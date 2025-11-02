ECHL Transactions - November 1
ECHL Transactions - November 1

Published on November 1, 2025 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Saturday, November 1, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Trois-Rivières:

Noah Massie, D

OTHER TRANSACTIONS:

Allen:

Delete Matt Register, D Placed on IR 3 Day

Add Danny Katic, F Assigned by Belleville

Delete Troy Murray, D Placed on Reserve

Add Braidan Simmons-Fisher, D Activated from IR 3 Day 10/31

Bloomington:

Add Kohei Sato, F Activated from Reserve

Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve

Cincinnati:

Add Remy Parker, F Activated from Reserve

Delete Elijah Vilio, D Placed on Reserve

Add Owen Cole, F Activated from Reserve

Delete Zack Trott, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Matt Murphy, D Activated from Reserve

Delete Ian Pierce, D Placed on Reserve

Add Zach Jordan, F Activated from Reserve

Delete Austin Magera, F Placed on Reserve

Greensboro:

Add Jordan Biro, F Activated from Reserve

Delete Demetrios Koumontzis, F Placed on Reserve

Idaho:

Add Jordan Steinmetz, F Activated from Reserve

Delete Kaleb Pearson, F Placed on Reserve

Add Jeffrey Baum, D Activated from IR 3 Day 10/31

Indy:

Add Holden Wale, D Activated from Reserve

Delete Christian Berger, D Placed on Reserve

Iowa:

Add Dante Giannuzzi, G Activated from IR 14 Day

Delete William Rousseau, G Placed on Reserve

Add Carter Allen, D Activated from Reserve

Delete Mike Koster, D Placed on Reserve

Add Ty Gibson, D Activated from Reserve

Kansas City:

Add Chase Brand, F Activated from Reserve

Delete Thomas Farrell, D Placed on Reserve

Add Luke LaMaster, D Activated from Reserve

Delete Will Gavin, F Placed on Reserve

Maine:

Add Ben Raymond, F Signed ECHL SPC

Add Zackary Jones, F Signed ECHL SPC

Add Ty Gallagher, D Assigned by Providence

Delete Ty Cheveldayoff, F Placed on IR 14 Day

Delete Jackson Stewart, F Placed on IR 14 Day

Delete Sebastian Vidmar, F Placed on IR 3 Day

Delete Shawn Element, F Placed on Reserve

Delete Ethan Pearson, G Placed on IR 14 Day

Norfolk:

Delete Brayden Nicholetts, F Placed on IR 3 Day

Add Andrei Bakanov, F Activated from Reserve

Add Matt Crasa, F Activated from IR 3 Day

Delete Kristof Papp, F Placed on Reserve

Reading:

Add Artyom Guryev, D Assigned from Lehigh Valley by Philadelphia

Delete Miles Gendron, D Placed on IR 3 Day

Add Austen Swankler, F Activated from Reserve

Delete Jeremy Michel, F Placed on Reserve

Delete Connor McMenamin, F Placed on IR 14 Day

Savannah:

Add Chris Lipe, D Activated from IR 3 Day

Delete Michael Suda, D Placed on Reserve

South Carolina:

Add Lynden Breen, F Activated from Reserve

Delete Mitchel Deelstra, F Placed on Reserve

Add DJ King, D Activated from Reserve

Delete Jalen Luypen, F Placed on Reserve

Toledo:

Add Darby Llewellyn, F Activated from Reserve

Delete Darian Pilon, F Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Wyatte Wylie, D Assigned by Laval

Delete Emmett Serensits, D Placed on IR 3 Day

Add Ryan O'Rourke, D Assigned by Laval

Add Morgan Adams-Moisan, F Activated from Reserve

Delete Tommy Cormier, F Placed on Reserve

Add Noah Massie, D Activated from IR 3 Day

Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve

Delete Andrew Coxhead, F Placed on Family/Bereavement Leave

Tulsa:

Add Jeffrey Faith, F Activated from Reserve

Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on Reserve

Wheeling:

Add Jacob Smith, G Activated from IR 14 Day

Delete Aidan Sutter, D Placed on Reserve

Add Cole Tymkin, F Activated from Reserve

Add Trevor LeDonne, D Activated from Reserve

Delete Craig Armstrong, F Placed on Reserve

Wichita:

Add Nico Somerville, D Activated from Reserve

Delete Tyrone Bronte, F Placed on Reserve

Add Tian Rask, F Activated from IR 3 Day

Delete T.J. Lloyd, D Placed on Reserve

