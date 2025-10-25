ECHL Transactions - October 25
Published on October 25, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, October 25, 2025:
Adirondack:
Delete Mathieu Boislard, D Placed on IR 3 Day
Add Jimmy Dowd, D Activated from IR 3 Day
Allen:
Add Troy Murray, D Activated from Reserve
Delete Chase Maxwell, F Placed on Reserve
Bloomington:
Delete Callum Tung, G Placed on IR 3 Day
Add Jake Barczewski, G Activated from IR 3 Day
Add Brenden Datema, D Activated from Reserve
Delete Jesper Solomon Frisell, D Placed on Reserve
Greenville:
Add Isaiah Saville, G Activated from Reserve
Delete Pierce Charleson, G Placed on Reserve
Idaho:
Delete Mitch Wahl, F Placed on Reserve
Add Trevor Zins, D Activated from Reserve
Add Jay Stevens, G Added as EBUG
Delete Jeffrey Baum, D Placed on IR 3 Day
Add Jordan Steinmetz, F Activated from IR 3 Day
Delete Doug Melvin, G Released as EBUG
Indy:
Add Tyler Paquette, F Activated from Reserve
Delete Connor Joyce, F Placed on Reserve
Add Ryan Ouellette, G Activated from IR 3 Day
Iowa:
Add Lucas Helland, F Activated from Reserve
Delete Ty Gibson, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Luke Morgan, F Signed ECHL SPC
Add Orlando Mainolfi, D Activated from Reserve
Delete Colton Young, F Placed on IR 14 Day
Add Evan Dougherty, F Activated from IR 3 Day
Delete Davis Pennington, D Placed on Reserve
Kansas City:
Add Landry Holt, G Added as EBUG
Add Chase Brand, F Activated from Reserve
Delete Justin Janicke, F Recalled by Coachella Valley
Delete Jack LaFontaine, G Recalled by Coachella Valley
Norfolk:
Add Brayden Nicholetts, F Activated from Reserve
Delete Tanner Andrew, F Placed on Reserve
Delete Matt Crasa, F Placed on IR 3 Day
Add Eric Parker, D Activated from IR 3 Day
Delete Andrei Bakanov, F Placed on Reserve
Rapid City:
Add Jared Westcott, F Activated from Reserve
Delete Rasmus Ekstrom, F Placed on Reserve
Reading:
Add Liam Devlin, F Activated from Reserve
Delete Connor McMenamin, F Placed on Reserve
South Carolina:
Add Nolan Krenzen, D Activated from Reserve
Delete DJ King, D Placed on Reserve
Add Mitchel Deelstra, F Activated from Reserve
Delete Lynden Breen, F Placed on Reserve
Toledo:
Add Darian Pilon, F Activated from Reserve
Delete Nathael Roy, F Placed on IR 3 Day
Add Tanner Edwards, F Activated from IR 3 Day
Delete Darby Llewellyn, F Placed on Reserve
Tulsa:
Delete Will Francis, D Placed on IR 14 Day
Delete Roman Kinal, D Placed on Reserve
Add Jeffrey Faith, F Activated from Reserve
Delete Keegan Iverson, F Placed on Reserve
Utah:
Add Colby Enns, D Activated from Reserve
Delete Avery Winslow, D Placed on Reserve
Wichita:
Add Nico Somerville, D Activated from Reserve
Delete Kirby Proctor, D Placed on Reserve
Add Patrick Kyte, D Activated from Reserve
Delete Nolan Kneen, D Placed on Reserve
Worcester:
Add Jason Horvath, D Activated from Reserve
Delete Matt Stief, D Placed on Reserve
