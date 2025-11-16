ECHL Transactions - November 15
Published on November 15, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Saturday, November 15, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Bloomington:
Renat Dadadzhanov, D
Cincinnati:
Adam Robbins, F
Worcester:
Tyler Kobryn, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete Chase McLane, F Placed on Reserve
Add Greg Smith, F Activated from Reserve
Delete Kishaun Gervais, F Placed on Reserve
Allen:
Add Spencer Asuchak, F Activated from IR 3 Day
Atlanta:
Add Anthony Firriolo, D Activated from Reserve
Add Peter Morgan, F Activated from Reserve
Delete Chad Nychuk, D Recalled by Milwaukee
Delete Jack Matier, D Recalled to Milwaukee by Nashville
Bloomington:
Add Callum Tung, G Activated from Reserve
Delete Dryden McKay, G Placed on Reserve
Delete Mikael Robidoux, F Placed on IR 3 Day
Cincinnati:
Add Nick Carabin, D Activated from Reserve
Add Remy Parker, F Activated from IR 3 Day
Add Ben King, F Assigned by Toronto Marlies
Delete Justin Portillo, F Placed on Reserve
Delete Marko Sikic, F Placed on Family/Bereavement Leave
Delete Ian Cozby, G Released as EBUG
Add Ken Appleby, G Assigned by Toronto Marlies
Delete Braeden Kressler, F Recalled to Toronto Marlies by Toronto Maple Leafs
Florida:
Delete Kade Landry, D Placed on IR 3 Day
Add Quinton Burns, D Activated from IR 14 Day
Fort Wayne:
Add Dru Krebs, D Activated from Reserve
Delete Josh Groll, F Placed on Reserve
Add Reece Harsch, D Activated from Reserve
Add Odeen Tufto, F Signed ECHL Contract SPC
Delete Odeen Tufto, F Placed on Reserve
Delete Beau Akey, D Recalled to Bakersfield by Edmonton
Greenville:
Delete Jordan Power, D Placed on Reserve
Add Jacob Modry, D Activated from Reserve
Idaho:
Add Ty Pelton-Byce, F Activated from Reserve
Delete Mason Nevers, F Placed on Reserve
Add Jaden Shields, D Activated from Reserve
Delete Robbie Holmes, F Placed on Reserve
Delete Beni Halasz, G Placed on IR 3 Day
Add Jake Barczewski, G Activated from IR 3 Day
Indy:
Add Holden Wale, D Activated from Reserve
Add Christian Sarlo, F Activated from Reserve
Delete Chris Cameron, D Placed on Reserve
Delete Kevin Lombardi, F Recalled by Rockford IceHogs
Iowa:
Add Stevie Leskovar, D Assigned from Iowa Wild by Minnesota
Jacksonville:
Delete Michael Bullion, G Placed on IR 3 Day
Delete Peter Tischke, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Delete Ryan Dickinson, D Placed on IR 3 Day
Delete Evan Dougherty, F Placed on Reserve
Add Jack Jaunich, F Activated from Reserve
Add Colson Gengenbach, F Activated from IR 3 Day
Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve
Kansas City:
Delete Lucas Sowder, F Placed on IR 14 Day
Add Thomas Farrell, D Activated from IR 14 Day
Delete Lucas Sowder, F Placed on Reserve
Maine:
Add Shawn Element, F Activated from Reserve
Delete Philip Beaulieu, D Placed on Reserve
Orlando:
Add Carter Allen, D Activated from Acquired
Add Dustin Geregach, D Activated from Acquired
Delete Luke Bast, D Placed on Reserve
Delete JC Brassard, D Placed on Reserve
Delete Reese Newkirk, F Placed on Family/Bereavement Leave
Add Peter Laviolette, F Activated from Reserve
Rapid City:
Add Arvils Bergmanis, D Activated from Reserve
Delete Mike VanUnen, D Placed on Reserve
Reading:
Add Miles Gendron, D Activated from IR 14 Day
Delete Ethan Szmagaj, D Placed on Reserve
Delete Yvan Mongo, F Placed on IR 14 Day
Delete Victor Hadfield, D Placed on IR 3 Day
Add Artyom Guryev, D Assigned from Lehigh Valley by Philadelphia
Delete Keith Petruzzelli, G Placed on Reserve
South Carolina:
Add Connor Mayer, D Activated from Reserve
Delete Tanner Edwards, F Placed on Reserve
Toledo:
Add Nolan Moyle, F Returned From Loan by Grand Rapids
Delete Tanner Palocsik, D Placed on Reserve
Tulsa:
Add Owen Lindmark, F Assigned by San Diego
Delete Zachary Brooks, F Placed on IR 3 Day
Utah:
Delete Neil Shea, F Recalled by Colorado Eagles
Delete Ty Voit, F Placed on Reserve
Add Rilen Kovacevic, F Activated from Reserve
Worcester:
Add Anthony Callin, F Activated from Reserve
Delete Kolby Johnson, F Placed on Reserve
