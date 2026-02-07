ECHL Transactions - February 6
ECHL ECHL

ECHL Transactions - February 6

Published on February 6, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Friday, February 6, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED:

Kalamazoo:

Blake Christensen, F

South Carolina:

Billy Roche, D

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Daniel Ebrahim, F Activated from IR 14 Day

Delete Daniel Amesbury, F Placed on Reserve

Delete Grant Loven, F Placed on IR 3 Day

Delete Adrien Beraldo, D Transferred to IR 14 Day

Allen:

Add Chase Maxwell, F Activated from Reserve

Delete Jackson Decker, D Placed on Reserve

Atlanta:

Add Brendan Less, D Activated from IR 14 Day

Delete Ryan Conroy, D Placed on IR 3 Day

Bloomington:

Add Garret Sparks, G Activated from Reserve

Delete Matt Hubbarde, F Placed on Reserve

Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve

Add Chris Merisier-Ortiz, D Assigned by Hartford

Delete Theo Calvas, D Placed on IR 3 Day

Delete Jacob Boll, D Placed on IR 14 Day

Delete Tanner Schachle, F Placed on IR 14 Day

Add Zakary Karpa, F Assigned by Hartford

Delete Hugo Ollas, G Recalled to New York Rangers

Add Kyle Jackson, F Assigned by Hartford

Add Mark Kalienikovas, F Activated from IR 3 Day

Cincinnati:

Add Hayden Ford, D Signed ECHL SPC

Delete Jake Johnson, D Placed on IR 3 Day

Add Nick Rheaume, F Activated from Reserve

Delete Brayden Stannard, F Placed on Reserve

Delete John Jaworski, F Transferred to IR 14 Day

Add Luke Pavicich, G Acquired from Kansas City

Florida:

Add Connor Doherty, D Activated from Reserve

Add Patrick Kyte, D Activated from Acquired

Fort Wayne:

Add Cole Beamin, D Activated from Acquired

Delete Harrison Rees, D Placed on IR 14 Day

Greenville:

Add Cam Hausinger, F Activated from Reserve

Delete Remy Parker, F Placed on Reserve

Idaho:

Add Nicholas Canade, F Activated from IR 14 Day

Delete Jaden Shields, D Placed on Reserve

Delete Jason Horvath, D Placed on IR 14 Day

Delete Nick Portz, F Placed on IR 3 Day

Add Sam Jardine, D Activated from IR 3 Day

Iowa:

Add Jack Robilotti, D Activated from Reserve

Delete Matt Koethe, F Placed on Family/Bereavement Leave

Jacksonville:

Add Garrett VanWyhe, F Activated from IR 3 Day

Add Adam McMaster, F Activated from Acquired

Delete Patrick Bajkov, F Placed on Reserve

Kalamazoo:

Delete Jonathan Lemieux, G Placed on Reserve

Add Reid Cooper, G Added as EBUG

Add Evan Dougherty, F Activated from IR 14 Day

Delete Cam Knuble, F Placed on Reserve

Add Kylor Wall, D Activated from Reserve

Kansas City:

Delete Luke Pavicich, G Traded to Cincinnati

Add Logan Terness, G Activated from Reserve

Delete Zach Uens, D Recalled by Coachella Valley

Maine:

Delete Jackson Edward, D Placed on IR 3 Day

Add Nick Anderson, D Activated from IR 3 Day

Add Ryan Kuzmich, Signed ECHL SPC

Add Stan Basisty, G Added as EBUG

Add Jackson Stewart, F Activated from Reserve

Delete Linus Hemstrom, F Placed on Reserve

Norfolk:

Delete Dilan Savenkov, D Placed on IR 3 Day

Add Ben Zloty, D Assigned by Manitoba

Delete Connor Fedorek, D Placed on Reserve

Rapid City:

Add Lucas Helland, F Activated from Reserve

Delete Cameron Buhl, F Placed on Reserve

Reading:

Add Sam Dabrowski, F Signed ECHL SPC

Add Victor Hadfield, D Activated from IR 14 Day

Add Yaniv Perets, G Assigned by Lehigh Valley

Delete James Marooney, D Placed on Reserve

Delete Ian Shane, G Placed on Reserve

Delete Hunter Johannes, F Placed on IR 14 Day

Delete Connor McMenamin, F Placed on IR 3 Day

Delete Cameron Cook, F Transferred to IR 14 Day

Savannah:

Add Phip Waugh, D Returned From Loan by Hershey

South Carolina:

Add Billy Roche, D Activated from Reserve

Tahoe:

Delete Connor Marritt, F Placed on Reserve

Delete CJ Valerian, D Placed on IR 3 Day

Delete Mike Van Unen, D Placed on Reserve

Add Olivier LeBlanc, D Activated from IR 3 Day

Trois-Rivières:

Delete Emmett Serensits, D Placed on IR 3 Day

Add Sean Gulka, F Activated from IR 3 Day

Delete Egor Goriunov, F Placed on Reserve

Tulsa:

Delete Tanner Faith, D Placed on IR 14 Day

Add Michael Davies, D Activated from IR 14 Day

Utah:

Delete TJ Sneath, F Placed on Reserve

Delete Mike Gelatt, F Placed on Reserve

Add Saige Weinstein, D Assigned from Colorado Eagles by Colorado Avalanche

Add Stepan Timofeyev, F Activated from IR 3 Day

Wheeling:

Add Jack Works, F Activated from Reserve

Delete Tanner Andrew, F Placed on Reserve

Delete Cole Tymkin, F Placed on IR 14 Day

Add Daniel Laatsch, D Assigned from Wilkes-Barre/Scranton by Pittsburgh

Wichita:

Add Nolan Kneen, D Activated from Reserve

Add Matt Davis, G Assigned by San Jose Barracuda

Delete Matt Davis, G Placed on Reserve

Delete Tyler Jette, D Placed on Reserve

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from February 6, 2026


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central