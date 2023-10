ECHL Announces Season-Opening Rosters

October 19, 2023 - ECHL (ECHL) News Release







SHREWSBURY, N.J. - Following are the Season-Opening Rosters as submitted by ECHL teams for the opening for the 2023-24 regular season, which begins tonight.

ECHL teams can carry a maximum of 20 Players on the active roster, no more than 18 of whom may be skaters, at any one time. For the first 30 days of the regular season, teams can carry a maximum of 21 Players on the active roster, no more than 19 of whom may be skaters, at any one time.

Teams are permitted to carry up to two (2) Players at a time on the Reserve List, while an unlimited number of Players can be placed on the 14-day Injured Reserve.

Adirondack Thunder - Jeremy Brodeur, G; Tyler Brennan G; Colin Felix, D; Ryan Orgel, D; Bryce Martin, D; Brendan Less, D; Ryan Wheeler, D; Matt Stief, D; Will MacKinnon, D; Tristan Thompson, D; Ryan Smith, F; Travis Broughman, F; Grant Jozefek, F; Yannick Turcotte, F; Erik Middendorf, F; Jack Jeffers, F; Yushiroh Hirano, F; Jace Isley, F; Andy Willis, F; Patrick Grasso, F; T.J. Friedmann, F

Reserve - Vinnie Purpura, G; Devon Becker, D

Injured Reserve - Zach Walker, F; Shawn Weller, F

Allen Americans - Chase Perry, G; Mark Sinclair, G; Leevi Merilainen, G; Matt Brassard, D; Kris Myllari, D; Ryan Gagnon, D; Stanislav Demin, D; Eric Williams, D; Grant Hebert, F; Brandon Yeamans, F; Jordan-Ty Fournier, F; Liam Finlay, F; Colby McAuley, F; Chad Butcher, F; Spencer Asuchak, F; Andrew Durhamm F; Brandon Puricelli, F; Matt Marcinew, F; Mikael Robidoux, F

Reserve - Dalton Gally, D; Colton Hargrove, F

Injured Reserve - Ty Farmer, D; Dalton Skelly, D

Atlanta Gladiators - Tyler Harmon, G; Gustavs Davis Grigals, G; Jack Matier, D; Luke Prokop, D; Dylan Carabia, D; Griffin Luce, D; Jacob Graves, D; Blake Evennou, D; Anthony Firriolo, D; Aidan De La Gorgendiere, D; Micah Miller, F; Cody Sylvester, F; Mitch Walinski, F; Reece Vitelli, F; Ryan Cranford, F; Mitch Fossier, F; Alex Whelan, F; Jackson Pierson, F; Michael Marchesan, F; Connor Casparie, F; Carson Gicewicz, F

Reserve - Zach Yoder, D; Evan Dougherty, F

Cincinnati Cyclones - Olof Lindbom, G; Talyn Boyko, G; Steven MacLean, D; Nicholas Favaro, D; Jalen Smereck, D; Matt Cairns, D; Billy Constantinou, D; Seth Barton, D; Zach Berzolla, D; Sahil Panwar, F; Matej Pekar, F; Louie Caporusso, F; Justin Vaive, F; Adam Berg, F; Zack Andrusiak, F; Jake Bricknell, F; James Hardie, F; Patrick Polino, F; Luka Burzan, F; Cristiano DiGiacinto, F; Drew Worrad, F

Reserve - Landon Cato, D; Erik Atchison, F

Injured Reserve - Lee Lapid, F

Florida Everblades - Evan Cormier, G; Cam Johnson, G; Nathan Staios, D; Cole Moberg, D; Will Reilly, D; Dennis Cesana, D; Aidan Sutter, D; Riese Zmolek, D; Patrick Holway, D; Sean Josling, F; Mark Senden, F; Robert Carpenter, F; Andrew Fyten, F; Tommy Apap, F; Zachary Tsekos, F; Logan Lambdin, F; Brett Davis, F; Oliver Chau, F; Kamerin Nault, F; Cam Hausinger, F; Joe Pendenza, F

