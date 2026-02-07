ECHL Transactions - February 6
Published on February 6, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, February 6, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED:
Kalamazoo:
Blake Christensen, F
South Carolina:
Billy Roche, D
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Daniel Ebrahim, F Activated from IR 14 Day
Delete Daniel Amesbury, F Placed on Reserve
Delete Grant Loven, F Placed on IR 3 Day
Delete Adrien Beraldo, D Transferred to IR 14 Day
Allen:
Add Chase Maxwell, F Activated from Reserve
Delete Jackson Decker, D Placed on Reserve
Atlanta:
Add Brendan Less, D Activated from IR 14 Day
Delete Ryan Conroy, D Placed on IR 3 Day
Bloomington:
Add Garret Sparks, G Activated from Reserve
Delete Matt Hubbarde, F Placed on Reserve
Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve
Add Chris Merisier-Ortiz, D Assigned by Hartford
Delete Theo Calvas, D Placed on IR 3 Day
Delete Jacob Boll, D Placed on IR 14 Day
Delete Tanner Schachle, F Placed on IR 14 Day
Add Zakary Karpa, F Assigned by Hartford
Delete Hugo Ollas, G Recalled to New York Rangers
Add Kyle Jackson, F Assigned by Hartford
Add Mark Kalienikovas, F Activated from IR 3 Day
Cincinnati:
Add Hayden Ford, D Signed ECHL SPC
Delete Jake Johnson, D Placed on IR 3 Day
Add Nick Rheaume, F Activated from Reserve
Delete Brayden Stannard, F Placed on Reserve
Delete John Jaworski, F Transferred to IR 14 Day
Add Luke Pavicich, G Acquired from Kansas City
Florida:
Add Connor Doherty, D Activated from Reserve
Add Patrick Kyte, D Activated from Acquired
Fort Wayne:
Add Cole Beamin, D Activated from Acquired
Delete Harrison Rees, D Placed on IR 14 Day
Greenville:
Add Cam Hausinger, F Activated from Reserve
Delete Remy Parker, F Placed on Reserve
Idaho:
Add Nicholas Canade, F Activated from IR 14 Day
Delete Jaden Shields, D Placed on Reserve
Delete Jason Horvath, D Placed on IR 14 Day
Delete Nick Portz, F Placed on IR 3 Day
Add Sam Jardine, D Activated from IR 3 Day
Iowa:
Add Jack Robilotti, D Activated from Reserve
Delete Matt Koethe, F Placed on Family/Bereavement Leave
Jacksonville:
Add Garrett VanWyhe, F Activated from IR 3 Day
Add Adam McMaster, F Activated from Acquired
Delete Patrick Bajkov, F Placed on Reserve
Kalamazoo:
Delete Jonathan Lemieux, G Placed on Reserve
Add Reid Cooper, G Added as EBUG
Add Evan Dougherty, F Activated from IR 14 Day
Delete Cam Knuble, F Placed on Reserve
Add Kylor Wall, D Activated from Reserve
Kansas City:
Delete Luke Pavicich, G Traded to Cincinnati
Add Logan Terness, G Activated from Reserve
Delete Zach Uens, D Recalled by Coachella Valley
Maine:
Delete Jackson Edward, D Placed on IR 3 Day
Add Nick Anderson, D Activated from IR 3 Day
Add Ryan Kuzmich, Signed ECHL SPC
Add Stan Basisty, G Added as EBUG
Add Jackson Stewart, F Activated from Reserve
Delete Linus Hemstrom, F Placed on Reserve
Norfolk:
Delete Dilan Savenkov, D Placed on IR 3 Day
Add Ben Zloty, D Assigned by Manitoba
Delete Connor Fedorek, D Placed on Reserve
Rapid City:
Add Lucas Helland, F Activated from Reserve
Delete Cameron Buhl, F Placed on Reserve
Reading:
Add Sam Dabrowski, F Signed ECHL SPC
Add Victor Hadfield, D Activated from IR 14 Day
Add Yaniv Perets, G Assigned by Lehigh Valley
Delete James Marooney, D Placed on Reserve
Delete Ian Shane, G Placed on Reserve
Delete Hunter Johannes, F Placed on IR 14 Day
Delete Connor McMenamin, F Placed on IR 3 Day
Delete Cameron Cook, F Transferred to IR 14 Day
Savannah:
Add Phip Waugh, D Returned From Loan by Hershey
South Carolina:
Add Billy Roche, D Activated from Reserve
Tahoe:
Delete Connor Marritt, F Placed on Reserve
Delete CJ Valerian, D Placed on IR 3 Day
Delete Mike Van Unen, D Placed on Reserve
Add Olivier LeBlanc, D Activated from IR 3 Day
Trois-Rivières:
Delete Emmett Serensits, D Placed on IR 3 Day
Add Sean Gulka, F Activated from IR 3 Day
Delete Egor Goriunov, F Placed on Reserve
Tulsa:
Delete Tanner Faith, D Placed on IR 14 Day
Add Michael Davies, D Activated from IR 14 Day
Utah:
Delete TJ Sneath, F Placed on Reserve
Delete Mike Gelatt, F Placed on Reserve
Add Saige Weinstein, D Assigned from Colorado Eagles by Colorado Avalanche
Add Stepan Timofeyev, F Activated from IR 3 Day
Wheeling:
Add Jack Works, F Activated from Reserve
Delete Tanner Andrew, F Placed on Reserve
Delete Cole Tymkin, F Placed on IR 14 Day
Add Daniel Laatsch, D Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh
Wichita:
Add Nolan Kneen, D Activated from Reserve
Add Matt Davis, G Assigned by San Jose Barracuda
Delete Matt Davis, G Placed on Reserve
Delete Tyler Jette, D Placed on Reserve
