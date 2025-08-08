Toronto FC (1) - Atlanta United 2 (3) Postgame Summary
August 8, 2025 - Major League Soccer (MLS)
Toronto FC News Release
TORONTO FC (1) - ATLANTA UNITED 2 (3) POSTGAME SUMMARY
SCORING SUMMARY
ATL - Patrick Weah 7' (Ronan Wynne)
ATL - Ryan Carmichael 20' (Gabriel Wesseh)
ATL - Rodrigo Neri 61'
TOR - Markus Cimermancic 69'
MISCONDUCT SUMMARY
ATL - DD Sibrian 45+2' (caution)
ATL - Ronan Wynne 57' (caution)
TOR - Micah Chisholm 64' (caution)
ATL - Adyn Torres 90+5' (caution)
MLS NEXT PRO RECORDS (W-L-T)
Toronto FC II 8-9-4 28 points
Atlanta United 2 4-7-8 22 points
LINEUPS
TORONTO FC II - Shafique Wilson; Reid Fisher (Lucas Olguin 59'), Ythallo, Richard Chukwu (Tim Fortier 59'); Nathaniel Edwards, Marko Stojadinovic (C), Markus Cimermancic, Antone Bossenberry, Patrick McDonald (Micah Chisholm 46'); Hassan Ayari (Jahmarie Nolan 73'), Joshua Nugent (Michael Sullivan 78')
Substitutes Not Used: Benjamin Lowry, Elijah Roche, Stefan Kapor, Costa Iliadis
ATLANTA UNITED 2 - Josh Cohen; Ronan Wynne, Toto Majub, Salvatore Mazzaferro (C) ; Ryan Carmichael, Adyn Torres, DD Sibrian, Dominik Chong Qui; Gabriel Wesseh, Santiago Pita, Patrick Weah (Rodrigo Neri 50')
Substitutes Not Used: Jonathan Ransom, Ilan Ettinger, Ignacio Suarez-Couri, Ashton Gordon
-TORONTO FOOTBALL CLUB-
