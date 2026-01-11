ECHL Transactions - January 10
Published on January 10, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, January 10, 2026:
WAIVER CLAIMS:
Bloomington:
Derek Gentile, F (from Atlanta)
Utah:
Mathieu Boislard, D (from Adirondack)
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add T.J. Friedmann, F Activated from Reserve
Delete Kishaun Gervais, F Placed on Reserve
Add Tanner Edwards, F Activated from Reserve
Delete Daniel Amesbury, F Placed on Reserve
Bloomington:
Add Seung Jae Lee, D Activated from IR 14 Day
Add Dryden McKay, G Returned From Loan by Rockford
Delete Sullivan Mack, F Recalled by Hartford
Cincinnati:
Add Cole Fraser, D Activated from Reserve
Delete Aaron Bohlinger, D Placed on Reserve
Add Austin Saint, F Activated from Reserve
Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve
Florida:
Add Logan Lambdin, F Activated from Reserve
Delete Kyle Betts, F Placed on Reserve
Greensboro:
Add Billy Roche, D Activated from Family/Bereavement Leave
Delete Patrick Newell, F Placed on IR 3 Day
Greenville:
Add Lord-Anthony Grissom, D Activated from Reserve
Delete Pierce Charleson, G Placed on Reserve
Idaho:
Add Kaleb Pearson, F Activated from Reserve
Delete Francesco Arcuri, F Placed on Reserve
Indy:
Delete Tyler Kobryn, F Placed on IR 3 Day
Delete T.J. Walsh, F Placed on Reserve
Add Cam Gray, G Signed ECHL SPC
Delete Mitchell Weeks, G Recalled by Rockford
Iowa:
Delete Keanan Stewart, F Placed on IR 3 Day
Add Alexander Stensson, D Activated from IR 14 Day
Delete Lucas Helland, F Placed on Reserve
Delete Matt Koethe, F Transferred to IR 14 Day
Jacksonville:
Delete Chris Grando, F Placed on IR 3 Day
Delete Adrien Beraldo, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Hunter Strand, F Activated from Reserve
Add Davis Pennington, D Activated from IR 3 Day
Delete Orlando Mainolfi, D Placed on Reserve
Add Quinn Preston, F Activated from Reserve
Maine:
Add Zach Jordan, F Activated from Reserve
Delete Alex DiPaolo, F Placed on Reserve
Norfolk:
Add Marko Reifenberger, F Activated from Reserve
Delete German Yavash, F Placed on Reserve
Orlando:
Add Jake Hamilton, D Activated from IR 3 Day
Delete Tyler Drevitch, F Placed on Reserve
Rapid City:
Add Doug Scott, D Activated from Reserve
Delete Kaleb Tiessen, D Placed on Reserve
Reading:
Delete Nick Capone, F Placed on IR 3 Day
Delete Victor Hadfield, D Placed on IR 14 Day
Delete Keith Petruzzelli, G Placed on Reserve
Add Ian Shane, G Activated from Reserve
Delete Cameron Cook, F Placed on Reserve
Add Andrew Kurapov, F Signed ECHL SPC
Add Zach Bannister, F Signed ECHL SPC
South Carolina:
Delete Charlie Combs, F Placed on IR 3 Day
Add Ryan Hunter, F Signed ECHL SPC
Add Jordan Klimek, D Activated from IR 14 Day
Add Aaron Chiarot, D Activated from IR 3 Day
Delete Connor Mayer, D Placed on Reserve
Delete Ryan Hofer, F Placed on Reserve
Add Lynden Breen, F Activated from Reserve
Add Nolan Krenzen, D Activated from Reserve
Tahoe:
Add Samuel Mayer, D Assigned by Henderson
Delete Craig McCabe, F Placed on Reserve
Add Linden Alger, D Activated from Reserve
Delete Jordan Gustafson, F Placed on Reserve
Add Jacob Mucitelli, G Signed ECHL SPC
Delete Olivier LeBlanc, D Placed on IR 3 Day
Delete Justis Gyori, G Released as EBUG
Toledo:
Add Brendon Michaelian, D Activated from Reserve
Delete Tanner Palocsik, D Placed on Reserve
Add Matt Jurusik, G Activated from Reserve
Delete Carter Gylander, G Placed on Reserve
Tulsa:
Add Justin Michaelian, F Activated from Reserve
Delete Tanner Faith, D Placed on Reserve
Utah:
Delete Saige Weinstein, D Recalled to Colorado Eagles by Colorado Avalanche
Worcester:
Add Tanner Schachle, F Activated from IR 3 Day
Delete Riley Ginnell, F Placed on Reserve
