtteri Piironen, D Activated from Reserve
Delete Grant Hebert, F Placed on IR 3 Day
Add Nathan Noel, F Activated from Reserve
Delete Michael Citara, F Placed on Reserve
Add Killian Kiecker-Olson, F Activated from IR 3 Day
Delete William Magnuson, D Placed on Reserve
Orlando:
Add Connor Eddy, F Transferred from ATO to ECHL SPC
Rapid City:
Add Darian Pilon, F Activated from Reserve
Delete Ryan Wagner, F Placed on Reserve
Add Quinn Olson, F Activated from Reserve
Delete Jake Ratzlaff, D Placed on Reserve
Reading:
Add Kyle Walker, D Activated from Reserve
Delete Jack Page, D Placed on Reserve
Savannah:
Add Peter Laviolette, F Activated from IR 14 Day
Delete Jaxsen Wiebe, F Placed on Reserve
Add Chris Lipe, D Activated from Reserve
Delete Josh Lopina, F Placed on Reserve
Add Bryce Brodzinski, F Activated from Reserve
Delete Reece Vitelli, F Recalled by Manitoba
South Carolina:
Add Ben Hawerchuk, F Activated from Reserve
Delete Anthony Rinaldi, F Placed on Reserve
Tahoe:
Delete Ryan Dickinson, D Placed on IR 14 Day
Delete Connor Marritt, F Placed on IR 3 Day
Add Casey Bailey, F Activated from IR 14 Day
Delete Mike Van Unen, D Placed on Reserve
Add Anthony Collins, F Activated from Reserve
Delete Keanan Stewart, F Placed on Reserve
Add Luke Adam, F Activated from IR 3 Day
Add Samuel Mayer, D Activated from Reserve
Toledo:
Add Alexandre Doucet, F Assigned from Grand Rapids by Detroit
Add Matt Jurusik, G Activated from Reserve
Add Carson Bantle, F Assigned by Grand Rapids
Delete Nathael Roy, F Placed on IR 3 Day
Delete Conlan Keenan, F Placed on IR 14 Day
Delete Jack Duff, D Placed on Reserve
Tulsa:
Add Ian Amsbaugh, F Signed ECHL SPC
Delete JC Brassard, D Placed on Reserve
Delete German Yavash, F Placed on IR 3 Day
Delete Cade McNelly, D Transferred to IR 14 Day
Wheeling:
Add Mike Posma, F Activated from Reserve
Delete Tommy Budnick, D Transferred to IR 14 Day
Worcester:
Delete Ross Mitton, F Placed on Reserve
Delete Dalton Duhart, F Placed on IR 14 Day
Delete Max Ruoho, D Placed on IR 3 Day
Add Drew Callin, F Activated from IR 14 Day
Delete Vincent Corcoran, D Placed on Reserve
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.