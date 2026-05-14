Adirondack Thunder Announce 2026-27 Schedule
Published on May 14, 2026 under ECHL (ECHL)
GLENS FALLS - The Adirondack Thunder, proud ECHL affiliate of the New Jersey Devils and Utica Comets, have announced their schedule for the 2026-27 season. The 72-game campaign features out-of-division road trips to face New Mexico and Bloomington, while the Thunder will host Indy and Kalamazoo, along with expansion teams New Mexico and Trenton for the first time.

*Schedule is subject to change*

*All times Eastern Standard Time*

OCTOBER (4)

- Saturday, October 17 vs. Trenton - 7:00 p.m.

- Saturday, October 24 @ Trenton - 6:00 p.m.

- Friday, October 30 vs. Worcester - 7:00 p.m.

- Saturday, October 31 @ Trenton - 6:00 p.m.

NOVEMBER (13)

- Tuesday, November 3 @ Worcester - 10:05 a.m.

- Friday, November 6 @ Trois-Rivières - 7:00 p.m.

- Saturday, November 7 @ Trois-Rivières - 3:00 p.m.

- Friday, November 13 vs. Norfolk - 7:00 p.m.

- Saturday, November 14 vs. Norfolk - 7:00 p.m.

- Sunday, November15 vs. Norfolk - 3:00 p.m.

- Tuesday, November 17 @ Reading - 10:30 a.m.

- Friday, November 20 @ Trois-Rivières - 7:00 p.m.

- Saturday, November 21 @ Trois-Rivières 3:00 p.m.

- Wednesday, November 25 vs. Trois-Rivières - 7:00 p.m.

- Friday, November 27 vs. Maine - 7:00 p.m.

- Saturday, November 28 vs. Maine - 7:00 p.m.

- Sunday, November 29 vs. Maine - 3:00 p.m.

DECEMBER (12)

- Friday, December 4 vs. Reading - 7:00 p.m.

- Saturday, December 5 vs. Reading - 7:00 p.m.

- Sunday, December 6 vs. Maine - 3:00 p.m.

- Wednesday, December 9 @ New Mexico - 9:00 p.m.

- Friday, December 10 @ New Mexico - 9:00 p.m.

- Saturday, December 11 @ New Mexico - 9:00 p.m.

- Friday, December 18 @ Worcester - 7:05 p.m.

- Sunday, December 20 vs. Trenton - 3:00 p.m.

- Saturday, December 26 vs. Maine 7:00 p.m.

- Sunday, December 27 @ Maine - 3:00 p.m.

- Tuesday, December 29 @ Worcester - 5:05 p.m.

- Thursday, December 31 vs. Greensboro - 3:00 p.m.

JANUARY (14)

- Saturday, January 2 vs. Greensboro - 7:00 p.m.

- Sunday, January 3 vs. Greensboro - 3:00 p.m.

- Friday, January 8 @ Trois-Rivières - 7:00 p.m.

- Saturday, January 9 vs. Trois-Rivières - 7:00 p.m.

- Sunday, January 10 vs. Trois-Rivières - 3:00 p.m.

- Friday, January 15 @ Trenton - 7:00 p.m.

- Saturday, January 16 @ Worcester - 6:05 p.m.

- Sunday, January 17 @ Worcester - 3:05 p.m.

- Friday, January 22 @ Greensboro - 7:00 p.m.

- Saturday, January 23 @ Greensboro - 7:00 p.m.

- Sunday, January 24 @ Greensboro - 3:00 p.m.

- Friday, January 29 vs. Reading - 7:00 p.m.

- Saturday, January 30 vs. Reading - 7:00 p.m.

- Sunday, January 31 vs. Reading - 3:00 p.m.

FEBRUARY (12)

- Wednesday, February 3 @ Trois-Rivières - 7:00 p.m.

- Friday, February 5 vs. Worcester - 7:00 p.m.

- Saturday, February 6 @ Maine - 6:00 p.m.

- Tuesday, February 9 @ Reading - 10:30 a.m.

- Friday, February 12 @ Norfolk - 7:05 p.m.

- Saturday, February 13 @ Norfolk - 7:05 p.m.

- Friday, February 19 vs. Indy - 7:00 p.m.

- Saturday, February 20 vs. Indy - 7:00 p.m.

- Sunday, February 21 vs. Reading - 3:00 p.m.

- Friday, February 26 @ Maine - 6:00 p.m.

- Saturday, February 27 vs. Kalamazoo - 7:00 p.m.

- Sunday, February 28 vs. Kalamazoo - 3:00 p.m.

MARCH (11)

- Friday, March 5 @ Bloomington - 8:00 p.m.

- Saturday, March 6 @ Bloomington - 8:00 p.m.

- Wednesday, March 10 @ Trois-Rivières - 7:00 p.m.

- Friday, March 12 vs. Trois-Rivières - 7:00 p.m.

- Saturday, March 13 vs. Trois-Rivières - 7:00 p.m.

- Sunday, March 14 vs. Trenton - 3:00 p.m.

- Friday, March 19 vs. Trenton - 7:00 p.m.

- Saturday, March 20 @ Maine - 6:00 p.m.

- Friday, March 26 @ Reading - 7:00 p.m.

- Saturday, March 27 @ Reading - 7:00 p.m.

- Wednesday, March 31 vs. New Mexico - 7:00 p.m.

APRIL (6)

- Friday, April 2 vs. New Mexico - 7:00 p.m.

- Saturday, April 3 vs. New Mexico - 7:00 p.m.

- Sunday, April 4 vs. Maine - 3:00 p.m.

- Friday, April 9 @ Worcester - 7:05 p.m.

- Saturday, April 10 @ Maine - 6:00 p.m.

- Sunday, April 11 vs. Maine - 3:00 p.m.

Single-game tickets will go on sale at a later date.

Season tickets for the 2026-27 season are on sale now! For more information, call the front office at 518-480-3355 or visit www.echlthunder.com/tickets. For all the latest Adirondack Thunder news, follow the team on all social media (ECHLThunder).

