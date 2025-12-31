ECHL Transactions - December 31
ECHL ECHL

ECHL Transactions - December 31

Published on December 31, 2025 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Wednesday, December 31, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Allen:

Ben Johnson, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete T.J. Friedmann, F Placed on Reserve

Add Tyler Brennan, G Assigned from Utica by New Jersey 12/30

Delete Henry Welsch, G Placed on Reserve 12/30

Allen:

Delete Troy Murray, D Placed on IR 3 Day

Add Ty Prefontaine, D Activated from IR 14 Day

Delete Jackson Decker, D Placed on Reserve

Add Ben Johnson, F Activated from IR 3 Day

Delete Anthony Costantini, D Placed on Reserve

Add Kevin Gursoy, F Activated from Reserve

Atlanta:

Add Zach Yoder, D Activated from Reserve

Delete Ryan Conroy, D Placed on Reserve

Delete Isak Walther, F Loaned to Milwaukee

Bloomington:

Add Jonny Evans, F Activated from Reserve

Delete Eddie Matsushima, F Placed on IR 3 Day

Add Cooper Moore, D Activated from Acquired

Delete Callum Tung, G Placed on Reserve

Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve

Add Cooper Moore, D Assigned by Hartford 12/30

Add Griffen Fox, F Signed ECHL SPC 12/30

Add Hugo Ollas, G Activated from Reserve

Cincinnati:

Add Rhett Parsons, D Assigned by Toronto Marlies

Add Luke Grainger, F Activated from IR 14 Day

Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve

Delete Nick Carabin, D Placed on IR 3 Day

Delete Cole Fraser, D Placed on IR 14 Day

Delete Andrew Noel, D Placed on IR 14 Day

Fort Wayne:

Add Ian Pierce, D Activated from IR 14 Day

Greensboro:

Add Anthony Messuri, F Signed ECHL SPC

Greenville:

Add Bryan Moore, F Signed ECHL SPC

Add Yaroslav Yevdokimov, F Signed ECHL SPC

Idaho:

Delete Aidan Hreschuk, D Recalled by Texas 12/30

Indy:

Add Tyler Paquette, F Activated from IR 14 Day

Delete Tyler Kobryn, F Placed on Reserve

Add Jordan Martin, F Activated from Reserve

Delete Michael Marchesan, F Placed on Reserve

Add Eric Martin, F Activated from Reserve

Iowa:

Add Lord-Anthony Grissom, D Activated from Reserve

Delete Matt Koethe, F Placed on IR 3 Day

Add Lucas Helland, F Activated from IR 3 Day

Delete Alexander Stensson, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Colson Gengenbach, F Activated from Reserve

Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve

Add Jonathan Lemieux, G Activated from Reserve

Delete Ty Young, G Placed on Reserve

Norfolk:

Delete Brady Fleurent, F Placed on Reserve

Add Marko Reifenberger, F Activated from Reserve

Delete David Jankowski, F Placed on Reserve

Add Grant Hebert, F Activated from IR 3 Day

Orlando:

Delete Harrison Meneghin, G Recalled to Syracuse by Tampa Bay

Rapid City:

Add Brady Keeper, D Activated from Reserve

Delete Kaleb Tiessen, D Placed on Reserve

Reading:

Add Yaniv Perets, G Assigned by Lehigh Valley

Delete Ty Voit, F Placed on Reserve

Add Jack Page, D Activated from IR 14 Day

Add Kyle Haskins, F Activated from IR 14 Day

Add Cameron Cook, F Activated from Reserve

Delete Keith Petruzzelli, G Placed on Reserve

Savannah:

Add Evan Nause, D Activated from Reserve

Delete Keaton Pehrson, D Placed on Reserve

South Carolina:

Add Garin Bjorklund, G Activated from Acquired

Delete Ben Hawerchuk, F Placed on IR 14 Day

Add Romain Rodzinski, D Activated from IR 3 Day

Delete Aaron Chiarot, D Placed on Reserve

Add Garin Bjorklund, G Assigned from Hershey by Washington

Add Kaden Bohlsen, F Activated from IR 14 Day

Delete Ty Taylor, G Placed on Reserve

Add Ryan Hofer, F Activated from IR 14 Day

Delete Jordan Klimek, D Placed on Reserve

Tahoe:

Add Denver Johnson, G Added as EBUG

Delete Luke Adam, F Placed on Reserve

Add Blake Wells, F Activated from Reserve

Add Trent Swick, F Activated from IR 14 Day

Toledo:

Add Nolan Lalonde, G Assigned from Cleveland by Columbus

Add Jed Pietila, D Activated from Reserve

Delete Brendon Michaelian, D Placed on Reserve

Add Brandon Hawkins, F Activated from IR 3 Day

Delete Darby Llewellyn, F Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Cedric Desruisseaux, F Activated from IR 14 Day

Add Israel Mianscum, F Activated from Reserve

Delete Sean Gulka, F Placed on Reserve

Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve

Add Vincent Duplessis, G Activated from IR 3 Day

Tulsa:

Add Jeremie Biakabutuka, D Activated from IR 14 Day

Add Duggie Lagrone, D Activated from IR 14 Day

Delete Tanner Faith, D Placed on Reserve

Utah:

Add Ky Nixon, G Added as EBUG

Delete Luc Salem, D Placed on Reserve

Add Jack Ricketts, F Activated from IR 3 Day

Add Kyle Keyser, G Assigned by Colorado Eagles

Wheeling:

Add Brent Johnson, D Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Add Tommy Budnick, D Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Delete Tommy Budnick, D Placed on Reserve

Wichita:

Add Tyriq Outen, G Signed ECHL SPC

Delete Tian Rask, F Placed on IR 3 Day

Add Declan Smith, F Activated from IR 3 Day

Delete Nico Somerville, D Placed on Reserve

Add Jake Wahlin, F Activated from Reserve

Delete Matt Crasa, F Placed on Reserve

Worcester:

Add Tanner Schachle, F Activated from IR 14 Day

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from December 31, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central