ECHL Transactions - November 22
Published on November 22, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, November 22, 2025:
Adirondack:
Delete Alexander Campbell, F Placed on IR 14 Day
Add Mathieu Boislard, D Activated from IR 14 Day
Add Daniel Ebrahim, F Activated from Reserve
Delete Tyson Fawcett, F Placed on Reserve
Allen:
Add Braidan Simmons-Fisher, D Activated from Reserve
Delete Colton Hargrove, F Placed on Reserve
Idaho:
Add Jason Horvath, D Activated from Reserve
Delete Aidan Hreschuk, D Recalled by Texas
Indy:
Add Holden Wale, D Activated from Reserve
Delete Jacob LeGuerrier, D Placed on Reserve
Jacksonville:
Delete Brody Crane, F Placed on IR 3 Day
Add Adrien Beraldo, D Activated from IR 3 Day
Add Jaden Condotta, D Activated from Reserve
Delete Liam Coughlin, F Placed on Reserve
Add Tyler Coffey, F Activated from Reserve
Delete Taos Jordan, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Delete Todd Skirving, F Placed on IR 3 Day
Add Powell Connor, D Activated from IR 3 Day
Delete Noah Kane, F Placed on Reserve
Add Spencer Kennedy, F Activated from Reserve
Delete Evan Dougherty, F Placed on Reserve
Kansas City:
Add Logan Terness, G Activated from IR 14 Day
Delete Jack LaFontaine, G Placed on Reserve
Add Kyle Pow, D Activated from Reserve
Delete Luke Loheit, F Placed on Reserve
Rapid City:
Add Arvils Bergmanis, D Activated from Reserve
Delete Jake Ratzlaff, D Placed on Reserve
Add Cameron Buhl, F Activated from IR 3 Day
Delete Carter Wilkie, F Recalled by Calgary Wranglers
Reading:
Add Jack Page, D Activated from Reserve
Delete Artyom Guryev, D Placed on Reserve
Tahoe:
Add Jordan Gustafson, F Activated from Reserve
Delete Trent Swick, F Placed on Reserve
Toledo:
Add Darby Llewellyn, F Activated from Reserve
Delete Jacques Bouquot, F Placed on Reserve
Add Jed Pietila, D Activated from Reserve
Delete Brendon Michaelian, D Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Joel Teasdale, F Signed ECHL SPC
Delete Joel Teasdale, F Placed on Reserve
Delete Vincent Duplessis, G Placed on IR 3 Day
Add Landon Fuller, D Activated from Reserve
Delete Sean Gulka, F Placed on Reserve
Tulsa:
Delete Dylan Fitze, F Placed on IR 3 Day
Add Zachary Brooks, F Activated from IR 3 Day
Add Kevin Gursoy, F Activated from Reserve
Delete Coulson Pitre, F Placed on Reserve
Add Jeffrey Faith, F Activated from Reserve
Delete Rob Mattison, G Released as EBUG
Delete Tanner Faith, D Placed on Reserve
Utah:
Delete Noah Ganske, D Placed on IR 3 Day
Delete Garrett Pyke, D Recalled by Colorado Eagles
Add JC Campagna, F Signed ECHL SPC
Wheeling:
Add Randy Hernandez, F Activated from IR 3 Day
Add Tanner Andrew, F Activated from Reserve
Delete Ryan Mahshie, F Placed on Reserve
Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve
Wichita:
Add Tyler Jette, D Activated from IR 14 Day
Delete T.J. Lloyd, D Placed on IR 14 Day
Worcester:
Add Brendan Dowler, D Activated from Reserve
Delete Cameron McDonald, D Placed on Reserve
Add Riley Piercey, F Activated from Reserve
Delete Tanner Schachle, F Placed on Reserve