Reserve - David Cotton, F

Fort Wayne Komets - Francois Brassard, G; Tyler Parks, G; Darien Kielb, D; Cameron Supryka, D; Joe Gatenby, D; Connor Corcoran, D; Noah Ganske, D; Jake Johnson, D; Xavier Bernard, D; Xavier Cormier, F; Morgan Adams-Moisan, F; Carl Berglund, F; Tristan Pelletier, F; Ture Linden, F; Cameron Wright, F; Shawn Szydlowski, F; Alexis D'Aoust, F; Matthew Wedman, F; Nolan Volcan, F; Jack Gorniak, F; Jack Dugan, F

Reserve - Martin Has, D; Vincent De Mey, F

Injured Reserve - Brett Brochu, G; Logan Dowhaniuk, D; William Provost, F; Jake Chiasson, F

Greenville Swamp Rabbits - Ryan Bednard, G; Jacob Ingham, G; Max Martin, D; Tyler Inamoto, D; Joseph Leahy, D; Bobby Russell, D; Ethan Cap, D; Max Coyle, D; Mark Louis, D; J.D. Greenway, D; Brett Kemp, F; Anthony Beauchamp, F; Ben Freeman, F; Jordan Timmons, F; Ethan Somoza, F; Colton Young, F; Josh McKechney, F; Tanner Eberle, F; Brannon McManus, F; Nick Prkusic, F; Jake Smith, F

Reserve - Lordanthony Grissom, D; Carter Souch, F

Injured Reserve - Luke Richardson, G

Idaho Steelheads - Bryan Thomson, G; Dylan Wells, G; Matt Register, D; Cody Haiskanen, D; Nicholas Canade, D; Patrick Kudla, D; Seamus Donohue, D; Ben Zloty, D; Jake Murray, D; Keaton Mastrodonato, F; Jade Miller, F; A.J. White, F; Zane Franklin, F; Mark Rassell, F; William Knierim, F; Ty Pelton-Byce, F; Wade Murphy, F; Jack Becker, F; Colton Kehler, F

Reserve - Aaron Aragon, F; Janis Svanenbergs, F

Injured Reserve - Nick Nardella, F; Demetrios Koumontzis, F

Indy Fuel - Zach Driscoll, G; Cam Gray, G; Mitchell Weeks, G; Chris Cameron, D; Trevor Zins, D; Santino Centorame, D; Kirill Chaika, D; D.J. King, D; Ross MacDougall, D; Kyle Maksimovich, F; Matus Spodniak, F; Darby Llewellyn, F; Andrew Bellant, F; Chase Lang, F; Luc Brown, F; Sam Ruffin, F; Brandon Schultz, F; Jordan Martin, F; Jon Martin, F; Seamus Malone, F; Cameron Hillis, F

Reserve - Adam Samuelsson, D; Jordan Kaplan, F

Injured Reserve - Luke McInnis, D; Colin Bilek, F

Iowa Heartlanders - Peyton Jones, G; Hunter Jones, G; Kevin McKernan, D; Nolan Orzeck, D; Chris Lipe, D; Landon Kosior, D; Ben Brinkman, D; Jules Boscq, D; Odeen Tufto, F; Liam Coughlin, F; Will Calverley, F; Yuki Miura, F; Davis Koch, F; Pavel Novak, F; Louis Boudon, F; Nick Campoli, F; Jesse Jacques, F; Brett Budgell, F; Tanner MacMaster, F; Maxim Cajkovic, F; Jake Durflinger, F

Reserve - Drew DeRidder, G; Hunter Lellig, D

Injured Reserve - Michael Knaub, F; Robbie Stucker, D; Justin Wells, D

Jacksonville Icemen - Matt Vernon, G; Joe Murdaca, G; Julian Kislin, D; Ivan Chukarov, D; Jacob Panetta, D; Connor Russell, D; Chris Jandric, D; Nicolas Savoie, D; Garret Cockerill, D; Riley Fiddler-Schultz, F; Damien Giroux, F; Carson MacKinnon, F; Chris Grando, F; Matt Iacopelli, F; Derek Lodermeier, F; Christopher Brown, F; Brendan Harris, F; Anthony Petruzzelli, F; Michael Turner, F; Logan Cockerill, F; Garrett VanWyhe, F

