ECHL Transactions - December 31
Published on December 31, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Wednesday, December 31, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Allen:
Ben Johnson, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete T.J. Friedmann, F Placed on Reserve
Add Tyler Brennan, G Assigned from Utica by New Jersey 12/30
Delete Henry Welsch, G Placed on Reserve 12/30
Allen:
Delete Troy Murray, D Placed on IR 3 Day
Add Ty Prefontaine, D Activated from IR 14 Day
Delete Jackson Decker, D Placed on Reserve
Add Ben Johnson, F Activated from IR 3 Day
Delete Anthony Costantini, D Placed on Reserve
Add Kevin Gursoy, F Activated from Reserve
Atlanta:
Add Zach Yoder, D Activated from Reserve
Delete Ryan Conroy, D Placed on Reserve
Delete Isak Walther, F Loaned to Milwaukee
Bloomington:
Add Jonny Evans, F Activated from Reserve
Delete Eddie Matsushima, F Placed on IR 3 Day
Add Cooper Moore, D Activated from Acquired
Delete Callum Tung, G Placed on Reserve
Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve
Add Cooper Moore, D Assigned by Hartford 12/30
Add Griffen Fox, F Signed ECHL SPC 12/30
Add Hugo Ollas, G Activated from Reserve
Cincinnati:
Add Rhett Parsons, D Assigned by Toronto Marlies
Add Luke Grainger, F Activated from IR 14 Day
Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve
Delete Nick Carabin, D Placed on IR 3 Day
Delete Cole Fraser, D Placed on IR 14 Day
Delete Andrew Noel, D Placed on IR 14 Day
Fort Wayne:
Add Ian Pierce, D Activated from IR 14 Day
Greensboro:
Add Anthony Messuri, F Signed ECHL SPC
Greenville:
Add Bryan Moore, F Signed ECHL SPC
Add Yaroslav Yevdokimov, F Signed ECHL SPC
Idaho:
Delete Aidan Hreschuk, D Recalled by Texas 12/30
Indy:
Add Tyler Paquette, F Activated from IR 14 Day
Delete Tyler Kobryn, F Placed on Reserve
Add Jordan Martin, F Activated from Reserve
Delete Michael Marchesan, F Placed on Reserve
Add Eric Martin, F Activated from Reserve
Iowa:
Add Lord-Anthony Grissom, D Activated from Reserve
Delete Matt Koethe, F Placed on IR 3 Day
Add Lucas Helland, F Activated from IR 3 Day
Delete Alexander Stensson, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Colson Gengenbach, F Activated from Reserve
Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve
Add Jonathan Lemieux, G Activated from Reserve
Delete Ty Young, G Placed on Reserve
Norfolk:
Delete Brady Fleurent, F Placed on Reserve
Add Marko Reifenberger, F Activated from Reserve
Delete David Jankowski, F Placed on Reserve
Add Grant Hebert, F Activated from IR 3 Day
Orlando:
Delete Harrison Meneghin, G Recalled to Syracuse by Tampa Bay
Rapid City:
Add Brady Keeper, D Activated from Reserve
Delete Kaleb Tiessen, D Placed on Reserve
Reading:
Add Yaniv Perets, G Assigned by Lehigh Valley
Delete Ty Voit, F Placed on Reserve
Add Jack Page, D Activated from IR 14 Day
Add Kyle Haskins, F Activated from IR 14 Day
Add Cameron Cook, F Activated from Reserve
Delete Keith Petruzzelli, G Placed on Reserve
Savannah:
Add Evan Nause, D Activated from Reserve
Delete Keaton Pehrson, D Placed on Reserve
South Carolina:
Add Garin Bjorklund, G Activated from Acquired
Delete Ben Hawerchuk, F Placed on IR 14 Day
Add Romain Rodzinski, D Activated from IR 3 Day
Delete Aaron Chiarot, D Placed on Reserve
Add Garin Bjorklund, G Assigned from Hershey by Washington
Add Kaden Bohlsen, F Activated from IR 14 Day
Delete Ty Taylor, G Placed on Reserve
Add Ryan Hofer, F Activated from IR 14 Day
Delete Jordan Klimek, D Placed on Reserve
Tahoe:
Add Denver Johnson, G Added as EBUG
Delete Luke Adam, F Placed on Reserve
Add Blake Wells, F Activated from Reserve
Add Trent Swick, F Activated from IR 14 Day
Toledo:
Add Nolan Lalonde, G Assigned from Cleveland by Columbus
Add Jed Pietila, D Activated from Reserve
Delete Brendon Michaelian, D Placed on Reserve
Add Brandon Hawkins, F Activated from IR 3 Day
Delete Darby Llewellyn, F Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Cedric Desruisseaux, F Activated from IR 14 Day
Add Israel Mianscum, F Activated from Reserve
Delete Sean Gulka, F Placed on Reserve
Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve
Add Vincent Duplessis, G Activated from IR 3 Day
Tulsa:
Add Jeremie Biakabutuka, D Activated from IR 14 Day
Add Duggie Lagrone, D Activated from IR 14 Day
Delete Tanner Faith, D Placed on Reserve
Utah:
Add Ky Nixon, G Added as EBUG
Delete Luc Salem, D Placed on Reserve
Add Jack Ricketts, F Activated from IR 3 Day
Add Kyle Keyser, G Assigned by Colorado Eagles
Wheeling:
Add Brent Johnson, D Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Add Tommy Budnick, D Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Delete Tommy Budnick, D Placed on Reserve
Wichita:
Add Tyriq Outen, G Signed ECHL SPC
Delete Tian Rask, F Placed on IR 3 Day
Add Declan Smith, F Activated from IR 3 Day
Delete Nico Somerville, D Placed on Reserve
Add Jake Wahlin, F Activated from Reserve
Delete Matt Crasa, F Placed on Reserve
Worcester:
Add Tanner Schachle, F Activated from IR 14 Day
