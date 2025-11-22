ECHL Transactions - November 22
ECHL Transactions - November 22

Published on November 22, 2025 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Saturday, November 22, 2025:

Adirondack:

Delete Alexander Campbell, F Placed on IR 14 Day

Add Mathieu Boislard, D Activated from IR 14 Day

Add Daniel Ebrahim, F Activated from Reserve

Delete Tyson Fawcett, F Placed on Reserve

Allen:

Add Braidan Simmons-Fisher, D Activated from Reserve

Delete Colton Hargrove, F Placed on Reserve

Idaho:

Add Jason Horvath, D Activated from Reserve

Delete Aidan Hreschuk, D Recalled by Texas

Indy:

Add Holden Wale, D Activated from Reserve

Delete Jacob LeGuerrier, D Placed on Reserve

Jacksonville:

Delete Brody Crane, F Placed on IR 3 Day

Add Adrien Beraldo, D Activated from IR 3 Day

Add Jaden Condotta, D Activated from Reserve

Delete Liam Coughlin, F Placed on Reserve

Add Tyler Coffey, F Activated from Reserve

Delete Taos Jordan, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Delete Todd Skirving, F Placed on IR 3 Day

Add Powell Connor, D Activated from IR 3 Day

Delete Noah Kane, F Placed on Reserve

Add Spencer Kennedy, F Activated from Reserve

Delete Evan Dougherty, F Placed on Reserve

Kansas City:

Add Logan Terness, G Activated from IR 14 Day

Delete Jack LaFontaine, G Placed on Reserve

Add Kyle Pow, D Activated from Reserve

Delete Luke Loheit, F Placed on Reserve

Rapid City:

Add Arvils Bergmanis, D Activated from Reserve

Delete Jake Ratzlaff, D Placed on Reserve

Add Cameron Buhl, F Activated from IR 3 Day

Delete Carter Wilkie, F Recalled by Calgary Wranglers

Reading:

Add Jack Page, D Activated from Reserve

Delete Artyom Guryev, D Placed on Reserve

Tahoe:

Add Jordan Gustafson, F Activated from Reserve

Delete Trent Swick, F Placed on Reserve

Toledo:

Add Darby Llewellyn, F Activated from Reserve

Delete Jacques Bouquot, F Placed on Reserve

Add Jed Pietila, D Activated from Reserve

Delete Brendon Michaelian, D Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Joel Teasdale, F Signed ECHL SPC

Delete Joel Teasdale, F Placed on Reserve

Delete Vincent Duplessis, G Placed on IR 3 Day

Add Landon Fuller, D Activated from Reserve

Delete Sean Gulka, F Placed on Reserve

Tulsa:

Delete Dylan Fitze, F Placed on IR 3 Day

Add Zachary Brooks, F Activated from IR 3 Day

Add Kevin Gursoy, F Activated from Reserve

Delete Coulson Pitre, F Placed on Reserve

Add Jeffrey Faith, F Activated from Reserve

Delete Rob Mattison, G Released as EBUG

Delete Tanner Faith, D Placed on Reserve

Utah:

Delete Noah Ganske, D Placed on IR 3 Day

Delete Garrett Pyke, D Recalled by Colorado Eagles

Add JC Campagna, F Signed ECHL SPC

Wheeling:

Add Randy Hernandez, F Activated from IR 3 Day

Add Tanner Andrew, F Activated from Reserve

Delete Ryan Mahshie, F Placed on Reserve

Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve

Wichita:

Add Tyler Jette, D Activated from IR 14 Day

Delete T.J. Lloyd, D Placed on IR 14 Day

Worcester:

Add Brendan Dowler, D Activated from Reserve

Delete Cameron McDonald, D Placed on Reserve

Add Riley Piercey, F Activated from Reserve

Delete Tanner Schachle, F Placed on Reserve

