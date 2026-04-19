ECHL Transactions - April 18

Published on April 18, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Saturday, April 18, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents as per ECHL Playing Rule 75(f)):

Atlanta:

Ethan Scardina, F

Zach Yoder, D

Ryan Francis, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete Ryan Helliwell, D Placed on IR 3 Day

Add Brian Carrabes, F Activated from IR 3 Day

Delete Matt Salhany, F Placed on Reserve

Add Grant Loven, F Activated from Reserve

Delete Justin Taylor, F Placed on Reserve

Add Henry Welsch, G Activated from Reserve

Delete Jeremy Brodeur, G Placed on Reserve

Atlanta:

Add Mike McNamee, F Activated from IR 3 Day

Delete Evan Orr, D Placed on Reserve

Delete Ryan Nolan, F Placed on Reserve

Add Josh Davies, F Assigned by Milwaukee

Add Zach Yoder, D Activated from Reserve

Add Ryan Francis, F Activated from Reserve

Add Austin Roest, F Assigned from Milwaukee by Nashville

Bloomington:

Add Eddie Matsushima, F Activated from IR 14 Day

Delete Ilya Tsulygin, F Placed on IR 3 Day

Delete Kylor Wall, D Transferred to IR 14 Day

Cincinnati:

Delete Liam Kidney, F Placed on IR 14 Day

Add Spencer Cox, D Activated from IR 14 Day

Delete Kurtis Henry, D Placed on Reserve

Delete Adam Kydd, F Placed on IR 3 Day

Add Jaxson Murray, F Activated from Reserve

Delete Jake Johnson, D Placed on Reserve

Add Rhett Parsons, D Activated from Reserve

Add Justin Portillo, F Activated from IR 3 Day

Florida:

Delete Riese Zmolek, D Placed on IR 3 Day

Delete Oliver Cooper, F Placed on Reserve

Add Riley Bodnarchuk, D Activated from Reserve

FAdd Ben Brar, F Activated from Reserve

Delete Carson Gicewicz, F Placed on Reserve

Add Kyle Neuber, F Activated from IR 3 Day

Greenville:

Delete Caiden Gault, F Placed on IR 3 Day

Add Tristan De Jong, D Activated from IR 14 Day

Delete Cole Fraser, D Placed on Reserve

Indy:

Add Owen Robinson, F Activated from Reserve

Delete Alex DiPaolo, F Placed on Reserve

Jacksonville:

Add Jack Babbage, D Activated from Reserve

Delete Jacques Bouquot, F Placed on Reserve

Add Simon Labelle, F Activated from Reserve

Delete Tyler Kopff, F Placed on Reserve

Kansas City:

Delete Lucas Sowder, F Placed on IR 3 Day

Add Luke LaMaster, D Activated from IR 3 Day

Add Chase Brand, F Activated from Reserve

Delete Marcus Crawford, D Placed on Reserve

Add Liam Gorman, F Activated from Reserve

Delete David Cotton, F Placed on Reserve

Delete Rob Mattison, G Released as EBUG

Add Jack LaFontaine, G Assigned by Coachella Valley

Maine:

Add Tynan Ewart, D Activated from IR 3 Day

Add Jackson Stewart, F Activated from IR 14 Day

Delete Jacob Perreault, F Placed on Reserve

Delete Sebastian Vidmar, F Placed on Reserve 4/17

Add Luke Cavallin, G Activated from Reserve 4/17

Orlando:

Add Carter Allen, D Activated from Reserve

Add Tyler Kobryn, F Activated from Reserve

Delete Dyllan Gill, D Recalled to Syracuse by Tampa Bay

Delete Milo Roelens, F Recalled to Syracuse by Tampa Bay

Reading:

Add Ryan Orgel, D Signed ECHL SPC

Delete Vincent Sevigny, D Placed on IR 3 Day

Delete Miles Gendron, D Placed on Reserve

Delete Carson Golder, F Transferred to IR 14 Day

South Carolina:

Add Ty Taylor, G Activated from Reserve

Delete Seth Eisele, G Placed on Reserve

Tahoe:

Add Mike Van Unen, D Activated from IR 14 Day

Delete Samuel Mayer, D Placed on Reserve

Trois-Rivieres:

Add Sean Gulka, F Activated from Reserve

Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve

Tulsa:

Add Dakota Seaman, F Activated from IR 14 Day

Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on Reserve

Add Jake Sibell, G Activated from Reserve

Delete Vyacheslav Buteyets, G Recalled to Anaheim

Add Easton Armstrong, F Activated from Reserve

Delete Ryan Lautenbach, F Placed on Reserve

Wheeling:

Add Gino Texter, G Added as EBUG

Delete Tommy Budnick, D Recalled by Wilkes-Barre/Scranton

Add Tommy Budnick, D Activated from IR 14 Day

Delete Taylor Gauthier, G Recalled to Pittsburgh

Worcester:

Add Lincoln Hatten, F Activated from Reserve

Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve

