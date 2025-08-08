Toronto FC (1) - Atlanta United 2 (3) Postgame Summary

August 8, 2025 - Major League Soccer (MLS)

Toronto FC News Release







TORONTO FC (1) - ATLANTA UNITED 2 (3) POSTGAME SUMMARY

SCORING SUMMARY

ATL - Patrick Weah 7' (Ronan Wynne)

ATL - Ryan Carmichael 20' (Gabriel Wesseh)

ATL - Rodrigo Neri 61'

TOR - Markus Cimermancic 69'

MISCONDUCT SUMMARY

ATL - DD Sibrian 45+2' (caution)

ATL - Ronan Wynne 57' (caution)

TOR - Micah Chisholm 64' (caution)

ATL - Adyn Torres 90+5' (caution)

MLS NEXT PRO RECORDS (W-L-T)

Toronto FC II 8-9-4 28 points

Atlanta United 2 4-7-8 22 points

LINEUPS

TORONTO FC II - Shafique Wilson; Reid Fisher (Lucas Olguin 59'), Ythallo, Richard Chukwu (Tim Fortier 59'); Nathaniel Edwards, Marko Stojadinovic (C), Markus Cimermancic, Antone Bossenberry, Patrick McDonald (Micah Chisholm 46'); Hassan Ayari (Jahmarie Nolan 73'), Joshua Nugent (Michael Sullivan 78')

Substitutes Not Used: Benjamin Lowry, Elijah Roche, Stefan Kapor, Costa Iliadis

ATLANTA UNITED 2 - Josh Cohen; Ronan Wynne, Toto Majub, Salvatore Mazzaferro (C) ; Ryan Carmichael, Adyn Torres, DD Sibrian, Dominik Chong Qui; Gabriel Wesseh, Santiago Pita, Patrick Weah (Rodrigo Neri 50')

Substitutes Not Used: Jonathan Ransom, Ilan Ettinger, Ignacio Suarez-Couri, Ashton Gordon

-TORONTO FOOTBALL CLUB-

*** Part 1.1 - ASCII

[A close up of a logo AI-generated content may be incorrect.]

August 8, 2025 TORONTO FC (1) - ATLANTA UNITED 2 (3) POSTGAME SUMMARY

SCORING SUMMARY ATL - Patrick Weah 7' (Ronan Wynne) ATL - Ryan Carmichael 20' (Gabriel Wesseh) ATL - Rodrigo Neri 61' TOR - Markus Cimermancic 69'

MISCONDUCT SUMMARY ATL - DD Sibrian 45+2' (caution) ATL - Ronan Wynne 57' (caution) TOR - Micah Chisholm 64' (caution) ATL - Adyn Torres 90+5' (caution)

MLS NEXT PRO RECORDS (W-L-T) Toronto FC II 8-9-4 28 points Atlanta United 2 4-7-8 22 points

LINEUPS TORONTO FC II - Shafique Wilson; Reid Fisher (Lucas Olguin 59'), Ythallo, Richard Chukwu (Tim Fortier 59'); Nathaniel Edwards, Marko Stojadinovic (C), Markus Cimermancic, Antone Bossenberry, Patrick McDonald (Micah Chisholm 46'); Hassan Ayari (Jahmarie Nolan 73'), Joshua Nugent (Michael Sullivan 78') Substitutes Not Used: Benjamin Lowry, Elijah Roche, Stefan Kapor, Costa Iliadis

ATLANTA UNITED 2 - Josh Cohen; Ronan Wynne, Toto Majub, Salvatore Mazzaferro (C); Ryan Carmichael, Adyn Torres, DD Sibrian, Dominik Chong Qui; Gabriel Wesseh, Santiago Pita, Patrick Weah (Rodrigo Neri 50') Substitutes Not Used: Jonathan Ransom, Ilan Ettinger, Ignacio Suarez-Couri, Ashton Gordon

-TORONTO FOOTBALL CLUB-

[A close up of a business card AI-generated content may be incorrect.] >

*** Part 1 - ASCII

August 8, 2025

TORONTO FC (1) - ATLANTA UNITED 2 (3) POSTGAME SUMMARY

SCORING SUMMARY

ATL - Patrick Weah 7' (Ronan Wynne)

ATL - Ryan Carmichael 20' (Gabriel Wesseh)

ATL - Rodrigo Neri 61'

TOR - Markus Cimermancic 69'

MISCONDUCT SUMMARY

ATL - DD Sibrian 45+2' (caution)

ATL - Ronan Wynne 57' (caution)

TOR - Micah Chisholm 64' (caution)

ATL - Adyn Torres 90+5' (caution)

MLS NEXT PRO RECORDS (W-L-T)

Toronto FC II 8-9-4 28 points

Atlanta United 2 4-7-8 22 points

LINEUPS

TORONTO FC II - Shafique Wilson; Reid Fisher (Lucas Olguin 59'), Ythallo, Richard Chukwu (Tim Fortier 59'); Nathaniel Edwards, Marko Stojadinovic (C), Markus Cimermancic, Antone Bossenberry, Patrick McDonald (Micah Chisholm 46'); Hassan Ayari (Jahmarie Nolan 73'), Joshua Nugent (Michael Sullivan 78')

Substitutes Not Used: Benjamin Lowry, Elijah Roche, Stefan Kapor, Costa Iliadis

ATLANTA UNITED 2 - Josh Cohen; Ronan Wynne, Toto Majub, Salvatore Mazzaferro (C); Ryan Carmichael, Adyn Torres, DD Sibrian, Dominik Chong Qui; Gabriel Wesseh, Santiago Pita, Patrick Weah (Rodrigo Neri 50')

Substitutes Not Used: Jonathan Ransom, Ilan Ettinger, Ignacio Suarez-Couri, Ashton Gordon







Major League Soccer Stories from August 8, 2025

The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.