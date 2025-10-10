San Jose Barracuda Announce 2025-26 Opening Night Roster
Published on October 10, 2025 under American Hockey League (AHL)
San Jose Barracuda News Release


San Jose, Ca. - The San Jose Barracuda (@SJBarracuda), AHL (@TheAHL) affiliate of the San Jose Sharks (@SanJoseSharks), and General Manager Joe Will announced today that the following players are on the Barracuda roster for the 2025-26 AHL Regular Season.

Forwards:

Quentin Musty

Kasper Halttunen

Shane Bowers

Colin White

Oskar Olausson

Filip Bystedt

Oliver Wahlstrom

Jimmy Huntington

Samuel Laberge

Cam Lund

Patrick Giles

Ethan Cardwell

Zack Ostapchuk

Lucas Vanroboys

Anthony Vincent

Donavan Houle

Pavol Regenda

Igor Chernyshov

Defenders:

Mattias Havelid

Luca Cagnoni

Cole Clayton

Jake Furlong

Noah Beck

John Gormley

Braden Hache

Jack Bar

Goalies:

Matt Davis

Gabriel Carriere

Jakub Skarek

The Barracuda open the regular season at Tech CU Arena against the Bakersfield Condors on Saturday, Oct. 11, at 3 p.m.. The night is presented by Rotten Robbie and will feature a full-arena magnet schedule giveaway. For tickets, visit SJBarracuda.com/tickets.

