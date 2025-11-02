ECHL Transactions - November 1
Published on November 1, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, November 1, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Trois-Rivières:
Noah Massie, D
OTHER TRANSACTIONS:
Allen:
Delete Matt Register, D Placed on IR 3 Day
Add Danny Katic, F Assigned by Belleville
Delete Troy Murray, D Placed on Reserve
Add Braidan Simmons-Fisher, D Activated from IR 3 Day 10/31
Bloomington:
Add Kohei Sato, F Activated from Reserve
Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve
Cincinnati:
Add Remy Parker, F Activated from Reserve
Delete Elijah Vilio, D Placed on Reserve
Add Owen Cole, F Activated from Reserve
Delete Zack Trott, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Matt Murphy, D Activated from Reserve
Delete Ian Pierce, D Placed on Reserve
Add Zach Jordan, F Activated from Reserve
Delete Austin Magera, F Placed on Reserve
Greensboro:
Add Jordan Biro, F Activated from Reserve
Delete Demetrios Koumontzis, F Placed on Reserve
Idaho:
Add Jordan Steinmetz, F Activated from Reserve
Delete Kaleb Pearson, F Placed on Reserve
Add Jeffrey Baum, D Activated from IR 3 Day 10/31
Indy:
Add Holden Wale, D Activated from Reserve
Delete Christian Berger, D Placed on Reserve
Iowa:
Add Dante Giannuzzi, G Activated from IR 14 Day
Delete William Rousseau, G Placed on Reserve
Add Carter Allen, D Activated from Reserve
Delete Mike Koster, D Placed on Reserve
Add Ty Gibson, D Activated from Reserve
Kansas City:
Add Chase Brand, F Activated from Reserve
Delete Thomas Farrell, D Placed on Reserve
Add Luke LaMaster, D Activated from Reserve
Delete Will Gavin, F Placed on Reserve
Maine:
Add Ben Raymond, F Signed ECHL SPC
Add Zackary Jones, F Signed ECHL SPC
Add Ty Gallagher, D Assigned by Providence
Delete Ty Cheveldayoff, F Placed on IR 14 Day
Delete Jackson Stewart, F Placed on IR 14 Day
Delete Sebastian Vidmar, F Placed on IR 3 Day
Delete Shawn Element, F Placed on Reserve
Delete Ethan Pearson, G Placed on IR 14 Day
Norfolk:
Delete Brayden Nicholetts, F Placed on IR 3 Day
Add Andrei Bakanov, F Activated from Reserve
Add Matt Crasa, F Activated from IR 3 Day
Delete Kristof Papp, F Placed on Reserve
Reading:
Add Artyom Guryev, D Assigned from Lehigh Valley by Philadelphia
Delete Miles Gendron, D Placed on IR 3 Day
Add Austen Swankler, F Activated from Reserve
Delete Jeremy Michel, F Placed on Reserve
Delete Connor McMenamin, F Placed on IR 14 Day
Savannah:
Add Chris Lipe, D Activated from IR 3 Day
Delete Michael Suda, D Placed on Reserve
South Carolina:
Add Lynden Breen, F Activated from Reserve
Delete Mitchel Deelstra, F Placed on Reserve
Add DJ King, D Activated from Reserve
Delete Jalen Luypen, F Placed on Reserve
Toledo:
Add Darby Llewellyn, F Activated from Reserve
Delete Darian Pilon, F Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Wyatte Wylie, D Assigned by Laval
Delete Emmett Serensits, D Placed on IR 3 Day
Add Ryan O'Rourke, D Assigned by Laval
Add Morgan Adams-Moisan, F Activated from Reserve
Delete Tommy Cormier, F Placed on Reserve
Add Noah Massie, D Activated from IR 3 Day
Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve
Delete Andrew Coxhead, F Placed on Family/Bereavement Leave
Tulsa:
Add Jeffrey Faith, F Activated from Reserve
Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on Reserve
Wheeling:
Add Jacob Smith, G Activated from IR 14 Day
Delete Aidan Sutter, D Placed on Reserve
Add Cole Tymkin, F Activated from Reserve
Add Trevor LeDonne, D Activated from Reserve
Delete Craig Armstrong, F Placed on Reserve
Wichita:
Add Nico Somerville, D Activated from Reserve
Delete Tyrone Bronte, F Placed on Reserve
Add Tian Rask, F Activated from IR 3 Day
Delete T.J. Lloyd, D Placed on Reserve
ECHL Stories from November 1, 2025
- Walleye Score Three Short-Handed Goals in Home-Opener Win - Toledo Walleye
- Thunder Edged in Overtime on Saturday Night, 3-2 - Wichita Thunder
- Fuel Fall to Toledo After Crucial Second Period - Indy Fuel
- Savannah Drops Road Opener - Savannah Ghost Pirates
- Admirals Late Comeback Falls Short In Wheeling - Norfolk Admirals
- South Carolina Falls to Greenville, 4-0 - South Carolina Stingrays
- Fast Start Helps Oilers to Back-To-Back Wins over Mavericks - Tulsa Oilers
- Heartlanders Fall to Komets, 2-0 - Iowa Heartlanders
- Saturday Game Ends with 5-1 Railers Loss to Reading - Worcester Railers HC
- Thunder Down Mariners in Shootout 3-2 - Adirondack Thunder
- Komets Pick up Another Shutout Win on the Road - Fort Wayne Komets
- Mariners Extend Point Streak to Four in Shootout Loss - Maine Mariners
- Third Period Comeback Brings Gargoyles' First Win in Franchise History - Greensboro Gargoyles
- ECHL Transactions - November 1 - ECHL
- Mariners Bring Back Jones, Add Raymond - Maine Mariners
- 6'4" Defenseman Artem Guryev Assigned to Reading by Philadelphia - Reading Royals
- ECHL Announces Fine, Suspension - ECHL
- Game Day Preview: Military Night with the Americans - Allen Americans
- Blades Face Thunder to Start November - Florida Everblades
- Thunder Hold off Everblades for 2-1 Win - Florida Everblades
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.