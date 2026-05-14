Ghost Pirates Announce 2026-27 Regular Season Schedule
Published on May 14, 2026 under ECHL (ECHL)
SAVANNAH, Ga. - The Savannah Ghost Pirates, proud ECHL affiliate of the Florida Panthers, along with the ECHL, announced today the club's regular season schedule for the 2026-27 season.

The 72-game slate begins on Friday, Oct. 16, when the Norfolk Admirals visit Enmarket Arena for Opening Night. Savannah's schedule features 36 home games, including 30 contests played on weekends.

The 2026-27 campaign marks the fifth season in franchise history for the Ghost Pirates.

2026-27 Regular Season Schedule

Friday, Oct. 16 - vs. Norfolk | 7:00 p.m.

Saturday, Oct. 17 - vs. Jacksonville | 7:00 p.m.

Friday, Oct. 23 - vs. South Carolina | 7:00 p.m.

Saturday, Oct. 24 - vs. Jacksonville | 7:00 p.m.

Friday, Oct. 30 - at South Carolina | 7:05 p.m.

Sunday, Nov. 1 - vs. Greenville | 3:00 p.m.

Tuesday, Nov. 3 - at Jacksonville | 10:30 a.m.

Thursday, Nov. 5 - vs. Atlanta | 10:30 a.m.

Friday, Nov. 6 - vs. Greenville | 7:00 p.m.

Sunday, Nov. 8 - vs. Orlando | 3:00 p.m.

Thursday, Nov. 12 - vs. Trois-Rivières | 7:00 p.m.

Friday, Nov. 13 - at Orlando | 7:00 p.m.

Saturday, Nov. 14 - at Jacksonville | 7:00 p.m.

Friday, Nov. 20 - at Florida | 7:30 p.m.

Saturday, Nov. 21 - at Florida | 7:00 p.m.

Wednesday, Nov. 25 - at Atlanta | 7:10 p.m.

Friday, Nov. 27 - at South Carolina | 7:05 p.m.

Saturday, Nov. 28 - at South Carolina | 6:05 p.m.

Friday, Dec. 4 - at Greenville | 7:05 p.m.

Saturday, Dec. 5 - vs. Greenville | 7:00 p.m.

Friday, Dec. 11 - at South Carolina | 7:05 p.m.

Saturday, Dec. 12 - at Greenville | 7:05 p.m.

Thursday, Dec. 17 - at Orlando | 7:05 p.m.

Friday, Dec. 18 - vs. Orlando | 7:00 p.m.

Sunday, Dec. 20 - vs. Orlando | 3:00 p.m.

Saturday, Dec. 26 - at Atlanta | 7:10 p.m.

Sunday, Dec. 27 - vs. Atlanta | 3:00 p.m.

Monday, Dec. 28 - vs. South Carolina | 7:00 p.m.

Thursday, Dec. 31 - at Allen | 6:20 p.m. CST

Friday, Jan. 1 - at Allen | 7:10 p.m. CST

Saturday, Jan. 2 - at Allen | 7:10 p.m. CST

Friday, Jan. 8 - at Greensboro | 7:00 p.m.

Saturday, Jan. 9 - at Greensboro | 7:00 p.m.

Sunday, Jan. 10 - at Greensboro | 3:00 p.m.

Friday, Jan. 15 - vs. Rapid City | 7:00 p.m.

Saturday, Jan. 16 - vs. Rapid City | 7:00 p.m.

Sunday, Jan. 17 - vs. Rapid City | 3:00 p.m.

Wednesday, Jan. 20 - at Jacksonville | 7:00 p.m.

Friday, Jan. 22 - at Orlando | 7:00 p.m.

Saturday, Jan. 23 - at Orlando | 7:00 p.m.

Friday, Jan. 29 - at Greenville | 7:05 p.m.

Saturday, Jan. 30 - vs. Florida | 7:00 p.m.

Sunday, Jan. 31 - vs. Florida | 3:00 p.m.

Friday, Feb. 5 - at Florida | 7:30 p.m.

Saturday, Feb. 6 - at Florida | 7:00 p.m.

Tuesday, Feb. 9 - vs. Florida | 7:00 p.m.

Thursday, Feb. 11 - at Greensboro | 7:00 p.m.

Friday, Feb. 12 - at Greensboro | 7:00 p.m.

Saturday, Feb. 13 - vs. Greensboro | 7:00 p.m.

Monday, Feb. 15 - at Atlanta | 1:10 p.m.

Friday, Feb. 19 - vs. Jacksonville | 7:00 p.m.

Saturday, Feb. 20 - vs. Atlanta | 7:00 p.m.

Sunday, Feb. 21 - vs. South Carolina | 3:00 p.m.

Wednesday, Feb. 24 - vs. Kansas City | 7:00 p.m.

Friday, Feb. 26 - vs. Tulsa | 7:00 p.m.

Saturday, Feb. 27 - vs. Tulsa | 7:00 p.m.

Friday, March 5 - at Kalamazoo | 7:00 p.m.

Saturday, March 6 - at Kalamazoo | 7:00 p.m.

Friday, March 12 - vs. Jacksonville | 7:00 p.m.

Saturday, March 13 - at Greenville | 7:05 p.m.

Sunday, March 14 - vs. Greenville | 3:00 p.m.

Friday, March 19 - vs. Atlanta | 7:00 p.m.

Saturday, March 20 - vs. Greensboro | 7:00 p.m.

Sunday, March 21 - vs. Greensboro | 3:00 p.m.

Wednesday, March 24 - vs. South Carolina | 7:00 p.m.

Saturday, March 27 - at South Carolina | 6:05 p.m.

Sunday, March 28 - at South Carolina | 3:05 p.m.

Friday, April 2 - at Norfolk | 7:05 p.m.

Saturday, April 3 - at Norfolk | 7:05 p.m.

Friday, April 9 - vs. Orlando | 7:00 p.m.

Saturday, April 10 - vs. Atlanta | 7:00 p.m.

Sunday, April 11 - vs. Atlanta | 3:00 p.m.

*Dates and opponents are subject to change*

Season tickets for the 2026-27 season are on sale now.

