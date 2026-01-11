ECHL Transactions - January 10
ECHL Transactions - January 10

Published on January 10, 2026


Following are the ECHL transactions for Saturday, January 10, 2026:

WAIVER CLAIMS:

Bloomington:

Derek Gentile, F (from Atlanta)

Utah:

Mathieu Boislard, D (from Adirondack)

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add T.J. Friedmann, F Activated from Reserve

Delete Kishaun Gervais, F Placed on Reserve

Add Tanner Edwards, F Activated from Reserve

Delete Daniel Amesbury, F Placed on Reserve

Bloomington:

Add Seung Jae Lee, D Activated from IR 14 Day

Add Dryden McKay, G Returned From Loan by Rockford

Delete Sullivan Mack, F Recalled by Hartford

Cincinnati:

Add Cole Fraser, D Activated from Reserve

Delete Aaron Bohlinger, D Placed on Reserve

Add Austin Saint, F Activated from Reserve

Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve

Florida:

Add Logan Lambdin, F Activated from Reserve

Delete Kyle Betts, F Placed on Reserve

Greensboro:

Add Billy Roche, D Activated from Family/Bereavement Leave

Delete Patrick Newell, F Placed on IR 3 Day

Greenville:

Add Lord-Anthony Grissom, D Activated from Reserve

Delete Pierce Charleson, G Placed on Reserve

Idaho:

Add Kaleb Pearson, F Activated from Reserve

Delete Francesco Arcuri, F Placed on Reserve

Indy:

Delete Tyler Kobryn, F Placed on IR 3 Day

Delete T.J. Walsh, F Placed on Reserve

Add Cam Gray, G Signed ECHL SPC

Delete Mitchell Weeks, G Recalled by Rockford

Iowa:

Delete Keanan Stewart, F Placed on IR 3 Day

Add Alexander Stensson, D Activated from IR 14 Day

Delete Lucas Helland, F Placed on Reserve

Delete Matt Koethe, F Transferred to IR 14 Day

Jacksonville:

Delete Chris Grando, F Placed on IR 3 Day

Delete Adrien Beraldo, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Hunter Strand, F Activated from Reserve

Add Davis Pennington, D Activated from IR 3 Day

Delete Orlando Mainolfi, D Placed on Reserve

Add Quinn Preston, F Activated from Reserve

Maine:

Add Zach Jordan, F Activated from Reserve

Delete Alex DiPaolo, F Placed on Reserve

Norfolk:

Add Marko Reifenberger, F Activated from Reserve

Delete German Yavash, F Placed on Reserve

Orlando:

Add Jake Hamilton, D Activated from IR 3 Day

Delete Tyler Drevitch, F Placed on Reserve

Rapid City:

Add Doug Scott, D Activated from Reserve

Delete Kaleb Tiessen, D Placed on Reserve

Reading:

Delete Nick Capone, F Placed on IR 3 Day

Delete Victor Hadfield, D Placed on IR 14 Day

Delete Keith Petruzzelli, G Placed on Reserve

Add Ian Shane, G Activated from Reserve

Delete Cameron Cook, F Placed on Reserve

Add Andrew Kurapov, F Signed ECHL SPC

Add Zach Bannister, F Signed ECHL SPC

South Carolina:

Delete Charlie Combs, F Placed on IR 3 Day

Add Ryan Hunter, F Signed ECHL SPC

Add Jordan Klimek, D Activated from IR 14 Day

Add Aaron Chiarot, D Activated from IR 3 Day

Delete Connor Mayer, D Placed on Reserve

Delete Ryan Hofer, F Placed on Reserve

Add Lynden Breen, F Activated from Reserve

Add Nolan Krenzen, D Activated from Reserve

Tahoe:

Add Samuel Mayer, D Assigned by Henderson

Delete Craig McCabe, F Placed on Reserve

Add Linden Alger, D Activated from Reserve

Delete Jordan Gustafson, F Placed on Reserve

Add Jacob Mucitelli, G Signed ECHL SPC

Delete Olivier LeBlanc, D Placed on IR 3 Day

Delete Justis Gyori, G Released as EBUG

Toledo:

Add Brendon Michaelian, D Activated from Reserve

Delete Tanner Palocsik, D Placed on Reserve

Add Matt Jurusik, G Activated from Reserve

Delete Carter Gylander, G Placed on Reserve

Tulsa:

Add Justin Michaelian, F Activated from Reserve

Delete Tanner Faith, D Placed on Reserve

Utah:

Delete Saige Weinstein, D Recalled to Colorado Eagles by Colorado Avalanche

Worcester:

Add Tanner Schachle, F Activated from IR 3 Day

Delete Riley Ginnell, F Placed on Reserve

