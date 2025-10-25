ECHL Transactions - October 25
ECHL ECHL

ECHL Transactions - October 25

Published on October 25, 2025 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Saturday, October 25, 2025:

Adirondack:

Delete Mathieu Boislard, D Placed on IR 3 Day

Add Jimmy Dowd, D Activated from IR 3 Day

Allen:

Add Troy Murray, D Activated from Reserve

Delete Chase Maxwell, F Placed on Reserve

Bloomington:

Delete Callum Tung, G Placed on IR 3 Day

Add Jake Barczewski, G Activated from IR 3 Day

Add Brenden Datema, D Activated from Reserve

Delete Jesper Solomon Frisell, D Placed on Reserve

Greenville:

Add Isaiah Saville, G Activated from Reserve

Delete Pierce Charleson, G Placed on Reserve

Idaho:

Delete Mitch Wahl, F Placed on Reserve

Add Trevor Zins, D Activated from Reserve

Add Jay Stevens, G Added as EBUG

Delete Jeffrey Baum, D Placed on IR 3 Day

Add Jordan Steinmetz, F Activated from IR 3 Day

Delete Doug Melvin, G Released as EBUG

Indy:

Add Tyler Paquette, F Activated from Reserve

Delete Connor Joyce, F Placed on Reserve

Add Ryan Ouellette, G Activated from IR 3 Day

Iowa:

Add Lucas Helland, F Activated from Reserve

Delete Ty Gibson, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Luke Morgan, F Signed ECHL SPC

Add Orlando Mainolfi, D Activated from Reserve

Delete Colton Young, F Placed on IR 14 Day

Add Evan Dougherty, F Activated from IR 3 Day

Delete Davis Pennington, D Placed on Reserve

Kansas City:

Add Landry Holt, G Added as EBUG

Add Chase Brand, F Activated from Reserve

Delete Justin Janicke, F Recalled by Coachella Valley

Delete Jack LaFontaine, G Recalled by Coachella Valley

Norfolk:

Add Brayden Nicholetts, F Activated from Reserve

Delete Tanner Andrew, F Placed on Reserve

Delete Matt Crasa, F Placed on IR 3 Day

Add Eric Parker, D Activated from IR 3 Day

Delete Andrei Bakanov, F Placed on Reserve

Rapid City:

Add Jared Westcott, F Activated from Reserve

Delete Rasmus Ekstrom, F Placed on Reserve

Reading:

Add Liam Devlin, F Activated from Reserve

Delete Connor McMenamin, F Placed on Reserve

South Carolina:

Add Nolan Krenzen, D Activated from Reserve

Delete DJ King, D Placed on Reserve

Add Mitchel Deelstra, F Activated from Reserve

Delete Lynden Breen, F Placed on Reserve

Toledo:

Add Darian Pilon, F Activated from Reserve

Delete Nathael Roy, F Placed on IR 3 Day

Add Tanner Edwards, F Activated from IR 3 Day

Delete Darby Llewellyn, F Placed on Reserve

Tulsa:

Delete Will Francis, D Placed on IR 14 Day

Delete Roman Kinal, D Placed on Reserve

Add Jeffrey Faith, F Activated from Reserve

Delete Keegan Iverson, F Placed on Reserve

Utah:

Add Colby Enns, D Activated from Reserve

Delete Avery Winslow, D Placed on Reserve

Wichita:

Add Nico Somerville, D Activated from Reserve

Delete Kirby Proctor, D Placed on Reserve

Add Patrick Kyte, D Activated from Reserve

Delete Nolan Kneen, D Placed on Reserve

Worcester:

Add Jason Horvath, D Activated from Reserve

Delete Matt Stief, D Placed on Reserve

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from October 25, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central