Reserve - Victor Hadfield, D; Nick Isaacson, F

Injured Reserve - Jack Van Boekel, D; Craig Martin, F; Brandon Fortunato, D

Bereavement/Family Leave - Dominick Mersch, F

Kalamazoo Wings - Hunter Vorva, G; Jonathan Lemieux, G; Collin Saccoman, D; Robert Calisti, D; Michael Joyaux, D; Kurt Gosselin, D; Connor Walters, D; Jacob Nordqvist, D; Chaz Reddekopp, D; Derek Daschke, D; Jordan Seyfert, F; Josh Passolt, F; Cooper Walker, F; Ty Glover, F; David Keefer, F; Brandon Saigeon, F; Brad Morrison, F; Collin Adams, F; Luke Morgan, F; Tanner Sorenson, F; Erik Bradford, F

Reserve - Nicholas Blachman, F; Justin Taylor, F

Injured Reserve - Jay Keranen, D; Ayden MacDonald, F; Drake Pilon, F; Ted Nichol, F

Kansas City Mavericks - Dillon Kelley, G; Jack LaFontaine, G; Ryan Jones, D; Jared Brandt, D; Ryan Devine, D; Marc-Olivier Duquette, D; Theo Calvas, D; Nate Knoepke, D; Jake McLaughlin, D; Maxim Andreev, F; Kyle Jackson, F; Justin Nachbaur, F; Jake Jaremko, F; Luke Santerno, F; Ty Enns, F; Patrick Curry, F; Cole Coskey, F; Nolan Walker, F; Cade Borchardt, F; Jacob Hayhurst, F

Reserve - Casey Carreau, F; Brad Schoonbaert, F

Maine Mariners - Shane Starrett, G; Brad Arvanitis, G; Connor Doherty, D; Ethan Ritchie, D; Gabriel Chicoine, D; Ryan Mast, D; Andrew Peski, D; Mackenzie Dwyer, D; Ethan Keppen, F; Alex Kile, F; Tyler Drevitch, F; Cameron Askew, F; Austin Albrecht, F; Reid Stefanson, F; Brooklyn Kalmikov, F; Jimmy Lambert, F; Owen Pederson, F; Gabe Guertler, F; Chase Zieky, F; Adam Mechura, F; Tim Doherty, F

Reserve - Alex Sheehy, D; Wyllum Deveaux, F

Injured Reserve - Cole Ceci, G; Owen Norton, D

Newfoundland Growlers - Dryden McKay, G; Vyacheslav Peksa, G; Jacob Modry, D; Cory Dennis, D; Jake Hamilton, D; Daniel Cadigan, D; Nolan Dillingham, D; Jonny Tychonick, D; Brock Caufield, F; Jackson Berezowski, F; Tate Singleton, F; Jordan Escott, F; Todd Skirving, F; Josh Victor, F; Adam Dawe, F; Alex Koopmeiners, F; D-Jay Jerome, F; Serron Noel, F; Grant Cruikshank, F; Tyler Weiss, F; Neil Shea, F

Reserve - Doug Pippy, G; Jordan Maher, F

Norfolk Admirals - Yaniv Perets, G; Thomas Milic, G; Ian White, D; Josh McDougall, D; Andrew McLean, D; Carson Musser, D; Griffin Mendel, D; Ronan Seeley, D; Domenick Fensore, D; Simon Kubicek, D; Justin Robidas, F; Blake Murray, F; Mathieu Roy, F; Stepan Timofeyev, F; Thomas Caron, F; Carson Golder, F; Mark Liwiski, F; Brian Bowen, F; Keaton Jameson, F; Danny Katic, F; Ryan Foss, F

Reserve - Josh Thrower, D; Justin Young, F

Injured Reserve - Justin Allen, D; Darick Louis-Jean, D; Keegan Iverson, F

Immigration Pending - Denis Smirnov, F

Orlando Solar Bears - Brandon Halverson, G; Colten Ellis, G; Jimmy Mazza, D; Chris Harpur, D; Jeremie Biakabutuka, D; Marc-Andre Gaudet, D; Zachary Massicotte, D; Ben Carroll, D; Louka Henault, D; Tanner Dickinson, F; Mitchell Hoelscher, F; Luke Boka, F; Tyler Bird, F; Alexandre Fortin, F; Alex Frye, F; Bennett MacArthur, F; Aaron Luchuk, F; Patrick Newell, F; Brayden Low, F; Jaydon Dureau, F; Steven Jandric, F

