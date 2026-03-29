ECHL Transactions - March 28
Published on March 28, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Saturday, March 28, 2026:

TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):

Norfolk:

Valtteri Piironen, D

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Utah:

Mike Gelatt, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete Alexander Campbell, F Placed on IR 3 Day

Add Ryan Helliwell, D Activated from IR 3 Day

Add Dovar Tinling, F Activated from Reserve

Delete Daniel Amesbury, F Placed on Reserve

Add Tanner Edwards, F Activated from Reserve

Delete Brian Carrabes, F Placed on Reserve

Allen:

Delete Sam Sedley, D Loaned to Belleville

Atlanta:

Add Zach Yoder, D Activated from IR 14 Day

Add Ryan Nolan, F Activated from IR 14 Day

Add Nolan Orzeck, D Activated from Reserve

Delete Ryan Conroy, D Placed on Reserve

Delete Isak Walther, F Placed on IR 3 Day

Delete Dylan Carabia, D Placed on IR 14 Day

Delete Brett Bulmer, F Transferred to IR 14 Day

Bloomington:

Add Parker Gavlas, D Activated from Reserve

Delete Cullen Ferguson, D Placed on Reserve

Florida:

Add Jesse Lansdell, F Activated from Reserve

Delete Oliver Cooper, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Reid Pabich, F Activated from Reserve

Delete Caden Brown, F Placed on Reserve

Add Josh Atkinson, D Activated from Reserve

Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on Reserve

Idaho:

Add Adam Ingram, F Activated from Reserve

Delete Grant Silianoff, F Placed on Reserve

Iowa:

Delete Noah Massie, D Placed on IR 3 Day

Add Jack Robilotti, D Activated from IR 14 Day

Delete Elliott McDermott, D Placed on Reserve

Add Matt Koethe, F Activated from Reserve

Delete Dylan Massie, F Placed on Reserve

Delete Max Patterson, F Transferred to IR 14 Day

Jacksonville:

Delete Holden Wale, D Placed on IR 3 Day

Add Aidan Fulp, D Assigned by Rochester

Delete Jack Babbage, D Placed on Reserve

Add Cameron Rowe, G Activated from Reserve

Delete Michael Bullion, G Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Tyriq Outen, G Activated from Reserve

Delete Jonathan Lemieux, G Placed on Reserve

Add Orlando Mainolfi, D Activated from Reserve

Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve

Add Colson Gengenbach, F Activated from Reserve

Delete Quinn Preston, F Placed on Reserve

Kansas City:

Add Jack LaFontaine, G Activated from Reserve

Delete Dylan Wells, G Placed on Reserve

Add James Marooney, D Activated from Reserve

Delete Drake Burgin, D Loaned to Coachella Valley

Maine:

Add Zachary Massicotte, D Activated from IR 14 Day

Delete Liam Gorman, F Placed on Reserve

Norfolk:

Add Michael Citara, F Activated from Reserve

Add William Magnuson, D Activated from Reserve

Delete Jaydon Dureau, F Recalled by Manitoba

Rapid City:

Add Jake Ratzlaff, D Activated from Reserve

Delete Xavier Bernard, D Recalled by Calgary Wranglers

Reading:

Add Ian Shane, G Activated from Reserve

Delete Keith Petruzzelli, G Placed on Reserve

Savannah:

Add Kirill Gerasimyuk, G Assigned from Charlotte by Florida Panthers

Delete Noah Giesbrecht, G Placed on Reserve

Delete Evan Cormier, G Placed on IR 14 Day

Tahoe:

Delete Mike Van Unen, D Placed on IR 3 Day

Add Connor Marritt, F Activated from IR 3 Day

Delete Casey Bailey, F Placed on Reserve

Toledo:

Add Jack Duff, D Activated from Reserve

Delete Brendon Michaelian, D Placed on Reserve

Add Nolan Hutcheson, F Activated from Reserve

Delete Brandon Kruse, F Placed on Reserve

Trois-Rivieres:

Add Jeremy Michaud, D Activated from Reserve

Delete Jacob Paquette, D Placed on IR 14 Day

Delete Israel Mianscum, F Placed on IR 14 Day

Utah:

Add Marek Hejduk, F Signed ECHL SPC

Wheeling:

Add Randy Hernandez, F Activated from Reserve

Delete Mike Posma, F Placed on Reserve

Wichita:

Delete Nick DeGrazia, F Placed on Reserve

Add Nick DeGrazia, F Signed ECHL SPC

Delete Michal Stinil, F Placed on IR 3 Day

Worcester:

Add Ross Mitton, F Activated from Reserve

Delete Jordan Kaplan, Placed on Reserve

