ECHL Transactions - January 3

Published on January 3, 2026


Following are the ECHL transactions for Saturday, January 3, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Florida:

Ryan Naumovski, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete T.J. Friedmann, F Placed on Reserve

Delete Sean Olson, F Placed on IR 3 Day

Add Brian Carrabes, F Returned From Loan by Hartford

Delete Shane Harper, F Transferred to IR 14 Day

Add Ben Lindberg, D Activated from Reserve

Delete Mathieu Boislard, D Placed on Reserve

Allen:

Add Jackson Decker, D Activated from Reserve

Delete Trevor LeDonne, D Placed on Reserve

Atlanta:

Add Ryan Conroy, D Activated from Reserve

Delete Brendan Less, D Placed on Reserve

Bloomington:

Delete Seung Jae Lee, D Placed on IR 3 Day

Add Theo Calvas, D Activated from IR 14 Day

Delete Riku Ishida, D Placed on Reserve

Delete Eddie Matsushima, F Transferred to IR 14 Day

Add Dryden McKay, G Activated from Reserve

Delete Callum Tung, G Placed on Reserve

Cincinnati:

Add Jordan Kaplan, F Activated from Reserve

Delete Nick Rheaume, F Placed on Reserve

Florida:

Add Reid Duke, F Activated from IR 14 Day

Add Kade Landry, D Activated from IR 14 Day

Delete Ben Brar, F Placed on Reserve

Delete Sean Allen, D Placed on IR 3 Day

Delete Kurtis Henry, F Placed on IR 14 Day

Add Ryan Naumovski, F Activated from Reserve

Add Kyle Neuber, F Activated from IR 3 Day

Delete Isaac Nurse, F Placed on Reserve

Greensboro:

Add Anthony Messuri, F Activated from Reserve

Delete Greg Smith, F Placed on Reserve

Add David Gagnon, F Assigned by Chicago Wolves

Delete Jordan Biro, F Placed on Reserve

Delete Colton Leiter, D Transferred to IR 14 Day

Idaho:

Add Brendan Hoffmann, F Activated from Reserve

Delete Nick Portz, F Placed on Reserve

Jacksonville:

Add Matteo Costantini, F Assigned by Rochester

Add Aidan Fulp, D Activated from IR 14 Day

Delete Chris Grando, F Placed on Reserve

Delete Holden Wale, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Ty Young, G Activated from Reserve

Delete Jonathan Lemieux, G Placed on Reserve

Maine:

Add Mitchel Deelstra, F Activated from Reserve

Delete Nick Anderson, D Placed on IR 3 Day

Add Philip Beaulieu, D Activated from IR 3 Day

Delete Alex DiPaolo, F Placed on Reserve

Add Xander Lamppa, F Activated from Reserve

Delete Caden Villegas, F Placed on Reserve

Orlando:

Add Peter Laviolette, F Activated from IR 14 Day

Delete Tony Follmer, D Placed on Reserve

Reading:

Add Miles Gendron, D Activated from IR 14 Day

Delete Nick Capone, F Placed on Reserve

Tahoe:

Add Anthony Collins, F Activated from Reserve

Delete Artur Cholach, D Recalled by Henderson

Delete Jacob McGrew, F Placed on Reserve

Toledo:

Add Tanner Palocsik, D Activated from IR 14 Day

Delete Brendon Michaelian, D Placed on Reserve

Add Darby Llewellyn, F Activated from Reserve

Delete Mitch Lewandowski, F Placed on Reserve

Add Nolan Lalonde, G Activated from Reserve

Delete Carter Gylander, G Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Landon Fuller, D Activated from Reserve

Delete Emmett Serensits, D Placed on Reserve

Tulsa:

Add Konnor Smith, D Assigned from San Diego by Anaheim

Delete Michael Davies, D Placed on Reserve

Add Roman Kinal, D Assigned by San Diego

Delete Tanner Faith, D Placed on Reserve

Add Jaxsen Wiebe, F Activated from Reserve

Delete Jeffrey Faith, F Placed on IR 14 Day

Delete Cade McNelly, D Placed on IR 3 Day

Delete Kyle Heitzner, F Transferred to IR 14 Day

Utah:

Delete Ky Nixon, G Released as EBUG

Add Dylan Wells, G Assigned by Tucson