Reserve - Brayden Guy, F; Tanner Schachle, F

Injured Reserve - Jake Stevens, D; Ryan Cox, F

Rapid City Rush - Matt Radomsky, G; Connor Murphy, G; Charles Martin, D; T.J. Fergus, D; Will Riedell, D; Tyson Helgesen, D; Carter Robertson, D; Zack Hoffman, D; Jarrod Gourley, D; Mark Duarte, F; Weiland Parrish, F; Alex Aleardi, F; Jimmy Soper, F; Brett Gravelle, F; Blake Bennett, F; Logan Nelson, F; Keanu Yamamoto, F; Maurizio Colella, F; Rhett Kingston, F; Keltie Jeri-Leon, F; Conner Bleackley, F

Reserve - Jason Pawloski, G; Riley Ginnell, F

Reading Royals - Jake Kucharski, G; Nolan Maier, G; Darren Brady, D; Adam Brubacher, D; Tyler Heidt, D; Trevor Thurston, D; Koletrane Wilson, D; Will Zmolek, D; Mason Millman, D; Ryan Chyzowski, F; Joseph Nardi, F; Solag Bakich, F; Austin Master, F; Yvan Mongo, F; Alec Butcher, F; Spencer Kennedy, F; Tyson Fawcett, F; Devon Paliani, F; Shane Sellar, F; Nicolas Ouellet, F; Mason McCarty, F

Reserve - Eric Dop, G; Mike Chen, D

Injured Reserve - Brendan Hoffman, F

Savannah Ghost Pirates - Michael Bullion, G; Jordan Papirny, G; Darian Skeoch, D; Peter Tischke, D; Tanner Vescio, D; Brandon Estes, D; Carter Long, D; Nolan Valleau, D; Noah Carroll, D; Joe Fleming, D; Brent Pedersen, F; Matt Boudens, F; Simon Pinard, F; Anthony Collins, F; Jett Jones, F; Ryan Scarfo, F; Alex Swetlikoff, F; Vincent Marleau, F; Logan Drevitch, F; Sebastian Vidmar, F; Robbie Fromm-Delorme, F

Reserve - Elijah Vilio, D; Alex Gilmour, F

Injured Reserve - Ross Armour, F

South Carolina Stingrays - Reid Cooper, G; Garin Bjorklund, G; Benton Maass, D; Connor Moore, D; Bryce Montgomery, D; Cole Fraser, D; Jon McDonald, D; Peter DiLiberatore, D; Michael Kim, D; Kevin O'Neil, F; Tyson Empey, F; Jack Adams, F; Ryan Leibold, F; Austin Magera, F; Garet Hunt, F; Patrick Harper, F; Ryan Steele, F; Josh Wilkins, F; Matt Tugnutt, F; Jonny Evans, F; Jarid Lukosevicius, F

Reserve - Spencer Meier, D; Jackson Leppard, F

Injured Reserve - Connor Hall, D; Ian Mackey, F; Tyler Sandhu, F

Toledo Walleye - Jan Bednar, G; John Lethemon, G; Jake Willets, D; Thomas Farrell, D; Grant Gabriele, D; Riley McCourt, D; Adrien Beraldo, D; Matt Anderson, D; Will Cullen, D; Trenton Bliss, F; Alexandre Doucet, F; Brandon Hawkins, F; Mitch Lewandowski, F; Conlan Keenan, F; Sam Craggs, F; Brandon Kruse, F; Patrick McGrath, F; Orrin Centazzo, F; Kirill Tyutyayev, F; Chase Gresock, F

