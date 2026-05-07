Rebels Make 10 Picks at 2026 WHL Prospects Draft

Published on May 7, 2026

RED DEER - The Red Deer Rebels have made 10 picks at the 2026 WHL Prospects Draft.

The group of 2011-born players features six forwards, three defencemen, and one goaltender.

Rd Pick Name Position Ht Wt Hometown Last Team

1 17 Danny Ramazanov Forward 5'9 150 Saskatoon, SK NAX U15 Prep

3 48 Keyn Lindberg Defence 5'10 160 Calgary, AB Edge School U15 Prep

4 71 Connor Baines Forward 6'0 160 Maple Ridge, BC Yale Academy U15 Prep

4 72 Parker Bleich Defence 6'0 165 Nipawin, SK North East Wolfpack U15 AA

5 98 Charlie Pohl Forward 6'0 170 Woodbury, MN Woodbury Bantam AA

6 121 Kash Andersen Goalie 6'1 155 Wainwright, AB NAX U15 Prep (CSSHL)

6 127 Madden Atkinson Defence, 6'1 165 Swan River, MB Parkland Rangers U15 AAA

7 144 Carter Crowley Forward 5'6 125 Faribault, MN Shattuck St. Mary's 14U AAA

7 146 Blake Schmitt Forward 6'3 165 Edina, MN Shattuck St. Mary's 14U AAA

7 147 Brando Duncan Forward 5'11 160 Irving, TX Dallas Stars Elite U14 AAA

Eligible players for the 2026 WHL Prospects Draft are 2011-born players who reside in Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, Northwest Territories, Yukon, Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington, and Wyoming. Players not selected in the 2026 WHL Prospects Draft will remain eligible to be listed by WHL Clubs at any time thereafter. Complete draft results are available at whl.ca.







