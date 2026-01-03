ECHL Transactions - January 3
Published on January 3, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, January 3, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Florida:
Ryan Naumovski, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete T.J. Friedmann, F Placed on Reserve
Delete Sean Olson, F Placed on IR 3 Day
Add Brian Carrabes, F Returned From Loan by Hartford
Delete Shane Harper, F Transferred to IR 14 Day
Add Ben Lindberg, D Activated from Reserve
Delete Mathieu Boislard, D Placed on Reserve
Allen:
Add Jackson Decker, D Activated from Reserve
Delete Trevor LeDonne, D Placed on Reserve
Atlanta:
Add Ryan Conroy, D Activated from Reserve
Delete Brendan Less, D Placed on Reserve
Bloomington:
Delete Seung Jae Lee, D Placed on IR 3 Day
Add Theo Calvas, D Activated from IR 14 Day
Delete Riku Ishida, D Placed on Reserve
Delete Eddie Matsushima, F Transferred to IR 14 Day
Add Dryden McKay, G Activated from Reserve
Delete Callum Tung, G Placed on Reserve
Cincinnati:
Add Jordan Kaplan, F Activated from Reserve
Delete Nick Rheaume, F Placed on Reserve
Florida:
Add Reid Duke, F Activated from IR 14 Day
Add Kade Landry, D Activated from IR 14 Day
Delete Ben Brar, F Placed on Reserve
Delete Sean Allen, D Placed on IR 3 Day
Delete Kurtis Henry, F Placed on IR 14 Day
Add Ryan Naumovski, F Activated from Reserve
Add Kyle Neuber, F Activated from IR 3 Day
Delete Isaac Nurse, F Placed on Reserve
Greensboro:
Add Anthony Messuri, F Activated from Reserve
Delete Greg Smith, F Placed on Reserve
Add David Gagnon, F Assigned by Chicago Wolves
Delete Jordan Biro, F Placed on Reserve
Delete Colton Leiter, D Transferred to IR 14 Day
Idaho:
Add Brendan Hoffmann, F Activated from Reserve
Delete Nick Portz, F Placed on Reserve
Jacksonville:
Add Matteo Costantini, F Assigned by Rochester
Add Aidan Fulp, D Activated from IR 14 Day
Delete Chris Grando, F Placed on Reserve
Delete Holden Wale, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Ty Young, G Activated from Reserve
Delete Jonathan Lemieux, G Placed on Reserve
Maine:
Add Mitchel Deelstra, F Activated from Reserve
Delete Nick Anderson, D Placed on IR 3 Day
Add Philip Beaulieu, D Activated from IR 3 Day
Delete Alex DiPaolo, F Placed on Reserve
Add Xander Lamppa, F Activated from Reserve
Delete Caden Villegas, F Placed on Reserve
Orlando:
Add Peter Laviolette, F Activated from IR 14 Day
Delete Tony Follmer, D Placed on Reserve
Reading:
Add Miles Gendron, D Activated from IR 14 Day
Delete Nick Capone, F Placed on Reserve
Tahoe:
Add Anthony Collins, F Activated from Reserve
Delete Artur Cholach, D Recalled by Henderson
Delete Jacob McGrew, F Placed on Reserve
Toledo:
Add Tanner Palocsik, D Activated from IR 14 Day
Delete Brendon Michaelian, D Placed on Reserve
Add Darby Llewellyn, F Activated from Reserve
Delete Mitch Lewandowski, F Placed on Reserve
Add Nolan Lalonde, G Activated from Reserve
Delete Carter Gylander, G Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Landon Fuller, D Activated from Reserve
Delete Emmett Serensits, D Placed on Reserve
Tulsa:
Add Konnor Smith, D Assigned from San Diego by Anaheim
Delete Michael Davies, D Placed on Reserve
Add Roman Kinal, D Assigned by San Diego
Delete Tanner Faith, D Placed on Reserve
Add Jaxsen Wiebe, F Activated from Reserve
Delete Jeffrey Faith, F Placed on IR 14 Day
Delete Cade McNelly, D Placed on IR 3 Day
Delete Kyle Heitzner, F Transferred to IR 14 Day
Utah:
Delete Ky Nixon, G Released as EBUG
Add Dylan Wells, G Assigned by Tucson
ECHL Stories from January 3, 2026
- A Celebration Without Goals for the Lions - Trois-Rivieres Lions
- Ghost Pirates Blank Lions, 4-0; Staal Becomes Franchise Wins Leader - Savannah Ghost Pirates
- ECHL Transactions - January 3 - ECHL
- David Gagnon Reassigned to Gargoyles - Greensboro Gargoyles
- Dylan Wells Returns to Utah for Saturday's Road Battle at Wichita - Utah Grizzlies
- Artur Cholach Recalled to AHL Henderson - Tahoe Knight Monsters
- ECHL Announces Fine, Suspension - ECHL
- Rush Game Notes: January 3, 2026 at Idaho Steelheads - Rapid City Rush
- Game Day Preview: Middle Game in Nevada - Allen Americans
- Florida Fights Orlando on Marvel Night - Florida Everblades
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.