Reserve - Carson Denomie, F; Sam Sternschein, F

Injured Reserve - Rylan Parenteau, G

Trois-Rivières Lions - Joe Vrbetic, G; Zachary Bouthillier, G; Markuss Komuls, D; Noah Laaouan, D; Eric Hjorth, D; Chris Merisier-Ortiz, D; Brycen Martin, D; Miguel Tourigny, D; Alex-Olivier Voyer, F; Jakov Novak, F; Nolan Yaremko, F; Cedric Montminy, F; William Lemay, F; Ty Smilanic, F; Nicolas Lariviere, F; Anthony Beauregard, F; Matthew Boucher, F; Nicolas Guay, F; Maxime Trepanier, F; Justin Ducharme, F; John Parker-Jones, F

Reserve - Nick Jermain, F; Dilan Savenkov, D

Injured Reserve - Marc-Antoine Pepin, D

Tulsa Oilers - Tomas Suchanek, G; Gage Alexander, G; Mike McKee, D; Kylor Wall, D; Andrew Jarvis, D; Anthony Costantini, D; Andy Carroll, D; Duggie Lagrone, D; Karl Boudrias, D; Jarod Hilderman, D; Davis Codd, F; Kyle Crnkovic, F; Tyler Poulsen, F; Reggie Millette, F; Kalvyn Watson, F; Michael Farren, F; Ryan Olsen, F; Eddie Matsushima, F; Tag Bertuzzi, F; Dante Sheriff, F; Carson Focht, F

Reserve - Rylan Toth, G; Jimmy Lodge, F

Immigration Pending - Yaroslav Yevdokimov, F

Utah Grizzlies - Dante Giannuzzi, G; Garrett Metcalf, G; Kade Jensen, D; Josh Wesley, D; Bryan Yoon, D; Cory Thomas, D; Michael Underwood, D; Keoni Texeira, D; Kyle Mayhew, D; Nathan Burke, F; Cody Caron, F; Brandon Cutler, F; Tyler Penner, F; Jared Power, F; Dakota Raabe, F; Dylan Fitze, F; Mick Messner, F; Cole Gallant, F; Jordan Martel, F; Kyle Betts, F; Dean Yakura, F

Reserve - Jacob Semik, D; Jordon Stone, D

Wheeling Nailers - David Tendeck, G; Taylor Gauthier, G; Davis Bunz, D; Sebastian Dirven, D; Louie Roehl, D; Avery Winslow, D; Quinn Wichers, D; David Drake, D; Thimo Nickl, D; Cedric Desruisseaux, F; Felix Pare, F; Peter Laviolette, F; Matt Quercia, F; David Jankowski, F; Dillon Hamaliuk, F; Tanner Laderoute, F; Jordan Frasca, F; Matt Koopman, F; Lukas Svejkovsky, F; Justin Addamo, F; Evan Vierling, F

Reserve - Jarrett Lee, F; Bobby Hampton, F

Injured Reserve - Shaw Boomhower, F

Wichita Thunder - Trevor Gorsuch, G; Beck Warm, G; Ethan Roswell, D; Jeremy Masella, D; Xavier Pouliot, D; Lleyton Moore, D; Chase Spencer, D; Dmitri Yushkevich, D; Dominic Dockery, D; Bradley Marek, F; Connor MacEachern, F; Jay Dickman, F; Dillon Boucher, F; Ryan Finnegan, F; Peter Bates, F; Aaron Miller, F; Jason Pineo, F; Brayden Watts, F; Michal Stinil, F; Jake Wahlin, F; Gavin Gould, F

Reserve - Kelly Bent, F; Mark Zhukov, F

Worcester Railers - Henrik Tikkanen, G; Tristan Lennox, G; Connor Welsh, D; Christian Krygier, D; Ryan Verrier, D; Jake Schultz, D; Artem Kulakov, D; Zsombor Garat, D; Trevor Cosgrove, D; Zach White, F; Joey Cipollone, F; Ashton Calder, F; Anthony Repaci, F; Keeghan Howdeshell, F; Jacob Pivonka, F; Brendan Robbins, F; Riley Piercey, F; Anthony Callin, F; Andrei Bakanov, F; Blade Jenkins, F; Quinn Ryan, F

Reserve - John Copeland, D; Adam Goodsir, F

Injured Reserve - Jack Quinlivan, F

