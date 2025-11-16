ECHL Transactions - November 15
ECHL ECHL

ECHL Transactions - November 15

Published on November 15, 2025 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Saturday, November 15, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Bloomington:

Renat Dadadzhanov, D

Cincinnati:

Adam Robbins, F

Worcester:

Tyler Kobryn, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete Chase McLane, F Placed on Reserve

Add Greg Smith, F Activated from Reserve

Delete Kishaun Gervais, F Placed on Reserve

Allen:

Add Spencer Asuchak, F Activated from IR 3 Day

Atlanta:

Add Anthony Firriolo, D Activated from Reserve

Add Peter Morgan, F Activated from Reserve

Delete Chad Nychuk, D Recalled by Milwaukee

Delete Jack Matier, D Recalled to Milwaukee by Nashville

Bloomington:

Add Callum Tung, G Activated from Reserve

Delete Dryden McKay, G Placed on Reserve

Delete Mikael Robidoux, F Placed on IR 3 Day

Cincinnati:

Add Nick Carabin, D Activated from Reserve

Add Remy Parker, F Activated from IR 3 Day

Add Ben King, F Assigned by Toronto Marlies

Delete Justin Portillo, F Placed on Reserve

Delete Marko Sikic, F Placed on Family/Bereavement Leave

Delete Ian Cozby, G Released as EBUG

Add Ken Appleby, G Assigned by Toronto Marlies

Delete Braeden Kressler, F Recalled to Toronto Marlies by Toronto Maple Leafs

Florida:

Delete Kade Landry, D Placed on IR 3 Day

Add Quinton Burns, D Activated from IR 14 Day

Fort Wayne:

Add Dru Krebs, D Activated from Reserve

Delete Josh Groll, F Placed on Reserve

Add Reece Harsch, D Activated from Reserve

Add Odeen Tufto, F Signed ECHL Contract SPC

Delete Odeen Tufto, F Placed on Reserve

Delete Beau Akey, D Recalled to Bakersfield by Edmonton

Greenville:

Delete Jordan Power, D Placed on Reserve

Add Jacob Modry, D Activated from Reserve

Idaho:

Add Ty Pelton-Byce, F Activated from Reserve

Delete Mason Nevers, F Placed on Reserve

Add Jaden Shields, D Activated from Reserve

Delete Robbie Holmes, F Placed on Reserve

Delete Beni Halasz, G Placed on IR 3 Day

Add Jake Barczewski, G Activated from IR 3 Day

Indy:

Add Holden Wale, D Activated from Reserve

Add Christian Sarlo, F Activated from Reserve

Delete Chris Cameron, D Placed on Reserve

Delete Kevin Lombardi, F Recalled by Rockford IceHogs

Iowa:

Add Stevie Leskovar, D Assigned from Iowa Wild by Minnesota

Jacksonville:

Delete Michael Bullion, G Placed on IR 3 Day

Delete Peter Tischke, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Delete Ryan Dickinson, D Placed on IR 3 Day

Delete Evan Dougherty, F Placed on Reserve

Add Jack Jaunich, F Activated from Reserve

Add Colson Gengenbach, F Activated from IR 3 Day

Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve

Kansas City:

Delete Lucas Sowder, F Placed on IR 14 Day

Add Thomas Farrell, D Activated from IR 14 Day

Delete Lucas Sowder, F Placed on Reserve

Maine:

Add Shawn Element, F Activated from Reserve

Delete Philip Beaulieu, D Placed on Reserve

Orlando:

Add Carter Allen, D Activated from Acquired

Add Dustin Geregach, D Activated from Acquired

Delete Luke Bast, D Placed on Reserve

Delete JC Brassard, D Placed on Reserve

Delete Reese Newkirk, F Placed on Family/Bereavement Leave

Add Peter Laviolette, F Activated from Reserve

Rapid City:

Add Arvils Bergmanis, D Activated from Reserve

Delete Mike VanUnen, D Placed on Reserve

Reading:

Add Miles Gendron, D Activated from IR 14 Day

Delete Ethan Szmagaj, D Placed on Reserve

Delete Yvan Mongo, F Placed on IR 14 Day

Delete Victor Hadfield, D Placed on IR 3 Day

Add Artyom Guryev, D Assigned from Lehigh Valley by Philadelphia

Delete Keith Petruzzelli, G Placed on Reserve

South Carolina:

Add Connor Mayer, D Activated from Reserve

Delete Tanner Edwards, F Placed on Reserve

Toledo:

Add Nolan Moyle, F Returned From Loan by Grand Rapids

Delete Tanner Palocsik, D Placed on Reserve

Tulsa:

Add Owen Lindmark, F Assigned by San Diego

Delete Zachary Brooks, F Placed on IR 3 Day

Utah:

Delete Neil Shea, F Recalled by Colorado Eagles

Delete Ty Voit, F Placed on Reserve

Add Rilen Kovacevic, F Activated from Reserve

Worcester:

Add Anthony Callin, F Activated from Reserve

Delete Kolby Johnson, F Placed on Reserve

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from November 15, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central