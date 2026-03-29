ECHL Transactions - March 28
Published on March 28, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, March 28, 2026:
TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):
Norfolk:
Valtteri Piironen, D
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Utah:
Mike Gelatt, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete Alexander Campbell, F Placed on IR 3 Day
Add Ryan Helliwell, D Activated from IR 3 Day
Add Dovar Tinling, F Activated from Reserve
Delete Daniel Amesbury, F Placed on Reserve
Add Tanner Edwards, F Activated from Reserve
Delete Brian Carrabes, F Placed on Reserve
Allen:
Delete Sam Sedley, D Loaned to Belleville
Atlanta:
Add Zach Yoder, D Activated from IR 14 Day
Add Ryan Nolan, F Activated from IR 14 Day
Add Nolan Orzeck, D Activated from Reserve
Delete Ryan Conroy, D Placed on Reserve
Delete Isak Walther, F Placed on IR 3 Day
Delete Dylan Carabia, D Placed on IR 14 Day
Delete Brett Bulmer, F Transferred to IR 14 Day
Bloomington:
Add Parker Gavlas, D Activated from Reserve
Delete Cullen Ferguson, D Placed on Reserve
Florida:
Add Jesse Lansdell, F Activated from Reserve
Delete Oliver Cooper, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Reid Pabich, F Activated from Reserve
Delete Caden Brown, F Placed on Reserve
Add Josh Atkinson, D Activated from Reserve
Delete Nick Deakin-Poot, F Placed on Reserve
Idaho:
Add Adam Ingram, F Activated from Reserve
Delete Grant Silianoff, F Placed on Reserve
Iowa:
Delete Noah Massie, D Placed on IR 3 Day
Add Jack Robilotti, D Activated from IR 14 Day
Delete Elliott McDermott, D Placed on Reserve
Add Matt Koethe, F Activated from Reserve
Delete Dylan Massie, F Placed on Reserve
Delete Max Patterson, F Transferred to IR 14 Day
Jacksonville:
Delete Holden Wale, D Placed on IR 3 Day
Add Aidan Fulp, D Assigned by Rochester
Delete Jack Babbage, D Placed on Reserve
Add Cameron Rowe, G Activated from Reserve
Delete Michael Bullion, G Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Tyriq Outen, G Activated from Reserve
Delete Jonathan Lemieux, G Placed on Reserve
Add Orlando Mainolfi, D Activated from Reserve
Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve
Add Colson Gengenbach, F Activated from Reserve
Delete Quinn Preston, F Placed on Reserve
Kansas City:
Add Jack LaFontaine, G Activated from Reserve
Delete Dylan Wells, G Placed on Reserve
Add James Marooney, D Activated from Reserve
Delete Drake Burgin, D Loaned to Coachella Valley
Maine:
Add Zachary Massicotte, D Activated from IR 14 Day
Delete Liam Gorman, F Placed on Reserve
Norfolk:
Add Michael Citara, F Activated from Reserve
Add William Magnuson, D Activated from Reserve
Delete Jaydon Dureau, F Recalled by Manitoba
Rapid City:
Add Jake Ratzlaff, D Activated from Reserve
Delete Xavier Bernard, D Recalled by Calgary Wranglers
Reading:
Add Ian Shane, G Activated from Reserve
Delete Keith Petruzzelli, G Placed on Reserve
Savannah:
Add Kirill Gerasimyuk, G Assigned from Charlotte by Florida Panthers
Delete Noah Giesbrecht, G Placed on Reserve
Delete Evan Cormier, G Placed on IR 14 Day
Tahoe:
Delete Mike Van Unen, D Placed on IR 3 Day
Add Connor Marritt, F Activated from IR 3 Day
Delete Casey Bailey, F Placed on Reserve
Toledo:
Add Jack Duff, D Activated from Reserve
Delete Brendon Michaelian, D Placed on Reserve
Add Nolan Hutcheson, F Activated from Reserve
Delete Brandon Kruse, F Placed on Reserve
Trois-Rivieres:
Add Jeremy Michaud, D Activated from Reserve
Delete Jacob Paquette, D Placed on IR 14 Day
Delete Israel Mianscum, F Placed on IR 14 Day
Utah:
Add Marek Hejduk, F Signed ECHL SPC
Wheeling:
Add Randy Hernandez, F Activated from Reserve
Delete Mike Posma, F Placed on Reserve
Wichita:
Delete Nick DeGrazia, F Placed on Reserve
Add Nick DeGrazia, F Signed ECHL SPC
Delete Michal Stinil, F Placed on IR 3 Day
Worcester:
Add Ross Mitton, F Activated from Reserve
Delete Jordan Kaplan, Placed on Reserve
ECHL Stories from March 28, 2026
