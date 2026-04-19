ECHL Transactions - April 18
Published on April 18, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, April 18, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents as per ECHL Playing Rule 75(f)):
Atlanta:
Ethan Scardina, F
Zach Yoder, D
Ryan Francis, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete Ryan Helliwell, D Placed on IR 3 Day
Add Brian Carrabes, F Activated from IR 3 Day
Delete Matt Salhany, F Placed on Reserve
Add Grant Loven, F Activated from Reserve
Delete Justin Taylor, F Placed on Reserve
Add Henry Welsch, G Activated from Reserve
Delete Jeremy Brodeur, G Placed on Reserve
Atlanta:
Add Mike McNamee, F Activated from IR 3 Day
Delete Evan Orr, D Placed on Reserve
Delete Ryan Nolan, F Placed on Reserve
Add Josh Davies, F Assigned by Milwaukee
Add Zach Yoder, D Activated from Reserve
Add Ryan Francis, F Activated from Reserve
Add Austin Roest, F Assigned from Milwaukee by Nashville
Bloomington:
Add Eddie Matsushima, F Activated from IR 14 Day
Delete Ilya Tsulygin, F Placed on IR 3 Day
Delete Kylor Wall, D Transferred to IR 14 Day
Cincinnati:
Delete Liam Kidney, F Placed on IR 14 Day
Add Spencer Cox, D Activated from IR 14 Day
Delete Kurtis Henry, D Placed on Reserve
Delete Adam Kydd, F Placed on IR 3 Day
Add Jaxson Murray, F Activated from Reserve
Delete Jake Johnson, D Placed on Reserve
Add Rhett Parsons, D Activated from Reserve
Add Justin Portillo, F Activated from IR 3 Day
Florida:
Delete Riese Zmolek, D Placed on IR 3 Day
Delete Oliver Cooper, F Placed on Reserve
Add Riley Bodnarchuk, D Activated from Reserve
FAdd Ben Brar, F Activated from Reserve
Delete Carson Gicewicz, F Placed on Reserve
Add Kyle Neuber, F Activated from IR 3 Day
Greenville:
Delete Caiden Gault, F Placed on IR 3 Day
Add Tristan De Jong, D Activated from IR 14 Day
Delete Cole Fraser, D Placed on Reserve
Indy:
Add Owen Robinson, F Activated from Reserve
Delete Alex DiPaolo, F Placed on Reserve
Jacksonville:
Add Jack Babbage, D Activated from Reserve
Delete Jacques Bouquot, F Placed on Reserve
Add Simon Labelle, F Activated from Reserve
Delete Tyler Kopff, F Placed on Reserve
Kansas City:
Delete Lucas Sowder, F Placed on IR 3 Day
Add Luke LaMaster, D Activated from IR 3 Day
Add Chase Brand, F Activated from Reserve
Delete Marcus Crawford, D Placed on Reserve
Add Liam Gorman, F Activated from Reserve
Delete David Cotton, F Placed on Reserve
Delete Rob Mattison, G Released as EBUG
Add Jack LaFontaine, G Assigned by Coachella Valley
Maine:
Add Tynan Ewart, D Activated from IR 3 Day
Add Jackson Stewart, F Activated from IR 14 Day
Delete Jacob Perreault, F Placed on Reserve
Delete Sebastian Vidmar, F Placed on Reserve 4/17
Add Luke Cavallin, G Activated from Reserve 4/17
Orlando:
Add Carter Allen, D Activated from Reserve
Add Tyler Kobryn, F Activated from Reserve
Delete Dyllan Gill, D Recalled to Syracuse by Tampa Bay
Delete Milo Roelens, F Recalled to Syracuse by Tampa Bay
Reading:
Add Ryan Orgel, D Signed ECHL SPC
Delete Vincent Sevigny, D Placed on IR 3 Day
Delete Miles Gendron, D Placed on Reserve
Delete Carson Golder, F Transferred to IR 14 Day
South Carolina:
Add Ty Taylor, G Activated from Reserve
Delete Seth Eisele, G Placed on Reserve
Tahoe:
Add Mike Van Unen, D Activated from IR 14 Day
Delete Samuel Mayer, D Placed on Reserve
Trois-Rivieres:
Add Sean Gulka, F Activated from Reserve
Delete Landon Fuller, D Placed on Reserve
Tulsa:
Add Dakota Seaman, F Activated from IR 14 Day
Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on Reserve
Add Jake Sibell, G Activated from Reserve
Delete Vyacheslav Buteyets, G Recalled to Anaheim
Add Easton Armstrong, F Activated from Reserve
Delete Ryan Lautenbach, F Placed on Reserve
Wheeling:
Add Gino Texter, G Added as EBUG
Delete Tommy Budnick, D Recalled by Wilkes-Barre/Scranton
Add Tommy Budnick, D Activated from IR 14 Day
Delete Taylor Gauthier, G Recalled to Pittsburgh
Worcester:
Add Lincoln Hatten, F Activated from Reserve
Delete Jordan Kaplan, F Placed on Reserve
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.